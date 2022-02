Mind7 Consulting nomme son Directeur Commercial & Marketing

L’ESN Mind7 Consulting renforce son équipe de direction et recrute Achille MORIN pour lancer sa nouvelle stratégie de croissance et renforcer ses parts de marché.

Dans le cadre de sa mission, Achille MORIN devra notamment définir et faire évoluer la stratégie commerciale et marketing de l’ESN pour lui permettre d’accéder à de nouvelles opportunités et mieux mettre en valeur ses domaines d’expertise : Transformation des métiers (excellence opérationnelle, agilité, green IT), Modernisation des applications (architectures réactives, SI événementiel) et Valorisation de la donnée (PLM analytics, API management, aide à la décision). Il pilotera également les équipes ventes et marketing et jouera un rôle clé au niveau des relations avec les partenaires technologiques et commerciaux. Il est membre du comité de direction et directement rattaché à la Direction Générale de la société. Pour mener à bien sa mission, Achille MORIN peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans le secteur de l’IT.

Achille MORIN, Directeur Commercial & Marketing « Dans un contexte de transformation digitale et d'exigences écologiques et sociétales aussi fortes que salutaires, Mind7 Consulting aide ses clients à améliorer leurs performances opérationnelles et à acquérir une meilleure compréhension de leurs données. La qualité est notre devise. C'est notre réel différenciateur. C'est ce qui plaît à nos clients et c'est ce qui m'a tout de suite séduit. Je suis enchanté de rejoindre l’équipe de Mind7 Consulting et de participer à son développement. Notre dynamique est portée par l'incroyable implication de tous à tenir la promesse de nos savoir-faire, tant vis-à-vis des grands comptes historiques que les ETI. »