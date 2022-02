English Finnish Swedish

Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2021

Börsmeddelande 9.2.2022 kl. 9.00

OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2021: Resultatet före skatt förbättrades till 1 127 miljoner euro – intäkterna från kundrörelsen ökade kraftigt och kostnaderna hölls under kontroll

Resultatet före skatt förbättrades med 44 % till 1 127 miljoner euro (785).

Intäkterna från kundrörelsen ökade med totalt 14 % till 3 186 miljoner euro (2 787). Räntenettot växte med 10 % till 1 409 miljoner euro (1 284), försäkringsnettot med 30 % till 743 miljoner euro (572) och provisionsnettot med 11 % till 1 034 miljoner euro (931).

Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 42 % till 257 miljoner euro (181).

Totalt ökade intäkterna med 17 % till 3 616 miljoner euro (3 103).

Kostnaderna ökade med 9 % till 2 007 miljoner euro (1 839). Överföringen av återstoden av det lagstadgade arbetspensionsskyddet till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen minskade OP Gruppens pensionskostnader under jämförelseåret med 96 miljoner euro. Utan inverkan av överföringen av pensionsansvaret ökade kostnaderna med 4 %.

Nedskrivningarna av fordringar i resultaträkningen, 158 miljoner euro (225), var 0,16 % (0,23) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens utlåning ökade med 4 % till 97 miljarder euro (94) och inlåningen med 7 % till 76 miljarder euro (71).

CET1-kapitaltäckningen var 18,2 % (18,9). Det proaktiva beaktandet av framtida ändringar i de interna modellerna försvagade kapitaltäckningen med en procentenhet.

Segmentet Hushållsbanks resultat före skatt ökade till 304 miljoner euro (115). Räntenettot ökade med 4 % och provisionsnettot med 8 %. Nedskrivningarna av fordringar minskade med 88 miljoner euro till 84 miljoner euro (172). Utlåningen ökade med 2 % och inlåningen med 5 %.

resultat före skatt ökade till 304 miljoner euro (115). Räntenettot ökade med 4 % och provisionsnettot med 8 %. Nedskrivningarna av fordringar minskade med 88 miljoner euro till 84 miljoner euro (172). Utlåningen ökade med 2 % och inlåningen med 5 %. Segmentet Företagsbanks resultat före skatt ökade till 474 miljoner euro (349). Räntenettot ökade med 5 %, provisionsnettot med 34 % och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 20 %. Nedskrivningarna av fordringar ökade med 21 miljoner euro till 74 miljoner euro (53).

resultat före skatt ökade till 474 miljoner euro (349). Räntenettot ökade med 5 %, provisionsnettot med 34 % och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 20 %. Nedskrivningarna av fordringar ökade med 21 miljoner euro till 74 miljoner euro (53). Segmentet Försäkrings resultat före skatt ökade till 504 miljoner euro (348). Försäkringsnettot växte med 30 % till 754 miljoner euro (582). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 86 miljoner euro till 170 miljoner euro (84). Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent förbättrades till 85,5 (87,8).

resultat före skatt ökade till 504 miljoner euro (348). Försäkringsnettot växte med 30 % till 754 miljoner euro (582). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 86 miljoner euro till 170 miljoner euro (84). Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent förbättrades till 85,5 (87,8). Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på -109 miljoner euro (3). Under jämförelseperioden förbättrade försäljningen av fastigheten i Vallgård resultatet med 96 miljoner euro.

redovisade ett resultat före skatt på -109 miljoner euro (3). Under jämförelseperioden förbättrade försäljningen av fastigheten i Vallgård resultatet med 96 miljoner euro. Ägarkunderna samlade ny OP-bonus för 210 miljoner euro (255). Det gjordes ändringar i hur OP-bonus samlas från och med 1.11.2020.

OP Gruppen betalade räntorna på Avkastningsandelarna för 2020 till innehavarna av Avkastningsandelar 4.10.2021. I räntebetalningen följde OP Gruppen ECB:s rekommendation, som begränsade bankernas vinstutdelning och som upphörde att gälla 30.9.2021.

OP Gruppen fyller 120 år 2022 och höjer jubileumsåret till ära avkastningsmålet för Avkastningsandelarna med 1,20 procentenheter. I och med tilläggsräntan är avkastningsmålet för Avkastningsandelen 2022 totalt 4,45 procent.

Försäljningen av Pohjola Sjukhus Ab till Pihlajalinna Terveys Oy genomfördes 1.2.2022.

Resultatet före skatt 2022 uppskattas bli mindre än 2021. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för 2022".





OP Gruppens nyckeltal

1–12/2021 1–12/2020 Förändring, % Resultat före skatt, mn € 1 127 785 43,6 Hushållsbank 304 115 165,3 Företagsbank 474 349 35,8 Försäkring 504 348 44,5 Övrig rörelse -109 3 - Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -210 -255 - Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 6,6 5,0 1,6* Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 7,8 6,6 1,3* Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,54 0,42 0,12* Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 0,64 0,55 0,09* 31.12.2021 31.12.2020 Förändring, % CET1-kapitaltäckning, % 18,2 18,9 -0,7* Utlåning, md € 96,9 93,6 3,5 Inlåning, md € 75,6 70,9 6,6 Nödlidande fordringar av exponeringarna, %** 2,4 2,5 -0,1* Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,16 0,23 -0,08* Ägarkunder (1 000) 2 049 2 025 1,2

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2020. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2020 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet

** Nyckeltalets innehåll och namn har ändrats Q1/2021. Jämförelseuppgifterna har justerats. Närmare information om ändringen finns i bokslutskommunikén under tabellen Exponeringar med anstånd och nödlidande fordringar i avsnittet Riskposition.

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

OP Gruppens resultat 2021 var rekordartat och uppgick till 1 127 miljoner euro. Resultaten för alla tre rörelsesegment, hushållsbank, företagsbank och försäkring, växte klart från jämförelseåret. Intäkterna från kundrörelsen ökade med totalt 14 procent då provisionsnettot, räntenettot och försäkringsnettot utvecklades gynnsamt. Dessutom ökade intäkterna från placeringsverksamheten kraftigt.

Kostnadsökningen var under kontroll då man beaktar den minskande inverkan som överföringen av pensionsskyddet till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2020 hade på jämförelseårets pensionskostnader. Utan denna var kostnadsökningen 4 procent. I enlighet med målet i vår strategi växte intäkterna klart snabbare än kostnaderna. Intäkterna ökade med totalt 17 procent.

Våra kunders lånebetalningsförmåga var fortsatt god, vilket syns i nedskrivningarna som var mindre än året innan. Nedskrivningarna av fordringar, 158 miljoner euro, var 0,16 procent av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens kapitaltäckning är fortfarande stark och den hör till de bästa bland de europeiska bankerna. CET1-kapitaltäckningen var vid slutet av december 18,2 procent.

Våra kunder var rekordaktiva på placeringsmarknaden 2021. OP:s placeringsfonder fick nästan 190 000 nya andelsägare: ökningen stod för 46 procent av alla nya andelsägare i de finskregistrerade fonderna. Mätt med antalet andelsägare var OP-Klimatet Finlands populäraste fond i fjol. Fondens andelsägarantal ökade med 85 procent. Som en del av förnyandet av förmånerna och fördelarna för ägarkunderna lanserade vi i början av året en förmånshelhet för placerare med vilken vi vill uppmuntra våra ägarkunder att spara och placera på lång sikt och på så sätt bli förmögnare. Hushållens placeringstillgångar ökade i fjol med totalt 16 procent och sme-företagens med 21 procent.

Ansvarsfull affärsrörelse är ett av våra strategiska prioritetsområden. De ansvarsfulla produkterna har blivit klart mer populära som både placeringsobjekt och finansieringsobjekt och vi utvecklar dem fortlöpande. Exponeringarna hos den hållbara företagsfinansieringen som vi beviljade fördubblades till 3 miljarder euro. Som en del av vårt samhällsansvarsprogram främjar vi finländarnas ekonomikunskaper både med tjänster för hanteringen av den egna ekonomin och genom att ge handledning i ekonomikunskaper och digitala färdigheter. Trots coronapandemin gav vi handledning i ekonomikunskaper till mer än 39 000 barn och unga samt i digitala färdigheter till över 8 400 personer.

Vi koncentrerar oss på vår kärnaffärsrörelse, bank- och försäkringsrörelse. Vi slutförde arrangemangen för en avsevärd förenkling av centralinstitutskoncernens struktur under början av 2022. Konkurrens- och konsumentverket godkände företagsaffären där Pohjola Sjukhus övergick i Pihlajalinnas ägo 1.2.2022.

Under 2021 genomfördes fler andelsbanksfusioner än någonsin tidigare på 2000-talet. Vid utgången av 2021 var antalet andelsbanker 121, medan det vid slutet av 2020 var 137. Ett betydande fusionsprojekt i huvudstadsregionen var beslutet att fusionera Helsingforsnejdens Andelsbank, Nylands Andelsbank och Östnylands Andelsbank till en andelsbank med ännu bättre konkurrenskraft och serviceförmåga än tidigare.

Ekonomin fortsatte att återhämta sig under det sista kvartalet 2021 trots att antalet smittor till följd av virusvarianten omikron började öka markant. Inflationstakten ökade mot slutet av året och centralbankerna meddelade att de så småningom kommer att strama åt penningpolitiken. På finansmarknaden ökade osäkerheten till följd av inflations- och räntehöjningsförväntningarna.

Ekonomin i Finland har återhämtat sig från coronapandemin snabbare än euroområdet. Hushållens ekonomiska situation har förbättrats tack vare den allt bättre sysselsättningen. På bostadsmarknaden var året livligt även om den största uppgången började jämna ut sig i slutet av året. Företagens ekonomi är god och detta reflekteras i ökade investeringsplaner. De ekonomiska utsikterna är positiva men präglas av osäkerhet. Det finns risker såväl till följd av det exceptionella konjunkturläget som i faktorer utanför ekonomin såsom coronan eller geopolitiken.

Våra kunders intresse för att skydda räntorna på bolån och krediter till bostadssammanslutningar har fortsatt då förväntningarna om en räntehöjning har ökat. Av privatkundernas bolån var 29,6 procent ränteskyddade vid slutet av 2021. Skydden riktades mestadels till långa skyddstider och låga räntetak.

OP Gruppen har redan i 120 års tid hjälpt finländarna att bli förmögnare, stöttat deras välfärd och byggt upp en hållbar framtid. I år firar vi OP Gruppens 120-årsjubileum. Därför vill vi erbjuda våra ägarkunder möjlighet till en tilläggsränta på 1,2 procentenheter på Avkastningsandelarna så att avkastningsmålet för 2022 är 4,45 procent.

Ett varmt tack till våra kunder för förtroendet samt till alla anställda och förvaltningspersoner för ett utmärkt, framgångsrikt arbete!

Januari–december

OP Gruppens resultat före skatt var 1 127 miljoner euro (785). Resultatet förbättrades med 342 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, försäkringsnettot och provisionsnettot ökade kraftigt. Resultatet förbättrades även av att intäkterna från placeringsverksamheten ökade och nedskrivningarna av fordringar minskade.

Räntenettot ökade med 9,7 procent till 1 409 miljoner euro. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 34 miljoner euro, i segmentet Företagsbank med 20 miljoner euro och i segmentet Övrig rörelse med 70 miljoner euro. Räntenettot ökade med 103 miljoner euro (18) på grund av den villkorliga tilläggsmarginal på -0,5 % på TLTRO III-finansieringen som överskred ECB:s inlåningsränta och som intäktsfördes i enlighet med standarden IFRS 9 då tillväxtkriterierna för nettokreditgivningen uppfylldes. OP Gruppens utlåning ökade med 3,5 procent till 96,9 miljarder euro och inlåningen med 6,6 procent till 75,6 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 26,4 miljarder euro (22,6).

Försäkringsnettot ökade med 29,9 procent till 743 miljoner euro. Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 3,3 procent till 1 555 miljoner euro, och försäkringsersättningarna minskade med 2,3 procent till 899 miljoner euro. Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent förbättrades till 85,5 (87,8).

Provisionsnettot uppgick till 1 034 miljoner euro (931). Provisionsnettot från fonderna ökade med 46 miljoner euro, provisionsnettot från inlåningen med 20 miljoner euro, livförsäkringens belastningsinkomst med 15 miljoner euro och provisionsnettot från betalningsrörelsen med 11 miljoner euro.

Nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade med 192 miljoner euro till 376 miljoner euro. Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat uppgick till 67 miljoner euro (37), varav realisationsvinsterna uppgick till 14 miljoner euro (22).

Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet var 129 miljoner euro (438). Nettointäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel minskade med totalt 472 miljoner euro till följd av förändringar i det verkliga värdet på derivaten. Värdeförändringarna i derivatens kredit- och motpartsrisk (CVA), som beror på marknadsförändringar, förbättrade resultatet med 15 miljoner euro (-16). Uppgiften för jämförelseperioden har justerats så att den motsvarar det nuvarande beräkningssättet. Avkastningen på aktier värderade till verkligt värde via resultatet ökade totalt med 293 miljoner euro från jämförelseperioden. Under jämförelseperioden i början av coronapandemin minskade aktiernas verkliga värden avsevärt. Nettointäkterna från förvaltningsfastigheter ökade med 75 miljoner euro till följd av positiva förändringar i det verkliga värdet. Livförsäkringsposterna, som bland annat innehåller förändringar i försäkringstekniska poster, ökade nettointäkterna från placeringsverksamheten med 385 miljoner till 122 miljoner euro.

På en del av försäkringsbolagens egetkapitalinstrument tillämpas ett tillfälligt undantag (overlay approach). Förändringarna i verkligt värde på de placeringar som omfattas av det tillfälliga undantaget bokförs i fonden för verkligt värde bland eget kapital. Det tillfälliga undantaget minskade intäkterna från placeringsverksamheten med 118 miljoner euro (-3). Totalt ökade intäkterna från placeringsverksamheten med 77 miljoner euro från jämförelseperioden till 257 miljoner euro. För alla finansiella instrument värderade via fonden för verkligt värde bokfördes realisationsvinster för totalt 139 miljoner euro (43). OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 1,7 procent (4,9).

De övriga rörelseintäkterna minskade från jämförelseperioden till 54 miljoner euro (132). De övriga rörelseintäkterna ökade till följd av att Checkout Finland Ab såldes till Paytrail Oyj 30.4.2021. Under jämförelseperioden ökade de övriga rörelseintäkterna till följd av försäljningen av fastigheten i Vallgård. För affären bokfördes en realisationsvinst på 98 miljoner euro bland jämförelseperiodens övriga rörelseintäkter och kostnader på 2 miljoner euro bland övriga rörelsekostnader. OP Gruppen fortsätter sin verksamhet i fastigheten med ett långfristigt hyresavtal, och fastigheten redovisades som en nyttjanderättspost i balansräkningen.

Kostnaderna ökade från jämförelseperioden med 9,1 procent till 2 007 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 27,9 procent till 914 miljoner euro till följd av att reserveringarna för resultatlöner och antalet anställda ökade. Dessutom minskade överföringen av återstoden av det lagstadgade arbetspensionsansvaret i slutet av 2020 jämförelseperiodens pensionskostnader med 96 miljoner euro. Utan inverkan av överföringen av pensionsansvaret ökade kostnaderna med 3,7 procent och personalkostnaderna med 12,8 procent. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar ökade med 3,6 procent till 283 miljoner euro. Nedskrivningarna var 10 miljoner euro större än under jämförelseperioden.

De övriga rörelsekostnaderna minskade med 4,9 procent till 810 miljoner euro. ICT-kostnaderna minskade med 7,8 procent till 364 miljoner euro. Under jämförelseperioden ökade ICT-kostnaderna på grund av en engångsinvestering i datasystemmiljön. Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 195 miljoner euro (183). Myndighetsavgifterna ökade med 23,1 procent till 64 miljoner euro till följd av att EU:s stabilitetsavgift ökade.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter för krediter och fordringar samt placeringar bokfördes för totalt 164 miljoner euro (244), varav 158 miljoner euro (225) bokfördes för krediter och övriga fordringar. Nedskrivningen av fordringar ökade speciellt till följd av den skärpta värderingen av fordringar som länge varit nödlidande och uppdateringen av värdet av säkerheter med större risk. Under jämförelseperioden ansökte kunderna aktivt om amorteringsfrihet för krediter och ändringar i betalningstiderna på grund av coronapandemin, vilket tillsammans med förändringarna i de makroekonomiska parametrar som används vid beräkningen av förväntade kreditförluster ökade nedskrivningarna av fordringar för jämförelseperioden med 88 miljoner euro. Den nya definitionen av fallissemang, som togs i bruk under det första kvartalet 2020, gjorde att nedskrivningarna av fordringar vid ibruktagningen också ökade för jämförelseperioden med 44 miljoner euro. Slutliga nettokreditförluster bokfördes för 113 miljoner euro (107). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 751 miljoner euro (708). De nödlidande fordringarna uppgick till 2,4 procent (2,5) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,16 procent (0,23) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt uppgick till 224 miljoner euro (144). Den effektiva skattesatsen var 19,8 procent (18,3). Den effektiva skattesatsen minskade under jämförelseperioden till följd av överföringen av det lagstadgade arbetspensionsansvaret och de beviljade koncernbidragen.

Skadeförsäkringen koncentrerar sig i fortsättningen på kärnaffärsrörelsen och avstår från sjukhusverksamheten. Pohjola Sjukhus klassificerades under det andra kvartalet som en anläggningstillgång som innehas för försäljning. Enligt balansräkningen uppgick sjukhusverksamhetens tillgångar till 8 miljoner euro och skulder till 8 miljoner euro vid slutet av rapportperioden.

OP Gruppens eget kapital uppgick till 14,2 miljarder euro (13,1). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,2 miljarder euro (3,0), av dem bestod 0,3 miljarder euro (0,3) av uppsagda Avkastningsandelar. Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna för 2021 är 3,25 procent. Den ränta som ackumulerats på Avkastningsandelarna under rapportperioden uppskattas till sammanlagt 96 miljoner euro (95). För 2020 betalades räntor för totalt 95 miljoner euro 4.10.2021, och för 2019 betalades räntor för totalt 97 miljoner euro 8.2.2021.

Totalresultatet efter skatt var 897 miljoner euro (734). Ändringarna i fonden för verkligt värde minskade totalresultatet med 59 miljoner euro. Under jämförelseperioden ökade totalresultat med 131 miljoner euro till följd av förändringarna i fonden för verkligt värde.

Utsikter för 2022

Såväl den globala ekonomin som ekonomin i Finland återhämtade sig 2021 efter krisen som coronapandemin förorsakade och den ekonomiska tillväxten var exceptionellt kraftigt då jämförelsenivån var svag. Sentimentet i ekonomin var fortsatt gott under årets sista kvartal trots att den kraftigaste återhämtningen redan var över. Priset på energiråvaror steg klart under den senare hälften av året, vilket i flera länder fick inflationen att stiga till de högsta siffrorna på flera årtionden. I Finland var inflationstakten moderatare än i många andra länder, men trots det steg konsumentpriserna snabbast på ett årtionde.

På finansmarknaden steg aktiekurserna kraftigt 2021. Den upptrappade inflationen och centralbankernas förberedelser på en åtstramning av penningpolitiken spred oro på marknaden mot slutet av året. De korta räntorna hölls låga, men de längre räntorna steg så småningom under året.

Ökningen i coronasmittorna och restriktionerna till följd av detta bromsar tillfälligt upp den ekonomiska tillväxten i början av 2022. Återhämtningen i ekonomin väntas fortsätta, men bromsas upp så småningom. Inflationsökningen planar ut, men inflationsnivån förblir hög under hela början av året. Man räknar med att penningpolitiken så småningom stramas åt, men Europeiska centralbanken förväntas inte höja sina styrräntor ännu under början av året.

Osäkerheten i ekonomin är fortfarande klart större än normalt. Coronapandemin kan överraskande bromsa upp ekonomin eller skapa betydande flaskhalsar i produktionen. Inflationen kan bli långvarigare än väntat också i det fall att den ekonomiska utvecklingen dämpas. Detta skulle strama åt de finansiella förhållandena och öka osäkerheten på finansmarknaden.

En plötslig försämring i pandemiutvecklingen skulle kunna påverka OP Gruppen på tre sätt: osäkerheten skulle öka på finans- och placeringsmarknaden samt i ekonomin, kundernas ökade ekonomiska svårigheter skulle öka kreditrisken samt minska efterfrågan på tjänster, och dessutom skulle en försämring i virusläget kunna försvåra ett effektivt genomförande av OP Gruppens egen verksamhet.

OP Gruppens resultat före skatt 2022 uppskattas bli mindre än 2021. I och med coronapandemin och inflationen är de största osäkerhetsmomenten för resultatutvecklingen förknippade med förändringar i ränte- och placeringsmiljön samt med utvecklingen av nedskrivningar.

Alla prognoser och bedömningar i den här bokslutskommunikén grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

