Crédit Agricole Assurances affiche des résultats en croissance et une solvabilité solide

English French

Chiffres clés 2021 :

Chiffre d’affaires total de 37,0 milliards d’euros

Chiffre d’affaires lignes prioritaires d’activité 1 en hausse de +24,5% 2 (+25,8% par rapport à fin 2019 et de +34,6% par rapport à fin 2018)

(+25,8% par rapport à fin 2019 et de +34,6% par rapport à fin 2018) Résultat net part du groupe de 1 531 millions d’euros, en hausse de +24,5%

Ratio de solvabilité II de 244% à fin 2021

« La croissance de notre chiffre d’affaires et de notre résultat 2021 illustre la pertinence de notre modèle de bancassurance. Notre mobilisation face à la crise sanitaire, tant sur le plan économique avec notre participation au financement des Prêts Participatifs que solidaire avec de nombreuses actions de soutien envers les plus fragilisés, illustrent notre raison d’être d’agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société. En parallèle, nous poursuivons nos engagements en matière de lutte contre le changement climatique en rejoignant la Net Zero Asset Owner Alliance et les PSI, dispositifs s’inscrivant dans le cadre de la mobilisation collective du groupe Crédit Agricole pour réaliser son Projet Sociétal » déclare Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances.

Crédit Agricole Assurances a poursuivi en 2021 la diversification de son modèle d’affaires à travers le développement de ses lignes prioritaires d’activité1 (la protection des biens et des personnes, et les unités de compte en assurance vie), enregistrant une forte croissance de son chiffre d’affaires de +24,5%2 par rapport à fin 2020 - et en hausse de +25,8% par rapport à fin 2019 et de +34,6% par rapport à fin 2018. En prenant en compte la collecte en euro, Crédit Agricole Assurances réalise un chiffre d’affaires de 37,0 milliards d’euros.

En assurance dommages, l’activité demeure toujours aussi dynamique avec un chiffre d’affaires en hausse de +6,7%1 pour atteindre 5,1 milliards d’euros à fin 2021, avec une progression de +13,2% en Italie. A fin 2021, le portefeuille de contrats dommages atteint près de 15,2 millions de contrats, en progression de +3,9% sur un an, grâce à un apport net de plus de 568 000 contrats. La croissance, portée par les activités traditionnelles (habitation, protection juridique, garantie des accidents de la vie, auto), profite également du lancement en France d’offres à destination des entreprises (offre IARD Entreprise et Multirisque pro). Par ailleurs fin 2021, Crédit Agricole Assurances a lancé sa nouvelle assurance auto enrichie d’une offre inclusive avec sa formule Eko/Primo et propose de nouveaux parcours client mobile first sur le dommages. Enfin, au 1er janvier 2022, le transfert de 10 millions de contrats assistance vers Europ Assistance France s’est déroulé avec succès.

L’équipement des particuliers dans les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole continue de croître, dans les Caisses régionales (42,7%3 à fin 2021, soit +1,0 point sur un an), LCL (26,6%3 à fin 2021, soit +1,1 point sur un an), et CA Italia (19,0%4, soit +1,9 point sur un an).

Le ratio combiné5, s’élève à 96,4% à fin 2021, marqué par des évènements climatiques au premier semestre.

En épargne / retraite, Crédit Agricole Assurances enregistre un taux d’UC dans la collecte brute très élevé à 41,7%. A fin 2021, la collecte brute en unités de compte s’élève à 11,4 milliards d’euros, en hausse de +42,7% par rapport à fin 2020 (+37,2% par rapport à fin 2019). Le chiffre d’affaires global sur ce segment d’activité progresse de +33,5% sur un an pour atteindre 27,3 milliards d’euros, avec un très bon niveau de collecte nette totale à +6,7 milliards d’euros dont une collecte nette UC historique à +7,1 milliards d’euros, en hausse de +45,5% par rapport à fin 2020 (+40,6% par rapport à fin 2019).

Les encours gérés en assurance vie progressent de +4,8% sur un an à 323,0 milliards d’euros6, dont 86,6 milliards d’euros en unités de compte, et 236,4 milliards d’encours euros (+1,1% par rapport à fin 2020). Les encours en unités de compte ont ainsi progressé de +12,0 milliards d’euros sur un an, soit une croissance de +16,2%, et représentent 26,8% de l’encours global, en hausse de +2,6 points de pourcentage par rapport à fin 2020.

Le taux de rendement moyen des actifs du groupe Crédit Agricole Assurances atteint 2,26% en 2021 grâce à la réalisation de plus-values immobilières (2,13% en 2020), soit un niveau toujours nettement supérieur aussi bien au taux minimum garanti moyen (0,16% à fin 2021 (0,20%7 en 2020) qu’au taux de participation aux bénéfices des contrats en euro de 1,28% fin 2021 et fin 2020.

Par ailleurs, Crédit Agricole Assurances continue de doter sa Provision pour Participation aux Excédents (PPE) qui s’élève à 13,1 milliards d’euros à fin 2021 (+1,6 milliard d’euros sur un an), soit 6,3% des encours en euros8.

En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 4,7 milliards d’euros, en progression de +10,1%1 sur un an, porté par l’ensemble des trois segments d’activité, en France, comme à l’international. L’assurance emprunteur est soutenue par un marché immobilier favorable. L’assurance collective affiche une belle progression de +19,3% de son chiffre d’affaires. En 2021, Crédit Agricole Assurances a lancé une nouvelle offre de prévoyance décès, « Mon Assurance Décès », adaptée à l’ensemble des marchés (particuliers, patrimoniaux, professionnels et agriculteurs) qui totalise plus de 100 000 souscriptions depuis fin juin 2021. Par ailleurs, Crédit Agricole Assurances propose désormais à ses clients la dématérialisation du questionnaire médical pour ses contrats de prévoyances et emprunteurs.

Dans ce contexte, à fin décembre 2021, le résultat net part du groupe de Crédit Agricole Assurances atteint 1 531 millions d’euros9, en progression de +24,5%10 par rapport à 2020.

Crédit Agricole Assurances affiche en outre sa solidité avec un ratio prudentiel Solvabilité 2 à un niveau toujours élevé, à 244% au 31 décembre 2021.

La notation Standard & Poor’s des principales filiales opérationnelles de Crédit Agricole Assurances est A / perspective stable.

FAITS MARQUANTS

Le 1er février 2022, Crédit Agricole Assurances a signé un accord avec Generali pour la cession de La Médicale, suite à l’annonce d’entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition de La Médicale, filiale d’assurance des professionnels de santé de Crédit Agricole Assurances, le 24 novembre 2021. Cette cession pour un montant de 435 M€, soumis à des ajustements de prix au moment de la cession, est prévue courant 2022.L’impact positif sur le résultat net part du Groupe de Crédit Agricole Assurances au moment de la cession sera de plus de 100 millions d’euros. La réalisation de cette transaction reste soumise à l’obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

Le 26 octobre 2021, en annonçant son adhésion à la Net Zéro Asset Owner Alliance et aux principes pour une assurance durable (PSI), Crédit Agricole Assurances a confirmé son engagement en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique et d’une économie bas carbone, en lien avec le Projet sociétal du groupe Crédit Agricole. Crédit Agricole Assurances s’engage ainsi à doubler ses investissements dans les énergies renouvelables pour permettre, en 2025, d’atteindre une capacité installée de 11 GW, soit la consommation moyenne en énergie de 4 millions de foyers français par an. A ce titre, en 2021, Crédit Agricole Assurances a conclu des accords pour le développement des énergies renouvelables et photovoltaïques en Italie et en Espagne. En 2021, Crédit Agricole Assurances soutient le développement des énergies renouvelables en Italie en devenant le partenaire financier d’Edison avec l’acquisition de 49 % de la plate-forme Edison Renewables et contribuera à porter sa capacité installée à 4 GW pour l’éolien et le photovoltaïque d’ici 2030. De plus, Crédit Agricole Assurances annonce l’acquisition d'Eolia Renovables, en partenariat avec ENGIE, de l’un des plus grands producteurs indépendants d’énergie renouvelable en Espagne portant sur la propriété et l’exploitation de 899 MW d’actifs opérationnels (821 MW d’éolien terrestre et 78 MW de solaire photovoltaïque) et d’un portefeuille de 1,2 GW de projets renouvelables.

Le 6 octobre 2021, Crédit Agricole Assurances a placé avec succès un milliard d’euros d’obligations subordonnées afin de financer le remboursement anticipé de dettes intragroupe. Ces titres, d’une maturité de dix ans et portant intérêt au taux de 1,500 %, sont éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité 2.

Au premier semestre 2021, Crédit Agricole Assurances a complété sa mobilisation face à la crise sanitaire et économique avec une participation au financement des Prêts Participatifs Relance, distribués par les banques, dont les réseaux du Crédit Agricole à hauteur de 2,25 milliards d’euros.







1 Les lignes prioritaires d’activité correspondent au chiffre d’affaires hors Euros. Croissances retraitées d’un changement de méthodologie comptable ; hors retraitement, la croissance est de +23,9% sur les lignes prioritaires d’activité, de +25,4% sur le chiffre d’affaires de Crédit Agricole Assurances, de +5,2% en assurance dommages et de +9,7% en prévoyance / emprunteur / assurances collectives.

2 En normes françaises.

3 Part des clients ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV.

4 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances.

5 Ratio (sinistralité + frais généraux + commissions) / cotisations, net de réassurance, périmètre Pacifica.

6 Encours en épargne, retraite et prévoyance.

7 Taux calculé selon une nouvelle méthode. Elle prend en compte les garanties contractuelles brutes de frais, suite au lancement de nouveaux produits depuis 2017 qui appliquent des garanties négatives pour les clients.

8 Périmètre Vie France.

9 La contribution au résultat net part du groupe de Crédit Agricole S.A. s’élève à 1 406 millions d’euros. L’écart avec le résultat net part du groupe de Crédit Agricole Assurances provient essentiellement de retraitements analytiques affectant au métier Assurances d’une part des charges analytiques de Crédit Agricole S.A. (principalement le coût de la garantie Switch pour environ 95 millions d’euros et le reclassement du remboursement de la soulte de 56 millions d’euros versée à Crédit Agricole SA.) et d’autre part les coupons des émissions de dettes subordonnées (RT1) pour 76 millions d’euros.

10 Hors éléments exceptionnels en 2020 et 2021, la variation du résultat net part du Groupe s’élève à +10,7%. En 2020, ces éléments comprennent une soulte nette de 49 millions d’euros en RNPG et les gestes de solidarité et de soutien (contribution au fonds de solidarité de l’Etat en faveur des TPE et des indépendants, contribution au fonds de solidarité du groupe Crédit Agricole pour les personnes âgées, coût du dispositif de soutien mutualiste sur la garantie perte d’exploitation et mesure extracontractuelle en faveur des personnes fragiles) pour 154 millions d’euros en RNPG. En 2021, ces éléments comprennent une soulte nette de 56 millions d’euros en RNPG.





Pièce jointe