Communiqué de presse

Prise de participation majoritaire de Manutan dans la start-up ZACK avec pour ambition de mettre l’économie circulaire au cœur de

son business model

Gonesse, le 9 février 2022 – Manutan, acteur majeur européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d’équipements et de fournitures aux entreprises et aux collectivités, est heureux d’annoncer la signature d’un contrat portant sur l’acquisition de 80% des titres de la start-up ZACK, expert français de l’économie circulaire, spécialisé dans la seconde vie des produits électroniques*. Avec la volonté de devenir un acteur clé de l’économie circulaire dans le BtoB, Manutan s’inscrit ainsi dans une logique naturelle d’accroissement de son offre RSE et de déploiement de services à haute valeur ajoutée pour ses clients.

Alliance entre une ETI et une start-up au service de l’économie circulaire !

Installée à Paris, la start-up ZACK a été fondée en 2016 par Timothée Mével et Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, en réponse à la production exponentielle de déchets électroniques. Son modèle repose aujourd’hui sur quatre piliers : la réparation, la revente, le don et le recyclage.

A sa création, ZACK s’adresse au BtoC pour aider les particuliers à se séparer le plus facilement possible de produits dont ils n’avaient plus l’usage. Au fil des années, la société développe un modèle plus orienté BtoB qui s’avère avoir un résultat à plus forte valeur ajoutée. En intégrant Manutan, ZACK se focalisera uniquement sur le BtoB.

Depuis 2016, ce sont déjà 2 500 tonnes d’appareils électroniques qui ont été sauvés de la décharge, propulsant ainsi ZACK dans le top 3 des entreprises de l’économie circulaire françaises (selon le rapport TECH FOR GOOD de la Présidence de la République française en 2020).

Avec cette acquisition, Manutan accède à une plateforme technologique innovante, un savoir-faire et tout un écosystème spécialisé qui vont lui permettre de proposer la reprise et la revalorisation du matériel électronique à ses clients.

“Plus de 5 ans après la naissance de ZACK, nous souhaitions développer notre entreprise aux côtés d’un grand Groupe, partageant nos valeurs, qui nous permettrait d’accélérer nos activités commerciales et logistiques. Avec ce rapprochement avec Manutan, nous allons également pouvoir mutualiser les compétences pour permettre à toujours plus d’entreprises et collectivités de s’investir dans une démarche d’économie circulaire !”, déclarent Timothée Mével et Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, co-fondateurs de ZACK.

“L’économie circulaire est d’ores et déjà un enjeu pour les entreprises et collectivités. Quand celles-ci renouvellent leur parc informatique, on se doit de proposer un service de reprise de leur matériel usagé, cela devient une nécessité ! Cette acquisition est donc une belle occasion de mettre en place ce type de service à très grande échelle.”, commente Xavier Laurent, Directeur des Fusions & Acquisitions du groupe Manutan.

L’intégration d’un service économie circulaire pour les clients Manutan

Cette acquisition vient enrichir l’offre de services circulaires de Manutan qui propose déjà à ce jour la location et la vente de produits de deuxième main via sa filiale néerlandaise Kruizinga.

« Intégrer ZACK à la famille Manutan, c’est renforcer notre engagement en tant que distributeur, en accompagnant nos clients sur le chemin d’une démarche plus responsable. Nous sommes fiers de ce rapprochement qui nourrit notre ambition d’entreprendre pour un monde meilleur ! », conclut Xavier Guichard, Directeur général du groupe Manutan.

*Le contrat d’acquisition a été signé le 9 février 2022 sous condition suspensive de l’accomplissement de certaines formalités qui sont actuellement en cours et qui devraient aboutir à brève échéance sans soulever de difficulté particulière.

A propos de Manutan :

Groupe familial créé en 1966, Manutan est un leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d’équipements et fournitures, grâce à un modèle qui allie les forces du digital à une ambition humaine.

Son offre de produits et de services tout en un permet à ses clients -entreprises, collectivités et artisans- de fonctionner au quotidien efficacement et durablement, tout en mettant en place une stratégie d’optimisation de leurs achats.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 820 millions d’euros en 2020/21. Manutan France et IronmongeryDirect ont été labellisés Best Workplaces 2021 par Great Place to Work.

