EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.01.2022

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli seisuga 31.01.2022 19,2489 eurot, kasvades jaanuari jooksul 0,7%. EPRA aktsia puhasväärtus (EPRA NRV - raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.01.2022 seisuga 20,40 eurot. EPRA NAV suurenes jaanuaris samuti 0,7% võrra.

Jaanuaris teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1 087 tuhat eurot, mis on 85 tuhat eurot vähem kui detsembris. Üüritulu vähenes seoses Saules Miestase kaubanduskeskuse aasta tulemuste põhjal arvestatud käibeüüridega võrdlusperioodil kogusummas 101 tuhat eurot ning suurenes omakorda peamiselt seoses jaanuaris tehtud üüritulu indekseerimistega. Eelmise aasta jaanuariga võrreldes on fond teeninud 22% rohkem üüritulu.

Fondi konsolideeritud jaanuari EBITDA oli 949 tuhat eurot (22% rohkem kui eelmisel aastal), s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmisel aastal, oli kokku 890 tuhat eurot (13% rohkem kui eelmisel aastal).

Alates käesolevast aastast avalikustab EfTEN Real Estate Fund III AS lisaks EPRA puhastootluse näitajale kahte EPRA avalikele kinnisvarafondidele soovituslikku tegevusnäitajat – EPRA kasum ning EPRA kulukuse määr. EPRA kasum on fondi puhaskasum, millest on elimineeritud mitterahalised tulud ja kulud (nagu näiteks kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus ja tuletisväärtpaberite kasum / -kahjum) ning EPRA kulukuse määr, mis illustreerib fondi konsolideeritud müügi-, turustus- ja üldhalduskulude suhet üüritulusse. EPRA kasum aktsia kohta oli 2022. aasta jaanuaris 15,24 eurot aktsia kohta (2021 jaanuar: 14,65 eurot aktsia kohta) ning EPRA kulukuse määr moodustas 13% üüritulust (2021 jaanuar: 12% üüritulust).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.01.2022 seisuga 97,641 miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot).

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

