Foreløpig årsresultat 2021 for SpareBank 1 SMN: Historisk sterkt resultat, solid drift og lave tap gir vekstmuligheter og høyt utbytte

English Norwegian

SpareBank 1 SMN leverer et resultat på 703 millioner kroner i fjerde kvartal, og ender med et foreløpig årsresultat for 2021 på 2.902 millioner kroner etter skatt. Tap på utlån er redusert til 32 millioner kroner i fjerde kvartal. Nå foreslår styret å utbetale et utbytte på kr 7,50 per egenkapitalbevis, og 547 millioner kroner i samfunnsutbytte.

Fjerde kvartal har vært preget av fortsatt vekst, og sikret en total økning i utlån på 6,9 prosent og innskuddsvekst på 14,1 prosent i 2021. Av dette var utlånsveksten på 6,8 prosent til personmarked og 7,1 prosent til bedriftskunder. Innskuddsveksten var 9,8 prosent fra personkunder og 17,2 prosent fra næringslivskunder.

- Folk og bedrifter ser ut til å ha kommet seg trygt gjennom pandemien, til tross for nye restriksjoner mot slutten av året. Sterk innskuddsvekst, betydelig lavere tap og få konkurser er et tydelig tegn på at det går godt i Midt-Norge nå, sier konsernsjef i SpareBank 1 SMN Jan-Frode Janson.

Resultatet innebærer en avkastning på egenkapitalen på 13,5 prosent for året samlet. Tap er nå betydelig redusert etter å ha ligget på et høyt nivå gjennom flere år, og utgjorde 161 millioner kroner i 2021. Ren kjernekapitaldekning er nå 18,0 prosent.

Strategiprosjektet «Ett SMN» har hatt reduserte kostnader og økte synergieffekter på tvers av forretningsområdene som sentrale mål. Korrigert for omstillingskostnader ble det nullvekst i kostnader i banken i 2021. Kostnadsveksten i datterselskapene er i all hovedsak knyttet til vekstinitiativer.

Klar for videre vekst

SpareBank 1 SMN har gjennom sterk vekst innenfor alle forretningsområder styrket sin markedsposisjon de siste årene. Veksten har først og fremst kommet i bankens primære geografiske nedslagsfelt Midt-Norge, blant annet gjennom økt synergieffekt på tvers av konsernets ulike forretningsområder.

- Vi skal fortsatt vokse og ta markedsandeler de kommende årene. Først og fremst skal vi skape enda større vekst og lønnsomhet gjennom å tilby kundene en av landets mest konkurransedyktige produktspekter. Det finnes ingen i vår region som har en tilsvarende bredde av kompetanse og produkter samlet under ett tak, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

I tillegg har en bevisst satsing på LO-avtalen og synergieffekter med datterselskapet SpareBank 1 Markets bidratt til en solid vekst i Oslo-området det siste året. Banken har gjennom flere år bygd opp en kundebase i Oslo med til sammen 6,5 milliarder i utlån. Nå er SpareBank 1 SMN klar for å fortsette veksten, blant annet gjennom sterkere tilstedeværelse i Oslo.

- Vi ser et stort forretningsmessig potensial ved å etablere oss i Oslo, men vil først og fremst bruke vår solide posisjon og vekstkraft til å sikre oss enda flere kunder i Midt-Norge de kommende årene, sier Janson.

Rekordutbytte gir en kvart milliard til samfunnet

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2021 sitt beste resultat noensinne, basert på gode prestasjoner innenfor alle forretningsområder. Dette gir et godt grunnlag for å dele ut et historisk høyt utbytte, med 7,50 kroner per egenkapitalbevis, totalt 970 millioner kroner til investorene.

I tillegg foreslås det å sette av hele 547 millioner kroner i samfunnsutbytte. Av dette vil 297 millioner kroner overføres til Sparebankstiftelsen SMN, og 250 millioner kroner settes av til utdeling.

- Med vår unike eiermodell, hvor samfunnet eier omtrent 40 prosent av banken, går også en stor andel av utbyttet tilbake til samfunnet i form av samfunnsutbytte. I år foreslår vi at det deles ut en kvart milliard kroner til allmennyttige formål i Midt-Norge. Det er et historisk høyt beløp, som vil komme frivillighet, idrett, kultur og utvikling av lokalsamfunnene til gode i hele regionen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

SpareBank 1 SMN vil øremerke 80 millioner kroner av samfunnsutbyttet til grønn omstilling i næringslivet i Midt-Norge. Blant annet har banken i samarbeid med SINTEF utviklet et kompetanseprogram for bedrifter i regionen, i tillegg til et såkornfond for å hjelpe nye, bærekraftige virksomheter i gang. Det etableres også et eget innovasjonskurs «Hvordan skape business av bærekraft» i samarbeid med innovasjonsbyrået Æra.

Nøkkeltall:

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Foreløpig årsregnskap 2021

Resultat etter skatt: 2.902 mill. kroner (1.978 mill.)

Avkastning på egenkapital: 13,5 % (10,0 %)

Ren kjernekapitaldekning: 18,0 % (18,3 %)

Utlånsvekst: 6,9 % (9,0 %)

Innskuddsvekst: 14,1 % (13,5 %)

Tap på utlån og garantier: 161 mill. kroner (951 mill.)

Resultat per egenkapitalbevis: 13,31 kroner (8,87)

Foreslått utbytte: 7,50 kroner per egenkapitalbevis (4,40 kroner)

Foreslått samfunnsutbytte: 547 mill. kroner (321 millioner)



Kontakt:

Finansdirektør Kjell Fordal, tlf +47 905 41 672

Konserndirektør Rolf Jarle Brøske, tlf +47 911 12 475

https://kvartalsrapport.smn.no/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg