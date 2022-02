Coop Pank 2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Coop Pank kasvatas 2021. aastal viiendat tegutsemisaastat järjest ärimahtusid 40%.

Coop Panga klientide arv ulatus 2021. aasta lõpu seisuga 114 600 kliendini, kasvades aastaga 27 900 võrra (+32%). Võrdluseks: 2017. aastal lisandus 5000, 2018. aastal 9000, 2019. aastal 19 000, 2020. aastal 23 000 uut klienti. 2021. aastal liitus 25 400 eraklienti ja 2500 äriklienti.

2021. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 1,1 miljardi euroni, kasvades aastaga 341 miljoni euro võrra (+45%). Nõudmiseni hoiused kasvasid aastaga 71% ja tähtajalised hoiused 27%. Tänu kodumaiste hoiuste, sealhulgas nõudmiseni hoiuste osakaalu kasvule portfellis, on panga finantseerimiskulu langenud 0,7% tasemele. Panga hoiuste turuosa kasvas aastaga 3,2% pealt 4% peale.

Coop Panga laenuportfell ulatus 2021. aasta lõpu seisuga 953 miljoni euroni, kasvades aastaga 283 miljoni euro võrra (+42%). Äriliinidest näitasid aastaga suurimat kasvu ärilaen ja kodulaen:

ärilaenu portfell kasvas 166 miljonit eurot (+64%) ja kodulaenu portfell 102 miljonit eurot (+39%). Liisingu portfell kasvas 14 miljonit (+17%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 1 miljon eurot (+1%). Panga laenude turuosa kasvas aastaga 3,4% pealt 4,4% peale.

Laenuportfelli kvaliteet püsis 2021. aastal väga hea. Võimalike laenukahjumite katteks moodustati 2021. aastal 2,5 miljonit eurot provisjone. Krediidiriski kulumäär oli 0,3%, samas kui 2020. aastal oli see 0,8%.

Panga tulud ulatusid 2021. aastal 39 miljoni euroni, kasvades aastaga 8 miljonit eurot (+26%). Suurima panuse tulude kasvu andsid neto intressitulud, mis kasvasid aastaga 7,2 miljonit eurot (+25%). Väga head kasvu näitasid ka neto teenustasutulud, mis kasvasid aastaga 1 miljon eurot (+47%). Panga tegevuskulud ulatusid 22 miljoni euroni, kasvasid aastaga 3,7 miljonit eurot (+19%). Suurimat mõju omas infotehnoloogiaga seotud kulude kasv, mis aasta varasemaga võrreldes kasvas 1 miljoni võrra (+41%), personalikulud kasvasid aastaga 1,4 miljonit (+13%).

Coop Panga puhaskasum oli 2021. aastal 13,5 miljoni eurot, kasvades aastaga 85%. Panga kulu-tulu suhe langes aastaga 60% pealt 57% tasemele ja omakapitali tootlus tõusis 7,8% pealt 12,9% tasemele.

Coop Pangal on 31.12.2021 seisuga 27 799 aktsionäri, aastaga on lisandunud 14 932 aktsionäri.

IV kvartali tulemused

2021. aasta IV kvartalis kasvas panga klientide arv 7000 kliendi võrra, neist 6200 olid erakliendid ja 800 ärikliendid. Aasta lõpu seisuga oli Coop Pangal 114 600 igapäevapanganduse klienti.

Hoiuste maht kasvas kvartaliga 112 miljoni euro võrra (+11%) ja ulatus aasta lõpuks 1,1 miljardi euroni. Kvartaliga kasvas nõudmiseni hoiuste maht 61 miljonit eurot ja tähtajaliste hoiuste maht 51 miljonit eurot. Kohalikke tähtajalisi hoiuseid lisandus kvartaliga era- ja äriklientidelt 67 miljonit eurot, rahvusvahelistelt hoiuseplatvormidelt kaasatud hoiused vähenesid 16 miljoni euro võrra.

Panga neto laenuportfell kasvas kvartaliga 99 miljoni euro võrra (+12%), jõudes aasta lõpuks 953 miljoni euroni. Ärilaenude maht kasvas kvartaliga 60 miljonit eurot, kodulaenude maht 29 miljonit eurot, liising 6 miljonit eurot ning tarbimisfinantseerimine 4 miljonit eurot.

Pank teenis 2021. aasta IV kvartalis 3,3 miljonit eurot kasumit, mis on 23% vähem, kui III kvartalis ja 36% rohkem, kui eelmisel aastal samal perioodil. Kvartaalset kasumlikkust mõjutasid enim laenuportfelli kasvust tingitud provisjonid.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:



„2021. aasta oli Eesti majanduses toibumise ja väga kiire kasvu aasta: SKP ja palgad kasvasid, klientide kindlustunne oli hea ning tööpuudus vähenes. Eesti SKP kasv on olnud Euroopa riikide seas üks kiiremaid ja kasvanud isegi võrreldes 2019. aastaga ehk võrreldes pandeemia eelse ajaga. Samas jääb meid 2021. aastast saatma jätkuv tervisekriis, kiiresti tõusvad kinnisvarahinnad, tarneahela probleemidest tingitud uute autode ja muude seadmete piiratud kättesaadavus, II samba pensionirahade turule tulek ning mitmekordselt kasvanud energiahinnad.

Nendes muutlikes oludes on Coop Pank kiire tegutsemise ja paindlikkusega suutnud edukalt ellu viia oma kasvustrateegiat, kasvatades oma ärimahte keskmiselt 40% aastas ning seda juba viiendat aastat järjest. Coop Panga jalajälg Eesti majandusruumis, pangandusturul ja inimeste igapäevaelus üha suureneb.



2021. aasta alguses tõime turule Coop Panga esimesed allutatud võlakirjad, millega kaasasime kasvuks 10 miljonit eurot kapitali.



Pakkumaks klientidele parimat panganduskogemust, uuendasime kevadel erakliendi igapäevapanganduse pakkumist, mille käigus kaotasime maksete teenustasu, tõime turule tasuta arvelduspaketi ning mitmed kindlustuslahendused, näiteks kuutasupõhise COVID-kindlustuskaitsega reisikindlustuse ning lisasime kõigile Coop Panga eraisiku pangakaartidele tasuta ostukindlustuse.



Suvel tähistasime oma kliendibaasi kasvamist 100 000 kliendini. See oli üks viiest strateegilisest eesmärgist, mida lubasime börsile tulles saavutada hiljemalt 2022. aasta lõpuks ja mille me täitsime poolteist aastat varem. Ühtlasi näeme, et 2021. aastal tegi suure tõusu ka meie klientide aktiivsus: üha rohkem era- ja ärikliente üle Eesti kasutab meie teenuseid igapäevaselt ja nimetab meid oma kodupangaks. Sellest lähtuvalt kasvasid aastaga just kodumaised nõudmiseni hoiused ning oleme jätkuvalt vähendamas rahvusvaheliste hoiuste vahendusplatvormide kaudu kaasatatud kallimaid tähtajalisi hoiuseid. See võimaldas aasta varem täita ka teise börsile tulles antud lubaduse: panga finantseerimiskulu langes 0,7% tasemele.



Kasvav kohalik hoiustebaas ja alanenud finantseerimiskulu võimaldab meil üha aktiivsemalt osaleda äri- ja eraklientide laenuturul. Lõpetasime aasta 953 miljoni eurose laenuportfelliga ja oleme väga lähedal, et täita ka kolmas eesmärk: 1 miljardi suurune laenuportfell, mida lubasime börsile tulles investoritele 2022. aasta lõpuks saavutada.



Ärimahtude jätkuv kasv on toonud kaasa oodatud mastaabiefekti, mis tähendab, et Coop Panga tulud kasvavad kiiremini kui kulud. Meie laenuportfelli kvaliteet oli viie aasta parim: võlas oleva portfelli osatähtsus ulatus vaid 2%-ni. Kõige selle tulemusena paranesid aastaga meie olulisemad tulemusnäitajad: kasum kasvas 13,5 miljoni euroni, kulu-tulu suhe langes 57% peale ning omakapitali tootlus kasvas 12,9% tasemele.



Meie head töö tulemused kajastusid 2021. aastal ka aktsiahinna ja aktsionäride arvu kasvus. Coop Panga aktsionäride arv on aastaga enam kui kahekordistunud ja oleme praegu aktsionäride arvult Eesti kolmas börsiettevõte.



Klientide ja aktsionäride kõrval rõõmustasime möödunud aastal ka oma töötajaid, kolides sügisel panga peakontori Tallinnas Maakri ärikvartalis asuvasse vastvalminud ja kaasaegsesse Skyoni ärimajja. Siin töötab üle 80% Coop Panga enam kui 300 töötajast. Uus võimalusterohke ja LEED energiatõhususe sertifikaadiga peamaja toetab meie jätkuvat kasvuambitsiooni ning jätkusuutlikkuse eesmärkide poole pürgimist, sh aitab vähendada meie süsiniku jalajälje suurust.



Täitsime 2021. aastal kõik endale seatud eesmärgid ja investorile antud lubadused ning jätkame meile seni edu toonud strateegiaga, ent veelgi suurema ambitsiooniga. Järgmise viie aasta jooksul, täpsemalt 2027. aasta alguseks, on meie strateegiline eesmärk kasvatada Coop Panga turuosa Eestis 10%-ni ja laenuportfell 2 miljardi euroni ning jõuda seeläbi positsioonile, kus iga kümnes eestimaalane arveldab Coop Pangas – see tähendab vähemalt 150 000 arveldavat klienti. Ärimahtude kasvatamise tulemusena seab pank eesmärgiks saavutada suurem efektiivsus (kulu/tulu suhe alla 50%) ning pakkuda aktsionäridele kõrgemat omakapitali tootlust (ROE vähemalt 15%).“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kv 2021 III kv 2021 IV kv 2020 12k 2021 12k 2020 Neto intressitulu 9 824 9 345 7 808 35 538 28 371 Neto teenustasutulu 902 752 540 3 085 2 097 Muud tulud, neto -50 230 171 615 621 Netotulud kokku 10 676 10 327 8 519 39 238 31 089 Tööjõukulud -3 182 -3 364 -2 976 -12 490 -11 085 Turunduskulud -332 -296 -350 -1 247 -945 Rendi- ja kontorikulud, materiaalse põhivara kulum -980 -667 -539 -2 802 -2 211 IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum -1 013 -893 -767 -3 455 -2 454 Muud tegevuskulud -698 -568 -640 -2 459 -2 101 Tegevuskulud kokku -6 205 -5 788 -5 272 -22 453 -18 796 Kasum enne allahindluse kulu 4 471 4 539 3 247 16 785 12 293 Finantsvarade allahindluse kulu -963 -10 -715 -2 497 -4 789 Kasum/kahjum enne tulumaksu 3 508 4 529 2 532 14 288 7 504 Tulumaksu kulu -213 -227 -108 -825 -245 Aruandeperioodi puhaskasum 3 295 4 302 2 424 13 463 7 259 Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,04 0,05 0,03 0,15 0,08 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,04 0,05 0,03 0,15 0,08 Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.12.2021 30.09.2021 31.12.2020 Raha ja raha ekvivalendid 252 799 239 735 170 750 Võlainstrumendid 5 932 3 573 3 011 Laenud klientidele 953 396 854 234 670 593 Muud varad 29 849 32 965 25 555 Varad kokku 1 241 976 1 130 507 869 909 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 098 746 986 777 757 835 Muud kohustised 14 423 18 233 7 443 Allutatud laenud 17 064 17 111 7 064 Kohustised kokku 1 130 233 1 022 121 772 342 Omakapital 111 743 108 386 97 567 Kohustised ja omakapital kokku 1 241 976 1 130 507 869 909

