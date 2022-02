Devo lanza Exchange, el marketplace que mejorará las capacidades y la experiencia de los SOC

English Spanish

CAMBRIDGE, Mass., Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Devo , empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube, ha anunciado hoy el lanzamiento de Devo Exchange, un marketplace basado en su comunidad de usuarios que ya está disponible tanto para clientes como para partners. Diseñado para agilizar y ampliar las capacidades y la experiencia de los equipos de seguridad, Devo Exchange proporciona acceso inmediato y a la demanda a un catálogo de contenido meticulosamente seleccionado por Devo, que la propia compañía, sus socios y la comunidad del mundo de la seguridad en general crea, colabora y comparte. Devo Exchange reduce notablemente el tiempo y esfuerzo necesarios para que clientes y partners creen y compartan contenidos que hagan las operaciones de seguridad más precisas y decisivas.



"Con el rápido crecimiento de los volúmenes de datos y un panorama de amenazas en constante expansión, los equipos de seguridad siguen estando muy divididos y, con demasiada frecuencia, se ven abrumados por cargas de trabajo demasiado elevadas", afirma Marc van Zadelhoff, CEO de Devo. "Los equipos de seguridad necesitan ser más ágiles a la hora de analizar los datos y actuar sobre ellos, para detectar rápidamente amenazas, visualizar riesgos e implementar nuevos casos de uso sin el esfuerzo que supone la creación de contenidos a medida. Con Devo Exchange a su disposición, nuestra comunidad de usuarios podrá alcanzar todos estos objetivos operativos y de seguridad y, de esta forma, incrementar el estado general de la seguridad de sus negocios”.

Devo Exchange ofrecerá innovadores contenidos que permitirán a las compañías maximizar el valor de sus soluciones de seguridad y TI de terceros con contenidos adecuados para su ecosistema. Los partners de la comunidad de Devo Exchange podrán ampliar de forma más eficiente el valor y la experiencia con sus clientes, proporcionándoles una ventaja competitiva.

Los tipos de contenido de Devo Exchange aportado por la comunidad y validado por Devo, incluye:

Packs de alertas: Colecciones de alertas (analíticas de datos de seguridad creadas por expertos) relacionadas, que permiten a los clientes detectar, en tiempo real, indicadores relevantes en sus datos.

Colecciones de alertas (analíticas de datos de seguridad creadas por expertos) relacionadas, que permiten a los clientes detectar, en tiempo real, indicadores relevantes en sus datos. Aplicaciones: Aplicaciones interactivas de propósito específico que ofrecen una mayor capacidad de interacción con los datos, permitiendo a los clientes acceder a niveles de detalle más profundos y desbloquear nuevos casos de uso con facilidad.

Aplicaciones interactivas de propósito específico que ofrecen una mayor capacidad de interacción con los datos, permitiendo a los clientes acceder a niveles de detalle más profundos y desbloquear nuevos casos de uso con facilidad. Devo Activeboards: Cuadros de mando intuitivos e interactivos que permiten a los clientes visualizar, interactuar y explorar más fácilmente sus datos.

Cuadros de mando intuitivos e interactivos que permiten a los clientes visualizar, interactuar y explorar más fácilmente sus datos. Lookups : Conjuntos de datos que permiten el enriquecimiento y la contextualización de los datos procesados, y que permiten acelerar las investigaciones y la comprensión de las amenazas.

Conjuntos de datos que permiten el enriquecimiento y la contextualización de los datos procesados, y que permiten acelerar las investigaciones y la comprensión de las amenazas. Packs de contenidos: Colección preconfigurada de contenidos relacionados (aplicaciones, paquetes de alertas, lookups y/o cuadros de mando), empaquetados de forma conjunta para un uso rápido y fácil.



“Mi equipo y yo estamos muy ilusionados con el lanzamiento de Devo Exchange, demostrando que Devo es una empresa que sigue ofreciendo tecnología y herramientas con una mentalidad profesional", declara Aaron Baillio, CISO de la Universidad de Oklahoma. “Exchange nos dará acceso a un valioso contenido que podremos aprovechar para optimizar nuestras capacidades de respuesta a incidentes y minimizar el ruido y la complejidad a la que se enfrenta el SOC".

Acerca de Devo

Devo es una empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube que permite a los equipos de seguridad y operaciones aprovechar al máximo el potencial de todos sus datos, así como para desencadenar acciones firmes y seguras cuando es más necesario. La plataforma de Devo ofrece una eficiente combinación de visibilidad en tiempo real, análisis de alto rendimiento, escalabilidad, multi-tenancy y bajo TCO, siendo estos aspectos clave para monitorizar y proteger las diferentes funciones corporativas al mismo tiempo que las empresas aceleran su transición hacia la nube. Fundada en España en 2011 y con sede en Cambridge, Massachusetts, Devo cuenta con el respaldo de Insight Partners, Georgian y Bessemer Venture Partners. Más información en www.devo.com

