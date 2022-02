Bufab Group: Bokslutskommuniké 2021

English Swedish

Fortsatt stark tillväxt av omsättning och vinst i det fjärde kvartalet. Bufab redovisar sitt högsta helårsresultat någonsin. Styrelsen förslår höjd utdelning.



Fjärde kvartalet 2021

Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 1 599 (1 238) MSEK, varav 19 procent organiskt

Orderingången ökade med 25 procent och var högre än nettoomsättningen

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 40 procent till 169 (121) MSEK motsvarande en marginal om 10,6 (9,8) procent. Justerat för förvärvskostnader och omvärderade tilläggsköpeskillingar uppgick rörelseresultatet (EBITA) till 184 (126) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,5 (10,2) procent

Resultatet per aktie ökade med 57 procent till 3,17 (2,03) SEK

Under kvartalet förvärvades Jenny I Waltle och Tilka Trading med en årlig omsättning på omkring 190 MSEK respektive 50 MSEK





Helåret 2021

Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 5 878 (4 756) MSEK, varav 23 procent organiskt

Orderingången ökade med 26 procent och var högre än nettoomsättningen

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 44 procent till 695 (482) MSEK motsvarande en marginal 11,8 (10,1) procent. Justerat för förvärvskostnader och omvärderade tilläggsköpeskillingar ökade rörelseresultatet (EBITA) till 744 (477) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,7 (10,1) procent

Resultatet per aktie ökade med 56 procent till 12,57 (8,04) SEK

Bufab uppnådde 2021 sin högsta årsomsättning, rörelsevinst och resultat per aktie någonsin

Styrelsen föreslår utdelning om 3,75 (2,75) SEK per aktie



Koncernen i sammandrag

Kvartal 4 Δ Jan-dec Δ MSEK 2021 2020 % 2021 2020 % Orderingång 1 623 1 299 25 6 084 4 827 26 Nettoomsättning 1 599 1 238 29 5 878 4 756 24 Bruttoresultat 443 323 37 1 638 1 252 31 % 27,7 26,1 27,9 26,3 Rörelsekostnader* -274 -202 35 -942 -771 22 % -17,1 -16,3 -16,0 -16,2 Rörelseresultat (EBITA)* 169 121 40 695 482 44 % 10,6 9,8 11,8 10,1 Rörelseresultat 160 114 40 664 452 47 % 10,0 9,2 11,3 9,5 Resultat efter skatt 115 76 51 470 299 57 Resultat per aktie, SEK 3,17 2,03 57 12,57 8,04 56 Utdelning per aktie, SEK - - 3,75** 2,75 36



Starkt slut på ett väldigt bra år

Bufab levererar för helåret sin högsta omsättning, rörelsevinst och resultat per aktie någonsin. Vi genomförde tre strategiska förvärv med en sammantagen årsomsättning på drygt 500 MSEK och fortsatte investera i vår egen verksamhet för att säkerställa framtida hållbar och lönsam tillväxt.

Den starka efterfrågan fortsatte som förväntat in i det fjärde kvartalet. Vi levererade en stark organisk tillväxt om 19 procent. Den starka organiska tillväxten förklaras av en stark underliggande efterfrågan inom samtliga segment samt av genomförda prisökningar och ökade marknadsandelar.

Vi rapporterade också en stark bruttomarginal, drivet av högre volymer samt av vårt arbete med att föra ökade råvaru- och transportpriser vidare till kund. Den höga efterfrågan tillsammans med den fortsatt utmanande situationen inom leverantörskedjan ställer höga krav på vår organisation, men vår bedömning är att läget förbättrades något under fjärde kvartalet.

Andelen rörelsekostnader ökade i kvartalet men justerat för förvärv och omvärderade tilläggsköpeskillingar ligger andelen rörelsekostnader på en stabil och fortsatt låg nivå, vilket naturligtvis bidrar till vårt starka resultat. Detta beror framför allt på en god kostnadskontroll men också på en fortsatt låg aktivitetsnivå avseende resor, kundevent, utbildningar och mässor till följd av pandemin. Utmaningen framöver blir att möta normaliseringen av kostnadsnivån med ytterligare ökad produktivitet.

Sammantaget ökade rörelseresultatet med 40 procent och marginalen med 0,8 procentenheter. Justerat för förvärvskostnader och omvärderade tilläggsköpeskillingar ökade samma nyckeltal med 44 procent respektive 2,2 procentenheter.

Vi är dock inte nöjda med det svaga kassaflödet under året och speciellt inte under det fjärde kvartalet. Det svaga kassaflödet är dock ett naturligt resultat av en stark organisk tillväxt, att vi hade väldigt låga lager vid ingången av året samt de väsentligt längre ledtider från leverantörer vi noterat i kölvattnet av en ansträngd leverantörskedja. Sammantaget har detta inneburit att vi, för att möta våra kunders efterfrågan, behövt bygga upp ett högre rörelsekapital, framförallt i form av ett ökat varulager under året. Vi bedömer att dessa effekter kommer att normaliseras under det första halvåret 2022 och förväntar oss därmed att kassaflödet stärks väsentligt framgent.

Vi har ett fortsatt fokus på förvärv och vi har en stark pipeline av potentiella förvärvskandidater på flera marknader. Under kvartalet förvärvade vi bolagen Jenny | Waltle i Österrike och Tilka Trading i Sverige, med en sammantagen årsomsättning på 240 MSEK. Likt övriga företag vi förvärvat så har dessa bolag en stark entreprenörsanda och flertalet synergier med Bufab som vi kommer kunna dra nytta av.

Vårt starka resultat de senaste kvartalen beror bland annat på de investeringar i processer och digitala verktyg vi gjort de senaste åren. Detta har ökat Bufabs produktivitet. Vi kommer framåt fortsätta våra investeringar inom dessa områden men också inom områden som hållbarhet. Vi ser också behov av att stärka organisationen, framförallt inom sälj, för att fortsätt skapa lönsam tillväxt och öka vår marknadsandel.

Om vi blickar framåt kan vi konstatera att den starka efterfrågan vi noterade under det fjärde kvartalet fortsatte in i januari. Detta tillsammans med en stabil orderingång indikerar på en god utveckling av efterfrågan även under det första kvartalet 2022. Utmaningarna blir fortsatt att hantera den ansträngda försörjningskedjan och att parera det ökade inflationstrycket med ökad produktivitet.

Sammantaget är vi väldigt stolta över att vi, trots en utmanande omvärld, har lyckats möta våra kunders efterfrågan på ett bra sätt. Jag vill avsluta med att tacka alla Bufabs 1 500 medarbetare för en fantastisk prestation under året. Tillsammans har vi levererat Bufabs bästa resultat någonsin!



Johan Lindqvist

VD och Koncernchef



Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas den 10 februari 2022 kl 09.00 CET. Johan Lindqvist, VD & koncernchef och Marcus Söderberg, CFO kommer att presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0) 203 009 57 10, UK 08 444 93 38 57, Sverige 08 506 921 85 alt USA 191 772 001 78. Konferenskod: 3386108.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.



Kontakt

Johan Lindqvist

VD och koncernchef

+46 370 69 69 00

johan.lindqvist@bufab.com

Marcus Söderberg

CFO

+46 370 69 69 66

marcus.soderberg@bufab.com



Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl 7.30 CET.

Bufab AB (publ) Box 2266 331 02 Värnamo, org nr 556685-6240

Tel 0370 69 69 00 Fax 0370 69 69 10

www.bufab.com

Bilaga