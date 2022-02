Les nouveaux appareils Samsung Galaxy S22 et S22+ offrent des expériences d’appareil photo révolutionnaires, de jour comme de nuit

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a dévoilé aujourd’hui les appareils Samsung Galaxy S22 et Samsung Galaxy S22+. Ceux-ci offrent des appareils photo dynamiques et un traitement d’image intelligent évolué pour alimenter la créativité et rendre chaque moment épique. Conçus selon un design audacieux et durable, les plus récents appareils de la gamme Galaxy S sont non seulement magnifiques, mais aussi écologiques.

« Les appareils photo de nos téléphones intelligents ont transformé la façon dont nous créons, partageons et communiquons. Grâce à des photos et à des vidéos, nous nous exprimons et communiquons avec les gens qui nous tiennent à cœur », a déclaré TM Roh, président et chef de l’entreprise MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics. « C’est pourquoi nous nous sommes concentrés à concevoir nos plus récents appareils de la gamme Galaxy S avec des capacités d’appareil photo révolutionnaires qui fonctionnent de jour comme de nuit, le tout alimenté par notre meilleure performance mobile à ce jour. »

Soyez maître de la nuit avec l’appareil photo le plus intelligent de Samsung à ce jour

Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont conçus pour offrir des expériences d’appareil photo de niveau supérieur afin que les gens puissent communiquer et partager où qu’ils soient. Grâce à ses nouvelles fonctions de photographie de nuit révolutionnaires comme le capteur 23 % plus grand1 et la technologie de pixels adaptatifs, votre appareil photo est conçu pour laisser entrer plus de lumière, obtenir plus de détails et capturer plus de couleurs afin que votre contenu ressorte, même dans l’obscurité2. Le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ sont tous deux conçus avec un puissant appareil photo principal de 50 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx et un objectif ultra grand-angle de 12 Mpx pour des photos dignes d’un professionnel.

De plus, lorsque vous prenez des vidéos avec des amis, la nouvelle fonction de cadrage automatique3 peut détecter et suivre jusqu’à 10 personnes, ajustant automatiquement la mise au point pour capturer tout le monde clairement. Les deux appareils sont alimentés par la technologie VDIS avancée qui minimise les vibrations pour des images fluides et nettes, même lorsque vous vous déplacez4.

Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont également équipés de la plus récente technologie d’intelligence artificielle de Samsung, ce qui fait passer vos photos au niveau supérieur. Il est maintenant plus facile de prendre des photos en mode portrait grâce à la nouvelle carte de profondeur stéréo avec IA, et les détails les plus minuscules sont clairs et nets grâce à l’algorithme d’IA sophistiqué. Le nouveau mode Portrait empêche même les poils d’animaux de se fondre dans l’arrière-plan pour vous aider à obtenir la meilleure photo de vos amis à fourrure préférés.

Une puissance et une performance qui suivent le rythme de votre vie

Du travail à la maison, le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ sont conçus pour fonctionner même lors des journées les plus occupées, grâce au tout premier processeur de 4 nm sur un téléphone intelligent Galaxy5. Il alimente notre traitement d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique le plus avancé à ce jour, offrant de superbes expériences de performance et de productivité. De plus, l’analyse du comportement du réseau simplifie la performance en détectant automatiquement l’application que vous utilisez et en y dirigeant le plus de puissance possible. La diffusion en continu, la navigation sur le Web et la navigation dans les applications sont maintenant super fluides6.

Un processeur ultrarapide exige une puissance qui peut suivre le rythme et c’est pourquoi le Galaxy S22 est doté d’une batterie robuste qui dure toute la journée7 et d’une recharge rapide de 25 W8. La puissante pile du Galaxy S22+ peut durer encore plus d’une journée avec une seule charge,9 et grâce à la recharge super rapide de 45 W10, vous n’avez pas à ralentir lorsque le niveau de votre batterie est faible.

La diffusion d’un film ou d’une émission est encore meilleure sur de magnifiques écrans AMOLED11 dynamiques 2X adaptatifs de 120 Hz sur les Galaxy S22 et Galaxy S22+; parfaits pour jouer et regarder votre contenu préféré. Que vous choisissiez l’écran de 6,1 po12 haut de gamme du Galaxy S22 ou l’écran de 6,6 po13 du Galaxy S22+, chaque écran est doté de la technologie intelligente Vision Booster qui s’ajuste automatiquement à l’éclairage autour de vous et améliore le contraste des couleurs pour une meilleure vue possible. De plus, les améliorations de la performance matérielle ont amélioré la luminosité14 de l’écran. Le Galaxy S22 a une luminosité de pointe de 1 300 nits, tandis que le Galaxy S22+ offre un pic de 1 750 nits15.

Les Galaxy S22 et S22+ vous permettent également de toujours rester connecté et collaboratif. Grâce à notre partenariat avec Google, vous pouvez profiter du partage en direct16 de Google Duo17 pour voir des photos dans la Galerie avec des amis ou écrire des notes de réunion avec des collègues sur Samsung Notes, même lorsque vous êtes séparés.

Design parfait, fait pour durer

Les Galaxy S22 et S22+ sont tous les deux dotés du design profilé emblématique favori du public de la série Galaxy S, en plus d’un écran plat distinctif, puis d’un verre luxueux et d’un fini brumeux. Le boîtier de l’appareil photo est conçu pour correspondre à la couleur du corps de l’appareil, et le cadre métallique mince et symétrique donne un aspect harmonieux. Le résultat : un design équilibré et unifié qui est moderne, à la mode et élégant.

Et ce design époustouflant est fait pour durer : les appareils de la gamme Galaxy S22 sont les appareils mobiles de Samsung les plus durables à ce jour18. Fabriqué en aluminium Armor, notre cadre en aluminium le plus résistant, et mettant en vedette le nouveau Gorilla® Glass Victus®+ Corning® à l’avant et à l’arrière, vous pouvez emporter votre téléphone avec vous en toute tranquillité d’esprit et moins vous inquiéter des chutes accidentelles.

Les plus récents appareils de la série Galaxy S facilitent également la personnalisation de votre téléphone. Vous pouvez utiliser la nouvelle interface utilisateur épurée et intuitive One UI de Samsung pour personnaliser l’apparence de votre écran d’accueil. Personnalisez vos icônes, vos widgets, vos palettes de couleurs et plus encore selon vos préférences personnelles pour une expérience mobile personnalisée qui reflète qui vous êtes. One UI vous donne également un accès facile à une multitude d’émojis, de GIF et d’autocollants directement sur votre clavier, afin que vous puissiez communiquer instantanément comment vous vous sentez sans taper un seul mot19.

Aidez à bâtir un avenir durable grâce à Galaxy pour la planète

Dans le cadre de Galaxy pour la Planète, la série Galaxy S22 est un excellent exemple de comment la technologie Galaxy peut contribuer positivement à un avenir plus durable. La pollution par le plastique constitue une menace sérieuse pour notre environnement, et les filets de pêche abandonnés sont particulièrement nocifs pour la vie marine et nos océans. En collaborant avec des organismes de premier plan, Samsung aide à récupérer les filets de pêche abandonnés20 et les transforme en un matériau de haute performance pour nos téléphones intelligents. Ce matériau, utilisé dans les composants de la gamme Galaxy S22, est fabriqué à 20 % de plastique21 recyclé dans l’océan provenant de filets de pêche abandonnés. La gamme Galaxy S22 intègre également des matériaux recyclés post-consommation dans son module de haut-parleur, ainsi que dans les parties internes du bouton Allumer et des boutons de volume.

En plus d’utiliser le plastique présent dans l’océan, nous utilisons du papier recyclé à 100 % pour l’emballage des appareils de la série Galaxy S22 et nous incluons une pellicule protectrice faite de plastique recyclé. Chaque étui pour téléphone intelligent est également conçu avec des matériaux écologiques certifiés UL22, comme des plastiques recyclés post-consommation ou des substances d’origine biologique. Ces innovations réfléchies sont le dernier exemple de l’engagement de Samsung à faire plus avec moins dans le cadre de l’initiative Galaxy pour la planète.

Fiabilité en matière de sécurité

Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont sécurisés par la puissante plateforme de sécurité Samsung Knox Vault, qui comprend un processeur sécurisé et une mémoire qui isolent les données sensibles comme vos mots de passe, vos données biométriques ou vos clés de chaîne de blocs du système d’exploitation principal du téléphone. Le tableau de bord et l’indicateur de confidentialité de One UI permettent de voir facilement quelles applications accèdent à vos données et à votre caméra, afin que vous puissiez décider d’accorder ou de refuser l’autorisation à chaque application. Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ présentent également plusieurs nouvelles fonctions de sécurité, y compris la microarchitecture ARM, qui aident à prévenir les cyberattaques qui ciblent votre système d’exploitation et votre mémoire.

De plus, le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ vous offrent le portefeuille Samsung23, une expérience fluide, pratique et sécurisée pour faciliter la vie quotidienne. Le portefeuille Samsung combine le paiement numérique, les pièces d’identité, les clés et la gestion des actifs numériques en un seul outil pour simplifier votre routine, de l’affichage de votre identifiant d’étudiant au regroupement des documents de voyage avant un vol.

Connectez-vous de façon fluide entre vos appareils Galaxy

En plus des téléphones intelligents des gammes Galaxy S22 Ultra et Galaxy S22, Samsung lance une toute nouvelle gamme de tablettes et un ensemble de fonctionnalités mises à jour pour la Galaxy Watch4 afin que les utilisateurs Galaxy puissent rester connectés dans tous les aspects de leur vie. Conçue pour une nouvelle ère de connectivité, la gamme Galaxy Tab S8, incluant la Tab S8, la Tab S8+ et la Tab S8 Ultra, est la gamme de tablettes la plus polyvalente jamais offerte par Samsung, conçue pour répondre aux besoins en constante évolution de ceux qui travaillent, étudient, jouent et créent.

Disponibilité au Canada

Les appareils Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22+ peuvent être précommandés à compter du 9 février 2022 et seront disponibles à l’achat à partir du 25 février 2022 en noir fantôme, blanc fantôme, vert et rose doré sur Samsung.com, dans les boutiques Expérience+ de Samsung et dans les principaux magasins d’opérateurs de télécommunications et partenaires de vente au détail au Canada, et en gris, crème, bleu clair et violet exclusivement chez Samsung.com pour les modèles ci-dessous :

Galaxy S22 :

Modèle 128 Go : Disponible pour 1 099,99 $ (notre prix courant).

Disponible pour 1 099,99 $ (notre prix courant). Modèle 256 Go : Disponible pour 1 169,99 $ (notre prix courant).

Galaxy S22+ :

Modèle 128 Go : Disponible pour 1 399,99 $ (notre prix courant).

Disponible pour 1 399,99 $ (notre prix courant). Modèle 256 Go : Disponible pour 1 469,99 $ (notre prix courant).

Pour plus d’informations sur le Galaxy S22 et le Galaxy S22+, veuillez consulter : https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s22/

Offres de précommande

Deux fois plus d’espace de stockage. Même prix.

Du 9 au 24 février 2022, obtenez deux fois plus d’espace de stockage sans frais supplémentaires lorsque vous précommandez un téléphone intelligent Galaxy S22 ou Galaxy S22+ (jusqu’à 70 $ d’économies)24.

Obtenez le Galaxy S22 256 Go pour le prix du Galaxy S22 128 Go (prix régulier : 1 099,99 $)

Obtenez le Galaxy S22+ 256 Go pour le prix du Galaxy S22+ 128 Go (prix régulier : 1 399,99 $)

Offres AIR MILES®

Du 9 au 24 février 2022, les clients qui achètent un téléphone intelligent de la nouvelle gamme Galaxy S22 admissible dans une boutique Expérience+ de Samsung au Canada ou en ligne sur le site Samsung.com/ca_fr recevront25 :

150 Miles en prime à l’achat d’un téléphone intelligent Galaxy S22

250 Miles en prime à l’achat d’un téléphone intelligent Galaxy S22+

Du 9 février au 30 avril 2022, recevez 50 Miles en prime lorsque vous utilisez une offre AIR MILES® pour acheter un téléphone intelligent Galaxy S22 ou Galaxy S22+, puis utilisez Samsung Pay sur votre nouvel appareil Galaxy pour montrer votre carte AIR MILES® aux partenaires AIR MILES® participants trois fois ou plus chaque semaine. Le compte Samsung et le compte AIR MILES® doivent être liés pour être admissibles à cette offre26

Offres Samsung Care+

Les clients qui achètent un téléphone intelligent de la nouvelle gamme Galaxy S22 admissible dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne sur le site Samsung.com/ca_fr recevront 50 % de rabais sur la couverture Samsung Care+27.

Les clients qui achètent une couverture Samsung Care+ pour un nouveau téléphone intelligent Galaxy S22 admissible dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à Samsung.com/ca_fr recevront 100 milles en prime28.



Offres de reprise

Du 9 février au 4 avril 2022 recevez un crédit en prime allant jusqu’à 300 $ lorsque vous échangez un appareil Samsung des gammes Galaxy S, Galaxy Note ou Galaxy Z, en plus de la valeur de reprise de votre ancien appareil. Le programme d’échange des disponible au Samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez certains détaillants au Canada.29

Les clients qui achètent le Galaxy S22 sur Samsung.com/ca_fr et participent au programme de reprise recevront un crédit de reprise promotionnel instantané jusqu’à 300 $ plus la valeur résiduelle de leur appareil de reprise, appliqué d’emblée au prix d’achat de leur nouveau Galaxy S22 (avant taxes). Le programme de reprise est offert sur Samsung.com/ca_fr, dans les magasins boutique Expérience+ de Samsung et chez certains détaillants nationaux et opérateurs de télécommunications au Canada29.

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil connectés Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie30.

Pour en savoir plus, visitez https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

Service de réparation porte-à-porte, partout au Canada

Profitez d’un ramassage pratique, d’une réparation rapide et d’une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un ramassage porte-à-porte en appelant le 1-800-SAMSUNG, utiliser notre service de Clavardage en direct ou nous envoyer un message texte à WECARE (932 273). Les clients peuvent également demander une réparation en libre-service et réserver simplement au moyen du portail Votre Service qui se trouve en ligne à l’adresse suivante : www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair pour planifier un ramassage d’appareil pratique à domicile. Le ramassage et le retour de l’appareil Galaxy sont sans frais. Le service est offert aux clients avec des appareils sous garantie et hors garantie. La protection peut varier. Pour plus de renseignements sur le service porte-à-porte, visitez https://www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair

Pour en savoir davantage sur les plus récents appareils Samsung Galaxy, y compris les spécifications, veuillez visiter http://www.samsung.com/ca_fr/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2021, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » au Canada, selon le sondage sur la réputation d’entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le https://www.samsung.com/ca_fr/.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

Fiche technique :



Galaxy S22 et Galaxy S22+ Galaxy S22 Galaxy S22+ Écran



HD intégrale+ 6,1 po

Écran AMOLED dynamique 2X

Fréquence de rafraîchissement super fluide de 120 Hz (10 à 120 Hz)

Taux d’échantillonnage de 240 Hz en mode Jeu

Rehausseur de vision

Écran de confort pour les yeux avec contrôle de la lumière bleue basé sur l’IA HD intégrale+ 6,6 po

Écran AMOLED dynamique 2X

Fréquence de rafraîchissement super fluide de 120 Hz (10 à 120 Hz)

Taux d’échantillonnage de 240 Hz en mode Jeu

Rehausseur de vision

IA d’écran de confort pour les yeux basé sur le contrôle de la lumière bleue * Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy S22 est de 6,1 po pour le rectangle complet et de 5,9 po si l’on tient compte des coins arrondis; la taille de l’écran du Galaxy S22+ est de 6,6 po pour le rectangle complet et de 6,4 po si l’on tient compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis et du trou de l’appareil photo. Sécurité Empreinte digitale ultrasonique Dimensions et poids 70,6 x 146 x 7,6 mm, 168 g 75,8 x 157,4 x 7,6 mm, 196 g Appareil photo Appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx

F2.2, FOV 120˚ Appareil photo grand-angle de 50 Mpx

pixels doubles et mise au point automatique, stabilisation d’image optique, F1.8, FOV 85° Appareil photo avec téléobjectif de 10 Mpx

Zoom optique 3x, stabilisation d’image optique, F2.4, FOV 36° Appareil photo avant de 10 Mpx F2.2, FOV 80˚ Processeur d’application



SM8450 Mémoire



8 Go de mémoire vive avec stockage interne de 256 Go

8 Go de mémoire vive avec stockage interne de 128 Go * La capacité de stockage réelle peut varier selon le marché, le modèle, la taille des fichiers et le format. Batterie



3 700 mAh 4 500 mAh * Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité (minimale) nominale est de 3 590 mAh pour le Galaxy S22 et de 4 370 mAh pour le Galaxy S22+. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Recharge















25 W sur fil

15 W sans fil

Partage d’énergie sans fil

Compatible avec USB-IF Jusqu’à 45 W sur fil

15 W sans fil

Partage d’énergie sans fil

Compatible avec USB-IF * Selon l’autonomie moyenne de la batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L’autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d’utilisation des applications vocales, de données et autres. * Chargeur mural vendu séparément; utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung. Pour éviter les blessures ou les dommages à votre appareil, n’utilisez pas de batteries, de chargeurs ou de câbles incompatibles, usés ou endommagés. Prend en charge la recharge de 25 W. * L’USB Implementers Forum, Inc (USB-IF) a été établi en 1995 pour soutenir et accélérer l’adoption des appareils conforme aux normes USB sur le marché et par les consommateurs. La recharge ultra rapide des Galaxy S22 et S22+ a été certifiée compatible aux normes USB, ce qui signifie que ces produits sont conformes aux normes les plus strictes dans l’industrie. Vous trouverez cette certification sur le site www.usb.org . * Limité aux téléphones intelligents Samsung ou d’autres marques avec recharge sans fil Qi, comme Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Z Fold2, Note20, Note20 Ultra, S20 FE, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE et Note5. Offert uniquement avec certains appareils portables Samsung Galaxy comme les écouteurs Galaxy Buds2, les écouteurs Buds Pro, les écouteurs Buds Live, les montres Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, la montre Galaxy Watch et les écouteurs Galaxy Buds. Si la puissance de la batterie est inférieure à 30 %, le partage d’énergie peut ne pas fonctionner. Il peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis, appareils d’autres marques ou appareils vestimentaires Samsung. Pourrait altérer la réception d’appel ou les services de données en fonction de votre environnement réseau. Système d’exploitation Android 12



Interface One UI 4.1 Connectivité et réseau



5G, LTE, Wi-Fi 6E (Galaxy S22+) / Wi-Fi 6 (Galaxy S22), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 * Nécessite une connexion réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Vérifiez la disponibilité et les détails auprès de votre opérateur de télécommunications. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier selon le fournisseur de contenu, la connexion au serveur et d’autres facteurs.



* La disponibilité de modèles compatibles avec la technologie LTE varie selon le pays et l’opérateur de télécommunications.



* La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E.



* Le Galaxy S22+ est compatible avec la bande ultra large Paiement



Samsung Pay avec communication en champ proche * Offert dans certains marchés. Les solutions de paiement et les fonctions offertes peuvent varier en fonction du pays, de l’opérateur de télécommunications et des fournisseurs de services. Capteurs Accéléromètre, baromètre, capteur d’empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de luminosité, capteur de proximité Résistance à l’eau



IP68 * IP68 est basé sur un test d’immersion allant jusqu’à 1,5 m d’eau douce pendant un maximum de 30 minutes. Rincez les résidus/séchez après avoir mouillé l’appareil. Utilisation à la plage ou à la piscine non conseillée.

