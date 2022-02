TigerGraph startet, „Eine-Million-Dollar-Challenge“, um innovative Graphanwendungen voranzutreiben

English French German

REDWOOD CITY, Kalifornien, Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TigerGraph , Anbieter der gleichnamigen Graph Analytics Plattform, hat die „Eine-Million-Dollar-Challenge“ ausgerufen, um reale Probleme durch Einsatz leistungsstarker Graph- und Machine-Learning-Technologien zu lösen. Der mit insgesamt einer Million US-Dollar dotierte Wettbewerb soll brillante Köpfe zusammenbringen, um innovative Lösungen auf die Fragestellung zu finden: Wie werden Sie mit Graph Analytics die Welt verbessern? Im Mai dieses Jahres werden die in vier Hauptkategorien gekürten Gewinner auf dem „Graph + AI Summit 2022“ bekannt gegeben, der branchenweit größten, offenen Veranstaltung für Graph-und KI-Technologien unter organisatorischer Leitung von TigerGraph.



„Jeden Tag werden mehr als 2,5 Trillionen Datenbytes produziert – eine Zahl mit 18 Nullen“, erklärte dazu Dr. Yu Xu, Gründer und CEO von TigerGraph. „Diese gewaltige Datenmenge beinhaltet Antworten auf kritische Gesundheits-, Klima- und Geschäftsfragen. Graphtechnologie erkennt Muster in den Daten, die Antworten auf diese Fragestellungen geben”. Wir geben eine Million US-Dollar an Innovatoren, die die Grenzen der Graph- und KI-Technologien erweitern, um neue und transformative Wege zur Lösung realer Probleme aufzuzeigen. Die Challenge ist hiermit offiziell eröffnet und wir freuen uns auf Tausende Teilnehmer, Hunderte großartige Beiträge sowie unzählige neue Ideen und Konzepte.“

Im modernen Unternehmensumfeld sind Graphdatenbanken eine unverzichtbare Technologie, mit der sich Firmen wertvolle Vorteile verschaffen und den pandemiebedingten enormen Herausforderungen gerecht werden. Allein in den vergangenen 18 Monaten versetzte die Technologie von TigerGraph beispielsweise medizinische Anbieter dazu in die Lage, Millionen von Patienten wichtige Pflegeempfehlungen in Echtzeit zu geben, unzählige COVID-Tracking-Initiativen voranzutreiben und Unternehmen zu Kosteneinsparungen von Hunderten von Millionen US-Dollar zu verhelfen, indem sie ihre Supply Chain Prozesse verbesserten.

Die TigerGraph-Challenge ist so konzipiert, dass sie die Vorstellungskraft von Graph-Innovatoren anregt und Grenzen testet, bemerkte Jurymitglied Usha Rengaraju . „Ich freue mich darüber, dass Teams gebildet werden, um Graph-Lösungen zu entwickeln, die gesellschaftlichen Nutzen bringen oder die Zukunft für Unternehmen positiv gestalten können. Es gibt weltweit ungeheure Datenmengen, deren Muster und Beziehungen untereinander zur Bewältigung wichtiger, globale Probleme genutzt werden können.“

Aktuelle Probleme lösen

Unternehmer, Akademiker, Engineers und Wissenschaftler haben die Freiheit, eigene Problemstellungen zu entwerfen und Themen vorzustellen, mit denen sie sich schwerpunktmäßig beschäftigen oder für die sie sich begeistern. Darüber hinaus haben Fachexperten aus der ganzen Welt mehrere Problemstellungen entwickelt, die Teilnehmer frei auswählen können. Einige Beispiele im Überblick:

Erstellung von granularen Konzepten, die verschiedene UN-Ziele für die nachhaltige Entwicklung miteinander verknüpfen

miteinander verknüpfen Modellierung von COVID -Infektionswellen, um zukünftige Verlaufswellen besser vorherzusagen

-Infektionswellen, um zukünftige Verlaufswellen besser vorherzusagen Erfassung von Diagnose- und Behandlungsmustern, die auf einen möglichen Off-Label-Einsatz von Medikamenten hinweisen

hinweisen Modellentwicklung für Einzelpersonen, damit diese persönliche Online-Informationen nachverfolgen und bessere Entscheidungen über Datenspeicherung und -verwendung treffen können

nachverfolgen und bessere Entscheidungen über Datenspeicherung und -verwendung treffen können Wissenssteigerung zum Klimawandel durch Zeitreihenanalyse neu entstehender Thermokarstseen, um die Auswirkungen in den Polarregionen besser verstehen zu können



Bewertungsgremium

Das Bewertungskomitee besteht aus weltweit renommierten und bekannten Data Scientists, Professoren, Doktoranden, Engineers und Gründern globaler Unternehmen, die auf künstliche Intelligenz (KI), Analytics und Knowledge Graphen spezialisiert sind, und anderen Branchenexperten mit fundierten Kenntnissen über die Graphtechnologie sowie deren Anwendungsfälle und ihre Bereitstellung. Wichtige Panel-Mitglieder im Überblick:

Anmeldung zur „Eine-Million-Dollar-Challenge“:

Die virtuelle Challenge richtet sich weltweit an Technologie-Experten, Data Scientists, Ingenieure, Universitätsstudenten und Forscher, welche die Möglichkeiten von Graph- und KI-Technologien vorantreiben möchten. Namhafte Partner, die an der Challenge teilnehmen, sind unter anderem Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Google Dev Library, data.world, GitHub, Kubrick Group, Microsoft Azure, Plotly und Women Who Code.

Die Registrierung beginnt mit dem heutigen Tag und endet am 20. April 2022. Alle Gewinner werden in der Woche vom 23. Mai 2022 auf dem „Graph + AI Summit 2022“ bekannt gegeben, der branchenweit einzigen, offenen Konferenz, die eine Demokratisierung und Beschleunigung von Technologien für Analytics, künstliche Intelligenz und Machine Learning mit Graphalgorithmen zum Ziel hat und von TigerGraph organisiert wird.

Wie man gewinnen kann

Die Teilnehmer partizipieren an einem weltweiten Wettbewerb, der aktuelle Herausforderungen lösen soll und mit Geldpreisen in Höhe von insgesamt $1 Million dotiert ist.

Die eingereichten Projektbeiträge werden auf Grundlage der folgenden Kriterien bewertet:

Auswirkung: Grad der Auswirkungen des Projekts für das soziale Gemeinwohl und die Gesellschaft insgesamt

Innovationskraft: Innovatives Niveau des Projekts und Fähigkeit zur Identifizierung neuer, bisher nicht bedachter Graph-Einsatzmöglichkeiten

Ambition: Allgemeine Fähigkeit des Projekts, schematische Grenzen zu überwinden und neue Dateneinblicke zu gewinnen

Anwendbarkeit: Relevanz des Projekts für verschiedene Organisationen

Alle Regeln und Informationsmaterialien zur Registrierung Teilnahme sind hier abrufbar: https://graphforall.devpost.com/ .

Über TigerGraph

TigerGraph ist eine Plattform für Advanced Analytics und Machine Learning mit vernetzten Daten. Auf Basis der branchenweit ersten, verteilten und nativen Graphdatenbank unterstützt die bewährte Technologie von TigerGraph Advanced Analytic- und Machine-Learning-Anwendungen wie Betrugserkennung, Geldwäschebekämpfung, Entity-Resolution, 360-Grad-Sicht auf Kunden, Empfehlungen, Knowledge Graphen sowie Cyber Security-, Supply Chain-, IoT- und Network Analysis. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Redwood City, Kalifornien, USA. Machen Sie den ersten Schritt – kostenlos unter tigergraph.com/cloud .

