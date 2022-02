RIBER : Commande d'une machine MBE de recherche aux États-Unis

English French

Communiqué



Commande d'une machine MBE de recherche aux États-Unis

Bezons, le 10 février 2022 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, annonce la commande d’un système MBE de recherche aux États-Unis.

Le professeur G. Salamo, directeur de l'Institut de nanosciences et d'ingénierie de l'Université de l'Arkansas aux États-Unis, a commandé une machine Compact 21, système de recherche le plus vendu au monde. Ce cinquième système MBE RIBER viendra compléter la ligne modutrac existante. Outre les croissances de matériaux III-V à l'échelle nanométrique, ce nouveau réacteur permettra également des études d'hétérostructures épitaxiales Si/Ge/Sn/Pb axées sur l'ingénierie des bandes via l'incorporation de Sn et la manipulation des contraintes.

Le Compact 21, modèle TM, est compatible avec la gamme modutrac MBE32. Le Compact 21 TM est une solution très attractive pour augmenter les capacités de la MBE, avec 10 ports source disposés symétriquement, un grand nombre de ports d'instrumentation in situ et une plus grande flexibilité dans la configuration de pompage par rapport au MBE32/2300. Ce système peut facilement être ajouté à une ligne existante, à l’image de ce que réalise l’Université de l’Arkansas, ou remplacer un ancien réacteur MBE32/2300 en gardant un maximum d'équipements : manipulateur, cellules, instrumentation, pompes, etc.



Cette commande sera livrée en 2022.

Philippe Ley, Président du Directoire de RIBER

« L'Institut de nanosciences et d'ingénierie de l'Université de l'Arkansas est un client de RIBER depuis 25 ans. Cela a toujours été un plaisir de travailler avec le professeur Salamo et son équipe. Leur haut niveau d'expertise, de compréhension et d'implication dans chaque discussion et à chaque étape du projet est très apprécié chez RIBER. Nous pensons que les problèmes technologiques abordés ici amélioreront les processus d'épitaxie et permettront aux installations MBE-STMi de l’Université de l’Arkansas de maintenir des résultats à la pointe de la technologie. »

Professeur Greg Salamo

« Nous sommes impatients de recevoir ce nouveau système qui nous permettra de développer une nouvelle technologie SiGeSnPb impossible avec les systèmes MBE actuels. Après de nombreux cycles de discussion, nous sommes arrivés à une méthode pour contrôler la température de croissance à basse température de 100° C à 300° C, qui sera testée en mettant l'accent sur nos spécifications demandées. Comme par le passé, pour intégrer STM, les scientifiques de RIBER ont été d'une aide incroyable, notamment en modélisant différentes conceptions, et nous attendons avec impatience d'autres collaborations avec RIBER. »

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

i Scanning Tunneling Microscopy

