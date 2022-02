English Finnish Swedish

OP Ryhmä

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

Pörssitiedote 9.2.2022 klo 9.00

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021: Tulos ennen veroja parani 1 127 miljoonaan euroon – asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat vahvasti ja kulut pysyivät hallinnassa

Tulos ennen veroja parani 44 % 1 127 miljoonaan euroon (785).

Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 14 % 3 186 miljoonaan euroon (2 787). Korkokate kasvoi 10 % 1 409 miljoonaan euroon (1 284), vakuutuskate 30 % 743 miljoonaan euroon (572) ja nettopalkkiotuotot 11 % 1 034 miljoonaan euroon (931).

Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 42 % 257 miljoonaan euroon (181).

Yhteensä tuotot kasvoivat 17 % 3 616 miljoonaan euroon (3 103).

Kulut kasvoivat 9 % 2 007 miljoonaan euroon (1 839). Lakisääteisen työeläkevastuun loppuosan siirto Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle laski OP Ryhmän eläkekuluja vertailuvuonna 96 miljoonaa euroa. Ilman eläkevastuun siirron vaikutusta kulut kasvoivat 4 %.

Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset, 158 miljoonaa euroa (225), olivat 0,16 % (0,23) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi 4 % 97 miljardiin euroon (94) ja talletukset 7 % 76 miljardiin euroon (71).

CET1-vakavaraisuus oli 18,2 % (18,9). Tulevien sisäisiin malleihin liittyvien muutosten ennakoiva huomioiminen heikensi vakavaraisuutta prosenttiyksikön.

Vähittäispankin tulos ennen veroja parani 304 miljoonaan euroon (115). Korkokate kasvoi 4 % ja nettopalkkiotuotot 8 %. Saamisten arvonalentumiset laskivat 88 miljoonaa euroa 84 miljoonaan euroon (172). Luottokanta kasvoi 2 % ja talletukset 5 %.

tulos ennen veroja parani 304 miljoonaan euroon (115). Korkokate kasvoi 4 % ja nettopalkkiotuotot 8 %. Saamisten arvonalentumiset laskivat 88 miljoonaa euroa 84 miljoonaan euroon (172). Luottokanta kasvoi 2 % ja talletukset 5 %. Yrityspankin tulos ennen veroja parani 474 miljoonaan euroon (349). Korkokate kasvoi 5 %, nettopalkkiotuotot 34 % ja sijoitustoiminnan nettotuotot 20 %. Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 21 miljoonaa euroa 74 miljoonaan euroon (53).

tulos ennen veroja parani 474 miljoonaan euroon (349). Korkokate kasvoi 5 %, nettopalkkiotuotot 34 % ja sijoitustoiminnan nettotuotot 20 %. Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 21 miljoonaa euroa 74 miljoonaan euroon (53). Vakuutuksen tulos ennen veroja parani 504 miljoonaan euroon (348). Vakuutuskate kasvoi 30 % 754 miljoonaan euroon (582). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 86 miljoonaa euroa 170 miljoonaan euroon (84). Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 85,5 %:iin (87,8).

tulos ennen veroja parani 504 miljoonaan euroon (348). Vakuutuskate kasvoi 30 % 754 miljoonaan euroon (582). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 86 miljoonaa euroa 170 miljoonaan euroon (84). Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 85,5 %:iin (87,8). Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -109 miljoonaa euroa (3). Vertailukaudella Vallilan kiinteistön myynti paransi tulosta 96 miljoonaa euroa.

tulos ennen veroja oli -109 miljoonaa euroa (3). Vertailukaudella Vallilan kiinteistön myynti paransi tulosta 96 miljoonaa euroa. Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 210 miljoonaa euroa (255). OP-bonusten kertymiseen tehtiin muutoksia 1.11.2020 alkaen.

OP Ryhmä maksoi Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2020 Tuotto-osuuksien haltijoille 4.10.2021. OP Ryhmä noudatti korkojen maksussa EKP:n suositusta, joka rajoitti pankkien voitonjakoa ja jonka voimassaolo päättyi 30.9.2021.

OP Ryhmä täyttää 120 vuotta vuonna 2022 ja nostaa sen kunniaksi Tuotto-osuuksien tuottotavoitetta 1,20 prosenttiyksiköllä. Lisäkoron myötä Tuotto-osuuden tuottotavoite vuodelle 2022 on yhteensä 4,45 prosenttia.

Pohjola Sairaala Oy:n myynti Pihlajalinna Terveys Oy:lle toteutui 1.2.2022.

Vuoden 2022 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2021 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Vuoden 2022 näkymät”.





OP Ryhmän avainlukuja

1–12/2021 1–12/2020 Muutos, % Tulos ennen veroja, milj. € 1 127 785 43,6 Vähittäispankki 304 115 165,3 Yrityspankki 474 349 35,8 Vakuutus 504 348 44,5 Muu toiminta -109 3 - Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille, milj. € -210 -255 - Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,6 5,0 1,6* Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 7,8 6,6 1,3* Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,54 0,42 0,12* Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,64 0,55 0,09* 31.12.2021 31.12.2020 Muutos, % CET1-vakavaraisuus, % 18,2 18,9 -0,7* Luottokanta, mrd. € 96,9 93,6 3,5 Talletukset, mrd. € 75,6 70,9 6,6 Järjestämättömät saamiset vastuista, %** 2,4 2,5 -0,1* Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,16 0,23 -0,08* Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 049 2 025 1,2

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

*Suhdeluvun muutos

** Tunnusluvun sisältöä ja nimeä on muutettu Q1/2021. Vertailutiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin tilinpäätöstiedotteen Riskiasema-kappaleen Lainanhoitojoustot ja järjestämättömät saamiset -taulukon alla.

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

OP Ryhmän vuoden 2021 tulos oli ennätystasolla, 1 127 miljoonaa euroa. Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin – vähittäispankin, yrityspankin ja vakuutuksen – tulokset kasvoivat selvästi vertailuvuodesta. Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 14 prosenttia nettopalkkiotuottojen, korkokatteen ja vakuutuskatteen hyvän kehityksen myötä. Lisäksi sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat vahvasti.

Kulujen kasvu oli hallittua, kun huomioidaan vuonna 2020 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle tehdyn eläkevastuun siirron pienentävä vaikutus vertailuvuoden eläkekuluihin. Ilman tätä vaikutusta kulujen kasvu oli 4 prosenttia. Strategiamme tavoitteen mukaisesti tuotot kasvoivat selvästi nopeammin kuin kulut. Tuottojen kasvu oli yhteensä 17 prosenttia.

Asiakkaidemme luotonhoitokyky säilyi hyvänä, mikä näkyy edellistä vuotta pienempinä saamisten arvonalentumisina. Saamisten arvonalentumiset, 158 miljoonaa euroa, olivat 0,16 prosenttia luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän vakavaraisuus on edelleen vahvalla tasolla ja Euroopan pankkien parhaimmistoa. CET1-vakavaraisuus oli joulukuun lopussa 18,2 prosenttia.

Asiakkaamme olivat vuoden 2021 aikana ennätyksellisen aktiivisia sijoitusmarkkinoilla. OP:n sijoitusrahastoihin tuli lähes 190 000 uutta osuudenomistajaa: kasvu oli 46 prosenttia kaikista uusista Suomeen rekisteröityjen rahastojen osuudenomistajista. OP-Ilmasto oli Suomen suosituin rahasto viime vuonna osuudenomistajilla mitattuna, ja sen osuudenomistajien määrä kasvoi 85 prosenttia. Osana omistaja-asiakkaiden etujen ja hyötyjen uudistusta lanseerasimme alkuvuonna sijoittajan etukokonaisuuden, jolla haluamme kannustaa omistaja-asiakkaitamme vaurastumaan pitkäaikaisella säästämisellä ja sijoittamisella. Kokonaisuudessaan kotitalousasiakkaiden sijoitusvarallisuus kasvoi viime vuonna 16 prosenttia ja pk-yritysasiakkaiden sijoitusvarallisuus 21 prosenttia.

Vastuullinen liiketoiminta on yksi strategisista painopisteistämme. Vastuullisten tuotteiden suosio on kasvanut selvästi sekä sijoittamisessa että rahoituksessa, ja kehitämme niitä jatkuvasti. Myöntämämme vastuullisen yritysrahoituksen vastuut kaksinkertaistuivat 3 miljardiin euroon. Osana vastuullisuusohjelmaamme edistämme suomalaisten taloustaito-osaamista sekä oman talouden hallintaa tukevilla palveluilla että talous- ja digitaitojen opastamisella. Koronapandemian haasteista huolimatta opastimme vuoden aikana taloustaitoja yli 39 000 lapselle ja nuorelle, sekä digitaitoja yli 8 400 henkilölle.

Keskitymme ydinliiketoimintaamme, pankki- ja vakuutusliiketoimintaan. Saimme merkittävät keskusyhteisökonsernin rakennetta yksinkertaistaneet järjestelyt valmiiksi alkuvuonna 2022. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yrityskaupan, jossa Pohjola Sairaala siirtyi Pihlajalinnan omistukseen 1.2.2022.

Osuuspankkien välisiä fuusiohankkeita toteutui vuoden 2021 aikana enemmän kuin yhtenäkään vuonna aikaisemmin 2000-luvulla. Osuuspankkeja oli vuoden 2021 lopussa 121, kun vuoden 2020 lopussa niitä oli 137. Pääkaupunkiseudulla merkittävä yhdistymishanke on Helsingin Seudun, Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan Osuuspankkien päätös yhdistyä entistäkin kilpailu- ja palvelukykyisemmäksi osuuspankiksi.

Talous jatkoi elpymistä myös vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä, vaikka omikron-virusmuunnoksen aiheuttamat tartunnat alkoivat nousta jyrkästi. Inflaatio kiihtyi yhä vuoden loppua kohti mentäessä, ja keskuspankit kertoivat aikeistaan alkaa kiristää vähitellen rahapolitiikkaa. Rahoitusmarkkinoilla inflaatio- ja korko-odotusten nousu lisäsi epävarmuutta.

Suomen talous on toipunut koronapandemiasta euroaluetta nopeammin. Kotitalouksien taloustilanne on kohentunut myönteisen työllisyyskehityksen myötä. Asuntomarkkinoilla oli vilkas vuosi, vaikka voimakkain nousu alkoi tasaantua loppuvuonna. Yritysten taloustilanne on hyvä, mikä on heijastunut lisääntyneinä investointiaikeina. Talouden näkymät ovat myönteiset mutta epävarmuuden sävyttämät. Riskejä löytyy niin poikkeuksellisesta suhdannetilanteesta kuin talouden ulkopuolisista syistä, kuten koronatilanteesta tai geopolitiikasta.

Asiakkaidemme kiinnostus asuntoluottojen ja asuntoyhteisöluottojen korkojen suojaamiseen on kasvanut korko-odotusten noustessa. Henkilöasiakkaiden asuntoluotoista oli vuoden 2021 lopussa korkosuojattu 29,6 prosenttia, korkosuojauksien painottuessa pitkiin suojausaikoihin ja mataliin korkokattotasoihin.

Jo 120 vuoden ajan OP Ryhmä on tukenut suomalaisten vaurastumista ja hyvinvointia sekä rakentanut kestävää tulevaisuutta. Tänä vuonna juhliessamme OP Ryhmän 120-vuotiasta taivalta tarjoamme omistaja-asiakkaillamme mahdollisuuden hyötyä Tuotto-osuuksien 1,2 prosenttiyksikön lisäkorosta, jonka myötä tuottotavoite vuodelle 2022 on 4,45 prosenttia.

Lämmin kiitos asiakkaillemme luottamuksesta sekä henkilöstölle ja hallinnolle erinomaisesta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä!

Tammi–joulukuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 1 127 miljoonaa euroa (785). Tulos parani vertailukaudesta 342 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat vahvasti. Lisäksi tulosta paransi sijoitustoiminnan tuottojen kasvu sekä saamisten arvonalentumisten lasku.

Korkokate kasvoi 9,7 prosenttia 1 409 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 34 miljoonaa euroa, Yrityspankki-segmentin 20 miljoonaa euroa ja Muu toiminta- segmentin 70 miljoonaa euroa. Korkokatetta kasvatti 103 miljoonalla eurolla (18) TLTRO III -rahoituksen EKP:n talletuskoron ylittävä ehdollinen lisämarginaali -0,5 %, joka tuloutettiin IFRS 9 -standardin mukaisesti nettoluotonannon kasvukriteereiden täytyttyä. OP Ryhmän luottokanta kasvoi 3,5 prosenttia 96,9 miljardiin euroon ja talletukset 6,6 prosenttia 75,6 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 26,4 miljardia euroa (22,6).

Vakuutuskate kasvoi 29,9 prosenttia 743 miljoonaan euroon. Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 3,3 prosenttia 1 555 miljoonaan euroon ja korvauskulut laskivat 2,3 prosenttia 899 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 85,5 prosenttiin (87,8).

Nettopalkkiotuotot olivat 1 034 miljoonaa euroa (931). Rahastojen nettopalkkiotuotot kasvoivat 46 miljoonaa euroa, talletusten nettopalkkiotuotot 20 miljoonaa euroa, henkivakuutuksen kuormitustulo 15 miljoonaa euroa ja maksuliikkeen nettopalkkiotuotot 11 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 192 miljoonaa euroa 376 miljoonaan euroon. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 67 miljoonaa euroa (37), joista myyntivoittoja oli 14 miljoonaa euroa (22).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 129 miljoonaa euroa (438). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot laskivat yhteensä 472 miljoonaa euroa johdannaisten käyvän arvon muutosten takia. Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset paransivat tulosta 15 miljoonaa euroa (-16). Vertailukauden tieto on oikaistu vastaamaan nykyistä laskentaa. Käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostettavien osakkeiden tuotot kasvoivat yhteensä 293 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vertailukaudella koronaviruspandemian alussa osakkeiden käyvät arvot laskivat merkittävästi. Sijoituskiinteistöjen nettotuotot kasvoivat 75 miljoonaa euroa positiivisten käyvän arvon muutosten vaikutuksesta. Henkivakuutuserät, jotka sisältävät muun muassa vakuutusteknisten erien muutokset, kasvattivat sijoitustoiminnan nettotuottoja 385 miljoonaa euroa 122 miljoonaan euroon.

Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Väliaikainen poikkeusmenettely laski sijoitustoiminnan tuottoja 118 miljoonaa euroa (-3). Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot kasvoivat vertailukaudesta 77 miljoonaa euroa 257 miljoonaan euroon. Kaikista käyvän arvon rahaston kautta kirjattavista rahoitusinstrumenteista kirjattiin myyntivoittoja yhteensä 139 miljoonaa euroa (43). OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 1,7 prosenttia (4,9).

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat vertailukaudesta 54 miljoonaan euroon (132). Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Checkout Finland Oy:n myynti Paytrail Oyj:lle 30.4.2021. Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Vallilan kiinteistön myynti, josta kirjattiin myyntivoittoa 98 miljoonaa euroa vertailukauden liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluja 2 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin kuluihin. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ja kiinteistö kirjattiin käyttöoikeusomaisuuseränä taseeseen.

Kulut kasvoivat vertailukaudesta 9,1 prosenttia 2 007 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 27,9 prosenttia 914 miljoonaan euroon tulospalkkiovarausten ja henkilöstömäärän kasvun myötä. Lisäksi lakisääteisen työeläkevastuun loppuosan siirto vuoden 2020 lopussa laski vertailukauden eläkekuluja 96 miljoonaa euroa. Ilman eläkevastuun siirron vaikutusta kulut kasvoivat 3,7 prosenttia ja henkilöstökulut 12,8 prosenttia. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä kasvoivat 3,6 prosenttia 283 miljoonaan euroon. Arvonalentumispoistoja kirjattiin 10 miljoonaa euroa vertailukautta enemmän.

Liiketoiminnan muut kulut laskivat 4,9 prosenttia 810 miljoonaan euroon. ICT-kulut laskivat 7,8 prosenttia 364 miljoonaan euroon. Vertailukaudella kertaluonteinen investointi tietojärjestelmäympäristöön kasvatti ICT-kuluja. Kehittämisen kuluvaikutus oli 195 miljoonaa euroa (183). Viranomaismaksut kasvoivat 23,1 prosenttia 64 miljoonaan euroon EU:n vakausmaksun kasvettua.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 164 miljoonaa euroa (244), joista 158 miljoonaa euroa (225) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Saamisten arvonalentumisia kasvatti erityisesti pitkään järjestämättöminä saamisina olleiden vastuiden arvostamista koskeva tiukennettu käsittely ja riskillisimpien vakuuskohteiden arvojen päivitys. Vertailukaudella asiakkaat hakivat aktiivisesti luottoihin lyhennysvapaita ja maksuaikojen muutoksia koronapandemian takia, mikä yhdessä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien muutosten kanssa kasvatti vertailukauden saamisten arvonalentumisia 88 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttöönotettu maksukyvyttömyyden uusi määritelmä kasvatti käyttöönoton yhteydessä myös vertailukauden saamisten arvonalentumisia 44 miljoonaa euroa. Lopullisia nettoluottotappioita kirjattiin 113 miljoonaa euroa (107). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 751 miljoonaa euroa (708). Järjestämättömät saamiset olivat 2,4 prosenttia (2,5) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,16 prosenttia (0,23) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän tuloverot olivat 224 miljoonaa euroa (144). Efektiivinen verokanta oli 19,8 prosenttia (18,3). Vertailukaudella efektiivistä verokantaa laskivat lakisääteisen työeläkevastuun siirto ja annetut konserniavustukset.

Vahinkovakuutus keskittyy jatkossa ydinliiketoimintaan ja luopuu sairaalaliiketoiminnasta. Pohjola Sairaala luokiteltiin myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi toisella vuosineljänneksellä. Taseeseen kirjatut sairaalatoiminnan varat olivat 8 miljoonaa euroa ja velat 8 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.

OP Ryhmän oma pääoma oli 14,2 miljardia euroa (13,1). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,2 miljardia euroa (3,0), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,3 miljardia euroa (0,3). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelle 2021 on 3,25 prosenttia. Katsauskaudelta kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 96 miljoonaa euroa (95). Vuodelta 2020 maksettiin korkoja yhteensä 95 miljoonaa euroa 4.10.2021, ja vuodelta 2019 korkoja maksettiin yhteensä 97 miljoonaa euroa 8.2.2021.

Laaja tulos verojen jälkeen oli 897 miljoonaa euroa (734). Käyvän arvon rahaston muutokset laskivat laajaa tulosta 59 miljoonaa euroa. Vertailukaudella käyvän arvon rahaston muutokset kasvattivat laajaa tulosta 131 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 näkymät

Niin maailman kuin Suomen talous toipui vuonna 2021 koronapandemian aiheuttamasta kriisistä, ja talouskasvu muodostui heikon vertailutason vuoksi poikkeuksellisen voimakkaaksi. Vuoden viimeisellä neljänneksellä talouden vire jatkui hyvänä, vaikka voimakkain elpyminen oli jäänyt taakse. Energiaraaka-aineiden hinnat kallistuivat selvästi vuoden jälkipuoliskolla, mikä vauhditti useassa maassa inflaation korkeimpiin lukemiin vuosikymmeniin. Suomessa inflaatio kiihtyi monia maita maltillisemmin, mutta kuluttajahinnat nousivat silti nopeimmin vuosikymmeneen.

Rahoitusmarkkinoilla osakekurssit nousivat vuoden 2021 aikana voimakkaasti. Vuoden lopulla inflaation kiihtyminen ja keskuspankkien valmistautuminen rahapolitiikan kiristämiseen hermostuttivat markkinoita. Lyhyet korot säilyivät matalalla, mutta pidemmät korot nousivat vuoden aikana vähitellen.

Koronatartuntojen lisääntyminen ja siitä seuraavat rajoitukset hidastavat talouden kasvua vuoden alussa tilapäisesti. Talouden elpymisen odotetaan jatkuvan, mutta hidastuvan vähitellen. Inflaation kasvun ennakoidaan tasaantuvan, mutta tason säilyvän korkeana koko alkuvuoden. Rahapolitiikan odotetaan kiristyvän vähitellen, mutta Euroopan keskuspankin ei odoteta nostavan ohjauskorkojaan vuoden alkupuolella.

Talouden epävarmuus on yhä selvästi normaalia suurempaa. Koronapandemia voi hidastaa taloutta yllättävästi, tai aiheuttaa merkittäviä pullonkauloja tuotannossa. Inflaatio saattaa osoittautua arvioitua pitkäaikaisemmaksi myös talouskehityksen jäädessä vaisuksi, mikä voisi kiristää rahoitusoloja ja lisätä epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla.

Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen voisi vaikuttaa OP Ryhmään kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää, ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Ryhmän oman toiminnan tehokasta toteuttamista.

OP Ryhmän vuoden 2022 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2021 tulos. Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät koronaviruspandemian ja inflaation myötä korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä arvonalentumisten kehitykseen.

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi