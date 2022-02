Aegon rapporteert resultaten over vierde kwartaal 2021

English Dutch

Den Haag, 9 februari, 2022 - Solide vooruitgang met bereiken van strategische en financiële doelstellingen

Nettoresultaat verdubbelt vergeleken met het vierde kwartaal van 2020 tot EUR 526 miljoen. Nettoresultaat over heel 2021 bedraagt EUR 1.701 miljoen vergeleken met EUR 55 miljoen over 2020

Operationeel resultaat daalt met 2% vergeleken met het vierde kwartaal van 2020 tot EUR 470 miljoen. Gestegen fee inkomsten door hogere aandelenmarkten en een positieve bijdrage door groei van de activiteiten zijn tenietgedaan door een groter aantal claims in de VS en buitengewone kosten. Operationeel resultaat over heel 2021 bedraagt EUR 1.906 miljoen, een stijging met 11% ten opzichte van de EUR 1.710 miljoen over 2020

Liquide kapitaal op de Holding stijgt van EUR 961 miljoen tot EUR 1.279 miljoen, vooral door EUR 417 miljoen aan vrije kasstroom. Vrije kasstroom over het gehele jaar stijgt van EUR 530 miljoen over 2020 tot EUR 729 miljoen over 2021

Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units gehandhaafd boven de operationele niveaus; Solvency II ratio voor de groep stijgt tot 211%. Dit weerspiegelt het positieve effect van de herverzekering van een deel van het langleven risico in Nederland

Slotdividend van EUR 0,09 per gewoon aandeel voorgesteld. Daarmee komt het totale dividend over 2021 uit op EUR 0,17 per gewoon aandeel of EUR 348 miljoen





Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

"De resultaten over het vierde kwartaal van 2021 laten zien dat wij vooruitgang boeken met het bereiken van onze strategische prioriteiten en financiële doelstellingen. Ondanks een groter aantal claims, vooral veroorzaakt door COVID-19, is het operationeel resultaat over het vierde kwartaal slechts licht gedaald, door gestegen fee inkomsten door hogere aandelenmarkten en een positieve bijdrage door groei van onze activiteiten.

We zijn blijven investeren in uitbreiding van ons distributienetwerk, terwijl we tegelijkertijd onze digitale kanalen voor klanten, adviseurs en werkgevers hebben verbeterd. Dit heeft geresulteerd in solide groei in ons Amerikaanse levenbedrijf, een recordniveau aan uitstaande hypotheken en pensioenactiva in Nederland, terwijl de netto-stortingen op ons platform in het Verenigd Koninkrijk positief zijn geworden. Aegon Asset Management heeft voor het tiende jaar op rij positieve netto-stortingen voor derden gerealiseerd. Echter, er moet ook nog werk worden verzet, bijvoorbeeld in de VS, om meer klanten aan te trekken voor onze pensioenactiviteiten voor bedrijven.

In het vierde kwartaal hebben we opnieuw onder aantrekkelijke voorwaarden kapitaal kunnen vrijmaken door het uitkoopprogramma voor bepaalde variable annuity producten in de VS te verlengen en langleven risico in Nederland te herverzekeren. Ook hebben we ons risicoprofiel verder kunnen verbeteren door een aantal maatregelen, waaronder een herverzekeringsovereenkomst in de VS, met als doel om de invloed van volatiliteit in sterftecijfers te verminderen.

Na ons besluit om onze beleggingen voor eigen rekening en risico CO 2 neutraal te maken, hebben we begin 2022 onze uitsluitingscriteria aangepast om onze beleggingen verder in lijn te brengen met onze toezegging. We zullen deze criteria regelmatig aanpassen, zodat nieuwe wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering in ons beleggingsbeleid worden weerspiegeld.

De maatregelen die we hebben genomen om onze operationele prestaties te verbeteren en ons risicoprofiel te verkleinen, gesteund door gunstige aandelenmarkten, hebben geresulteerd in een hogere vrije kasstroom dan we hadden voorzien. Door deze groei van de vrije kasstroom kunnen we ons dividend verhogen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022, zullen wij een slotdividend over 2021 voorstellen van 9 eurocent per gewoon aandeel. Dit brengt het totale dividend op 17 eurocent per gewoon aandeel.

Ik wil onze medewerkers bedanken voor al het werk dat ze in 2021 hebben verzet om onze doelstellingen te bereiken. Vooruitkijkend naar 2022 zullen we vooruitgang blijven boeken met onze strategische prioriteiten en de financiële doelstellingen voor 2023. We gaan door met de nauwgezette uitvoering van ons operationele verbeterplan en blijven op koers om onze doelstelling te bereiken om in 2023 EUR 400 miljoen op kosten te besparen, daarbij voortbouwend op de EUR 244 miljoen die we al hebben gerealiseerd. De maatregelen die we hebben genomen om onze performance te verbeteren, geven ons het vertrouwen dat we in 2022 ongeveer EUR 1,2 miljard aan operationeel kapitaal uit onze units kunnen genereren, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Daardoor kunnen we onze verwachting voor 2022 voor de vrije kasstroom verhogen met EUR 100 miljoen naar EUR 550 tot 600 miljoen. Bovendien verwachten we een meer lineaire groei van ons dividend in 2022 vergeleken met de meer gematigde korte termijn groeiprognose die we tijdens onze Capital Markets Day hadden afgegeven. Dit alles laat zien dat we op koers liggen om onze doelstelling te behalen van ongeveer 25 eurocent per gewoon aandeel over 2023.”

Data 2022

Resultaten eerste kwartaal 2022 – 12 mei 2022

Algemene Vergadering van Aandeelhouders – 31 mei 2022

Resultaten tweede kwartaal 2022 – 11 augustus 2022

Resultaten derde kwartaal 2022 – 10 november 2022

Over Aegon

Aegon is een internationale financiële dienstverlener, met veelzijdige oplossingen voor pensioenen, inkomensbescherming en vermogensbeheer. De strategische focus ligt op drie kernmarkten (Verenigde Staten, Nederland en Verenigd Koninkrijk), drie groeimarkten (Spanje & Portugal, China en Brazilië) en een wereldwijd opererende vermogensbeheerder. Aegons doelstelling om Mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke en milieuvraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie. Aegons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. De onderneming staat genoteerd aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange. Meer informatie vindt u op aegon.com.



Rapportage niet volgens IFRS-EU-maatstaven

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS-EU): operationeel resultaat vóór belastingen en beïnvloedbare kosten. Deze niet-IFRS-EU maatstaven wordt berekend door Aegon’s joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van operationeel resultaat voor belastingen maatstaf naar de best vergelijkbare IFRS-EU maatstaf zie de notes bij het persbericht (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Beïnvloedbare kosten zijn kosten die onderdeel zijn van het operationeel resultaat, exclusief uitgestelde acquisitiekosten, kosten van joint ventures en geassocieerde deelnemingen en kosten gerelateerd aan onze bedrijfsvoering in CEE. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS-EU maatstaven, tezamen met de IFRS-EU gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon’s activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot: de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles; het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.

veranderingen in de prestaties van Aegon’s beleggingsportefeuille en dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;

verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;

verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;

het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;

toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;

catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;

de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

Aegon’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;

het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;

veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;

het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering die sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;

het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot, de omvang van het vreemd vermogen en de vrije kasstromen te managen.

veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;

veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;

gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;

veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;

(voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII); en

veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten.





Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

