English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj SISÄPIIRITIETO 9.2.2022 klo 20.30

VERKKOKAUPPA.COM OSTAA E-VILLE.COM -VERKKOKAUPAN VAHVISTAAKSEEN OMIEN TUOTEMERKKIEN VALIKOIMAA

Verkkokauppa.com Oyj on sopinut suomalaisen e-ville.com -verkkokaupan ostamisesta. E-villen pääkonttori on Suomessa ja yrityksellä on toimintoja Kiinassa. Yrityskauppa tukee Verkkokauppa.comin strategiaa vahvistaa ja laajentaa valikoimaa omissa tuotemerkeissä. Kaupan myötä Verkkokauppa.com saa e-villen kokeneen hankintaorganisaation, joka toimii Kiinassa Shenzhenissa ja Hongkongissa. Jo yli 10 vuoden aikana etabloitunut e-villen paikallinen osto-organisaatio ja tehokkaat hankintaprosessit mahdollistavat myös hankintakanavan vastuullisuuden seurannan.

E-ville on vuonna 2007 perustettu verkkokauppa, joka palvelee asiakkaitta Suomessa ja Pohjoismaissa. E-villellä on myymälä, varasto- ja huoltotiimi Mäntsälässä. Valikoimassa on mm. puhelimia, polkupyöriä ja vapaa-ajan varusteita, elektroniikkaa ja muita kodin tuotteita. E-ville työllistää noin 40 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa, ja he jatkavat yhtiön palveluksessa.

”Yrityskauppa on ensimmäinen Verkkokauppa.comin historiassa. Olemme viime vuosina kasvanut vahvasti orgaanisesti ja tämä kauppa tukee erinomaisesti strategisia kasvutavoitteita. E-villen kuluttaja- sekä yritys- ja tukkuliiketoiminta ja Aasiassa toimiva hankintapalvelu vahvistavat keskeisiä kasvualueita. E-villen innovatiivinen ja tehokas yrityskulttuuri sopii loistavasti Verkkokauppa.comin kulttuuriin ja tapaan tehdä töitä sekä palvella asiakkaitamme. Toivotamme e-villen henkilöstön lämpimästi osaksi Verkkiksen yhteisöä”, sanoo Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka. E-ville.com-verkkokauppa jatkaa toimintaansa ja palvelee asiakkaittaan kuten ennenkin.

Kauppahinta on noin 5,3 miljoonaa euroa, josta rahana maksetaan 3,3 miljoonaa euroa ja 2,0 miljoonaa euroa yhtiön kaupan täytäntöönpanon yhteydessä suunnatussa annissa myyjälle annettavilla uusilla osakkeilla. Annettavat osakkeet ovat ns. lock-upin kohteena. Osapuolet ovat lisäksi sopineet mahdollisista enintään noin 6,7 miljoonan euron lisäkauppahintaeristä, jotka maksetaan ehdollisena sille, että yhteenlaskettu omien tuotemerkkien myynti ylittää asetetut tavoitteet vuosina 2022, 2023 tai 2024. Yhteensä kokonaiskauppahinta voi olla enintään 12,0 miljoonaa euroa.

Kauppa pannaan täytäntöön huhtikuun alussa ja samalla e-villen liiketoiminta siirtyy Verkkokauppa.comille. Liiketoiminta konsolidoidaan Verkkokauppa.comin lukuihin vuoden 2022 toisen neljänneksen alusta alkaen. Ostetulla liiketoiminnalla arvioidaan olevan Verkkokauppa.comin vuoden 2022 liikevaihtoon 5–8 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Hankittavien liiketoimintojen liikevaihto tilikauden huhtikuu 2020 – maaliskuu 2021 oli noin 10 miljoonaa euroa (huhtikuu 2019 – maaliskuu 2020: noin 7 miljoonaa euroa) liiketulosprosentin ollessa noin 5 prosenttia (3 prosenttia). Hankittavien yhtiöiden taseen loppusumma 31.3.2021 oli noin 2 miljoonaa euroa ja omia pääomia noin 1 miljoona euroa. Yrityskaupassa ei siirry olennaisia velkoja.

Verkkokauppa.com Oyj



Verkkokauppa.com julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen torstaina 10.2.2022 noin klo 8.00. Yhtiö järjestää samana päivänä kaksi tiedotustilaisuutta, ensimmäisen suomeksi klo 10.00 ja jälkimmäisen englanniksi klo 11.00. Tiedotustilaisuuksissa Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka esittelee yhtiön tuloksen ja kommentoi e-ville.com:in yritysostoa. Verkkokauppa.comin toimitusjohtajalle voi lähettää kysymyksiä etukäteen tai tiedotustilaisuuden aikana sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Esitysmateriaali molempiin tiedotustilaisuuksiin on saatavila Verkkokauppa.comin sijoittajasivuilla https://investors.verkkokauppa.com/en/presentations.

Linkki tiedotustilaisuuksiin, suoraan webcastlähetykseen on saatavilla www.verklive.com.

Lisätietoja:

Panu Porkka

Toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

Panu.porkka@verkkokauppa.com



Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications

Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 80 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 750 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.