Informations additionnelles sur les données financières 2021 d’Atos

Paris, le 9 février 2022 - En application du règlement (UE) n°596/2014, qui prévoit que les émetteurs doivent rendre publiques dès que possible les informations privilégiées qui les concernent directement, Atos communique ce jour des informations additionnelles sur ses données financières 2021, à la suite de l’annonce préliminaire faite le 10 janvier 2022.



Dans le contexte d’une accélération de la migration de ses clients vers le Cloud, le Groupe a décidé en 2021 de repositionner son portefeuille d’activités et de se concentrer sur les activités Digital, Cloud, Sécurité et Décarbonation, tout en se désengageant des activités d’Infrastructure Classique et de Unified Communications & Collaboration. A la lumière de ce changement de stratégie et de son recentrage sur ses activités de croissance, le Groupe a mené une analyse étendue de la recouvrabilité des actifs et de la profitabilité de ses contrats historiques. Comme annoncé le 10 janvier 2022, cette analyse a conduit à une dépréciation d’actifs, principalement liés aux activités classiques.

Aujourd’hui, le Groupe est en mesure d’indiquer que la dépréciation de goodwill et d’autres actifs non courants s’élèvera à environ 1,9 milliard d’euros. En conséquence directe, une dépréciation sera enregistrée afin de refléter une plus faible reconnaissance des actifs d’impôts différés du Groupe.

Le Groupe va également enregistrer, au S2 2021, une dépréciation d’actifs sur contrats, des provisions pour créances douteuses et des provisions pour pertes futures, pour un montant maximum d’environ 0,5 milliard d’euros, résultant principalement des effets mentionnés ci-dessus, ainsi que de réévaluations de contrats, y compris un contrat de BPO dans les services financiers au Royaume-Uni.

Tous les impacts décrits ci-dessus seront enregistrés sur la ligne Autres Produits et Charges Opérationnels du compte de résultat consolidé 2021 du Groupe, sans impact sur sa marge opérationnelle et son flux de trésorerie disponible.

Le Groupe estime que son chiffre d’affaires 2021 sera de l’ordre de 10,8 milliards d’euros, en décroissance d’environ -2,6% à taux de change constants (contre -2,4% annoncé le 10 janvier) et que le taux de marge opérationnelle ressortira à environ 3,5% du chiffre d’affaires en 2021 (contre environ 4% annoncé le 10 janvier), en lien principalement avec l’évaluation finale du contrat de BPO dans les services financiers au Royaume-Uni. Le flux de trésorerie disponible reste inchangé, à -420 millions d’euros.

Les données financières préliminaires mentionnées dans ce communiqué de presse ont été revues par le Conseil d’Administration d’Atos le 9 février 2022 et ne sont pas audités.

Le Groupe publiera ses résultats de l’exercice 2021 ainsi que ses objectifs pour 2022 le 28 février prochain.

Cette analyse approfondie, ainsi que les dépréciations qui en résultent, constituent une étape importante pour le Groupe, qui peut maintenant se concentrer pleinement sur son plan de redressement. Ce plan sera annoncé aux investisseurs au deuxième trimestre, à l’occasion d’un capital markets day.

Conférence téléphonique

La Direction Générale d’Atos vous invite à une conférence téléphonique en anglais, le jeudi 10 février 2022 à 8h00 (CET - Paris) présidée par Rodolphe Belmer, Directeur Général.

La conférence téléphonique sera accessible par webcast :

via le lien suivant: https://edge.media-server.com/mmc/p/m8oysczb

par téléphone, 10 minutes avant l’horaire de début. Si vous souhaitez participer à la conférence téléphonique par téléphone, vous devez vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :

http://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2974996&linkSecurityString=323a16610

Lors de l'inscription, vous recevrez les numéros d'appel, le code d'accès direct à l'événement et un identifiant unique de participant.

10 minutes avant le début de l'appel, vous devrez utiliser les informations d'accès à la conférence fournies dans l'e-mail reçu au moment de l'inscription.

Après la conférence, la ré-écoute du webcast sera disponible sur atos.net, rubrique Investisseurs.

Annexes

Chiffres financiers préliminaires, 10 janvier Actualisation

10 février Evolution du chiffre d’affaires à taux de change constants c. -2,4% c. -2,6% % de Marge Opérationnelle par rapport au chiffre d’affaires c. 4% c. 3,5% Flux de Trésorerie Disponible c. -420 millions d’euros c. -420 millions d’euros

Prochains événements

28 février 2022 (Après Clôture du Marché) Résultats annuels 2021

27 avril 2022 (Avant Ouverture du Marché) Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022

18 mai 2022 Assemblée générale annuelle

27 juillet 2022 (Avant Ouverture du Marché) Résultats du premier semestre 2022

