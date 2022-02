English Finnish

Uponor Oyj Pörssitiedote 10.2.2022 8.00

Tilinpäätöstiedote 1–12/2021: Vahva liikevaihdon kasvu kaikissa divisioonissa

Loka–joulukuu 2021

Liikevaihto oli 329,3 (280,5) milj. euroa, kasvua 17,4 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 17,9 prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 26,7 (27,3) milj. euroa, laskua 2,3 prosenttia.

Liikevoitto oli 22,8 (23,8) milj. euroa, laskua 4,2 prosenttia.

Osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,27) euroa.

Tammi–joulukuu 2021

Liikevaihto oli 1 313,2 (1 136,0) milj. euroa, kasvua 15,6 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 16,0 prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 160,5 (142,7) milj. euroa, kasvua 12,5 prosenttia.

Liikevoitto oli 154,1 (132,3) milj. euroa, kasvua 16,5 prosenttia.

Osakekohtainen tulos oli 1,33 (1,21) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 139,2 (207,5) milj. euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 24,7 (21,8) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 4,3 (3,6) prosenttia.

Ohjeistus vuodelle 2022:

Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa nousevan vuodesta 2021.

(Nousee viittaa vähintään 2,5 prosentin kasvuun.)

Hallituksen osinkoehdotus:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,67 (0,57) euron osinkoa osaketta kohden, josta 0,33 euroa maksetaan maaliskuussa 2022 ja 0,34 euroa suunnitellaan maksettavan syyskuussa 2022.

Osinkoehdotusta tehdessään hallitus on ottanut huomioon yhtiön vakavaraisuuden, investointisuunnitelmat ja muut pääomatarpeet.



Toimitusjohtaja Michael Rauterkus kommentoi:

“Haluan kiittää kaikkia uponorilaisia heidän kovasta työstään ja panoksestaan vuoden 2021 tuloksen eteen. Teimme ennätystuloksen niin liikevaihdon kuin liikevoitonkin osalta erittäin epävakaassa markkinatilanteessa. Läpi vuoden raaka-aineiden hinnat nousivat ja pysyivät merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2020. Olemme tehneet ylimääräisiä hinnankorotuksia, mutta näiden korotusten vaikutusten ajoitus vaihtelee markkinoittain. Uskomme, että marginaalien palautuminen jatkuu vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto vahvistuivat edelleen vuonna 2021. Divisioonan vahvaa tulosta kannatteli volyymien kasvu päämarkkinoilla, hinnankorotukset ja operational excellence -ohjelmasta syntyneet säästöt. Lisäksi puolalaisen Capricorn S.A.:n hankinta saatiin päätökseen lokakuussa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikalla oli vahva vuosi: koko vuoden liikevoitto vuonna 2021 saavutti ennätykselliset 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kysyntä säilyi hyvällä tasolla asuntorakentamisen segmentissä ja liike- ja julkisen rakentamisen segmentti toipui odotettua nopeammin vuonna 2020 alkaneen koronapandemian aiheuttamasta alkushokista. Tämän seurauksena myyntivolyymit kasvoivat, mikä tuki kannattavuuden kehitystä vahvan operatiivisen suorituksen ja hinnankorotusten ohella.

Uponor Infran liikevaihto kasvoi, mutta liikevoittoon vaikuttivat raaka-aineiden korkeat hinnat, joiden vaikutusta ei saatu täysin kompensoitua. Positiivista on kuitenkin, että Uponor Infran myyntivolyymit ja -jakauma paranivat. Lisäksi operatiivisen suorituksen parantaminen Suomessa jatkui.

Otimme vuoden aikana myös tärkeitä edistysaskeleita kestävän kehityksen ohjelmassamme. Science Based Targets -aloite hyväksyi uudet kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteemme huhtikuussa. Olimme ensimmäinen rakennusmateriaaliyhtiö, joka sitoutui rajoittamaan maapallon lämpenemisen 1,5 asteeseen globaalisti. Syyskuussa toimme markkinoille ensimmäisen uusiutuvia raaka-aineita hyödyntävän tuotteemme, Ultra Rib 2 Blue -viettoviemäriputken, jossa on jopa 70 prosenttia pienempi hiilijalanjälki. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä tuomme Euroopan markkinoille lisää tuotteita, joissa hyödynnetään uusiutuvia raaka-aineita.

Vuoden 2022 alussa kysyntä on säilynyt vakaana. Meillä on toimintasuunnitelmat valmiina, jotta voimme toimia erittäin epävakaassa toimintaympäristössä, jossa pandemia jatkuu, toimituksissa esiintyy viivästyksiä ja raaka-aineiden hinnat ovat korkealla. Lisäksi inflaatio on tasolla, jollaista ei ole koettu vuosikymmeniin.”

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

M€ 10–12/

2021 10–12/

2020 Muutos 1–12/

2021 1–12/

2020 Muutos Liikevaihto 329,3 280,5 17,4 % 1 313,2 1 136,0 15,6 % Talotekniikka – Eurooppa 133,9 126,8 5,6 % 564,2 499,5 13,0 % Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 127,5 100,5 26,9 % 467,5 389,1 20,2 % Uponor Infra 69,1 54,1 27,6 % 286,8 252,0 13,8 % Toiminnan kulut 293,9 243,5 20,7 % 1 110,8 952,0 16,7 % Poistot ja arvonalentumiset 12,6 13,5 -6,5 % 49,1 52,7 -6,8 % Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,3 -80,1 % 0,9 1,0 -6,7 % Liikevoitto 22,8 23,8 -4,2 % 154,1 132,3 16,5 % Talotekniikka – Eurooppa 4,6 8,5 -46,4 % 65,9 45,1 46,1 % Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 20,2 15,6 29,0 % 84,5 74,5 13,4 % Uponor Infra 2,5 2,0 24,2 % 16,2 19,0 -14,6 % Vertailukelpoinen liikevoitto 26,7 27,3 -2,3 % 160,5 142,7 12,5 % Talotekniikka – Eurooppa 8,6 11,9 -27,6 % 72,0 55,1 30,6 % Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 20,3 15,6 29,8 % 84,7 74,6 13,5 % Uponor Infra 2,6 2,1 27,7 % 16,3 19,0 -14,1 % Rahoitustuotot ja –kulut -1,0 -3,5 -71.5 % -7,9 -6,3 26,9 % Tulos ennen veroja 21,9 19,4 12.6 % 139,8 121,8 14,8 % Tilikauden tulos 18,4 20,8 -11.2 % 103,4 96,1 7,6 % Osakekohtainen tulos 0,23 0,27 -14,8 % 1,33 1,21 9,9 %





Muutos



31.12.2021 31.12.2020 Nettokäyttöpääoma, M€ 93,3 65,9 41,6 % Korollinen nettovelka, M€ 20,9 15,1 38,9 % Omavaraisuusaste, % 50,2 48,7 3,1 % Nettovelkaantumisaste, % 4,3 3,6 21,2 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,7 21,8 13,3 %

Webcast-lähetys ja esitysaineisto

Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 10.2. klo 10.00. Sitä voi seurata verkkosivuiltamme osoitteessa uponorgroup.com tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian lähetyksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponorgroup.com > Sijoittajat > Raportit ja esitykset.

Uponor Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2022

14.3.2022 Virtuaalinen pääomamarkkinapäivä Helsingissä

28.4.2022 Osavuosikatsaus 1–3/2022

27.7.2022 Puolivuosikatsaus 1–6/2022

4.11.2022 Osavuosikatsaus 1–9/2022



Lisätietoja:

Michael Rauterkus, toimitusjohtaja, yhteydenottopyynnöt: Päivi Dahlqvist, puh. 020 129 2823

Markus Melkko, talousjohtaja, puh. 020 129 2038

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081

