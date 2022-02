English Dutch French

Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, 10 février 2022 (07.00 heures CET)

KBC Groupe : Bénéfice de 663 millions d'euros au quatrième trimestre

Fin 2021, alors que la pandémie entame sa troisième année, les perspectives macroéconomiques et financières restent un défi. Toutefois, les progrès des campagnes de vaccination et des traitements antiviraux dans de nombreux pays pourraient soulager les systèmes de santé surchargés et éviter ainsi de nouveaux confinements sévères et de longue durée. Dès le début de cette crise, nous avons assumé notre responsabilité en matière de protection de la santé de notre personnel et de nos clients, tout en veillant au maintien de nos prestations de services (grâce à notre assistant numérique, Kate, convaincant et aidant de plus en plus de clients). Nous avons par ailleurs étroitement collaboré avec les services gouvernementaux pour accompagner l’ensemble de nos clients affectés par le coronavirus, en instaurant diverses mesures de soutien, parmi lesquelles les moratoires de crédit.

Parallèlement, nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre stratégie, y compris l’optimisation plus poussée de notre présence géographique. Au quatrième trimestre 2021, nous avons conclu un accord d’acquisition des activités bulgares de Raiffeisen Bank International. Cet investissement dans une entreprise de la plus haute qualité, qui jouit d’une excellente réputation, nous permettra de renforcer davantage notre position de leader sur le marché financier bulgare. La priorité évidente de Raiffeisenbank (Bulgarie) à l’innovation et à la transformation numérique, ainsi que la satisfaction élevée de ses clients, s’inscrivent dans le droit fil de notre propre stratégie Digital First. L’acquisition de Raiffeisenbank (Bulgarie) témoigne une nouvelle fois de notre engagement envers le marché bulgare et de notre soutien à l’économie du pays. La conclusion de la transaction est soumise au feu vert des autorités réglementaires et réduira notre ratio common equity d'environ 1,0 point de pourcentage au moment de la conclusion, attendue pour la mi-2022.

En matière de durabilité, nous participons toujours activement à la transition vers une économie pauvre en carbone, en collaborant avec l'ensemble de nos parties prenantes, ainsi que le démontre également l'évaluation poussée de notre politique et de nos performances. KBC souhaite minimiser autant que possible son impact négatif sur la société, en appliquant des politiques et des directives strictes et en réduisant sa propre empreinte environnementale. Comme annoncé fin octobre, KBC n'octroiera plus de crédits, de conseils ou d’assurances pour l'exploitation de nouveaux champs pétroliers et gaziers. Nous avons également commencé à compenser nos émissions de gaz à effet de serre restantes, afin d’atteindre la neutralité climatique de notre empreinte directe. Parallèlement, nous nous sommes engagés à augmenter progressivement la part des énergies renouvelables dans notre portefeuille de crédits énergétiques total, en vue de la porter à au moins 65% d'ici 2030 au plus tard. Nous restons centrés sur les activités ayant une incidence positive sur la durabilité et le climat. Entre autres, nous avons émis une troisième obligation verte début décembre, destinée à financer des projets qui ont une incidence positive sur l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en promouvant la gestion durable des ressources et des terres. Enfin – et surtout –, nous avons converti nos deux derniers fonds d’épargne-pension belges en fonds d’investissement socialement responsable (ISR), conformément au cadre ISR que nous avons développé en interne, qui a fait ses preuves et qui a été validé en externe.

En ce qui concerne nos résultats financiers, nous avons enregistré un bénéfice net de 663 millions d’euros au dernier trimestre 2021. Le revenu total a bénéficié de la hausse des revenus nets d’intérêts, des résultats de l’assurance non-vie et des revenus nets de commissions, qui a été partiellement contrebalancé par la baisse des revenus à la juste valeur et liés au trading et la baisse des autres revenus nets. Les coûts, hors taxes bancaires, variations du périmètre de consolidation et éléments non récurrents, se sont inscrits en ligne avec nos prévisions pour l’exercice 2021 complet, à savoir une hausse d’un peu moins de 2%. Les réductions de valeur sur crédits ont contribué au résultat, car les provisions précédemment constituées au titre de la crise du coronavirus ont été en partie reprises. La somme du résultat pour ce trimestre et du résultat enregistré sur les neuf premiers mois de 2021 porte notre bénéfice net pour l’exercice complet 2021 à 2 614 millions d’euros.

Pour l’exercice 2021 complet, notre Conseil d’administration a décidé de proposer, lors de l’Assemblée générale des Actionnaires qui se tiendra en mai 2022, un dividende brut final de 7,6 euros par action, portant ainsi le dividende brut total à 10,6 euros par action. Ce chiffre inclut un dividende de 2,0 euros par action pour l’exercice comptable 2020 (déjà versé en novembre 2021), un dividende ordinaire de 4,0 euros par action pour l’exercice comptable 2021 (dont un dividende intérimaire de 1,0 euro par action a déjà été versé en novembre 2021, les 3,0 euros par action restants devant être versés en mai 2022) et un dividende exceptionnel de 4,6 euros par action (à verser en mai 2022). Sous réserve d'approbation, cela donnera lieu à un ratio common equity à pleine charge (après distribution du capital) de 15,5%, en ligne avec le plan d’affectation du capital que nous avons annoncé pour l’exercice 2021 complet. Le ratio de distribution de dividende (incluant le coupon AT1) se chiffre à environ 66% sur la base du dividende ordinaire proposé, à savoir 4 euros par action pour l’exercice comptable 2021, et à 139% sur la base du dividende total proposé, à savoir 8,6 euros par action (dividende ordinaire plus dividende exceptionnel).

Pour l’exercice 2022 complet, le taux de distribution d’au moins 50% du bénéfice consolidé sera maintenu et le montant de capital excédant le ratio common equity à pleine charge de 15,0% pourra être distribué aux actionnaires, à la discrétion du Conseil d’administration, lors de l’annonce des résultats de l’exercice complet (les résultats de l’exercice 2022 complet seront annoncés le 9 février 2023).

Enfin, nous avons également mis à jour nos prévisions financières sur trois ans. Entre 2021 et 2024, nous visons un taux de croissance annuel composé d'environ 4,5% pour les revenus totaux et d'environ 1,5% pour les charges d’exploitation (hors taxes bancaires). Nous voulons en outre atteindre un ratio combiné inférieur ou égal à 92%.

Pour conclure, j’aimerais profiter de cette occasion pour remercier l’ensemble des parties prenantes qui ont continué de nous faire confiance. Je souhaite également exprimer ma plus vive reconnaissance à l’ensemble de nos collaborateurs, qui ont continué à servir nos clients et à participer au bon fonctionnement du groupe en ces temps difficiles.



Johan Thijs

Chief Executive Officer

