Amundi : Résultats du 4ème trismestre et de l'année 2021

Exercice 2021 :

Des résultats en forte progression : résultat net1 de 1 315 M€ (+37%)

Très bonne dynamique d’activité : +75 Md€ en actifs MLT2 hors JVs

2 064 Md€ d’encours sous gestion avec l’intégration de Lyxor fin 2021

Un excellent

T4 20213 Collecte nette élevée de + 65,6 Md€ portée par les actifs MLT, le Retail, une reprise en produits de trésorerie et les JVs

Résultat net ajusté de 328 M€, en progression de +13,9% vs T4 2020 20213 :

Collecte élevée et résultats supérieurs aux objectifs Très bonne dynamique d’activité à +60,2 Md€ portée par :



Une c ollecte record en actifs MLT 2, 4 (+75,5 Md€, notamment en gestion active)

en (+75,5 Md€, notamment en gestion active) Une solide activité en Retail (+43,5 Md€)

(+43,5 Md€) La poursuite du développement des JVs (+11,4 Md€)



Excellentes performances financières, supérieures aux objectifs : Solide progression des revenus 1 , grâce à l’augmentation des commissions nettes de gestion (+15%) et au niveau exceptionnel de commissions de surperformance 5

, grâce à l’augmentation des commissions nettes de gestion (+15%) et au niveau exceptionnel de commissions de surperformance Excellent e efficacité opérationnelle (coefficient d’exploitation 1 de 47,9%)

(coefficient d’exploitation de 47,9%) Résultat net1 de 1 315 M€, en hausse de +37% vs 2020 Dividende







Structure financière solide après Lyxor Dividende en forte progression : 4,1€ par action soit + 41% vs 2020







Fonds propres tangible en augmentation (à 3,5 Md€ post acquisition de Lyxor fin 2021)



Ratio CET16 à 16,1% Réalisations majeures et initiatives stratégiques Forte croissance du Retail, tirée notamment par les Distributeurs tiers



Développement des activités en Asie et bon démarrage de la JV avec BOC



ESG : dépassement des objectifs 2018-2021 et annonce de nouveaux objectifs 2025



Montée en puissance d’Amundi Technology



Finalisation de l’acquisition de Lyxor

Paris, le 9 février 2022

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 8 février 2022 sous la présidence d’Yves Perrier, et a arrêté les comptes de l’exercice et du quatrième trimestre 2021.

Yves Perrier, Président a commenté :

« Amundi a amplifié en 2021 sa trajectoire de développement rentable grâce à la mise en œuvre d'initiatives en ligne avec les objectifs stratégiques et les nouveaux relais de croissance définis : création d’une filiale avec Bank Of China en Chine, lancement d’Amundi Technology, acquisitions de Sabadell Asset Mangement et de Lyxor ».

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré :

« Amundi a franchi en 2021 la barre des 2 000 milliards d’euros d’encours sous gestion grâce à l’acquisition de Lyxor et à la dynamique commerciale, illustrée par sa collecte record de 75 Md€ en actifs moyen long terme.

Avec un résultat net de 1,3 Md€, en progression de +37 % par rapport à 2020, nous dépassons d’ores et déjà les objectifs de notre plan stratégique moyen long terme 2018-2022.

Tous les objectifs de notre plan ESG 2018-2021 ont également été dépassés, confirmant notre leadership dans ce domaine.

Grâce à sa gamme complète de solutions d’investissements, sa technologie et ses offres de services et solutions, Amundi dispose de tous les atouts pour poursuivre sa dynamique de développement. »

I. Faits marquants 2021





Forte croissance en Europe en Retail, tirée par les Distributeurs

En Europe, en Retail, l’année 2021 a démontré la capacité d’Amundi à se développer dans quasiment tous ses canaux de distribution.

La collecte des Distributeurs Tiers est particulièrement élevée, à +23,5 Md€, dans les principaux marchés (France, Italie, Allemagne, Benelux, Espagne…), et tirée à la fois par les gestions passive et active. Fin 2021, les encours gérés pour les distributeurs tiers s’élèvent à 326 Md€ (y compris Lyxor), représentant 52% du total des encours Retail (hors JV).





Dans un marché de la distribution confronté à de nouveaux enjeux (pression sur les marges, exigences réglementaires, sophistication et digitalisation des relations clients…), suscitant de nouveaux besoins (solutions d’épargne sur mesure, optimisation des outils technologiques, développement de l’ESG…), Amundi dispose de tous les atouts pour accompagner ses distributeurs en architecture ouverte.

Dans les réseaux partenaires internationaux, la dynamique a également été forte, notamment dans les réseaux d’UniCredit (+4,4 Md€ en Italie, Allemagne, Autriche), et de Banco Sabadell (+2,1 Md€) en Espagne





Développement soutenu des activités en Asie et bon démarrage de la filiale Amundi-BOC

Conformément à sa feuille de route stratégique, Amundi a poursuivi le développement de ses activités en Asie, notamment en Inde (encours de 189 Md€7 et collecte de 26,0 Md€) et en Chine (encours de 98 Md€8 et collecte de 25 Md€). Au total, fin 2021, les encours en Asie s’élèvent à 369 Md€, en hausse de 24% par rapport à fin 2020.

Pour mémoire, a été annoncée le 12 décembre 2021 le projet de cotation en bourse de SBI FM. Cette cotation est prévue en 2022 à la bourse indienne 9 , et devrait porter sur 10% du capital de SBI FM. Dans le cadre de cette cotation, Amundi envisage de céder environ 4% du capital.

Cette cotation est prévue en 2022 à la bourse indienne , et devrait porter sur 10% du capital de SBI FM. Dans le cadre de cette cotation, Amundi envisage de céder environ 4% du capital. En Chine, la nouvelle filiale Amundi-BOC WM réalise une très belle première année, avec +10,1 Md€ de collecte dans les réseaux de Bank of China.

Dépassement des objectifs ESG 2018-2021 et fixation de nouveaux objectifs ESG 2025

En ESG, Amundi a confirmé son leadership européen, avec 847 Md€ gérés fin 2021, dont plus de 780 Md€ en articles 8&9 (règlementation SFDR10). La collecte s’est élevée à +36,5 Md€11. Au terme du plan stratégique ESG 2018-2021, tous les engagements ont été tenus.

Le 8 décembre 2021, Amundi a présenté son nouveau Plan ESG « Ambition 2025 », qui a pour objectif d’amplifier ses engagements, que ce soit au travers des solutions d’épargne et d’investissement proposées à ses clients ou des actions menées auprès des entreprises. Dans un souci d’alignement, Amundi va indexer également la rémunération de ses principaux cadres sur des objectifs ESG et présentera l’ensemble de sa stratégie climat à ses actionnaires.

Développement réussi d’Amundi Technology

Amundi Technology poursuit sa montée en puissance (39 clients fin 2021, dont 15 nouveaux), qui s’illustre notamment par le choix d’ALTO12 Investment par Malakoff Humanis (54 Md€ d’actifs) et AG2R (120 Md€ d’actifs). La gamme ALTO a été étoffée avec l’ajout de deux modules (ESG et Asset Servicing).

Par ailleurs, la diversification et l’internationalisation de l’offre sont illustrées par le gain d’un contrat avec Bank of New York Mellon qui a choisi l’offre Asset Servicing (dernière innovation de la gamme ALTO avec le module ALTO Sustainability dédié à l’ESG) pour la gestion mondiale de son activité « contrôle dépositaire » devenant ainsi le 3ème client en 2 ans, après CACEIS et SGSS .

Sur 12 mois, les revenus d’Amundi Technology s’élèvent à 36 M€, en forte croissance.

Acquisition de Lyxor

Le 31 décembre 2021, Amundi a finalisé l’acquisition de Lyxor pour 825 M€. Cette opération, fortement créatrice de valeur, fait d’Amundi le leader européen des ETF et complète son offre de gestion active, en particulier dans le domaine des actifs alternatifs liquides.

Voir section Lyxor page 7 et annexe page 13.

NB : les données de collecte et de résultats du T4 et de l’année n’incluent pas Lyxor, dont l’acquisition n’a été finalisée qu’au 31 décembre 2021.

II. Un excellent 4 e trimestre 2021





Une collecte nette élevée de +65,6 Md€

Un résultat net ajusté13 de 328 M€ (+14% vs T4 2020)

Un très bon niveau d’activité

Les encours gérés par Amundi au 31 décembre 2021 atteignent 1 916 Md€ (en progression de +10,8% sur un an et de +5,8% par rapport à fin septembre 2021, avec des effets marché et change positifs). Avec l’intégration des 148 Md€ d’encours gérés par Lyxor au 31 décembre 2021, les encours atteignent 2 064 Md€.

Dans un environnement de marché toujours porteur14, la collecte nette du 4e trimestre 2021 s’élève à +65,6 Md€, tirée par l’ensemble des segments de clientèle et des classes d’actifs et avec une contribution positive des produits de trésorerie (+11 Md€).

Hors JVs, la collecte MLT (+29,0 Md€) est équilibrée entre Retail et Institutionnels :

L’appétit au risque des clients Retail se maintient, et se traduit par d es flux à nouveau soutenus (+16,3 Md€), portés par les D istributeurs tiers (+10,9 Md€) ainsi que par les réseaux internationaux (+5,2 Md€), en particulier en Italie (notamment dans le réseaux UniCredit) et en Espagne (réseau de Banco Sabadell) ; e n Chine, la filiale Amundi-BOC WM continue de monter en puissance, avec une bonne activité (+3,3 Md€), portant les encours à 11 Md€ à fin décembre 2021 . Dans les réseaux France, la collecte est légèrement positive (+0,1 Md€) malgré la poursuite des sorties en produits structurés (-1,4 Md€) ; l’activité demeure en effet de bon niveau pour les autres actifs MLT (+1,5 Md€, quasiment intégralement en Unités de Compte).

ainsi que par les réseaux internationaux (+5,2 Md€), en particulier en Italie (notamment dans le réseaux UniCredit) et en Espagne (réseau de Banco Sabadell) ; . Dans les réseaux France, la collecte est légèrement positive (+0,1 Md€) malgré la poursuite des sorties en produits structurés (-1,4 Md€) ; l’activité demeure en effet de bon niveau pour les autres actifs MLT (+1,5 Md€, quasiment intégralement en Unités de Compte). L’activité est également soutenue auprès des clientèles institutionnelles (+12,7 Md€), dans tous les segments de clientèle.

Ces flux en MLT sont tirés par la quasi-totalité des expertises et par l’ESG :

Les expertises actives enregistrent de nouveau des flux élevés (+20 Md€), portés par toutes les classes d’actifs, y compris en Actifs réels (+1,2 Md€)

portés par toutes les classes d’actifs, La gestion passive, ET F et Smart beta a connu un bon 4 e trimestre avec + 9,5 Md€ de collecte nette , portant les encours à 208 Md€ fin décembre 2021. En ETF/ETP 15 , compte tenu d’une solide collecte de +4,6 Md€ au T4 2021, les encours s’élèvent à 88 Md€ fin décembre 2021.

, portant les encours à 208 Md€ fin décembre 2021. En ETF/ETP , compte tenu d’une solide collecte de +4,6 Md€ au T4 2021, les encours s’élèvent à 88 Md€ fin décembre 2021. En ESG, la collecte MLT s’élève à +23,7 Md€16.





Les JVs affichent une dynamique très positive (+25,5 Md€) notamment en Inde et en Chine :

La JV indienne SBI MF enregistre une collecte élevée de +18,1 Md€, avec la poursuite de la dynamique en fonds ouverts et une collecte très élevée en mandats institutionnels.

enregistre une collecte élevée de +18,1 Md€, avec la poursuite de la dynamique en fonds ouverts et une collecte très élevée en mandats institutionnels. L’activité de la JV avec ABC en Chine est positive (+10,2 Md€) hors sorties attendues en « channel business » (produits peu margés) pour -4,1 Md€.

est positive (+10,2 Md€) hors sorties attendues en « channel business » (produits peu margés) pour -4,1 Md€. La JV avec NH en Corée du Sud affiche une collecte positive de plus d’1 Md€ portée par les actifs MLT.





Des résultats en forte hausse au T4 2021

Données ajustées17

Au 4e trimestre 2021, le résultat net ajusté d’Amundi est maintenu à un haut niveau (328 M€), et s’inscrit en forte croissance par rapport au 4e trimestre 2020 (+13,9%).

Les revenus nets (794 M€, en hausse de +8,8% vs le T4 2020) bénéficient des bonnes conditions de marché et de la forte collecte :

Les commissions nettes de gestion sont en croissance sensible par rapport au T4 2020, grâce à la hausse du niveau moyen des marchés actions, et à la bonne dynamique, notamment en Retail et en actifs MLT, depuis plusieurs trimestres.

sont en croissance sensible par rapport au T4 2020, grâce à la hausse du niveau moyen des marchés actions, et à la bonne dynamique, notamment en Retail et en actifs MLT, depuis plusieurs trimestres. Les commissions de surperformance s’élèvent à un niveau toujours élevé (70 M€, à comparer à une moyenne trimestrielle de 42 M€ entre 2017 et 2020). Ce montant élevé, qui reflète en grande partie la hausse des marchés sur 12 mois mais aussi la qualité des gestions, devrait continuer à se normaliser au cours des prochains trimestres18.

Les charges d’exploitation ajustées sont maîtrisées (388 M€). Leur évolution (+4,8% par rapport au T4 2020) s’explique par la poursuite des investissements de développement, le provisionnement des rémunérations variables (en lien avec la progression du résultat opérationnel) et l’effet périmètre par rapport au T4 2020 (+20 M€)19.

Il en résulte un coefficient d’exploitation ajusté de 48,8%. Hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance20, le coefficient d’exploitation est d’environ 50%.

Données comptables

Le résultat net comptable s’élève à 304 M€ (+10,6% vs T4 2020) et intègre les premiers coûts liés à l’intégration de Lyxor (12 M€ après impôts), ainsi que l’amortissement habituel des contrats de distribution.

III. Exercice 2021





Résultat net21 de 1,3 Md€, supérieur aux objectifs

Une très bonne dynamique d’activité

En 2021, Amundi a poursuivi sa trajectoire de croissance rentable et est en avance sur son plan 2018-2022 :

résultat net ajusté à 1 315 M€, en croissance de +12% par an entre 2018 et 2021 , à comparer à un objectif de +5% par an (annoncé en 2018).

, à comparer à un objectif de +5% par an (annoncé en 2018). Coefficient d’exploitation ajusté de 47,9% en 2021 et d’environ 50% sur 2018-2021 (vs objectif <53%)

Une activité soutenue en 2021

La dynamique d’activité a été très bonne en 2021, portée notamment par les actifs MLT (+75,5 Md€ hors JVs), avec une composante élevée en gestion active (+55,8 Md€) et en actifs MLT ESG (+36,5 Md€22).

Au total la collecte en 2021 est de +60,2 Md€, compte tenu également de la bonne dynamique d’activité dans les JVs (+29,7 Md€ hors sorties de « channel business »23) et en dépit de sorties en produits de trésorerie (-26,6 Md€).

Les flux nets sur la clientèle Retail (hors JV) sont très élevés à +43,5 Md€, essentiellement en actifs moyen long terme (+41,2 Md€).

L’activité des distributeurs tiers a été particulièrement soutenue (+23,8 Md€ en actifs MLT), et très diversifiée par pays (flux élevés en particulier en France, Italie, Allemagne, Espagne, Hong Kong et Singapour. Cette dynamique commerciale est bien équilibrée entre les expertises actives et passives.

(+23,8 Md€ en actifs MLT), et très diversifiée par pays (flux élevés en particulier en France, Italie, Allemagne, Espagne, Hong Kong et Singapour. Cette dynamique commerciale est bien équilibrée entre les expertises actives et passives. Dans les réseaux partenaires internationaux (+8,8 Md€ en actifs MLT), la dynamique a été particulièrement forte notamment dans les réseaux d’UniCredit (+4,4 Md€ en actifs MLT), tirée par les gestions actives, les fonds thématiques et l’ESG. En Espagne (réseau Banco Sabadell), les flux se sont élevés à +2,1 Md€, reflétant le déploiement réussi des offres Amundi.

En Chine, la filiale Amundi-BOC WM réalise une très belle première année, avec +10,1 Md€ de collecte dans les réseaux de Bank of China.

Dans les réseaux en France, l’activité a été plus contrastée (-0,2 Md€ en actifs MLT) avec des flux positifs de +4,1 Md€ sur les produits diversifiés, actions et taux, compensés par -4,3 Md€ de sorties (avant échéance) en produits structurés déclenchées par les conditions de marché favorables.





La collecte auprès des clients institutionnels s’élève à +5,4 Md€, avec un niveau élevé de collecte en actifs MLT (+34,4 Md€) auprès de tous les segments de clientèle, et une décollecte en produits de trésorerie (-28,9 Md€).

Les JVs affichent une collecte soutenue de +29,7 Md€, hors sorties de « channel business »24 en Chine.

En Inde , l’année a été particulièrement dynamique (+26,0 Md€), avec une collecte majoritairement portée par les institutionnels, et des flux résilients en fonds ouverts. SBI FM a consolidé son rang de leader sur le marché des fonds ouverts en Inde avec une part de marché de 16,4% 25 .

, l’année a été particulièrement dynamique (+26,0 Md€), avec une collecte majoritairement portée par les institutionnels, et des flux résilients en fonds ouverts. SBI FM a consolidé son rang de En Chine , la JV avec ABC a enregistré une collecte de +12,8 Md€ hors sorties des produits « channel business » (-18,4 Md€) et hors réinternalisation exceptionnelle par un institutionnel au T3 2021 (-11,6 Md€).

, la JV avec ABC a enregistré une collecte de +12,8 Md€ hors sorties des produits « channel business » (-18,4 Md€) et hors réinternalisation exceptionnelle par un institutionnel au T3 2021 (-11,6 Md€). En Corée du Sud, la JV avec NH réalise une bonne année avec +2,1 Md€ de collecte, dont +2,7 Md€ en MLT.





La gestion active affiche une collecte record en 2021, à +55,9 Md€, grâce à la qualité des gestions et à leur bon positionnement, notamment en ESG.

L’ensemble des plateformes de gestion a délivré de très bonnes performances : près de 74% des encours en fonds ouverts sont classés dans les 2 premiers quartiles sur 5 ans26. Par ailleurs, sur 5 ans, 86% des encours surperforment leur benchmark27.

L’ESG demeure au cœur des stratégies et des process de gestion, avec une innovation constante (gamme ESG Improvers, Social Bonds, Emerging Market green bonds…).

La collecte élevée de l’année reflète le bon positionnement des offres, adaptées aux attentes des clients et aux grandes tendances du marché, avec notamment :

Les offre s de solutions diversifiées (fonds ouverts, gestions sous mandat) et sur mesure (allocation d’actifs, construction de portefeuilles, advisory…) dont la collecte atteint à +25,3 Md€ 28 , avec notamment : La montée en puissance des nouvelles offres OCIO répondant à la demande croissante des investisseurs institutionnels (16 mandats remportés et +8,3 Md€ de collecte) La dynamique commerciale des flagships Global Multi Asset Conservative (+2,3 Md€), Multi Asset Sustainable Future (+0,8 Md€).

(fonds ouverts, gestions sous mandat) (allocation d’actifs, construction de portefeuilles, advisory…) dont la collecte atteint à +25,3 Md€ , avec notamment : Le succès dans nos expertises A ctions : expertises Value (+1,7 Md€ de collecte, par exemple sur le fonds European Equity Value +0,8 Md€), fonds thématiques (+3,9 Md€, avec le lancement des nouveaux produits comme le fonds CPR Hydrogène) et plus généralement les fonds ESG (Global Ecology +0,7 Md€, European ESG Improvers +0,3 Md€).

expertises Value (+1,7 Md€ de collecte, par exemple sur le fonds European Equity Value +0,8 Md€), fonds thématiques (+3,9 Md€, avec le lancement des nouveaux produits comme le fonds CPR Hydrogène) et plus généralement les fonds ESG (Global Ecology +0,7 Md€, European ESG Improvers +0,3 Md€). En obligataire, le gain de plusieurs mandats institutionnels.





La gestion passive, ETF et Smart Beta a connu une nouvelle très bonne année, avec une collecte de +19,7 Md€, portant les encours à 208 Md€, un niveau supérieur à l’objectif annoncé en 2019 (200 Md€ attendus en 2023).

En ETP29, avec une collecte nette de +11,9 Md€, Amundi se classe 3e collecteur européen30 et 5e en termes d’encours avec 88 Md€ et une part de marché à nouveau en augmentation.

L’ESG a représenté plus de 50% des flux du marché européen des ETF, et environ 90% de la collecte d’Amundi, qui démontre ainsi son savoir-faire et sa capacité d’innovation ESG.

Amundi Actifs Réels a tiré parti de son positionnement et d’un marché des actifs réels et privés en fort développement. La collecte s’est élevée à +4,6 Md€, bien répartie entre toutes les expertises (+1,8 Md€ en Private Equity, +1,6 Md€ en Immobilier, +1,1 Md€ en dette privée). Les encours s’élèvent à 62,1 Md€ fin 2021, reflétant une hausse significative depuis 5 ans (+11,1% de croissance annuelle moyenne).

L’innovation ESG a également été un élément marquant de l’année avec le lancement de fonds ESG en dette privée à impact, fonds immobiliers labellisés ISR, obtention du label ISR pour OPCIMMO et avec le gain de plusieurs mandats pour les dispositifs Prêts Participatifs de Relance, Obligations Relance, programme « Fleurons des Territoires » (label Relance) dans le cadre du plan de relance en France.

Un résultat net record en 2021

En 2021 Amundi affiche un résultat net ajusté31 record de 1 315 M€, en hausse de +37% par rapport à 2020.

Données ajustées 31

Cet excellent niveau de profitabilité résulte de plusieurs facteurs :

Haut niveau de revenus nets, en progression de +23,5%

Les commissions de gestion s’élèvent à 2 786 M€ (+14,5%) sous l’effet de la hausse des marchés et de la dynamique de collecte. La marge moyenne32 (17,9 points de base) est en progression grâce à un effet mix favorable. Le niveau très élevé de commissions de surperformance en 2021 (427 M€) est lié d’une part à la forte hausse des marchés actions observée depuis mi-2020 et d’autre part à la qualité des gestions d’Amundi. La normalisation des commissions de surperformance devrait se poursuivre en 2022.

Maintien d’une excellente efficacité opérationnelle

L’évolution des charges d’exploitation vs 2020 (+14,4%) s’explique par :

la poursuite des investissements de développement pour 65 M€ : investissements dans la technologie à la fois au service des clients externes et des besoins internes, montée en puissance d’Amundi-BOC en Chine, promotion de la marque et amélioration de la notoriété à destination du Retail, recrutements dans les expertises en croissance (actifs réels, thématiques…) ;

pour 65 M€ : investissements dans la technologie à la fois au service des clients externes et des besoins internes, montée en puissance d’Amundi-BOC en Chine, promotion de la marque et amélioration de la notoriété à destination du Retail, recrutements dans les expertises en croissance (actifs réels, thématiques…) ; le provisionnement des rémunérations variables , en lien avec la progression du résultat opérationnel.

, en lien avec la progression du résultat opérationnel. l’effet périmètre par rapport à 202033.





Grâce à cet effet ciseaux positif, le coefficient d’exploitation est de 47,9% (environ 50% hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance34) et le Résultat Brut d’Exploitation progresse de +33%.

La contribution des sociétés mises en équivalence (joint-ventures asiatiques essentiellement) progresse sensiblement à 84 M€ contre 66 M€ en 2020, grâce notamment à la contribution à nos résultats des JVs en Chine (28 M€) et en Inde (47 M€).

Données comptables

Le résultat net comptable s’élève à 1 369 M€ (+50,5% vs 2020) et intègre les premiers coûts liés à l’intégration de Lyxor (12 M€ après impôts), l’amortissement des contrats de distribution, ainsi qu’un gain fiscal exceptionnel (Affrancamento35). Le Bénéfice net par Action atteint 6,75€, en forte hausse par rapport à 2020 (+50%).

IV. Une structure financière solide et un dividende en forte progression





La structure financière demeure solide fin 2021 après l’acquisition de Lyxor, avec des fonds propres tangibles36 à 3,5 Md€, à comparer à 3,2 Md€ fin 2020. Cette évolution s’explique par une génération élevée de fonds propres tangibles de 1,0 Md€, et un impact de -0,7 Md€ liée à l’acquisition de Lyxor37. Le ratio CET138 est de 16,1%, largement supérieur aux exigences réglementaires.

Pour mémoire, l’agence de notation Fitch a renouvelé en mai 2021 la note A+ avec perspective stable, la meilleure du secteur.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale, qui se tiendra le 18 mai 2022, un dividende de 4,10 € par action, en numéraire, soit une hausse de +41% vs le dividende de l’exercice 2020.

Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net part du Groupe39, et à un rendement de 6,1% sur la base du cours de l’action au 7 février 2022 (clôture à 67,5 €). Ce dividende sera détaché le 23 mai 2022 et mis en paiement à compter du 25 mai 2022.

Depuis la cotation, le TSR40 (retour total pour l’actionnaire) s’élève à 88%.

V. Lyxor, une acquisition créatrice de valeur





Le 31 décembre 2021, Amundi a finalisé l’acquisition de Lyxor pour 825 M€.

Les performances de Lyxor en 2021 ont été solides, avec +12,1 Md€ de collecte, portant les encours à 148 Md€ fin 2021, dont 101 Md€ en ETF et 46 Md€ en gestion active (y compris 25 Md€ en gestion alternative liquide). Le résultat net de l’exercice est de 42 M€41, un montant significativement supérieur à ce qui était estimé lors de l’annonce de l’opération en avril 2021.

Voir détails page 12.

Par cette opération créatrice de valeur, Amundi devient ainsi le leader européen des ETF avec une part de marché combinée de 14%42 et complète son offre de gestion active, notamment dans le domaine des actifs alternatifs liquides, ainsi que dans celui du conseil et de l’OCIO43.

Dans un marché de la gestion indicielle où la taille revêt une importance capitale, le nouveau montant combiné des encours gérés par la plateforme passive d’Amundi (310 Md€ à fin 2021) constitue un atout majeur. Forte de ces éléments et des perspectives de croissance du marché de la gestion passive, Amundi a annoncé viser une croissance significative (+50%) de ses actifs en gestion passive pour atteindre 420 Md€ à fin 202544.

Début janvier 2022, la phase d’intégration a démarré (rapprochement des équipes), et sa mise en œuvre (migration IT, fusions légales…) devrait être rapidement réalisée, au cours des 2e et 3e trimestres 2022.

Les synergies engendrées par cette intégration seront conformes à ce qui avait été annoncé en avril 2021 :

les synergies de coûts avant impôts devraient s’élever à 60 M€ en année pleine dès 2024 ;

les synergies de revenus avant impôts devraient atteindre 30 M€ en année pleine en 2025.

Compte tenu de ce potentiel de synergies élevé, cette transaction sera fortement créatrice de valeur :

un prix d’acquisition représentant un multiple P/E 2021e de ~9x 45 (avec les seules synergies de coûts) ;

(avec les seules synergies de coûts) ; un Retour sur Investissement supérieur à 10% à horizon 3 ans (avec les seules synergies de coûts).

***

Calendrier de communication financière

Publication des résultats du T1 2022 : 29 avril 2022

Assemblée Générale exercice 2021 : 18 mai 2022

Publication des résultats du S1 2022 : 29 juillet 2022

Publication des résultats des 9M 2022 : 28 octobre 2022

Calendrier du dividende

Détachement : 23 mai 2022

Mise en paiement : à compter du 25 mai 2022.

***

ANNEXES

Comptes de résultat Amundi (annuels et T4)

En M€ 2021 2020 Δ 2021 / 2020 T4.2021 T3.2021 Δ T4 / T3 T4.2020 Δ T4 / T4 Revenus nets ajustés 1 3 204 2 595 23,5% 794 791 0,4% 730 8,8% Revenus nets de gestion 3 213 2 634 22,0% 797 797 0,0% 722 10,3% dont commissions nettes de gestion 2 786 2 434 14,5% 727 707 2,8% 628 15,7% dont commissions de surperformance 427 200 113,3%



70 90 -22,3% 94 -25,4% Produits nets financiers et autres produits nets 1 (8) (38) -78,2% (3) (6) -49,3% 7 - Charges générales d'exploitation 1 (1 534) (1 341) 14,4% (388) (383) 1,4% (370) 4,8% Résultat brut d'exploitation ajusté 1 1 670 1 255 33,1% 406 409 -0,6% 360 12,9% Coefficient d'exploitation ajusté 47,9% 51,7% -3,8 pts 48,8% 48,4% 0,5 pts 50,7% -1,8 pts Coût du risque & Autres (12) (23) -46,1% 1 7 -82,9% (3) - Sociétés mises en équivalence 84 66 27,7% 21 25 -14,2% 20 4,7% Résultat avant impôt ajusté 1 1 742 1 298 34,2% 429 440 -2,6% 377 13,6% Impôts sur les sociétés1 (430) (338) 27,0% (99) (108) -8,8% (92) 7,6% Minoritaires 3 3 20,0% (1) 1 - 3 - Résultat net part du Groupe ajusté 1 1 315 962 36,7% 328 333 -1,3% 288 13,9% Amortissement des contrats de distribution après impôts (49) (52) -7,1% (12) (12) 0,0% (13) -5,5% Coûts d'intégration nets d'impôts (12) 0 - (12) 0 0 Impact Affrancamento² 114 0 - 0 0 - 0 - Résultat net part du Groupe yc Affrancamento 1 369 910 50,5% 304 321 -5,1% 275 10,6% BNPA comptable en € 6,75 4,50 50,1% BNPA ajusté1 en € 6,49 4,76 36,3%

1- Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution, et, en 2021, hors coûts d’intégration de Lyxor (12 M€ au T4 2021 après impôts et 16 M€ avant impôts), et hors impact Affrancamento (114 M€ au T2 2021). Voir page 13 pour les définitions et la méthodologie. 2- Le Résultat net comptable 2021 intègre un gain fiscal exceptionnel (net d’une taxe de substitution) de +114 M€ (sans incidence en flux de trésorerie) : dispositif « Affrancamento » en application de la loi de finance italienne pour 2021 (loi N° 178/2020), conduisant à la reconnaissance d’un Impôt Différé Actif sur des actifs incorporels (goodwill); élément exclu du Résultat Net ajusté.

Evolution des encours sous gestion de fin 2019 à fin 2021

(Md€) Encours



sous gestion Collecte



nette Effet



marché et change Effet



Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2019 1 653 +5,8% T1 2020 -3,2 - 122,7 / Au 31/03/2020 1 527 -7,6% T2 2020 -0,8 +64,9 / Au 30/06/2020 1 592 +4,2% T3 2020 +34,7 +15,2 +20,746 Au 30/09/2020 1 662 +4,4% T4 2020 +14,4 +52,1 / Au 31/12/2020 1 729 +4,0% T1 2021 -12,7 +39,3 / Au 31/03/2021 1 755 +1,5% T2 2021 +7,2 +31,4 / Au 30/06/2021 1 794 / +2,2% T3 2021 +0,2 +17,0 / Au 30/09/2021 1 811 / +1,0% T4 2021 +65,6 +39,1 +14847 Au 31/12/2021 2 064 /

Total 2021 :

Collecte nette + 60,2 Md€

Effets marché & change +126,8 Md€

Effet périmètre (lyxor) : +148 Md€





Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle1 (Amundi)

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.12.2021 31.12.2020 /31.12.2020 T4 2021 T4 2020 12 M 2021 12 M 2020 Réseaux France 128 118 8,7% 3,6 4,0 0,9 7,7 Réseaux internationaux 174 146 19,2% 5,1 1,5 18,9 -1,4 dont Amundi-BOC WM 11 0 / 3,3 10,1 Distributeurs tiers 232 185 25,6% 11,3 3,0 23,6 5,3 Retail (hors JVs) 534 449 19,1% 19,9 8,5 43,5 11,7 Institutionnels2 & souverains 444 414 7,4% 5,5 6,7 0,4 14,5 Corporates 100 96 4,6% 14,9 16,0 3,3 17,8 Epargne Entreprises 78 67 16,4% 0,1 0,6 2,5 3,9 Assureurs CA & SG 472 464 1,7% -0,3 -2,0 -0,8 -8,2 Institutionnels 1 095 1 041 5,2% 20,2 21,3 5,4 28,1 JVs3 286 239 19,8% 25,5 -15,4 11,4 5,4 TOTAL 1 916 1 729 10,8% 65,6 14,4 60,2 45,1 Encours moyens hors JVs 1 552 1 398 11,0% / / / /

1 : Encours & Collecte yc Sabadell AM à compter du T3 2020, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100% de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

2 : Y compris fonds de fonds.

3 : y compris des sorties en Chine de “channel business” pour -18,4 Md€ en 2021 et une réinternalisation pour -11,6 Md€ au T3 2021

Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs1 (Amundi)

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.12.2021 31.12.2020 /31.12.2020 T4 2021 T4 2020 12M 2021 12 M 2020 Actions 366 277 32,0% 9,7 9,3 22,8 19,3 Diversifiés 316 263 19,9% 11,6 3,0 38,0 -1,0 Obligations 656 635 3,3% 8,2 -1,0 14,9 -11,3 Réels, alternatifs et structurés 96 92 3,9% -0,5 1,0 -0,2 4,5 ACTIFS MLT hors JVs 1 433 1 267 13,0% 29,0 12,3 75,5 11,5 Trésorerie hors JVs 197 222 -11,5% 11,1 17,5 -26,6 28,2 ACTIFS hors JVs 1 629 1 490 9,4% 40,1 29,8 48,8 39,8 JVs2 286 239 19,8% 25,5 -15,4 11,4 5,4 TOTAL 1 916 1 729 10,8% 65,6 14,4 60,2 45,1 dont Actifs MLT 1 685 1 477 14,1% 51,7 -4,5 83,6 17,7 dont Produits de Trésorerie 230 252 -8,5% 13,9 18,9 -23,4 27,5

1 : Encours & Collecte yc Sabadell AM à compter du T3 2020, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

2 : y compris des sorties en Chine de “channel business” pour -18,4 Md€ en 2021 et une réinternalisation pour -11,6 Md€ au T3 2021

Détail des encours et de la collecte nette par zone géographique1 (Amundi)

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.12.2021 31.12.2020 /31.12.2020 T4 2021 T4 2020 12 M 2021 12 M 2020 France2 957 932 2,7% 10,1 13,6 -16,0 26,7 Italie 200 180 11,2% 5,2 0,7 12,0 -2,0 Europe hors France et Italie 278 225 23,8% 15,0 16,1 31,7 28,3 Asie3 369 298 23,9% 33,7 -13,0 30,4 1,2 Reste du monde4 112 95 18,1% 1,6 -2,9 2,0 -9,0 TOTAL 1 916 1 477 29,7% 65,6 14,4 60,2 45,1 TOTAL hors France 958 545 75,9% 55,5 0,8 76,2 18,4

1 Encours & Collecte yc Sabadell AM à compter du T3 2020, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

2 dont 472 Md€ d’assureurs CA et SG 3 Y compris des sorties en Chine de “channel business” pour -18,4 Md€ en 2021 et une réinternalisation pour -11,6 Md€ au T3 202 4 Principalement Etats-Unis

Lyxor

Lyxor gérait 148 Md€ d'actifs sous gestion fin 2021, répartis ainsi :

101 Md€ en gestion passive ; 3 e acteur en Europe avec une part de marché de 7,1 % 48

acteur en Europe avec une part de marché de 7,1 % 46 Md€ en gestion active, dont 25 Md€ en actifs alternatifs liquides

62% des encours en Retail, et 38% pour des Institutionnels.





Une collecte élevée en 2021 de +12,1 Md€ :

+8,3 Md€ en ETF ;

+2,4 Md€ en gestion alternative liquide

+1,4 Md€ en gestion alternative traditionnelle





Chiffres clés normalisés49 de Lyxor en 2021 (supérieurs aux estimations initiales) :

216 M€ de revenus, dont 203 M€ de commissions de gestion

un coefficient d’exploitation de 72%

un résultat net de 42 M€





Annexe méthodologique

I. Données comptables et ajustées

Données comptables : aux 12 mois 2020 et 2021, données après amortissement des actifs intangibles (contrats de distribution) ; en 2021, coûts d’intégration de Lyxor au T4 (12 M€ après impôts et 16 M€ avant impôts) et impact Affrancamento (114 M€ nets d’impôts au T2).

aux 12 mois 2020 et 2021, données après amortissement des actifs intangibles (contrats de distribution) ; en 2021, coûts d’intégration de Lyxor au T4 (12 M€ après impôts et 16 M€ avant impôts) et impact Affrancamento (114 M€ nets d’impôts au T2). Données ajustées





Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des actifs intangibles comptabilisé en déduction des revenus nets (contrats de distribution avec SG, Bawag, UniCredit et Banco Sabadell), coûts d’intégration de Lyxor et impact Affrancamento.

NB : l’amortissement du contrat SG (par an : 10 M€ après impôts, 14 M€ avant impôts) a cessé au 1er novembre 2020.

Dans les données comptables, amortissement des contrats de distribution :

T4 2020 : 18 M€ avant impôts et 13 M€ après impôts ; T4 2021 : 17 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts

12M 2020 : 74 M€ avant impôts et 52 M€ après impôts ; 12M 2021 : 68 M€ avant impôts et 49 M€ après impôts

II. Acquisition de Lyxor

Conformément à IFRS 3, reconnaissance au bilan d’Amundi au 31/12/2021 : d’un goodwill de 652 M€ ; d’un actif intangible représentant des contrats clients de 40 M€ avant impôt (30 M€ après impôts) qui sera amorti linéairement sur 3 ans ;

Dans le compte de résultat du Groupe, l’actif intangible mentionné ci-dessus sera amorti linéairement sur 3 ans à partir de 2022 ; l’incidence nette d’impôt de cet amortissement sera de 10 M€ en année pleine (soit 13 M€ avant impôts). Cet amortissement sera comptabilisé en déductions des revenus nets et viendra s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution.

Pour mémoire 70 M€ de coûts d’intégration avant impôts sont anticipés dont 16 M€ avant impôt déjà comptabilisés au T4-21 (voir supra).

données comptables

données ajustées

En M€ 12M 2021 12M 2020 T4.2021 T3.2021 T4.2020 Revenus nets (a) 3136 2521 777 774 711 + Amortissement des contrats de distribution avant impôts 68 74 17 17 18 Revenus nets ajustés (b) 3204 2595 794 791 730 Charges d'exploitation (c) -1550 -1341 -404 -383 -370 +Coût d'intégration avant impôts 16 0 16 0 0 Charges d'exploitation ajustées (d) -1534 -1341 -388 -383 -370 Résultat brut d'exploitation (e) = (a)+(c) 1586 1180 373 392 342 Résultat brut d'exploitation ajusté (f) = (b)+(d) 1670 1255 406 409 360 Coefficient d'exploitation (c)/(a) 49,4% 53,2% 52,0% 49,4% 52,0% Coefficient d'exploitation ajusté (d)/(b) 47,9% 51,7% 48,8% 48,4% 50,7% Coût du risque & Autres (g) -12 -23 1 7 -3 Sociétés mises en équivalence (h) 84 66 21 25 20 Résultat avant impôt (i) = (e)+(g)+(h) 1658 1224 396 423 359 Résultat avant impôt ajusté (j) = (f)+(g)+(h) 1742 1298 429 440 377 Impôts sur les bénéfices (k) -292 -317 -90 -103 -86 Impôts sur les bénéfices ajustés (l) -430 -338 -99 -108 -92 Minoritaires (m) 3 3 -1 1 3 Résultat net part du Groupe (n)= (i)+(k)+(m)-(p) 1255 910 304 321 275 Résultat net part du Groupe ajusté (o) = (j)+(l)+(m) 1315 962 328 333 288 Impact Affrancamento (p) 114 0 0 0 0 Résultat net part du Groupe (n)+(p) incluant Affrancamento 1369 910 304 321 275

Actionnariat

31 décembre 2019 31 décembre 2020 31 décembre 2021 Nombre

d’actions Nombre

d’actions Nombre

d’actions %



du capital Nombre

d’actions %



du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 141 057 399 141 057 399 69,8 % 141 057 399 69,7 % Salariés 969 010 1 234 601 1 234 601 0,5 % 1 527 064 0,75 % Autocontrôle 1 333 964 685 055 685 055 0,7 % 255 745 0,13 % Flottant 58 802 932 59 608 898 59 608 898 29,1 % 60 234 443 29,66 % Nombre d’actions en fin de période 202 163 305 202 585 953 202 585 953 100,0 % 203 074 651 100,0 % Nombre moyen d’actions de la période 201 765 967 202 215 270 202 215 270 / 202 793 482 /

La part des salariés a augmenté en raison de l’augmentation de capital réservée aux salariés du 29/07/2021 (0,5m de titres créés).

Nombre moyen d’actions au prorata temporis.

A propos d'Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux50, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales51, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 300 professionnels52 dans plus de 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 000 milliards d’euros d’encours53.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Contact presse : Contacts investisseurs : Natacha Andermahr Anthony Mellor Thomas Lapeyre Tél. +33 1 76 37 86 05 Tél. +33 1 76 32 17 16 Tél. +33 1 76 33 70 54 natacha.andermahr-sharp@amundi.com anthony.mellor@amundi.com thomas.lapeyre@amundi.com

AVERTISSEMENT :

Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d’Amundi. Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 (article 2, § 10).

Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement.

Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne et applicable à cette date. Les procédures d’audit menées par les commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés 2021 sont en cours.

Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de de document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

1 Résultat net part du Groupe. Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution, et, en 2021, hors coûts d’intégration de Lyxor (12 M€ au T4 2021 après impôts et 16 M€ avant impôts), et hors impact Affrancamento (114 M€ au T2 2021 ; voir note 35).

2 Actifs Moyen Long Terme ; hors JVs. Données Lyxor non incluses

3 Les données de collecte et de résultats du T4 et de l’année n’incluent pas Lyxor, dont l’acquisition n’a été finalisée qu’au 31 décembre 2021

4 Hors JVs

5 Niveau exceptionnel de commissions de surperformance = niveau supérieur au montant moyen des commissions de surperformance par trimestre en 2017-2020 (42 M€)

6 CET 1 : Core Equity Tier 1

7 Fin 2021

8 Fin 2021. Encours des JV avec ABC et BOC, et des encours à Hong Kong et à Taiwan

9 Sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de marché. SBI FM est actuellement détenue par SBI (62,6%), Amundi (36,8%) et les collaborateurs (0,6 %).

10 Sustainable Financial Disclosure Regulation, nouvelle réglementation européenne SFDR imposant aux gérants de classer leurs actifs européens selon leur degré d’intégration ESG

11 Collecte nette hors produits de trésorerie et hors assureurs CA Assurances et Sogecap

12 Amundi Leading Technologies & Operations

13 Résultat net part du Groupe. Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution, et, en 2021, coûts d’intégration de Lyxor (12 M€ au T4 2021 après impôts et 16 M€ avant impôts).

14 Hausse des marchés Actions en moyenne de +25% vs T4 2020 et +2% vs T3 2021.

15 Exchange Traded Products

16 Collecte hors assureurs CA Assurances et Sogecap

17 Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution, et, en 2021, hors coûts d’intégration de Lyxor (12 M€ au T4 2021 après impôts et 16 M€ avant impôts), et hors impact Affrancamento (114 M€ au T2 2021)

18 NB : Conformément à la nouvelle réglementation ESMA (« Performance Fees Guidelines », applicable principalement aux fonds UCITS) entrée en application en juillet 2021 pour les fonds existants, la période de référence sera portée à 5 ans en cas de sous-performance des fonds par rapport à leur indice de référence. Ces nouvelles dispositions réglementaires devraient entrainer une baisse partielle et progressive des commissions de surperformance à partir de 2022.

19 Lié à la création d’Amundi-BOC WM, consolidée à partir du T4 2020, et la consolidation globale de Fund Channel et d’Anatec à partir du T1 2021 ;

20 Niveau exceptionnel de commissions de surperformance = niveau supérieur au montant moyen des commissions de surperformance par trimestre en 2017-2020 (42 M€)

21Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution, et, en 2021, hors coûts d’intégration de Lyxor (12 M€ au T4 2021 après impôts et 16 M€ avant impôts), et hors impact Affrancamento (114 M€ au T2 2021)

22 Collecte hors assureurs Groupe

23 Produits peu margés ; sorties liées à l’évolution réglementaire, (en 2021 : -18,4 Md€)

24 Produits peu margés ; sorties liées à l’évolution réglementaire (en 2021 : -18,4 Md€)

25 Source AMFI India à fin décembre 2021

26 Performances brutes. Source : Morningstar Direct, fonds ouverts et ETF, périmètre monde hors fonds nourriciers, fin décembre 2021. 621 fonds soit 478 Md€. Au total, 183 fonds Amundi ont un rating Morningstar 4 ou 5 étoiles

27 Au 31/12/2021, source: données internes, périmètre: 1 129 Md€ (hors JV et périmètre Lyxor), gestion active

28 Hors Amundi-BOC WM

29 ETP : Exchange Traded Products, incluant les ETF (Exchange Traded Funds) et les ETC (Exchange Traded Commodities)

30 Source ETF GI

31 Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution, et, en 2021, hors coûts d’intégration de Lyxor (12 M€ au T4 2021 après impôts et 16 M€ avant impôts), et hors impact Affrancamento (114 M€ au T2 2021)

32 Commissions nettes de gestion / encours moyens

33 Effet périmètre de +28 M€ : acquisition de Sabadell AM, consolidée à partir du T3 2020, consolidation globale de Fund Channel et d’Anatec à partir du T1 2021

34 Niveau exceptionnel de commissions de surperformance = niveau supérieur au montant moyen des commissions de surperformance par trimestre en 2017-2020 (42 M€)

35 Gain fiscal exceptionnel (net d’une taxe de substitution) de +114 M€ (sans incidence en flux de trésorerie) : dispositif « Affrancamento » en application de la loi de finance italienne pour 2021 (loi N° 178/2020), conduisant à la reconnaissance d’un Impôt Différé Actif sur des actifs incorporels (goodwill); élément exclu du Résultat Net ajusté.

36 Capitaux propres hors goodwill et immobilisations incorporelles

37 Voir page 12.

38 CET 1 : Core Equity Tier 1

39 Le taux de distribution du dividende se calcule sur la base du résultat net comptable part du groupe ajusté 2021 (1 369 M€), minoré de l’impact Affrancamento (114 M€) et en excluant les coûts d’intégration de Lyxor (-12 M€)

40 Le TSR (Total Shareholder Return) inclut le rendement total pour un actionnaire : hausse de l’action + dividendes versés de 2016 à 2021 + dividende soumis à l’AG de mai 2022 + Droit préférentiel de Souscription détaché en mai 2017. Données avec cours de clôture au 07/02/2022

41 Données estimées sur le périmètre acquis de Lyxor (à partir de données internes et avec des hypothèses concernant le retraitement de certaines activités conservées par la Société Générale). Résultat net estimé du périmètre acquis de 40 M€ et résultat net normalisé de 42 M€ après retraitement de ~3 M€ de coûts one-off avant impôt liés à l’acquisition par Amundi

42 Source : Amundi, Lyxor, ETFGI à fin décembre 2021

43 OCIO : Outsourced Chief Investment Officer

44 Objectif annoncé le 4/1/2022 à partir des encours combinés de 282 Md€ fin septembre 2021.

45 Sur la base d’un prix de 755 M€, hors capital excédentaire

46 Sabadell AM

47 Lyxor

48 Source ETFGI décembre 2021

49Données estimées sur le périmètre acquis de Lyxor (à partir de données internes et avec des hypothèses concernant le retraitement de certaines activités conservées par la Société Générale). Résultat net estimé du périmètre acquis de 40 M€ et résultat net normalisé de 42 M€ après retraitement de ~3 M€ de coûts one-off avant impôt liés à l’acquisition par Amundi.

50 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2021 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2020

51 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

52 Effectif interne consolidé Amundi et Lyxor au 01/01/2022

53 Données Amundi y compris Lyxor au 31/12/2021

Pièce jointe