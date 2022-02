Klépierre: NOTE D’INFORMATION SUR LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UNE OBLIGATION ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN MAI 2022

English French

Paris, le 10 février 2022

Klépierre annonce aujourd’hui l’exercice de l’option de remboursement anticipé (« Residual maturity call option ») incluse dans son emprunt obligataire de 100 000 000€ arrivant à échéance le 25 mai 2022 et portant un coupon à hauteur de 1,10% (code ISIN : FR0013514213). Conformément aux termes et conditions des obligations prévus dans le Prospectus de base en date du 13 mai 2020 ainsi que dans les « Final Terms » en date du 19 mai 2020, cette option permet à Klépierre de rembourser au pair la totalité des obligations en circulation trois mois avant leur date de maturité initiale.

Le remboursement interviendra le 25 février 2022. Les obligations seront remboursées au pair pour un total de 100 000 000€ augmenté des intérêts courus allant de la dernière date de paiement de coupon (inclus) jusqu’à la date de remboursement anticipé (exclus) soit 831 780€.

Ce remboursement anticipé de dettes obligataires optimise la position de liquidité de Klépierre, à la suite des récentes cessions finalisées en décembre 2021.

Société Générale Securities Services agit en tant qu’agent payeur dans le cadre de cette opération.

