Årsrapport 2021 for Spar Nord

Nettoresultat på 1.368 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,9 %

Med nettoresultatet på 1.368 mio. kr. efter skat har Spar Nord i dag offentliggjort det hidtil bedste resultat i bankens 197-årige historie.

Vi har gennem 2021 oplevet et højt aktivitetsniveau blandt vores kunder, der sammen med overtagelse af BankNordiks danske aktiviteter har betydet en vækst i vores forretningsomfang på hele 19 procent. Den positive udvikling i bankens kerneforretning betyder en basisindtjening før nedskrivninger på 1.581 mio. kr., hvilket er 29 procent højere end sidste år.

Samtidigt er årsresultatet positivt påvirket af tilbageførsler af nedskrivninger på udlån for i alt 120 mio. kr. Tilbageførslerne er udtryk for en fortsat positiv udvikling i dansk økonomi og uændret stærk økonomisk situation for såvel privat- som erhvervskunder.

På baggrund af det meget tilfredsstillende resultat for 2021 og i overensstemmelse med bankens udlodningspolitik har Spar Nord til hensigt at udbetale et samlet udbytte på 5,00 kr. pr. aktie for 2021 svarende til 45 pct. af årets resultat.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der indledningsvist udbetales et udbytte på 2,50 kr. pr. aktie, samt at bestyrelsen får en bemyndigelse til at udbetale yderligere op til 2,50 kr. pr. aktie, siger Spar Nords administrerende direktør Lasse Nyby.





Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lasse Nyby på 96 34 40 11 eller til undertegnede på 96 34 42 36.





Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

IR-chef





