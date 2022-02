L'Oréal : Communiqué : "Résultats Annuels 2021"

English French

Clichy, le 9 février 2022 à 18h30

Résultats Annuels 2021

Une année historique à + 16,1 % de croissance 1,

deux fois la croissance du marché de la beauté

Très forte progression des résultats

Chiffre d’affaires : 32 , 28 milliards d’euros + 16,1 % à données comparables 1 + 16,9 % à taux de change constants + 15,3 % à données publiées



Croissance du c hiffre d’affaires par rapport à 2019 : + 11,3 % en comparable

Résultat d’exploitation record : 6,16 milliards d’euros, 19,1 % du chiffre d’affaires Bénéfice net par action 2 : 8,82 euros , en progression de + 20,9 % Dividende 3 : 4,80 euro s, en augmentation de + 20 %



Le Conseil d’Administration de L’Oréal s’est réuni le 9 février 2022 sous la Présidence de Jean-Paul Agon et en présence des Commissaires aux Comptes. Le Conseil a arrêté les comptes consolidés et les comptes sociaux pour l’exercice 2021.

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a indiqué :

« 2021 est une année historique pour L’Oréal. Grâce à l’expertise, la passion et l’engagement des 85 400 L’Oréaliens à travers le monde, le Groupe a réalisé une croissance record de + 16,1 % 1, deux fois la croissance du marché mondial de la beauté. L’Oréal a gagné des parts de marché dans toutes les Zones, toutes les Divisions et toutes les catégories. Sur deux ans, le Groupe réalise une croissance de + 11,3 % en comparable, une surperformance spectaculaire dans un marché pratiquement revenu à son niveau de 2019.

En 2021, toutes les planètes se sont alignées pour cette performance historique.

Au niveau géographique, l’Amérique du Nord est revenue en force et a rejoint l’Asie du Nord comme principal contributeur à la croissance. En Europe, fort de sa nouvelle organisation, L’Oréal gagne des parts de marché significatives et retrouve son niveau de 2019. Dans un contexte sanitaire extrêmement volatil dans les Zones SAPMENA-SSA 4 et Amérique latine, L’Oréal a fait preuve d’agilité et réalise une solide performance.

L’Oréal Luxe est devenue la première Division du Groupe, avec notamment un succès remarquable en parfums, tandis que la Division des Produits Grand Public, première Division en volume, a renforcé ses positions, avec une performance notable du maquillage. La Division des Produits Professionnels, en très forte croissance, poursuit sa profonde transformation et devient pleinement omnicanale. Avec un portefeuille de marques répondant parfaitement aux aspirations des consommateurs en matière de santé, Cosmétique Active a réalisé une progression spectaculaire, doublant de taille en quatre ans.

En 2021, nous avons encore renforcé notre avance en digital : le e-commerce 5 progresse de + 25,7 % 6 et représente 28,9 % du chiffre d’affaires. Nous avons su saisir les opportunités offertes par les nouveaux canaux digitaux. Dans le même temps, nous poursuivons la digitalisation des points de vente dans le cadre d’une stratégie omnicanale intégrée.

Nous continuons également notre transformation Beauty Tech en investissant dans les données et l’intelligence artificielle et via des partenariats stratégiques à l’instar de celui noué avec Verily, pour mieux comprendre et décrypter les mécanismes de vieillissement capillaire et cutané.

La croissance exceptionnelle de L’Oréal, portée par des innovations de grande qualité, alliée à un contrôle rigoureux des coûts, a permis d’investir fortement dans nos marques et de renforcer leur désirabilité, tout en délivrant un résultat d’exploitation record et une marge d’exploitation en hausse de 50 points de base.

Nous sommes également fiers de notre performance sociale et environnementale, qui reflète notre ambition de croissance responsable et de partage de valeur avec l’ensemble de nos parties prenantes. Avec nos collaborateurs, tout d’abord, que nous associons à ces résultats exceptionnels par une redistribution record en intéressement, participation et dispositifs de profit sharing. De plus, afin de favoriser l'emploi des jeunes, nous avons offert l’an dernier plus de 18 300 opportunités professionnelles à des moins de 30 ans dans le cadre de notre nouveau programme mondial « L'Oréal For Youth », dont l’objectif ambitieux est d’offrir 25 000 opportunités par an de 2022 à 2025. Nos efforts en matière de parité ont également été reconnus par le Bloomberg Gender-Equality Index. Par ailleurs, L’Oréal USA - notre plus grande filiale - a atteint la neutralité carbone dans l’ensemble de ses sites, avec quatre ans d’avance sur nos engagements L’Oréal pour le Futur. En reconnaissance de notre leadership environnemental, L’Oréal est la seule entreprise au monde à avoir obtenu pour la sixième année consécutive le score AAA du CDP pour ses actions en matière de lutte contre le changement climatique, de préservation des forêts et de gestion durable de l’eau.

La fin de l’année a été marquée par l’opération stratégique de rachat par L’Oréal de 4 % de ses propres actions à Nestlé, ce qui renforce notre structure actionnariale, un atout clé dans la réussite du Groupe sur le long terme.

Dans un contexte global toujours volatil en ce début d’année, nous sommes confiants dans notre capacité à surperformer le marché en 2022 et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats. »

***

Tenue de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril 2022

L’Assemblée Générale se tiendra le 21 avril 2022 à 10 heures. Les actionnaires seront convoqués selon les voies habituelles. Il sera tenu compte des conditions sanitaires actuellement évolutives pour la tenue de cette Assemblée Générale.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet loreal-finance.com, afin d’avoir accès à toutes les informations à jour concernant l’Assemblée Générale.

Composition du Conseil d’Administration et de ses Comités

Le Conseil d’Administration, réuni ce 9 février 2022, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril 2022 le renouvellement des mandats d’administrateur de M. Jean-Paul Agon, de M. Patrice Caine et de Mme Belén Garijo pour une durée de quatre ans.

Si l’Assemblée Générale approuve le renouvellement de M. Jean-Paul Agon en qualité d’administrateur, le Conseil qui se tiendra à l’issue de cette Assemblée sera appelé à renouveler M. Jean-Paul Agon dans ses fonctions de Président du Conseil d’Administration.

Si l’Assemblée Générale vote les résolutions proposées, le Conseil d’Administration restera composé de 16 administrateurs, soit 14 administrateurs nommés par l’Assemblée et 2 administrateurs représentant les salariés.

Les équilibres en termes d’indépendance et de mixité seront inchangés :

7 administrateurs indépendants sur 14 administrateurs nommés par l’Assemblée, soit 50 %,

7 femmes et 7 hommes sur 14 administrateurs nommés par l’Assemblée, soit une parité de 50 %.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2021

À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L’Oréal ressort à + 16,1 %.

L'effet net de changement de structure est de + 0,8 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 16,9 %.

À fin décembre 2021, les effets monétaires ont eu un impact négatif de – 1,6 %.

À données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe au 31 décembre 2021 atteint 32,28 milliards d'euros, soit une croissance de + 15,3 %.

Chiffre d’affaires par Division et Zone géographique

4e trimestre 2021 Au 31 décembre 2021 Croissance à données Croissance à données M€ Comparables Publiées M€ Comparables Publiées Par Division Produits Professionnels 1 059,6 + 15,5 % + 18,5 % 3 783,9 + 24,8 % + 22,2 % Produits Grand Public 3 290,5 + 6,5 % + 10,0 % 12 233,5 + 5,6 % + 4,5 % L’Oréal Luxe 3 753,9 + 11,4 % + 16,5 % 12 346,2 + 20,9 % + 21,3 % Cosmétique Active 990,3 + 24,0 % + 28,4 % 3 924,0 + 31,8 % + 30,3 % Total Groupe 9 094,4 + 11,2 % + 15,4 % 32 287,6 + 16,1 % + 15,3 % Par Zone géographique Europe 2 759,8 + 9,5 % + 11,5 % 10 184,8 + 10,1 % + 10,7 % Amérique du Nord 2 179,3 + 19,6 % + 25,1 % 8 155,9 + 22,2 % + 18,1 % Asie du Nord 3 026,6 + 7,3 % + 12,9 % 9 863,3 + 17,6 % + 18,6 % SAPMENA – SSA 7 661,3 + 14,9 % + 14,2 % 2 312,0 + 13,9 % + 10,0 % Amérique latine 467,4 + 8,1 % + 16,2 % 1 771,5 + 20,6 % + 20,6 % Total Groupe 9 094,4 + 11,2 % + 15,4 % 32 287,6 + 16,1 % + 15,3 %

Synthèse par Division

PRODUITS PROFESSIONNELS

La Division des Produits Professionnels termine l’année en forte progression : + 24,8 % à données comparables et + 22,2 % à données publiées.

La Division poursuit sa dynamique de croissance et réalise des gains de parts de marché historiques dans toutes les Zones géographiques, avec notamment des performances remarquables aux Etats-Unis et en Chine continentale. Elle bénéficie de sa stratégie omnicanale : un rebond des ventes en salons, une performance exceptionnelle du réseau de distribution SalonCentric aux Etats-Unis ainsi qu’un e-commerce en forte progression.

Le soin du cheveu reste le premier contributeur à la croissance. Kérastase réalise une année spectaculaire, portée par le succès de Curl Manifesto. L’Oréal Professionnel, grâce à son innovation disruptive Metal Detox, et Redken, avec sa nouvelle gamme Acidic Bonding Concentrate, sont également en forte croissance. La coloration est en très fort rebond, notamment grâce au succès de Shades EQ de Redken et de Dialight de L’Oréal Professionnel.

En tant que leader dans son métier, la Division encourage tous ses coiffeurs partenaires à s’engager dans la transition écologique, en lançant son programme « Coiffeurs pour le Futur ».

PRODUITS GRAND PUBLIC

La Division des Produits Grand Public est en croissance de + 5,6 % à données comparables et de + 4,5 % à données publiées, avec une croissance de + 6,5 % à données comparables au quatrième trimestre.

En 2021, la Division a gagné des parts de marché. La dynamique est forte aussi bien aux Etats-Unis que dans les marchés à fort potentiel, tels que l’Inde, le Brésil, le Mexique et l’Indonésie. La croissance est tirée par le développement du e-commerce, dans toutes les régions du monde et notamment dans les marchés émergents.

Toutes les grandes marques sont en croissance, avec un grand cru d’innovations dans toutes les catégories : en maquillage avec le mascara Sky High de Maybelline qui est le plus grand lancement de l’histoire de la marque, en soin du cheveu avec des innovations premium comme le Soin Magique Dream Long d’Elsève, ou L’Oréal Fall Resist en Chine continentale, et en soin de la peau avec le grand succès du sérum Garnier à la vitamine C dans de nombreux pays des Zones SAPMENA et Amérique latine. NYX Professional Makeup réalise également une année exceptionnelle nourrie de grands lancements et de partenariats originaux, comme celui avec Casa de Papel, la série phare de Netflix. L’Oréal Paris renforce sa position de première marque de beauté mondiale avec un chiffre d’affaires qui dépasse

6 milliards d’euros.

L’ORÉAL LUXE

L’Oréal Luxe enregistre une forte progression de + 20,9 % à données comparables et de + 21,3 % à données publiées, dans un marché mondial de la beauté de luxe qui confirme son rebond et revient à un niveau proche de celui d’avant Covid.

La Division réalise une performance remarquable et équilibrée - par catégorie, par Zone géographique et par réseau de distribution, et devient la première Division du Groupe. L’Oréal Luxe tire pleinement avantage de la complémentarité des canaux de distribution, avec une accélération équilibrée de ses ventes en ligne et en magasin.

L’Oréal Luxe gagne des parts de marché dans ses trois catégories. Les marques ultra-premium, Lancôme Absolue et Helena Rubinstein, ainsi que les innovations sur le segment de l’anti-âge, telles que Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum de Kiehl’s, se sont illustrées en soin de la peau. La Division a renforcé son leadership en parfums, grâce à la solidité de ses piliers comme Libre d’Yves Saint Laurent, et grâce à des lancements prometteurs comme Alien Goddess de Mugler ou Luna Rossa Ocean de Prada. En maquillage, sur un marché moins dynamique, la performance est portée par Lancôme et Shu Uemura.

La Division enregistre de forts gains de parts de marché en Asie du Nord et réalise une très belle performance en Europe. À la suite de la réorganisation de son réseau de distribution en Amérique du Nord, elle accélère à nouveau dans cette Zone.

En fin d’année, L’Oréal Luxe a finalisé l’acquisition de la marque Youth to the People.

COSMÉTIQUE ACTIVE

La Division Cosmétique Active termine l’année avec une croissance exceptionnelle de + 31,8% à données comparables et de + 30,3 % à données publiées.

En 2021, la Division a très largement surperformé un marché dermocosmétique en plein essor, la santé étant devenue une préoccupation centrale des consommateurs. La Division a renforcé ses relations déjà solides avec les professionnels de santé et confirmé son leadership en matière de prescription dermocosmétique.

La Division réalise une très belle croissance dans toutes les Zones, avec une performance exceptionnelle en Amérique du Nord ainsi qu’en Asie du Nord. Les ventes en magasin ont retrouvé une forte croissance à deux chiffres et les ventes en ligne, extrêmement dynamiques, ont dépassé le milliard d’euros.

Les grandes marques de la Division ont enregistré une croissance très dynamique. La Roche-Posay a plus que doublé son rythme de croissance par rapport à 2020, grâce à des innovations de pointe telles que le sérum Effaclar ou Lipikar Eczéma MED, qui révolutionne le traitement de l’eczéma. Vichy a renforcé son leadership sur l’anti-âge en Europe, en particulier sur les soins pour femmes ménopausées, tout en accélérant en Amérique latine et en Amérique du Nord. SkinCeuticals a poursuivi sur sa lancée, avec le succès de Silymarin CF qui affirme son expertise en anti-oxydant. CeraVe a poursuivi sa croissance spectaculaire pour la deuxième année consécutive, aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde.

Synthèse par Zone géographique

EUROPE

La Zone est en croissance de + 10,1 % à données comparables et de + 10,7 % à données publiées, et revient pratiquement à son niveau de 2019 en comparable.

Le marché est reparti en croissance dans l’ensemble de l’Europe en 2021 mais reste en retrait par rapport à 2019. L’Oréal a nettement surperformé le marché européen, grâce à une nouvelle progression très significative de ses ventes en ligne et son avance digitale. Le Groupe a renforcé son leadership dans la vaste majorité des pays, et plus particulièrement au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Russie et dans les pays scandinaves. Le Groupe a également renforcé ses parts de marché dans toutes ses catégories stratégiques : soin de la peau, soin du cheveu, maquillage et parfums.

La croissance de la Division Cosmétique Active a été particulièrement dynamique, grâce au succès confirmé des marques CeraVe et La Roche-Posay. Malgré la fermeture de salons en début d’année dans plusieurs pays, la Division des Produits Professionnels a retrouvé un niveau significativement supérieur à celui de 2019, grâce à une valorisation de l’ensemble de son catalogue et au succès des innovations de Kérastase et L’Oréal Professionnel. L’Oréal Luxe conforte son leadership en parfums, avec l’excellent démarrage d’Alien Goddess de Mugler et de Luna Rossa Ocean de Prada, et le renforcement de ses piliers comme La Vie Est Belle de Lancôme ou Libre d’Yves Saint Laurent. Enfin, la Division des Produits Grand Public a continué de gagner des parts de marché en maquillage.

AMÉRIQUE DU NORD

La Zone a terminé l’année à + 22,2 % à données comparables, et + 18,1% à données publiées.

En cette année encore impactée par la pandémie et des tensions d’approvisionnement, la Zone a enregistré des gains de parts de marché dans toutes les Divisions et poursuivi sa croissance aussi bien en e-commerce qu’en magasin, grâce à la réouverture des points de vente. Le plan de lancements soutenu a permis de recruter et fidéliser les consommateurs.

Grâce au succès d’innovations révolutionnaires comme le mascara Maybelline Sky High ou la poudre Infaillible de L’Oréal Paris, la Division des Produits Grand Public a progressé sur deux ans en maquillage. Grâce à la réorganisation de sa distribution, L’Oréal Luxe a libéré des ressources lui permettant d’accélérer sa croissance, avec des succès notables en parfums, comme Ralph’s Club de Ralph Lauren et Luna Rossa Ocean de Prada. La Division des Produits Professionnels a connu une croissance exceptionnelle, portée par SalonCentric. La marque Redken a réalisé une performance remarquable, stimulée par le lancement du shampooing Acidic Bonding Concentrate. La Division Cosmétique Active a connu une croissance spectaculaire ; CeraVe confirme sa position de marque de soin de la peau la plus recommandée.

ASIE DU NORD

La Zone a terminé l’année à + 17,6 % à données comparables et + 18,6 % à données publiées.

L’Oréal renforce significativement ses positions dans toutes les Divisions et réalise une belle année, malgré les restrictions sanitaires et leur impact sur la libre circulation des consommateurs.

Dans la Zone, L’Oréal Luxe a continué de gagner des parts de marché, avec le succès des soins de la peau premium Lancôme Absolue et Helena Rubinstein, et la belle performance d’Yves Saint Laurent et Shu Uemura. Kérastase a été le moteur de croissance de la Division des Produits Professionnels. La Division Cosmétique Active a poursuivi sa croissance, alimentée par La Roche-Posay et SkinCeuticals. Avec une accélération remarquable de sa gamme premium de soin capillaire, L’Oréal Paris a soutenu la performance de la Division des Produits Grand Public.

En Chine continentale, L’Oréal a enregistré une forte progression à deux chiffres en 2021, deux fois la croissance du marché de la beauté. Au quatrième trimestre, malgré un ralentissement par rapport à la base très élevée de 2020, le marché de la beauté reste très dynamique par rapport à 2019. Au cours de ce dernier trimestre, L’Oréal Chine réalise une croissance supérieure à 50 % par rapport à 2019, en comparable. Lors du festival 11.11 sur Tmall, L'Oréal a battu tous les records et a encore gagné des parts de marché, confirmant l’attractivité de ses marques auprès des consommateurs chinois. Pendant cet événement emblématique, L'Oréal Paris et Lancôme se sont imposées comme N°1 et N°3 du marché de la beauté ; la marque Yves Saint Laurent est arrivée en première position en maquillage ; enfin Kérastase a pris la tête de la catégorie soin capillaire. Le prix de la Meilleure Innovation de ByteDance (TikTok) décerné à L’Oréal Chine montre son avance en matière d’activation digitale et de construction de marques.

Par ailleurs, le Travel Retail a poursuivi une belle croissance grâce au succès de son activité à Hainan, tout en préservant la désirabilité des marques du Groupe.

SAPMENA – SSA 8

La Zone a progressé de + 13,9 % à données comparables et de + 10,0 % à données publiées.

En SAPMENA, dans un contexte volatil lié à la résurgence de la pandémie, le e-commerce a accéléré. En Asie du Sud-Est, L’Oréal a retrouvé son niveau d’avant Covid au quatrième trimestre, avec une remarquable performance au Vietnam soutenue par l’expansion des ventes en ligne. Les pays du Pacifique ont rebondi grâce aux plans mis en place pour stimuler la demande. L’Inde et le Pakistan ont continué à réaliser de solides performances. La région du Golfe, qui accueille l’Exposition Universelle à Dubaï, a maintenu sa dynamique de croissance.

La Division des Produits Grand Public a enregistré une belle performance, grâce au succès des soins capillaires de Garnier et une reprise progressive de Maybelline New York. L’Oréal Luxe a enregistré une performance remarquable dans la catégorie des parfums, avec Yves Saint Laurent et Armani. La croissance de la Division des Produits Professionnels a été portée par Kérastase. La Division Cosmétique Active a maintenu sa dynamique de croissance en soin de la peau, sous l’impulsion de La Roche-Posay et CeraVe.

La Zone SSA a connu une croissance dynamique tout au long de l’année. La Division Cosmétique Active a enregistré une performance remarquable grâce au dynamisme exceptionnel de La Roche-Posay. L’Oréal Luxe a réalisé des gains de parts de marché solides dans la catégorie des parfums en Afrique du Sud. À la Division des Produits Grand Public, les marques Dark & Lovely et Nice & Lovely ainsi que Maybelline New York ont enregistré une très forte performance.

AMÉRIQUE LATINE

En 2021, la Zone a été en forte croissance, à + 20,6 % à données comparables et + 20,6 % à données publiées.

Les différents canaux de distribution ont été pleinement ouverts au second semestre, après la fermeture temporaire de magasins au cours du premier semestre. Les centres commerciaux et les salons professionnels ont connu une baisse de fréquentation sur toute l’année, toutefois le marché de la beauté a enregistré une forte croissance.

Dans ce contexte, L’Oréal a gagné des parts de marché significatives, avec une performance remarquable au Mexique, au Brésil et au Chili. La croissance a été portée par le e-commerce et les ventes en magasin : les marques du Groupe ont accueilli les consommateurs de retour en points de vente avec des animations ciblées, tout en maintenant l’engagement digital et les activations en ligne, en capitalisant notamment sur des évènements emblématiques tels que Buen Fin et Black Friday.

Les principales catégories ont affiché une forte croissance, portée par le lancement d’innovations exceptionnelles et le succès de marques et de produits phares, notamment en soin capillaire, soin de la peau et parfum. L’Oréal Paris a augmenté ses gains de parts de marché au Brésil, au Mexique et au Chili, grâce au lancement très réussi d’Elsève Hidra Hialurônico et à l’activation de Revitalift. La Roche-Posay a gagné des parts de marché significatives ; poursuivant sa croissance rapide, CeraVe a plus que doublé ses ventes dans la Zone.

⁎⁎⁎



FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE DU 01/10/21 AU 31/12/21 ET ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Le 26 octobre, L’Oréal a remporté le prix spécial « Parité du Top 100 » à l’occasion de la 8 ème édition du Palmarès de la Féminisation des Instances Dirigeantes des entreprises du SBF 120, présenté par le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.





à l’occasion de la 8 édition du Palmarès de la Féminisation des Instances Dirigeantes des entreprises du SBF 120, présenté par le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Le 26 octobre, L’Oréal a également annoncé le lancement d e la plus grande plateforme d’informations sur les parfums , pour renforcer sa démarche de transparence et permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. Pour développer ce modèle d’information, L'Oréal a travaillé main dans la main avec les quatre leaders internationaux de la création de parfums : Firmenich, Givaudan, IFF & Mane.





, pour renforcer sa démarche de transparence et permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. Pour développer ce modèle d’information, L'Oréal a travaillé main dans la main avec les quatre leaders internationaux de la création de parfums : Firmenich, Givaudan, IFF & Mane. Le 3 novembre, L'Oréal s'est vu décerner le Sceau Terra Carta 2021 de Son Altesse Royale le Prince de Galles , récompensant les entreprises internationales qui favorisent l'innovation et s'engagent de façon proactive en faveur de la création de marchés véritablement durables.





, récompensant les entreprises internationales qui favorisent l'innovation et s'engagent de façon proactive en faveur de la création de marchés véritablement durables. Le 16 novembre, L’Oréal Water Saver a été désigné comme une innovation majeure de 2021 par le TIME Magazine . Développé en partenariat avec la startup tech environnementale Gjosa, L’Oréal Water Saver est un pommeau de douche unique en son genre, qui permet de réduire la consommation d’eau jusqu’à 65 %. Équiper 100 000 salons de coiffure avec cette technologie peut faire économiser jusqu’à près de 6,8 milliards de litres d’eau.





a été désigné comme une . Développé en partenariat avec la startup tech environnementale Gjosa, L’Oréal Water Saver est un pommeau de douche unique en son genre, qui permet de réduire la consommation d’eau jusqu’à 65 %. Équiper 100 000 salons de coiffure avec cette technologie peut faire économiser jusqu’à près de 6,8 milliards de litres d’eau. Le 7 décembre, L'Oréal a été reconnu pour son leadership en matière de développement durable par le CDP. L’Oréal est la seule entreprise au monde à avoir obtenu le score AA A du CDP pour la 6 ème année consécutive , couvrant les 3 thématiques évaluées par cette organisation mondiale à but non lucratif : la lutte contre le changement climatique, la gestion durable de l'eau et la préservation des forêts.





, couvrant les 3 thématiques évaluées par cette organisation mondiale à but non lucratif : la lutte contre le changement climatique, la gestion durable de l'eau et la préservation des forêts. Le 13 décembre, L'Oréal a été reconnu par S&P pour sa performance exceptionnelle en matière de développement durable , obtenant l’une des notations ESG (Environnement, Social, Gouvernance) les plus élevées au monde, de 85 points sur 100.





, obtenant l’une des notations ESG (Environnement, Social, Gouvernance) les plus élevées au monde, de 85 points sur 100. Le 29 décembre, L'Oréal a conclu l’ acquisition de Youth to the People , une marque américaine basée en Californie qui développe des produits de soins de la peau de haute performance, connus pour leurs formules innovantes qui associent scientifiquement des extraits de superfood premiums et végans.





, une marque américaine basée en Californie qui développe des produits de soins de la peau de haute performance, connus pour leurs formules innovantes qui associent scientifiquement des extraits de superfood premiums et végans. Le 3 janvier 2022, à l’occasion du CES 2022, L'Oréal a dévoilé ses dernières innovations Beauty Tech pour réinventer toute la catégorie de la coloration capillaire : Colorsonic et Coloright , des prouesses en matière de design pour l’utilisateur, destinées à transformer l’expérience des consommateurs à domicile et des professionnels dans les salons de coiffure.





, des prouesses en matière de design pour l’utilisateur, destinées à transformer l’expérience des consommateurs à domicile et des professionnels dans les salons de coiffure. Le 20 janvier 2022, L'Oréal et Verily, filiale d’Alphabet spécialisée dans la santé de précision, ont annoncé un partenariat exclusif dans l’univers de la beauté, destiné à faire avancer la santé de la peau. Ce premier partenariat de cette nature dans l’industrie cosmétique devrait donner jour à deux programmes visant à mieux comprendre et décrypter les mécanismes de vieillissement capillaire et cutané et à étayer la stratégie et le développement de produits de L’Oréal en matière de nouvelles technologies de précision au service de la beauté.





dans l’univers de la beauté, destiné à faire avancer la santé de la peau. Ce premier partenariat de cette nature dans l’industrie cosmétique devrait donner jour à deux programmes visant à mieux comprendre et décrypter les mécanismes de vieillissement capillaire et cutané et à étayer la stratégie et le développement de produits de L’Oréal en matière de nouvelles technologies de précision au service de la beauté. Le 26 janvier 2022, L'Oréal a été reconnu par le Bloomberg Gender Equality Index 2022 pour la 5 ème année consécutive, pour avoir créé avec succès un environnement de travail inclusif et égalitaire. Cet indice de référence mesure l’égalité femmes-hommes sur la base de cinq critères : leadership féminin et vivier de talents, égalité salariale et parité salariale, culture inclusive, politiques de lutte contre le harcèlement sexuel, et marque défenseure des femmes.





pour la 5 année consécutive, pour avoir créé avec succès un environnement de travail inclusif et égalitaire. Cet indice de référence mesure l’égalité femmes-hommes sur la base de cinq critères : leadership féminin et vivier de talents, égalité salariale et parité salariale, culture inclusive, politiques de lutte contre le harcèlement sexuel, et marque défenseure des femmes. Le 9 février 2022, le Conseil d’Administration a annulé, à effet au 10 février 2022, les 22 260 000 actions L’Oréal qui avaient été rachetées auprès de Nestlé, conformément aux décisions du Conseil d’Administration en date du 7 décembre 2021. En conséquence, le 10 février 2022, le capital de L’Oréal sera composé de 535 412 372 actions représentant autant de droits de vote.







RÉSULTATS 2021

Comptes audités, certification en cours.

Rentabilité d’exploitation à 19,1 % du chiffre d’affaires

Comptes de résultat consolidé : du chiffre d’affaires au résultat d’exploitation.

2020 2021 M€ % CA M€ % CA Chiffre d’affaires 27 992,1 100,0 % 32 287,6 100,0 % Coût des ventes - 7 532,3 26,9 % - 8 433,3 26,1 % Marge brute 20 459,8 73,1 % 23 854,3 73,9 % Frais de Recherche & Innovation - 964,4 3,4 % - 1 028,7 3,2 % Frais publi-promotionnels - 8 647,9 30,9 % 10 591,0 32,8 % Frais commerciaux & administratifs - 5 638,5 20,1 % 6 074,2 18,8 % Résultat d’exploitation 5 209,0 18,6 % 6 160,3 19,1 %

La marge brute, à 23 854 millions d’euros, ressort à 73,9 % du chiffre d’affaires à comparer à 73,1 % en 2020, soit une amélioration de 80 points de base.

Les frais de Recherche & Innovation, à 3,2 % du chiffre d’affaires, dépassent un milliard d’euros.

Les frais publi-promotionnels progressent de 190 points de base, à 32,8 % du chiffre d’affaires.

Les frais commerciaux et administratifs, à 18,8 % du chiffre d’affaires, sont en diminution de 130 points de base.

Au total, le résultat d’exploitation augmente de 18,3 % à 6 160 millions d’euros, et ressort à 19,1 % du chiffre d’affaires, en progression de 50 points de base.

Résultat d’exploitation par Division

2020 2021 M€ % CA M€ % CA Par Division Produits Professionnels 581,7 18,8 % 806,9 21,3 % Produits Grand Public 2 388,1 20,4 % 2 466,0 20,2 % L’Oréal Luxe 2 275,9 22,4 % 2 816,3 22,8 % Cosmétique Active 766,0 25,4 % 990,5 25,2 % Total des Divisions 6 011,6 21,5 % 7 079,7 21,9 % Non alloué 9 - 802,6 - 2,9 % - 919,4 - 2,8 % Groupe 5 209,0 18,6 % 6 160,3 19,1 %

La rentabilité de la Division des Produits Professionnels s’établit à 21,3 % en 2021, en progression

de 250 points de base.

La rentabilité de la Division des Produits Grand Public ressort à 20,2 %, en retrait de 20 points de base.

La rentabilité de L’Oréal Luxe augmente de 40 points de base, à 22,8 %.

La rentabilité de la Division Cosmétique Active s’établit à 25,2 %, en retrait de 20 points de base.

Les dépenses non-allouées s’élèvent à 919,4 millions d’euros.

Résultat net

Comptes de résultat consolidé : du résultat d’exploitation au résultat net hors éléments non récurrents.

En M€ 2020 2021 Évolution Résultat d’exploitation 5 209,0 6 160,3 + 18,3 % Produits et charges financiers hors dividendes reçus - 95,9 - 59,6 Dividendes Sanofi 372,4 378,3 Résultat avant impôt hors éléments non récurrents 5 485,5 6 478,9 + 18,1 % Impôt sur les résultats hors éléments non récurrents - 1 383,1 - 1 535,6 Résultat net des sociétés mises en équivalence hors éléments non récurrents + 0,9 + 0,6 Intérêts minoritaires - 4,2 - 5,5 Résultat net part du groupe

hors éléments non récurrents 4 099,0 4 938,5 + 20,5 % BNPA 10 (€) 7,30 8,82 + 20,9 % Résultat net part du groupe 3 563,4 4 597,1 + 29,0 % Résultat net dilué par action part du groupe (€) 6,34 8,21 Nombre d’actions moyen dilué 561 635 963 559 791 545

La charge financière nette ressort à 59 millions d’euros.

Les dividendes de Sanofi se sont élevés à 378 millions d’euros.

L’impôt sur les résultats hors éléments non récurrents s’est élevé à 1 535 millions d’euros, soit un taux d’imposition de 23,7 %.

Le résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents s’élève à 4 938 millions d’euros.

Le Bénéfice Net Par Action 10, à 8,82 euros est en progression de 20,9 %.

Les éléments non récurrents part du groupe 11 se sont élevés à 341,4 millions d’euros net d’impôts.

Le résultat net part du groupe ressort à 4 597 millions d’euros, en progression de 29,0 %.

Marge Brute d’Autofinancement, Bilan et Situation de trésorerie

La marge brute d’autofinancement s’élève à 6 640 millions d’euros, en augmentation de 16 %.

Le besoin en fonds de roulement est en diminution de 88 millions d’euros.

A 1 075 millions d’euros, les investissements, représentent 3,3 % du chiffre d’affaires.

Le cash-flow opérationnel 12 à 5 653 millions d’euros, est en augmentation de 3,1 %.

Le bilan demeure robuste avec des capitaux propres qui s’élèvent à 23,6 milliards d’euros. Le 7 décembre 2021, L’Oréal a racheté auprès de Nestlé 22 260 000 de ses propres actions. À fin décembre 2021, la dette nette du Groupe ressort à 3 586 millions d’euros, y compris 1 670 millions d’euros au titre de la dette financière de location.

Dividende proposé à l’Assemblée Générale du 21 avril 2022

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril 2022, un dividende de 4,80 euros, en augmentation de + 20,0 %, par rapport au dividende versé en 2021. Ce dividende sera mis en paiement le 29 avril 2022 (date de détachement le 27 avril à 00h00 heure de Paris).

Capital Social

À la date du 31 décembre 2021, le capital de la société est composé de 557 672 360 actions. Le 10 février 2022, le capital sera composé de 535 412 372 actions représentant autant de droits de vote.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titre L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.



Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 100 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule mission : réaliser les aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 35 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux partagés à travers notre programme L’Oréal Pour Le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde, le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 85 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 32,28 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de 4, 000 chercheurs et plus de 3, 000 professionnels de la Technologie, pour inventer le futur de la beauté et devenir la force motrice de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/

Annexes

Annexe 1 : Chiffre d’affaires du groupe L’Oréal 2020/2021 (en millions d’euros)

2020 2021 M€ M€ Évolution à données comparables Évolution à données publiées Premier trimestre 7 225,2 7 614,5 + 10,2 % + 5,4 % Deuxième trimestre 5 851,3 7 582,1 + 33,5 % + 29,6 % Total premier semestre 13 076,5 15 196,6 + 20,7 % + 16,2 % Troisième trimestre 7 036,8 7 996,6 + 13,1 % + 13,6 % Total neuf mois 20 113,3 23 193,1 + 18,0 % + 15,3 % Quatrième trimestre 7 878,8 9 094,4 + 11,2 % + 15,4 % Total année 27 992,1 32 287,6 + 16,1 % + 15,3 %

Annexe 2 : Comptes de résultat consolidé comparés

En millions d’euros 2021 2020 2019 Chiffre d’affaires 32 287,6 27 992,1 29 873,6 Coût des ventes -8 433,3 -7 532,3 -8 064,7 Marge brute 23 854,3 20 459,8 21 808,9 Frais de Recherche et Innovation -1 028,7 -964,4 -985,3 Frais publi-promotionnels -10 591,0 -8 647,9 -9 207,8 Frais commerciaux et administratifs -6 074,2 -5 638,5 -6 068,3 Résultat d’exploitation 6 160,3 5 209,0 5 547,5 Autres produits et charges -432,0 -709,0 -436,5 Résultat opérationnel 5 728,3 4 500,0 5 111,0 Coût de l’endettement financier brut -38,0 -79,2 -75,4 Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 18,5 19,8 28,7 Coût de l’endettement financier net -19,4 -59,4 -46,7 Autres produits et charges financiers -40,2 -36,5 -16,0 Dividendes Sanofi 378,3 372,4 363,0 Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence 6 046,9 4 776,5 5 411,4 Impôts sur les résultats -1 445,4 -1 209,8 -1 657,2 Résultat net des sociétés mises en équivalence 0,6 0,9 1,0 Résultat net 4 602,2 3 567,6 3 755,2 Dont : part du groupe 4 597,1 3 563,4 3 750,0 part des minoritaires 5,1 4,2 5,2 Résultat net par action part du groupe (en euros) 8,24 6,37 6,70 Résultat net dilué par action part du groupe (en euros) 8,21 6,34 6,66 Résultat net par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) 8,86 7,33 7,78 Résultat net dilué par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) 8,82 7,30 7,74



Annexe 3 : État du résultat global consolidé

En millions d’euros 2021 2020 2019 Résultat net consolidé de l'exercice 4 602,2 3 567,6 3 755,2 Couverture des flux de trésorerie -203,7 129,1 2,9 Réserves de conversion 610,5 -790,2 188,2 Impôt sur les éléments recyclables (1) 41,5 -23,3 -1,9 Éléments recyclables en résultat 448,3 -684,4 189,2 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global 1 192,2 -1 269,1 1 650,6 Gains et pertes actuariels 585,5 -225,6 -327,7 Impôt sur les éléments non recyclables (1) -181,7 97,8 29,7 Éléments non recyclables en résultat 1 596,0 -1 396,9 1 352,6 Autres éléments du résultat global 2 044,3 -2 081,3 1 541,8 RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 6 646,5 1 486,3 5 297,0 Dont : part du groupe 6 641,4 1 482,1 5 291,9 part des minoritaires 5,1 4,2 5,1

(1) L’effet d’impôt se décline comme suit :





En millions d’euros 2021 2020 2019 Couverture des flux de trésorerie 41,5 -23,3 -1,9 Éléments recyclables en résultat 41,5 -23,3 -1,9 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global -37,3 40,4 -51,7 Gains et pertes actuariels -144,4 57,4 81,4 Éléments non recyclables en résultat -181,7 97,8 29,7 TOTAL -140,2 74,5 27,8



Annexe 4 : Bilans consolidés comparés

ACTIF

En millions d’euros 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Actifs non courants 30 937,6 29 046,8 29 893,3 Écarts d'acquisition 11 074,5 10 514,2 9 585,6 Autres immobilisations incorporelles 3 462,8 3 356,3 3 163,8 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 507,6 1 525,3 1 892,3 Immobilisations corporelles 3 266,2 3 225,2 3 644,3 Actifs financiers non courants 10 920,2 9 604,8 10 819,1 Titres mis en équivalence 9,9 11,1 10,9 Impôts différés actifs 696,5 809,9 777,3 Actifs courants 12 075,8 14 560,1 13 916,5 Stocks 3 166,9 2 675,8 2 920,8 Créances clients 4 021,0 3 511,3 4 086,7 Autres actifs courants 2 037,9 1 732,7 1 474,9 Impôts sur les bénéfices 136,2 234,4 148,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 713,8 6 405,9 5 286,0 TOTAL 43 013,4 43 606,9 43 809,8

PASSIF

En millions d’euros 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Capitaux propres 23 592,6 28 998,8 29 426,0 Capital 111,5 112,0 111,6 Primes 3 265,6 3 259,8 3 130,2 Autres réserves 19 092,2 18 642,5 16 930,9 Autres éléments du résultat global 5 738,6 4 304,5 5 595,8 Réserves de conversion -279,1 -889,2 -99,2 Actions auto-détenues -8 940,2 — — Résultat net part du groupe 4 597,1 3 563,4 3 750,0 Capitaux propres – part du groupe 23 585,7 28 993,0 29 419,3 Intérêts minoritaires 6,9 5,8 6,7 Passifs non courants 2 837,6 3 478,0 3 515,3 Provisions pour retraites et autres avantages 360,6 1 013,5 772,9 Provisions pour risques et charges 63,8 56,8 56,9 Passifs d'impôts non courants 344,8 397,9 310,2 Impôts différés passifs 810,3 706,6 737,7 Emprunts et dettes financières non courants 10,7 8,5 9,6 Dettes financières de location – part non courante 1 247,5 1 294,7 1 628,0 Passifs courants 16 583,2 11 130,1 10 868,5 Dettes fournisseurs 6 068,1 4 764,5 4 658,4 Provisions pour risques et charges 1 223,3 1 224,7 1 117,8 Autres passifs courants 3 980,8 3 682,5 3 508,5 Impôts sur les bénéfices 268,9 215,1 334,8 Emprunts et dettes financières courants 4 619,4 856,4 841,2 Dettes financières de location – part courante 422,8 386,9 407,9 TOTAL 43 013,4 43 606,9 43 809,8



Annexe 5 : Tableaux des variations des capitaux propres consolidés

En millions d’euros Nombre d’actions en circulation Capital Primes Autres réserves et résultat Autres éléments du résultat global Actions auto-détenues Réserves de con-version Capitaux propres part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres Situation au 31.12.2018 559 625 527 112,1 3 070,3 19 847,8 4 242,1 -56,5 -287,4 26 928,4 5,2 26 933,6 Changement de méthode comptable

au 01.01.2019 — — — -81,5 — — — -81,5 — -81,5 Situation au 01.01.2019 (1) 559 625 527 112,1 3 070,3 19 766,3 4 242,1 -56,5 -287,4 26 847,0 5,2 26 852,2 Résultat net consolidé de l'exercice — — 3 750,0 — 3 750,0 5,2 3 755,2 Couverture des flux de trésorerie — — — 1,1 1,1 -0,1 1,0 Réserves de conversion — — — 174,1 174,1 — 174,1 Hyperinflation — — — 14,1 14,1 14,1 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat — — — 1,1 188,2 189,3 -0,1 189,2 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global — — — 1 598,9 1 598,9 1 598,9 Gains et pertes actuariels — — — -246,3 -246,3 -246,3 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat — — — 1 352,6 1 352,6 1 352,6 Résultat global consolidé — — — 3 750,0 1 353,7 188,2 5 291,9 5,1 5 297,0 Augmentation de capital 1 491 678 0,3 59,9 -0,1 60,0 60,0 Annulation d'actions auto-détenues — -0,8 -803,0 803,8 — — Dividendes versés

(hors actions propres) — — -2 176,7 -2 176,7 -3,6 -2 180,3 Rémunérations payées en actions — — 144,4 144,4 144,4 Variations nettes des titres

L’Oréal auto-détenus -3 000 000 — -747,3 -747,3 -747,3 Variations de périmètre — — — — — — — Autres variations — -0,1 — — — -0,1 — -0,1 Situation au 31.12.2019 558 117 205 111,6 3 130,2 20 681,0 5 595,8 — -99,2 29 419,3 6,7 29 426,0 Résultat net consolidé de l'exercice 3 563,4 — — 3 563,4 4,2 3 567,6 Couverture des flux de trésorerie 105,6 — 105,6 0,2 105,8 Réserves de conversion — -801,8 -801,8 -0,3 -802,1 Hyperinflation — 11,9 11,9 — 11,9 Autres éléments du résultat global et recyclables en résultat 105,6 -789,9 -684,3 -0,1 -684,4 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global -1 228,8 — -1 228,8 — -1 228,8 Gains et pertes actuariels -168,1 — -168,1 — -168,1 Autres éléments du résultat global et non recyclables en résultat -1 396,9 — -1 396,9 — -1 396,9 Résultat global consolidé 3 563,4 -1 291,3 -789,9 1 482,1 4,2 1 486,3 Augmentation de capital 1 754 375 0,4 129,6 -0,2 — — 129,8 — 129,8 Annulation d'actions auto-détenues — — — — — — — — — Dividendes versés

(hors actions propres) — — -2 172,6 — — — -2 172,6 -4,9 -2 177,5 Rémunérations payées en actions — — 129,7 — — — 129,7 129,7 Variations nettes des titres

L’Oréal auto-détenus — — — — — — — — Variations de périmètre — — — — — — — — Autres variations — — 4,8 — — — 4,8 -0,1 4,7 Situation au 31.12.2020 559 871 580 112,0 3 259,8 22 206,0 4 304,5 — -889,1 28 993,0 5,8 28 998,8

(1) Après prise en compte du changement de méthode comptable relatif à IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ».





En millions d’euros Nombre d’actions en circulation Capital Primes Autres réserves et résultat (2) Autres éléments du résultat global Actions auto-détenues Réserves de con-version Capitaux propres part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres Situation au 31.12.2020 559 871 580 112,0 3 259,8 22 206,0 4 304,5 — -889,1 28 993,0 5,8 28 998,8 Résultat net consolidé de l'exercice 4 597,1 4 597,1 5,1 4 602,2 Couverture des flux de trésorerie -161,9 -161,9 -0,3 -162,2 Réserves de conversion 582,4 582,4 0,3 582,7 Hyperinflation 27,8 27,8 27,8 Autres éléments du résultat global et recyclables en résultat -161,9 610,2 448,3 — 448,3 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global 1 154,9 — 1 154,9 — 1 154,9 Gains et pertes actuariels 441,1 — 441,1 — 441,1 Autres éléments du résultat global et non recyclables en résultat 1 596,0 — 1 596,0 — 1 596,0 Résultat global consolidé 4 597,1 1 434,1 —— 610,2 6 641,4 5,1 6 646,5 Augmentation de capital 800 780 — 5,8 — 5,8 — 5,8 Annulation d'actions auto-détenues -0,5 -1 104,3 1 104,8 — — — Dividendes versés

(hors actions propres) -2 264,4 -2 264,4 -4,7 -2 269,1 Rémunérations payées en actions 155,2 155,2 — 155,2 Variations nettes des titres

L’Oréal auto-détenus -25 260 000 -10 045,0 -10 045,0 — -10 045,0 Variations de périmètre — — — — Autres variations (2) 99,8 — 99,8 0,6 100,4 SITUATION AU 31.12.2021 535 412 360 111,5 3 265,6 23 689,3 5 738,6 -8 940,2 -279,1 23 585,7 6,9 23 592,6

(2) dont 102,2 millions d’euros au titre de l’interprétation IFRIC 2021 relative à IAS19 « Avantages du personnel » portant sur l’allocation des avantages du personnel aux périodes de service.



Annexe 6 : Tableaux des flux de trésorerie consolidés comparés

En millions d’euros 2021 2020 2019 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net part du groupe 4 597,1 3 563,4 3 750,0 Intérêts minoritaires 5,1 4,2 5,2 Élimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : amortissements, provisions et passifs d'impôts non courants 1 781,0 2 028,1 1 958,3 variation des impôts différés 83,6 -10,1 -42,5 charge de rémunération des plans d'actions gratuites 155,2 129,7 144,4 plus ou moins-values de cessions d'actifs 0,5 3,6 -14,0 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 16,5 5,8 1,9 Résultat des sociétés mises en équivalence net des dividendes reçus 1,3 -0,6 -1,0 Marge brute d'auto-financement 6 640,4 5 724,1 5 802,3 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 88,0 729,2 460,5 Flux de trésorerie générés par l'activité (A) 6 728,4 6 453,3 6 262,8 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -1 075,2 -972,4 -1 231,0 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 14,5 26,6 16,6 Variation des autres actifs financiers (y compris les titres non consolidés) -117,3 -66,5 -65,9 Incidence des variations de périmètre -455,7 -1 626,8 -9,3 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -1 633,7 -2 639,1 -1 289,6 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés -2 352,1 -2 190,6 -2 221,1 Augmentation de capital de la société mère 5,8 129,7 60,0 Valeur de cession/(acquisition) des actions propres -10 060,9 — -747,3 Rachat d'intérêts minoritaires — — — Émission (remboursement) d'emprunts à court terme 3 939,4 -74,8 -354,9 Émission d'emprunts à long terme — — — Remboursement d'emprunts à long terme — -3,6 -0,6 Remboursement de la dette de location -396,4 -451,8 -425,8 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) -8 864,2 -2 591,1 -3 689,6 Incidence des variations de cours des devises et de juste valeur (D) 77,4 -103,2 10,5 Variation de trésorerie (A+B+C+D) -3 692,1 1 119,9 1 294,0 Trésorerie d'ouverture (E) 6 405,9 5 286,0 3 992,0 TRÉSORERIE DE CLÔTURE (A+B+C+D+E) 2 713,8 6 405,9 5 286,0





