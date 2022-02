Årsrapport 2021, forventninger til 2022 og finansielle ambitioner

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 2-2022

9. februar 2022



Bestyrelsen for North Media A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2021:

Hovedpunkter i 2021

Efter et solidt fjerde kvartal blev North Medias resultater i den øvre ende af de senest udmeldte forventninger:

Driftsresultatet (EBIT) steg for femte år i træk.

Omsætningen faldt 1% til 1.034 mio. kr. (forventning: 1.020-1.035 mio. kr.).

Det primære driftsresultat (EBIT) steg 2% til 244 mio. kr. (forventning: 235-245 mio. kr.).

I forretningsområdet Last Mile (FK Distribution) steg EBIT-marginen til 28% ved ca. 3% lavere omsætning. Indtjeningen steg efter optimeringer, herunder besparelser med engangseffekt.

Forretningsområdet Digital Services havde 10% vækst og fremgang i EBITDA, mens EBIT faldt efter den tidligere meddelte nedskrivning på 20 mio. kr. i Bekey efter det forsinkede gennembrud i nye markedssegmenter. Ofir havde rekordresultater, og BoligPortal opnåede sin hidtil højeste omsætning trods udfordringer i markedet.

50%-ejede Lead Supply fik sit hidtil bedste resultat efter høj vækst i omsætningen.

Årets resultat faldt pga. lavere værdipapirafkast til 274 mio. kr. mod 307 mio. kr. i 2020.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 5 kr. pr. aktie for året.

Forventninger til 2022

North Media gav den 2. december 2021 en foreløbig prognose for 2022. I forhold til denne prognose præciseres forventningerne til EBIT som følge af købet af Boligmanager i januar 2022:

Omsætningen ventes fortsat at blive på niveau med 2021, nemlig 1.015-1.045 mio. kr.

EBIT ventes nu at blive 190-220 mio. kr. mod 200-220 mio. kr. i prognosen fra december. Præciseringen skyldes, at Boligmanager – som tidligere oplyst – ventes at belaste EBIT med 8 mio. kr. i 2022 efter udgifter til vækst og skalering, afskrivninger på købesum og hensættelser til earn-out.

Last Mile (FK Distribution) venter en omsætning på 850-870 mio. kr. og et driftsresultat på 190-210 mio. kr. efter stigende omkostninger til især transport og distribution.

Digital Services virksomhederne venter en omsætning på 160-175 mio. kr. efter ca. 16% vækst og et EBIT-resultat på 9-17 mio. kr. Som tidligere oplyst øger Ofir og BoligPortal investeringerne i vækst og skalering, og desuden ventes alle Bekeys udviklings- og monteringsomkostninger at blive udgiftsført.

Finansielle ambitioner for 2023-24 og udbytte

North Media har opdateret sine finansielle ambitioner:

Koncernen venter i 2023-24 en gennemsnitlig, organisk vækst i niveauet 3%, drevet af 20% årlig vækst i Digital Services virksomhederne, mens FK Distributions omsætning ventes at være stabil.

Koncernens overskudsgrad ventes i perioden at blive i niveauet 20%.

Det er bestyrelsens ambition at udbetale et udbytte på 5 kr. pr. aktie for både 2022, 2023 og 2024.





”FK Distribution bliver i 2022 – ligesom mange andre virksomheder – ramt af store stigninger i distributionsomkostningerne på grund af højere lønudgifter til omdeling, samt højere priser på papir til omslag. Desuden vælger vi at bruge flere penge på at styrke vækstplatformen i Digital Services. Det koster på indtjeningen i år, men det er det helt rigtige at gøre for at udbygge det stærke momentum i BoligPortal og Ofir. Derfor bliver koncernens indtjening i år lavere, end vi har været vant til, men stadig på et attraktivt niveau,” siger ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh.



North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution er Danmarks førende distributør af tilbuds -og ugeaviser, driver den digitale platform minetilbud og leverer logistikydelser. Digital Services: 3 virksomheder med potentiale for tocifret vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Ofir formidler jobs i Danmarks bredeste jobunivers. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.





