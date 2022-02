Årsrapport 2021 (kun på engelsk)

English Danish





Vedhæftet årsrapport 2021 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

” Ekstraordinære markedsvilkår førte til rekordhøj vækst og indtjening i A.P. Møller - Mærsk, men også til flaskehalse og forstyrrelser i de globale forsyningskæder og dermed store udfordringer for vores kunder. Vi investerede derfor massivt i at afbøde problemerne blandt andet ved at øge kapaciteten i vores flåde, forbedre produktiviteten i vores terminaler og udbygge vores globale tilstedeværelse inden for logistik. Disse indsatser fastholder vi, idet den nuværende markedssituation ventes at fortsætte ind i andet kvartal. Samtidig har dialogen med kunderne ændret sig fra tidligere at fokusere på enkelt-løsninger og korte aftaler til nu at handle om langvarige partnerskaber og løsninger, der understøtter hele forsyningskæden.

Med afsæt i Mærsks stærke finansielle resultater og væsentlige fremskridt i transformationen, er vi i stand til at øge afkastet til vores investorer. Vi foreslår derfor et rekordudbytte på i alt 47 mia. kr. for regnskabsåret 2021.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of External Communication, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901



