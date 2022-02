Converge Technology Solutions Corp. fait l'acquisition de Visucom GmbH

TORONTO (Ontario) et GATINEAU (Québec), 10 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de l'entreprise allemande Visucom GmbH, ainsi que sa filiale, School Supplies 4.0 GmbH.



Visucom, dont le siège social est situé à Walzbachtal, en Allemagne, et qui dispose également d'une antenne à Haiger, est depuis 1987 un fournisseur de confiance d'écrans professionnels, de tableaux noirs interactifs, de haut-parleurs, de caméras, de projecteurs, d'écrans et de systèmes de commandes multimédias. Sa clientèle œuvre principalement dans le secteur public et de l'éducation. Cette entreprise propose également des services d'installation et de formation sur place, en plus de posséder une excellente réputation en matière de services de consultation neutres, de planification et d'équipement destinés à tous les principaux fabricants d'appareils multimédias du marché. En 2020, Visucom a fait l'acquisition de School Supplies 4.0.

« Ces dernières années, nous avons très bien travaillé avec Visucom. Cette entreprise, qui fait désormais partie de la famille Converge, complète parfaitement notre offre audiovisuelle. Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients du secteur public un portefeuille de services et de produits encore plus complet, à partir d'une seule source, et d'être en mesure de les accompagner dans leurs projets de numérisation avec l'aide de Visucom », déclare Barbara Weitzel, la directrice générale de REDNET AG GmbH, une entreprise faisant elle aussi partie de Converge.

« Visucom se réjouit de rallier Converge. Ensemble, avec REDNET AG, qui fait aussi partie du portefeuille de Converge, nous allons pouvoir offrir à nos clients dans toute l'Allemagne une gamme plus large de prestations en complément de l'offre en médias audiovisuels que nous avons déjà, notamment des services professionnels et gérés sur mesure », affirme le chef de la direction de Visucom, Rüdiger Neller.

« Converge se réjouit de démarrer l'année 2022 avec une nouvelle occasion de poursuivre son expansion mondiale et de mieux servir sa clientèle européenne, explique le chef de la direction de Converge, Shaun Maine. En complément de REDNET AG, une société du portefeuille Converge, Visucom va renforcer notre présence en Allemagne et nous permettre de faire connaître le nom de Converge en dehors de l'Amérique du Nord. »

Visucom GmbH a généré un chiffre d'affaires d'environ 7,2 millions d'euros et un BAIIA ajusté de 1,8 million d'euros pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2021. La contrepartie de l'achat a été de 5,7 millions d'euros en espèces à la clôture. Le multiple d'achat représentait environ 3 fois le BAIIA ajusté pour la période en glissement sur douze mois close au 31 décembre 2021. La partie en espèces du prix d'achat a été financée par la récente émission d'actions de Converge. L'acquisition devrait être immédiatement rentable pour Converge et se traduire par une augmentation de ses revenus et de son BAIIA ajusté.

Visucom GmbH est la vingt-septième acquisition effectuée par Converge ou ses filiales depuis octobre 2017. La famille de sociétés de Converge comprend également Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182, Inc., agissant en tant que Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET AG; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc.; et Paragon Development Systems, Inc.

À propos de Visucom GmbH

Depuis 1987, Visucom GmbH a acquis la réputation d'être un partenaire fiable pour une clientèle œuvrant dans le secteur public et le domaine de l'éducation. Après avoir commencé dans le domaine des vidéoprojecteurs de données et de l'installation et l'entretien de tableaux noirs, cette entreprise est aujourd'hui un fournisseur de confiance d'écrans professionnels, de tableaux noirs interactifs, de haut-parleurs, de caméras, de projecteurs, d'écrans et de commandes multimédias. Établie à Walzbachtal, en Allemagne, Visucom possède également une usine de construction de panneaux à Haiger. Pour tout complément d'information sur Visucom GmbH, consulter visucomgmbh.de/ .

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. Les organisations régionales de services et de ventes de Converge proposent des services d'analyse avancée, de solutions infonuagiques et de cybersécurité à des clients de divers secteurs. La société soutient ces solutions en proposant des prestations de services gérés, d'infrastructure numérique et d'expertise en matière de talents auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multifacettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour plus d'information, visitez convergetp.com .