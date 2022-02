Exterro annonce deux nouveaux bureaux alors que la société étend son empreinte mondiale, se préparant pour son introduction en bourse

French German

PORTLAND, Ore., 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc ., le fournisseur privilégié de logiciels de GRC juridique spécifiquement conçus pour les équipes juridiques, de confidentialité et informatiques internes des organisations Global 2000 et AmLaw 200, a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir deux nouveaux bureaux : l'un à Frisco dans la région de Dallas-Fort Worth au Texas et l'autre à Covent Garden, au cœur du centre de Londres. Cette initiative renforce la portée sur le marché et l'empreinte mondiale de la société, tout en consolidant la position d'Exterro en tant que leader des solutions de GRC juridique. Elle marque une nouvelle étape importante pour le fournisseur de technologies juridiques, alors que l'entreprise prévoit un futur potentiel d'introduction en bourse.



Ces nouveaux bureaux fournissent à Exterro des espaces personnalisés où la société peut améliorer sa compréhension des difficultés et des questions des clients par le biais de réunions en personne, de formations immersives ou de temps pratique et guidé avec la technologie. Ces sites supplémentaires portent le total des sites américains et internationaux de la société à neuf, y compris le siège social de la société à Beaverton (Oregon), un centre de R&D à Tamil Nadu (Inde), ainsi que des bureaux à Londres, Francfort, Saint-Louis (Missouri), Houston (Texas) et Orem (Utah).

Le logiciel de GRC juridique d'Exterro est utilisé par une clientèle en rapide expansion dans de nombreux pays à travers le monde, notamment de grandes entreprises et des agences gouvernementales, afin d'orchestrer leurs activités de découverte en ligne, de conformité et de confidentialité des données de bout en bout. La société compte actuellement plus de 3 000 clients et employés situés dans 12 pays à travers le monde.

Bobby Balachandran, PDG d'Exterro, a déclaré : « L'intimité du client est un élément clé de notre stratégie d'entreprise. Avec ces nouveaux bureaux, nous ouvrons la porte à la connaissance personnelle de nos clients, ce qui nous aide à comprendre leurs défis et leurs tâches quotidiennes. Élargir l'opportunité pour un plus grand nombre de nos clients de passer du temps productif avec nous en personne améliore non seulement leur compréhension d'Exterro, mais leur permet également d'échanger des idées avec nous qui nous alimentent dans le développement de notre suite de produits. »

Les nouveaux bureaux ont été soigneusement choisis pour offrir des environnements de haute qualité et facilement accessibles, dans des destinations attrayantes pour le personnel et les clients. Les espaces contemporains sont non seulement idéaux pour le travail collaboratif, mais aussi pour organiser des événements professionnels et sociaux alors que les individus deviennent de nouveau à l'aise avec les expériences en personne. Les clients seront en mesure de se former aux applications logicielles d'Exterro dans un cadre interactif, de rencontrer les personnes à l'origine de la technologie et de comprendre comment l'engagement d'Exterro envers la réussite des clients sous-tend les demandes en constante évolution et aux multiples facettes de sa plateforme de GRC juridique. Plus important encore, tout autant que les clients en apprendront davantage sur Exterro, Exterro apprendra auprès de ses clients, finalisant ses produits actuels en se basant sur les commentaires des clients pour mieux répondre à leurs besoins.

M. Balachandran a conclu : « Cette initiative nous permet également de toucher des groupes clés spécifiques de nos parties prenantes et de les inviter à nous rejoindre. Par exemple, un agent de la force publique peut apprendre à obtenir de meilleurs résultats en utilisant notre technologie FTK grâce à des expériences pratiques. La formation pour FTK Imager, par exemple, enseignera comment mieux gérer le flux de données et de preuves numériques tout en réduisant les risques. Ces espaces visent à montrer à nos clients, tant en actes qu'en paroles, qu'ils font partie intégrante de tout ce que nous tentons d'accomplir. »

À propos d'Exterro

Exterro permet aux professionnels du droit de gérer de manière proactive et opposable leurs exigences de gouvernance, risque et conformité (GRC). Notre logiciel de GRC juridique est la seule plateforme complète qui automatise les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations légales, les enquêtes numériques, la réponse cybersécuritaire, la conformité et la gouvernance des informations. Des milliers d'équipes juridiques à travers le monde, au sein de sociétés, cabinets juridiques, administrations publiques et organismes chargés de l'application du droit, font confiance à notre plateforme de GRC intégrée et obtiennent des résultats positifs à moindre coût. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : exterro.com