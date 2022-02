Exterro gibt Eröffnung von zwei neuen Niederlassungen bekannt – Unternehmen baut seine globale Präsenz aus und bereitet sich auf den Börsengang vor

French German

PORTLAND, Ore., Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc . – der bevorzugte Anbieter von Softwareanwendungen im Bereich Legal Governance, Risks & Compliance (Legal GRC), die speziell für interne Rechts-, Datenschutz- und IT-Teams von Global 2000- und AmLaw 200-Organisationen entwickelt wurden – gab heute seine Pläne zur Eröffnung von zwei neuen Niederlassungen bekannt – eine in Frisco im Raum Dallas-Fort Worth Texas (USA) und die andere in Covent Garden, dem Herzen von Central London (Vereinigtes Königreich). Der Schritt stärkt die Marktreichweite und globale Präsenz des Unternehmens und festigt gleichzeitig Exterros Position als führender Anbieter von Legal GRC. Gleichzeitig markiert er einen weiteren Meilenstein für den Legal-Technology-Anbieter bei der Planung eines möglichen zukünftigen Börsengangs.



Die neuen Niederlassungen bieten Exterro maßgeschneiderte Räume, in denen das Unternehmen sein Verständnis für die Schmerzpunkte und Fragen der Kunden durch persönliche Treffen, umfassende Schulungen oder geführte praktische Zeit mit der Technologie verbessern kann. Mit diesen zusätzlichen Standorten erhöht sich die Gesamtzahl der US-amerikanischen und internationalen Standorte des Unternehmens auf neun, darunter der Firmenhauptsitz in Beaverton, Oregon (USA), ein F&E-Zentrum in Tamil Nadu, Indien, und Niederlassungen in London, Frankfurt, St. Louis, Missouri, Houston, Texas und Orem, Utah.

Die Legal GRC-Software von Exterro wird von einer schnell wachsenden Liste von Kunden in mehreren Ländern weltweit verwendet, darunter große Unternehmen und Regierungsbehörden, um durchgängige E-Discovery-, Compliance- und Datenschutzaktivitäten zu orchestrieren. Das Unternehmen hat derzeit mehr als 3.000 Kunden und Mitarbeiter in 12 Ländern weltweit.

Bobby Balachandran, CEO von Exterro, sagte: „Kundennähe ist ein Schlüsselelement unserer Unternehmensstrategie. Mit diesen neuen Niederlassungen öffnen wir die Tür, um unsere Kunden persönlich kennenzulernen, was uns wiederum hilft, ihre Herausforderungen und täglichen Aufgaben zu verstehen. Dadurch, dass wir mehr Kunden die Möglichkeit geben, produktive Zeit mit uns persönlich zu verbringen, wird nicht nur ihr Verständnis von Exterro verbessert, sondern ermöglicht ihnen auch, Ideen mit uns auszutauschen, die in die Entwicklung unserer Produktpalette einfließen.“

Die neuen Niederlassungen wurden sorgfältig ausgewählt, um qualitativ hochwertige, leicht zugängliche Umgebungen zu bieten, die attraktive Ziele für Mitarbeiter und Kunden sind. Die modernen Räumlichkeiten sind nicht nur ideal für gemeinsames Arbeiten, sondern auch für geschäftliche und gesellschaftliche Veranstaltungen, wenn sich Menschen wieder wohlfühlen, an persönlichen Treffen teilzunehmen und die Arbeit vor Ort auszuführen. Kunden können Schulungen mit den Softwareanwendungen von Exterro in einer interaktiven Umgebung erhalten, die Menschen hinter der Technologie kennenlernen und verstehen, wie das Engagement von Exterro für den Kundenerfolg die sich entwickelnden und facettenreichen Anforderungen der Legal GRC-Plattform des Unternehmens untermauert. Am wichtigsten ist vielleicht, dass Exterro ebenso viel von seinen Kunden lernen wird, wie die Kunden über Exterro lernen werden – so erfolgt eine Feinabstimmung aktueller Produkte auf der Grundlage des Kundenfeedbacks, um ihre Bedürfnisse besser zu erfüllen.

Balachandran schloss wie folgt: „Der Umzug ermöglicht es uns auch, bestimmte Kerngruppen unserer Interessenvertreter zu erreichen und sie einzuladen. Beispielsweise kann ein Strafverfolgungsbeamter durch praktische Erfahrungen lernen, wie er mit unserer FTK-Technologie bessere Ergebnisse erzielen kann. In Schulungen für FTK Imager lernen sie zum Beispiel, wie sie den Fluss von Daten und digitalen Beweisen besser verwalten und gleichzeitig Risiken reduzieren können. Diese Räumlichkeiten sollen unseren Kunden in Taten und Worten zeigen, dass sie ein integraler Bestandteil all dessen sind, was wir erreichen wollen.“

Exterro versetzt Rechtsteams in die Lage, ihre Anforderungen im Bereich Legal Governance, Risk and Compliance (Legal GRC) proaktiv und beweiskräftig zu verwalten. Unsere Legal GRC-Software ist die einzige umfassende Plattform, die die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz, Rechtsvorgängen, digitalen Ermittlungen, Reaktionen auf Cybersicherheit, Compliance und Information Governance automatisiert. Tausende von Rechtsteams auf der ganzen Welt in Unternehmen, Anwaltskanzleien, Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen unserer integrierten Legal GRC-Plattform, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf exterro.com