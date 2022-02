English Dutch

ABN AMRO rapporteert EUR 1,2 miljard winst over 2021 en kondigt inkoop eigen aandelen aan

N ettowinst van EUR 552 miljoen in Q4 2021 door sterke groei provisiebaten van 15% vergeleken met vorig jaar en ondersteund door de verkoop en leaseback van ons hoofdkantoor

Economisch herstel hield aan, zakelijke kredieten groeiden met ruim EUR 4 miljard

Netto rentebaten profiteerden van additionele TLTRO -korting terwijl de druk op spaarmarges aanh oud t

Kosten voor heel 2021 in lijn met onze ambitie van EUR 5,3 miljard, exclusief AML schikking; een weerspiegeling van onze kostendiscipline

Sterke kapitaalpositie, Basel III CET1 ratio van 1 6 , 3 % en Basel IV CET1 circa 1 6 %

Voorstel slotdividend van EUR 0,61 per aandeel en start inkoop programma eigen aandelen van EUR 500 mil joen

Afbouw CIB non-core grotendeels afgerond ; aanhoudend sterke kredietkwaliteit en cost-of-risk voor het jaar rond de nul

Herijking van door de cyclus cost-of-risk tot circa 20 basispunten, een weerspiegeling van ons verbeterde risicoprofiel

Robert Swaak, CEO:

‘In 2021 begonnen we de pandemie achter ons te laten en was er in Nederland sprake van economisch herstel. In het vierde kwartaal hield de vraag naar zakelijke kredieten aan en groeide de kredietportefeuille met EUR 4,3 miljard. Ons marktaandeel in hypotheken steeg in 2021 van 14% naar 16% in een zeer competitieve markt. Dit weerspiegelt de sterke operationele capaciteit die we hebben opgebouwd door strategische investeringen in onze infrastructuur. De afbouw van de niet-kernactiviteiten van CIB is grotendeels afgerond, ruim voor op schema, waardoor het risicoprofiel van de bank is verbeterd. We hebben de uitkering van dividend hervat en ons eerste programma voor de inkoop van eigen aandelen aangekondigd omdat we gecommitteerd zijn aan het teruggeven van kapitaal aan onze aandeelhouders.

In het vierde kwartaal bedroeg de nettowinst EUR 552 miljoen, een weerspiegeling van de sterke groei van de provisiebaten en de opbrengsten uit de verkoop en leaseback van ons hoofdkantoor, terwijl de druk op de spaarmarges aanhoudt. Hierdoor kwam het rendement op eigen vermogen (ROE) over Q4 uit op 10,8%. Dankzij onze focus op kostendiscipline realiseerden we onze ambitie van EUR 5,3 miljard voor 2021, exclusief de AML-schikking. We hebben de door de cyclus cost-of-risk herijkt tot circa 20 basispunten. De financiële resultaten over 2021 werden gekenmerkt door de lage rente en lage kredietvoorzieningen. De resulterende ROE voor 2021 was 5,8% (7,3% exclusief CIB non-core). Onze kapitaalpositie blijft zeer sterk, met een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 16,3% en een Basel IV CET1 ratio van circa 16%. In lijn met ons kapitaalraamwerk stellen we een slotdividend voor van EUR 0,61 per aandeel. Daarnaast hebben we aangekondigd EUR 500 miljoen aan eigen aandelen te gaan inkopen.

Als persoonlijke bank in de digitale tijd is het contact met onze klanten ‘digital-first’; zo versterken we de klantbeleving. Klanten verwachten gemakkelijke levering in apps, volledig digitale diensten en een naadloze selfservice via één kanaal. We bieden expertise op de momenten die ertoe doen, via op-maat-gemaakte oplossingen, onze sectorspecialisten of een persoonlijk gesprek via beeldbankieren. Vanaf Q3 2022 zullen wij ons volledige dienstenaanbod op afstand aanbieden, inclusief pasloos geld opnemen en de mogelijkheid om digitaal een en/of-rekening te openen. Nu klanten steeds meer overstappen op digitaal, optimaliseren we het kantorennetwerk verder in lijn met het gedrag van de klant. Omdat we gecommitteerd zijn aan digitale inclusie, verdubbelen we het aantal financiële zorgcoaches voor klanten die ondersteuning nodig hebben.’

Kerncijfers en indicators

(in EUR miljoen) Q4 2021 Q4 2020 Change Q3 2021 Change FY 2021 FY 2020 Change Operationele baten 2.284 1.800 27% 1.734 32% 7.597 7.916 -4% Operationele lasten 1.433 1.401 2% 1.301 10% 5.806 5.256 10% Operationeel resultaat 851 400 113% 432 97% 1.791 2.660 -33% Voorzieningen op financiële instrumenten 121 220 -45% -12 -46 2.303 Belastingen 177 126 40% 102 75% 604 401 50% Winst/(verlies) over de periode 552 54 343 61% 1.234 -45 Cost/income ratio 62,8% 77,8% 75,1% 76,4% 66,4% Rendement op gemiddeld eigen vermogen1 10,8% 0,7% 6,5% 5,8% -0,8% CET1 ratio 16,3% 17,7% 17,8% 16,3% 17,7% Op basis van nettowinst voor de periode die toekomt aan de aandeelhouders





Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

