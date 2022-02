RENAULT GROUP : Renault Group, Valeo et Valeo Siemens eAutomotive s’associent pour développer et produire en France le moteur électrique automobile de nouvelle génération

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Renault Group, Valeo et Valeo Siemens eAutomotive s’associent pour développer et produire en France

le moteur électrique automobile de nouvelle génération

Paris, le 10 février 2022 - Renault Group, Valeo et Valeo Siemens eAutomotive annoncent avoir signé un memorandum of understanding en vue de nouer un partenariat stratégique pour la conception, le co-développement et la production en France d'un moteur électrique automobile de nouvelle génération, permettant d’éliminer les terres rares.

Les trois partenaires associeront leur savoir-faire et expertise reconnue pour concevoir un système de propulsion électrique unique et sans équivalent dans le monde : plus de puissance avec moins d’énergie nécessaire, et sans recours aux terres rares.

Dans le cadre de ce partenariat, chacun des trois partenaires apportera sa contribution au développement et à la production des deux pièces maîtresses du moteur électrique : le rotor et le stator.

Renault développera et produira le rotor de technologie EESM (Electrically Excited Synchronous Motor ou moteur synchrone à excitation électrique). Conçu sans utilisation de terres rares, il permet de gagner en rendement énergétique. Outre une fourniture de composants basée sur le meilleur de l’expertise de chacune des entreprises, l’architecture générale du moteur « all-in-one » pour le groupe Renault sera également conçue par Renault.

Valeo et Valeo Siemens eAutomotive développeront et produiront le stator, issu de la maitrise technologique de Valeo dans l’assemblage des fils de cuivre. Grâce à son savoir-faire unique dans ce domaine, qui permet d’intégrer une plus grande densité de cuivre dans le stator, Valeo parvient à générer plus de puissance sans avoir besoin d’utiliser plus d’énergie électrique.

Renault Group, Valeo et Valeo Siemens eAutomotive seront ainsi les premiers acteurs à produire à grande échelle un moteur électrique de 200kW conçu sans terres rares et ce, dès 2027. La production du moteur pour les propres besoins du constructeur automobile sera basée à l’usine Renault Group de Cléon en Normandie.

« Nous sommes ravis de nous associer avec Valeo, dont le savoir-faire est reconnu mondialement. Ensemble, nous allons concevoir et développer une nouvelle génération de moteurs électriques de haute technologie, produits dans notre usine de Cléon. Ce partenariat est une nouvelle démonstration de notre capacité à être à l’avant-garde de la révolution électrique et à ancrer en France la nouvelle chaîne de valeur automobile », déclare Luca de Meo, CEO Renault Group.

Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo, précise : « Ce partenariat stratégique va donner lieu à une grande avancée technologique dans la mobilité électrique. Aux côtés de Renault Group, nous allons donner naissance à un moteur électrique automobile de nouvelle génération, permettant d’éliminer les terres rares. Ce nouveau moteur conjuguera les plus hautes exigences environnementales avec les plus hautes exigences de performance. »

Pionniers de l’électrification automobile, Renault Group, Valeo et Valeo Siemens eAutomotive ouvrent une nouvelle page technologique de la mobilité électrique.

