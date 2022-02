Nr. 2 2022 Årsrapport 2021

English Danish

ÅRSRAPPORT 2021



I 2021 opnåede vi en stigning i EBITDA på 43%, hvilket var en smule over vores forventninger. På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå et udbytte for 2021 på DKK 45 pr. aktie.

CEO Jens Andersen udtaler:

”Vores resultat for 2021 afspejler en stærk præstation i alle vores segmenter drevet af vores strategiske fokusområder. Dette har resulteret i en 43 procents stigning i EBITDA, svarende til en EBITDA på DKK 911 mio., og en EBITDA-margin på 7,4%.

På baggrund af vores stærke finansielle resultater foreslår vi udbetaling af udbytte på DKK 329 mio.

Vi har en ambition om at nå net zero for scope 1+2 allerede i 2030. Som en del at vores vej mod dette, forventer vi at kunne introducere vores mål for Science Based Targets initiative i løbet af 2022.

Desuden vil jeg gerne takke mine kollegaer for deres engagerede og dedikerede indsats i Solar. Hver og en af jer har gjort en forskel og bidraget til resultaterne. Dette giver mig et stort håb for fremtiden og bekræfter min stærke tro på: Solar – stronger together.”





Udvalgte hovedtal (DKK mio.) Q4 2021 Q4 2020 2021 2020 Omsætning 3.380 3.057 12.354 11.465 EBITDA 259 191 911 637 EBITA 212 145 727 455 Resultat før skat 184 -7 622 300 Pengestrømme fra driftsaktivitet 558 432 783 813 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage 7,1 -2,1 5,9 -2,0 EBITDA-margin 7,7 6,2 7,4 5,6 EBITA-margin 6,3 4,7 5,9 4,0 Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 10,2 9,7 10,2 9,7 Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 0,0 0,2 0,0 0,2 Afkast på investeret kapital (ROIC) 24,6 13,8 24,6 13,8

Omsætning i 2021

Justeret organisk vækst udgjorde 5,9% (-2,0%) som følge af stærke resultater i alle hovedsegmenterne delvist opvejet af Better Business-initiativerne. Justeret for Better Business-effekten var den organiske vækst ca. 8%.

EBITDA i 2021

EDITDA steg med DKK 274 mio. til DKK 911 mio. sammenlignet med 2020.

EBITDA blev understøttet af en stigning i vores fire strategiske fokusområder: Koncepter, Industri, Klima & Energi og Trade samt af positive engangseffekter af prisændringer kombineret med et solidt vækstniveau.

EBITDA var påvirket af engangsindtægter på netto DKK 112 mio. Korrigeret for disse udgjorde EBITDA DKK 799 mio.

Udbetaling af udbytte

Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales udbytte på DKK 45,00 pr. aktie, svarende til en udbytteprocent på 62%.

Derudover beder bestyrelsen om bemyndigelse til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte med indtil DKK 50,00 per aktie.

Forventninger til 2022

Vi forventer en omsætning på ca. DKK 12.750 mio. svarende til en organisk vækst på ca. 3%.

Better Business-initiativer forventes at reducere omsætningen med ca. DKK 200 mio. Den justerede organiske vækst udgør ca. 5%.

Vi forventer EBITDA på ca. DKK 850 mio.

Se forudsætninger på side 9 i Årsrapport 2021.

Fakta om Solar

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2021 en omsætning på ca. 12,4 mia. kroner og beskæftiger ca. 2.900 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: https://www.solar.eu/.

