ARTEA : Près de 100 M€ investis en un an dans les actifs d’ARTEA par « L’Immobilière Durable », société de co-investissement fondée par ARTEA et la Banque des Territoires

COMMUNIQUE DE PRESSE

Près de 100 M€ investis en un an dans les actifs d’ARTEA par « L’Immobilière Durable », société de co-investissement fondée par ARTEA et la Banque des Territoires

– Un investissement total par « L’Immobilière Durable »

de 200 M€ depuis sa constitution –

Paris, le 9 février 2022 – Un an seulement après sa création début 2021, « L’Immobilière Durable », dédiée aux investissements immobiliers ESG des programmes ARTEA, a d’ores et déjà investi près de 100 M€ dans de nouveaux projets pour partie livrés en 2021 ou qui le seront prochainement sur les années 2022 et 2023.

Compte tenu de l’impact du secteur immobilier sur la préservation de l’environnement, qui s’est encore davantage accéléré avec la crise sanitaire, « L’Immobilière Durable » a été créée en avril 2021 avec un capital de 36 M€ à hauteur de 60 % pour ARTEA et 40 % pour la Banque des Territoires. S’inscrivant dans le prolongement d’un partenariat né il y a plus de 10 ans, la foncière s’est vue dotée dès sa création d’un patrimoine immobilier commun d’une valeur de 100 M€, représentant une quinzaine de bâtiments répartis sur trois parcs tertiaires pour une surface totale de 35 000 m².

Depuis début 2021, « L’Immobilière Durable », a investi dans sept nouveaux projets immobiliers, représentant plus de 30 000 m² d’espaces de bureaux, coworking et coliving dans les nouveaux Arteparcs de Meylan (Isère 38) et Fuveau (Bouches-du-Rhône 13) mais aussi dans l’Arteparc de Lesquin (Nord 59) où l’Immobilière Durable avait déjà réalisé des investissements et dans Lille avec la rénovation de l’Usine Elévatoire (Nord 59). Ces investissements représentent une valeur cumulée de près de 100 M€ dont le dernier actif, situé sur l’Arteparc de Fuveau, a été contractualisé en janvier 2022 pour 10 M€.

Au total, l’investissement global réalisé par « L’Immobilière Durable » depuis sa création s’élève à 200 M€ et génèrera un chiffre d’affaires de l’ordre de 11 M€ par an à l’horizon 2023.

Les investissements de « L’Immobilière Durable » témoignent de l’engagement d’ARTEA et de la Banque des Territoires pour développer des solutions d’immobiliers durables exemplaires avec services, constituant un levier d’accompagnement des territoires vers une transition énergétique ambitieuse et soucieuse des nouveaux modes de travail.

L’ambition de ce partenariat entre la Banque des Territoires et ARTEA est née de la volonté de contribuer au développement vertueux des territoires, en facilitant le déploiement des solutions environnementales conçues par ARTEA depuis plusieurs années. Doté d’un savoir-faire complet, global et novateur dans l’immobilier environnemental et l’hospitality at work (ensemble de services de proximité à destination des collaborateurs), ARTEA réalise des parcs tertiaires de haute qualité environnementale en France garantissant un confort utilisateur optimal. Le modèle intégré du Groupe ARTEA, qui intervient en qualité d’investisseur, concepteur, promoteur, gestionnaire et exploitant de services (coworking, coliving…), constitue une force pour garantir et préserver tant la pérennité de son modèle que la qualité de ses actifs.

La Banque des Territoires intervient, quant à elle, en tant qu’investisseur en fonds propres et quasi-fonds propres, et s’implique pleinement dans le choix et le processus de décision de chaque opération. Elle veille par ailleurs au respect d’une grille de critères strictes et ambitieux allant des exigences de certifications environnementales aux conditions de financement et de rentabilité.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires annuel 2021, le 28 février 2022

A propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

www.banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergies renouvelables, produites en France ;

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dits de 3 ème génération déployés dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

génération déployés dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking (Coworkoffice), de coliving (Coloft) et d’hôtellerie Lifestyle.





Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu émetteur de CO2. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Triple Zéro » : zéro carbone, zéro fossile, zéro nucléaire.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Plus d’informations sur : https://www.groupe-artea.fr

