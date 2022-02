English German

SIKA EXPANDIERT IN AFRIKA UND ERWEITERT STANDORTE IN TANSANIA UND DER ELFENBEINKÜSTE

Sika hat im ostafrikanischen Tansania einen neuen Standort bezogen und produziert neben Betonzusatzmitteln nun auch Mörtel vor Ort. Das Areal bietet darüber hinaus Platz für weiteres operatives Wachstum. Ebenfalls vergrössert hat Sika den Standort an der westafrikanischen Elfenbeinküste. Auf einem doppelt so grossen Werksgelände wie zuvor entstanden neben zusätzlichen Produktionskapazitäten auch neue Lager- und Büroräume sowie Labore. Mit den Investitionen positioniert sich Sika für weiteres dynamisches Wachstum in den beiden afrikanischen Staaten.

Die deutliche Erweiterung der Produktions- und Lagerflächen an den Standorten Dar es Salaam und Abidjan ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Sika Wachstumsstrategie auf dem afrikanischen Kontinent. Die Nachfrage nach Sika Lösungen wächst rasant. Wachstumstreiber sind vor allem die zunehmende Industrialisierung, das schnelle Bevölkerungswachstum und die starken Urbanisierungstendenzen mit einem hohen Infrastrukturbedarf. Während heute bereits rund eine Milliarde Menschen in Afrika leben, wird sich die Bevölkerung bis 2040 verdoppeln. Für Sika eröffnen sich dadurch immense Geschäftspotenziale.



ERSCHLIESSUNG VON MARKTPOTENZIAL DURCH PRODUKTIONSERWEITERUNG

In Tansania kann Sika den Kunden dank der jüngsten Produktionserweiterung neben Betonzusatzmitteln nun auch lokal produzierte Mörtel und Fliesenkleber anbieten. Lange Transportwege entfallen, die Kunden werden schnell und zuverlässig beliefert.

Die Erweiterung des Standorts an der Elfenbeinküste hingegen ermöglicht es Sika mittelfristig, die Produktionskapazitäten im Bereich Fliesenkleber und Reparaturmörtel zu verdoppeln und die Lagerkapazität auszuweiten. Von Abidjan aus sollen auch die Nachbarländer Burkina Faso, Togo, Benin, Mali und Sierra Leone beliefert werden.

Ivo Schädler, Regionalleiter EMEA: „Mit eigenen Ländergesellschaften in 18 Staaten und 22 Fabriken investieren wir langfristig und bekennen uns zu einer nachhaltigen Geschäftstätigkeit in Afrika. An den beiden erweiterten Standorten produzieren wir hochwertige Lösungen, die für grosse Infrastrukturprojekte eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind das Metroprojekt und die Erweiterung des Seehafens in Abidjan an der Elfenbeinküste sowie die Standard Gauge Railway oder das Julius-Nyerere-Wasserkraftwerk-Projekt in Tansania.“

WACHSTUM IN DER BAUWIRTSCHAFT DURCH INFRASTRUKTURAUSBAU

Sowohl der Bausektor in Tansania als auch jener an der Elfenbeinküste profitieren von öffentlichen Investitionen in grosse Infrastrukturprojekte. Für die Bauwirtschaft Tansanias wird bis 2025 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von mehr als 10 Prozent prognostiziert, an der Elfenbeinküste soll die Steigerung 6 Prozent betragen.



KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com



FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt 25’000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von CHF 9.24 Milliarden.



Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung