Le nouvel Indice de stress au travail de WPO met en évidence les principaux problèmes de santé des salariés

RALEIGH, N.C., 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les salariés qui demandent un soutien émotionnel pour des problèmes liés au travail sont plus susceptibles d'évoquer des problèmes relatifs à leurs activités professionnelles quotidiennes tels que le manque d'autonomie, des tâches contradictoires ou le manque de clarté des objectifs, du poste et de la mission. Cette information vient de l'Indice mondial de stress au travail publié aujourd'hui par Workplace Options (WPO), spécialiste reconnu du bien-être au travail. Le manque d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est le deuxième problème le plus fréquemment cité par les salariés en quête de soutien.



L'Indice de stress au travail de WPO est le résultat de l'analyse des données sur le bien-être collectées au cours des neuf derniers mois auprès de plus de dix-sept mille salariés des plus petites aux plus grandes entreprises.

Selon l'Indice, le stress (74 %) et l'anxiété (27 %) sont les principaux symptômes rapportés par les travailleurs en quête de soutien émotionnel.

« Le monde du travail est frappé par un nombre considérable de perturbations liées au COVID-19, comme des problèmes d'approvisionnement et des pénuries de main-d'œuvre », commente Stephen Galliano, Chef du service client chez WPO et psychologue clinique. « Il n'est donc pas surprenant que les salariés se sentent un peu perdus et submergés. »

Une mine d'informations pour les employeurs

L'Indice de stress au travail peut aider les employeurs à identifier et améliorer les aspects du lieu de travail potentiellement problématiques pour la santé.

« Quand le stress est imputable à des problèmes résolubles comme l'ambiguïté de la fonction ou un manque de clarté des objectifs, le manager peut prendre des mesures immédiates pour rectifier la situation », indique Stephen Galliano. « Rien que le fait de passer en revue les missions clés ainsi que la contribution du salarié aux objectifs de l'entreprise avec celui-ci peut déjà avoir un impact énorme sur la motivation et le bien-être émotionnel du salarié. »

Si l'Indice de stress au travail est publié tous les deux ans, WPO n'en fournit pas moins un accès permanent à ses clients à des données anonymisées et compilées sous la forme d'un tableau de bord. Cet outil permet aux clients de comparer les besoins de leur personnel à ceux d'entreprises de tailles, de secteurs et de régions similaires.

« Cela peut vraiment changer la donne pour les entreprises qui s'engagent à donner la priorité au bien-être de leurs collaborateurs », précise Alan King, Président et CEO de Workplace Options. « Le tableau de bord, qui reprend également les problèmes de harcèlement et les traumatismes, peut avertir la direction sur les points rouges de l'entreprise quasiment en temps réel tout en garantissant l'anonymat des travailleurs. »

Différences régionales

L'Indice de stress au travail de WPO classe les quatre premiers problèmes professionnels rapportés par les travailleurs dans le monde comme suit :

Activités professionnelles quotidiennes (31 %)

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée (27 %)

Productivité (18 %)

Tensions/conflits avec un supérieur (16 %)

Les chiffres varient légèrement d'une région à l'autre. Le problème professionnel le plus fréquemment identifié en Inde est par exemple la baisse de productivité (38 %). En Chine, les conflits et tensions avec un supérieur (25 %) ou un collègue (21 %) arrivent respectivement en deuxième et troisième positions des problèmes les plus fréquemment cités après les problèmes liés aux activités professionnelles quotidiennes (33 %).

Au niveau régional, WPO a observé des similitudes avec l'indice de distance hiérarchique du modèle d'Hofstede (PDI). Les pays qui ont un PDI plus élevé, comme la Chine, sont davantage enclins culturellement à accepter les inégalités de pouvoir, ce qui pourrait expliquer pourquoi les salariés en Chine sont plus susceptibles de rapporter des frustrations liées à un supérieur (25 %) ou un collègue (21 %) quand ils recherchent l'aide d'un conseiller. Parallèlement, au Royaume-Uni (où le PDI est plus faible), les frustrations liées à un supérieur ou un collègue sont citées par seulement 17 et 10 % des salariés respectivement.

Un indice pour identifier les tendances

Le tableau que brosse l'Indice de stress au travail de WPO n'est pas totalement noir. D'après les données, dans la majorité des cas, les salariés qui demandent un soutien émotionnel ne renoncent pas à leur engagement envers leur employeur. En effet, 52 % d'entre eux ont indiqué rester hautement dévoués à leur entreprise, tandis que 35 % se disaient modérément dévoués. Il s'agit d'un des paramètres que WPO va suivre pour identifier de potentielles tendances au travail.

« L'Indice sera un élément clé en 2022 et au-delà pour aider les entreprises à identifier les besoins de leur personnel et à y répondre de manière rapide et efficace », prédit Alan King. « La vitesse à laquelle le monde du travail d'aujourd'hui change ne fait qu'augmenter. Les données traduites dans cet indice nous permettent de surveiller l'impact de cette évolution sur le bien-être des salariés. »

Fort de son réseau international de partenaires et de professionnels certifiés, Workplace Options est le plus grand fournisseur mondial de soutien intégré aux salariés et de services liés au travail. Ses centres de service aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en France, en Belgique, aux EAU, à Singapour, au Japon, en Chine, en Inde et en Indonésie aident plus de 75 millions de salariés dans 116.000 entreprises et plus de 200 pays et régions différents.

Workplace Options est le plus grand fournisseur mondial indépendant de solutions de bien-être et aide les individus à être en meilleure santé, plus heureux et plus productifs sur le plan personnel et professionnel. Nous proposons un soutien distanciel et présentiel par le biais de programmes sur mesure, d'informations basées sur l'exploitation de données ainsi qu'un réseau mondial complet de fournisseurs et de professionnels certifiés afin d'offrir la meilleure expérience possible centrée sur l'humain.

Pour plus d'informations sur Workplace Options, visiter le site web www.workplaceoptions.fr. Cliquez ici pour recevoir les prochaines notifications au sujet de l'Indice de stress au travail.

