ABN AMRO maakt aandeleninkoopprogramma van € 500 miljoen bekend

ABN AMRO heeft vandaag de start van een aandeleninkoopprogramma bekendgemaakt. De bank is van plan om certificaten van aandeel en gewone aandelen ABN AMRO Bank N.V. in te kopen tot een maximale waarde van in totaal € 500 miljoen, met inachtneming van het aantal aandelen waarvoor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 april 2021 een machtiging heeft verstrekt (10% van de geplaatste aandelen).

Het aandeleninkoopprogramma gaat op 10 februari 2022 van start en wordt naar verwachting uiterlijk in juni 2022 voltooid. Het doel van het programma is het aandelenkapitaal van ABN AMRO te verminderen.

“ABN AMRO wil aandeelhouders een aantrekkelijk rendement bieden en dit inkoopprogramma vormt een belangrijke mijlpaal,” aldus Robert Swaak, CEO van ABN AMRO Bank. “Wij hebben goede vooruitgang geboekt met onze strategische agenda; dit betreft onder meer de snelle afbouw van niet-kernactiviteiten, de versterking van ons digitaal fundament en de voortgang van onze herstelprogramma’s. Hoewel de omstandigheden moeilijk waren, zijn onze kapitaalratio’s in het afgelopen jaar verbeterd. Dit gaf ons het vertrouwen om extra kapitaal aan aandeelhouders uit te keren. Met dit programma voegen we de inkoop van aandelen toe aan ons instrumentarium voor het beheren van onze kapitaalpositie.”

De CET1-ratio van ABN AMRO bedroeg 16,3% aan het eind van het vierde kwartaal van 2021. Het vereiste kapitaal voor het aandeleninkoopprogramma is gereserveerd en is al buiten de berekening van de kapitaalratio’s per eind 2021 gelaten. De ECB heeft goedkeuring gegeven voor het aandeleninkoopprogramma dat binnen de beperkingen van de bestaande machtiging, zoals verstrekt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 april 2021, en in overeenstemming met de Verordening Marktmisbruik zal worden uitgevoerd.

NLFI zal als meerderheidsaandeelhouder naar rato van haar huidige belang van 56,3% in aandelen en certificaten van aandeel door middel van off-market transacties aan de inkoop deelnemen, en zo haar relatieve belang in de vennootschap in stand houden.

ABN AMRO is een niet-discretionaire regeling met een financieel intermediair aangegaan voor de uitvoering van de inkoop op de openbare markt. ABN AMRO zal wekelijks een update van de voortgang van het programma geven via een persbericht en op de pagina Investor Relations van de ABN AMRO website: https://www.abnamro.com/en/home/information/share-buyback-programme

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid (1) tot en met (4), van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

