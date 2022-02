Harvian tilinpäätöstiedote 2021: Vahva kasvu ja kannattavuus jatkuivat

English Finnish

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2021. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/ .

Katsauskauden pääkohdat

Loka–joulukuu 2021:

Liikevaihto kasvoi 31,9 % ja oli 46,5 milj. euroa (35,2). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 29,8 % ja oli 45,7 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli vahvaa eli 21,0 %, minkä lisäksi yrityskauppojen vaikutus kasvuun oli huomattava.

Oikaistu liikevoitto kasvoi 11,1 milj. euroon (8,8) ja oli 24,0 % (24,9) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 11,0 milj. euroon (24,0 % liikevaihdosta).

Liikevoitto oli 11,1 milj. euroa (8,7) eli 23,9 % (24,7) liikevaihdosta.

Operatiivinen vapaa kassavirta oli 3,8 milj. euroa (10,3) ja kassavirtasuhde oli 30,2 % (104,1 %). 3,8 milj. euron (0,8) investoinnit kapasiteetin laajentamiseen ja tuottavuuden parantamiseen sekä nettokäyttöpääoman 5,1 milj. euron kasvu heikensivät operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta neljännellä neljänneksellä.

Tammi–joulukuu 2021:

Liikevaihto kasvoi 64,2 % ja oli 179,1 milj. euroa (109,1). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 65,8 % ja oli 180,9 milj. euroa. Orgaanisen liikevaihdon kasvu oli erittäin vahvaa eli 43,3 %. Myös yrityskauppojen vaikutus kasvuun oli huomattava.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta vuonna 2021 oli 142,2 (81,4) milj. euroa eli 79,4 % (74,6).

Oikaistu liikevoitto kasvoi 47,3 milj. euroon (24,4) ja oli 26,4 % (22,4) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 47,9 milj. euroon (26,5 % liikevaihdosta).

Liikevoitto oli 46,6 milj. euroa (22,4) eli 26,0 % (20,5) liikevaihdosta.

Operatiivinen vapaa kassavirta oli 20,4 milj. euroa (28,7). 11,8 milj. euron (2,6) investoinnit kapasiteetin laajentamiseen ja tuottavuuden parantamiseen sekä nettokäyttöpääoman 20,9 milj. euron kasvu heikensivät operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta. Harvia rahoitti vuonna 2021 tehdyt yritysostot kassavaroistaan.

Nettovelka oli 43,8 milj. euroa (31,9). Velkaantumisaste oli 0,8 (1,1).

Omavaraisuusaste oli 42,4 % (42,0).

Osakekohtainen tulos oli 1,80 euroa (0,83). Hallituksen voitonjakoehdotus on 0,60 euroa osakkeelta, joka maksetaan kahdessa erässä.

Harvia allekirjoitti ja toteutti 28.5.2021 sopimuksen Kirami Oy:n ostamisesta. Kirami on Suomen johtava kylpytynnyrivalmistaja ja puulämmitteisten kylpytynnyreiden edelläkävijä kansainvälisesti.

Harvia allekirjoitti ja toteutti sopimuksen Sauna-Eurox Oy:n ostosta 31.8.2021. Yrityskauppaan kuului myös Sauna-Euroxin sisaryritys Parhaat Löylyt Oy.

Avainluvut

Milj. euroa 10-12/

2021 10-12/

2020 Muutos 1-12/

2021 1-12/

2020 Muutos Liikevaihto 46,5 35,2 31,9 % 179,1 109,1 64,2 % Käyttökate 12,7 9,9 28,3 % 52,5 26,7 96,5 % % liikevaihdosta 27,3 % 28,0 % 29,3 % 24,5 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,0 0,1 -45,4 % 0,6 2,1 -69,7 % Oikaistu käyttökate ** 12,7 9,9 27,8 % 53,1 28,8 84,6 % % liikevaihdosta 27,3 % 28,2 % 29,7 % 26,4 % Liikevoitto 11,1 8,7 27,6 % 46,6 22,4 108,5 % % liikevaihdosta 23,9 % 24,7 % 26,0 % 20,5 % Oikaistu liikevoitto ** 11,1 8,8 27,1 % 47,3 24,4 93,4 % % liikevaihdosta 24,0 % 24,9 % 26,4 % 22,4 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,44 0,31 39,6 % 1,80 0,83 117,3 % Operatiivinen vapaa kassavirta 3,8 10,3 -62,9 % 20,4 28,7 -28,7 % Kassavirtasuhde 30,2 % 104,1 % 38,5 % 99,7 % Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,8 -0,8 344,6 % -11,8 -2,6 358,2 % Nettovelka 43,8 31,9 37,4 % 43,8 31,9 37,4 % Velkaantumisaste 0,8 1,1 0,8 1,1 Nettokäyttöpääoma 41,9 18,0 133,6 % 41,9 18,0 133,6 % Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 112,6 % 73,3 % 112,6 % 73,3 % Omavaraisuusaste 42,4 % 42,0 % 42,4 % 42,0 % Henkilöstö kauden lopussa 824*** 617 33,5 % 824*** 617 33,5 %





* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

*** Sisältää Kiramin ja Sauna-Euroxin henkilöstöt, jotka olivat 31.12.2021 yhteensä 71 henkilöä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Harvian tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiö on asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön johto arvioi, että COVID-19-pandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina on kokenut poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Tällä ei kuitenkaan uskota olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Olen erittäin iloinen ja ylpeä saadessani olla osa Harvian loistavaa tiimiä, jonka suoritus ja työpanos oli erinomainen myös neljännellä vuosineljänneksellä. Olemme todella tyytyväisiä vuoden 2021 tulokseen. Koko tiimi on tehnyt hienoa työtä erittäin vaativissa olosuhteissa. Erinomainen suoritus – kiitos!

Kysyntä ja markkinan sentimentti ovat säilyneet suotuisina kaikissa tuoteryhmissä. Kasvumme jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä ja liikevaihtomme kasvoi vahvasti, 11,2 miljoonaa euroa eli 31,9 %. Pula tietyistä kriittisistä komponenteista vaikutti jossain määrin heikentävästi ohjausyksiköiden myyntiin. Rajallinen kapasiteetti vaikutti heikentävästi saunojen myyntiin.

Olemme kasvattaneet edelleen markkinaosuuttamme ja markkina-asemamme on parantunut. Arvioimme Harvian nousseen sauna- ja spa-alan globaalisti suurimmaksi toimijaksi. Voimakkainta kasvu on ollut Euroopassa. Olemme myös laajentuneet uusille markkinoille, kuten Japani, Australia ja Uusi-Seelanti. Kasvu Suomessa ja Skandinaviassa on ollut vahvaa, ja Skandinavian markkinassa olemme nousemassa paikallisen markkinajohtajan rinnalle.

Koko vuoden tulokset kertovat strategian erinomaisesta toteutuksesta. Liikevaihtomme oli 179,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 70 miljoonaa euroa eli 64,2 %. Koko toimitusketjun ja logistiikan erittäin haastavasta tilanteesta huolimatta kannattavuutemme oli erinomainen myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Oikaistu liikevoittomme nousi 11,1 miljoonaan euroon kasvaen edellisvuodesta 2,3 miljoonaa euroa. Suhteellinen liikevoitto laski alle prosenttiyksikön raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen ja logistiikkakustannusten noususta sekä tuotemixin muutoksista huolimatta. Hiljattain hankitut yritykset suoriutuivat hyvin ja niiden vaikutus kannattavuuteemme oli myönteinen, vaikkakin konsernin keskimääräistä suhteellista kannattavuutta alhaisempi. Koko vuoden oikaistu liikevoitto oli 47,3 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisvuodesta huomattavasti, 22,9 miljoonaa euroa eli 93,9 %.

Kassavirtamme oli edelleen vahva. Kasvatimme vuoden aikana tietoisesti kriittisten raaka-aineiden ja komponenttien sekä valmiiden tuotteiden varastoja, mikä näkyy selvästi nettokäyttöpääoman kasvussa. Tämän lisäksi rahoitimme kassavaroista Kiramin ja Sauna-Euroxin hiljattain toteutetut yritysostot sekä 11,8 miljoonan euron investoinnit. Tämä on heikentänyt väliaikaisesti kassatilannettamme.

Tiettyjen komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus on aiheuttanut jonkin verran viiveitä ja kasvattanut tilauskantaamme, mutta asiakaspalvelukykymme on pysynyt hyvänä. Raaka-aineiden ja komponenttien hintojen sekä logistiikkakustannusten nousuun olemme tarttuneet tiukalla otteella hinnoittelussamme. Tämä työ jatkuu edelleen.

Pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta kaikki tuotantoyksikkömme ovat suoriutuneet hyvin, ja käyttöasteemme on ollut erinomainen. Kapasiteetin kasvattamisen ja tuottavuuden jatkuvan parantamisen saralla toteutimme vuoden 2021 aikana Harvian historian suurimman investointiohjelman, 11,8 miljoonaa euroa. Investoimme uuden saunatehtaan avaamiseen Yhdysvaltoihin, Länsi-Virginian Lewisburgiin, Muuramen tehtaan laajentamiseen ja tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, Romanian saunatehtaan laajentamiseen ja Kiinan tehtaan koneisiin, Kiramin varasto- ja logistiikkakapasiteetin kasvattamiseen, EOS:n Driedorfin tehtaan tuotantokoneiden uusimiseen sekä Muuramen tehtaan sisäisen logistiikan parantamiseen. Kaikki investointihankkeet ovat valmistuneet aikataulussa ja budjetissa.

Olen erittäin iloinen siitä, että EOS-tiimi ja -toiminnot ovat integroituneet hyvin perheeseemme ja suoriutuneet hienosti, jopa suunnitelmia paremmin. Tämän lisäksi hiljattain hankitun Kiramin liiketoiminnan sekä laadukkaita ja kestäviä kiuaskiviä valmistavan Sauna-Euroxin integraatio on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset ovat aina olleet Harvialle tärkeitä, ja vuosi 2021 ei ollut tässä suhteessa poikkeus. Laadimme vastuullisuusohjelman vuosille 2022–2025. Teetimme myös selvityksen konsernin nykyisistä CO2-päästövaikutuksista. Selvityksen tulokset osoittavat, että lähtötilanne Harvian hiilijalanjäljen pienentämiselle edelleen on hyvä. Olemme sitoutuneet sen jatkuvaan parantamiseen.

Sauna- ja spa-markkinan kehitys on jatkunut selvästi suotuisana. Säännöllisen saunomisen terveyshyötyjen yleinen tunnettuus on lisääntynyt maailmanlaajuisesti. Kehitys on nähtävissä kaikilla saunamarkkinoilla ja kaikissa saunatyypeissä ja -kulttuureissa.

Vuosi 2021 oli epätavallinen kaikilla mittareilla ja kuormitti paljon henkilöstöämme. Olemme sitoutuneet varmistamaan henkilöstömme turvallisuuden ja toimintakyvyn ja tukemaan heidän työmotivaatiotaan. Toteutimme koko konsernissa People Power -työhyvinvointitutkimuksen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tulokset vahvistivat, että tunnelma ja motivaatio henkilöstön keskuudessa ovat erittäin hyvällä tasolla. Tämä antaa meille entistä vahvemman perustan jatkaa työtä keskittyen vahvasti strategiaamme – keskiostoksen arvon kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Sauna- ja spa-markkinan yrityskauppojen aktiivisuus on säilynyt korkeana. Strategiamme mukaisesti tutkimme edelleen mahdollisuuksia kasvaa orgaanisesti sekä yritysostojen kautta.

Analysoituamme markkinoita ja niiden dynamiikkaa pidämme näkemyksemme markkinan kehityksestä ennallaan, ja arvioimme markkinan historiallista keskiarvoa nopeamman kasvun jatkuvan muutaman seuraavan vuoden ajan. Arvioimme kuitenkin edelleen, että osa tästä kasvusta on niin sanottua aikaistettua kysyntää, joka on normalisoitumassa kuluttajamarkkinassa kun samaan aikaan kysyntä vahvistuu ammattimarkkinassa. Tämän ei uskota vaikuttavan sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuennusteeseen.

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

