Vestjysk Banks årsrapport 2021

English Danish





10. februar 2022





Hovedpunkter for 2021

Vestjysk Bank realiserede i 2021 et resultat efter skat på 1.080 mio. kroner, hvilket er meget tilfredsstillende.

Som omtalt i kvartalsrapporterne i 2021 er resultatet væsentligt påvirket af engangsindtægter og -omkostninger i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse i januar 2021. Korrigeres der for engangsposterne i den forbindelse, udgør resultatet efter skat 725 mio. kroner.

Fusionen med Den Jyske Sparekasse er forløbet tilfredsstillende. Synergierne udmønter sig som forventet, og engangsomkostningerne i forbindelse med fusionen er lavere end estimeret. Fusionsprocessen vurderes gennemført.

Samtidigt med fusionsprocessen har banken på tilfredsstillende vis udviklet sin forretning. Udover bankens fokus på servicering af både privat- og erhvervskunder i filialerne, er indsatsen på bankens nicheområder (sundhed, vedvarende energi, turisme, fiskeri og landbrug) skærpet – senest med etableringen af bankens Fiskericenter i Thyborøn.

Årets resultat er ikke direkte påvirket af effekterne af Corona-pandemien. Resultatet er påvirket af ledelsens skøn i forhold til nedskrivninger vedrørende den økonomiske usikkerhed, Corona-pandemien medfører. Den stigende usikkerhed omkring afrikansk svinepest medfører også, at bankens nedskrivninger i form af et ledelsesmæssigt skøn er øget ultimo 2021. Banken har siden 30. september 2021 øget det ledelsesmæssige skøn med 67 mio. kroner fra 258 mio. kroner til 325 mio. kroner som følge af den økonomiske usikkerhed, hvilket svarer til 1,9 % af bankens nettoudlån. Det ledelsesmæssige skøn dækker de økonomiske usikkerheder omkring stigende råvare- og energipriser for bankens erhvervskunder, stor usikkerhed om prisniveau og stigende priser på foder og energi for bankens svineproducenter - særligt smågriseproducenterne, risikoen for yderligere udbredelse af afrikansk svinepest, risikoen for flaskehalse på arbejdsmarkedet og sidst men ikke mindst usikkerheden i relation til Corona-pandemien.

I forbindelse med at banken i 4. kvartal 2021 har opdateret budgetter og forecasts har banken forøget det udskudte skatteaktiv med en skatteindtægt på yderligere 113 mio. kr. Sammen med skatteindtægten i forbindelse med fusionen på 82 mio. kr. udgør den samlede skatteindtægt i 2021 herefter 195 mio. kroner.

Nedenstående hovedpunkter er opgjort efter korrektion for engangsposter ved fusionen med Den Jyske Sparekasse. Sammenligningstallene er pr. 31. december 2020 og er ikke korrigeret for Den Jyske Sparekasse.

Resultatet efter skat udgør 725 mio. kroner (303 mio. kroner pr. 31. december 2020).

Egenkapitalen forrentes med 14,7% p.a. efter skat (9,8 % pr. 31. december 2020).

Basisindtægter udgør 1.538 mio. kroner (887 mio. kroner pr. 31. december 2020).

Omkostningsprocenten er på 60,8 (59,8 pr. 31. december 2020).

Basisresultatet før nedskrivninger udgør 604 mio. kroner (357 mio. kroner pr. 31. december 2020).

Nettotilbageførsler på nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udgør 20 mio. kroner (nettonedskrivninger på 29 mio. kroner pr. 31. december 2020).





Opfølgning på forventningerne til 2021 og bankens forventninger til 2022

I forbindelse med årsrapporten 2020 udmeldte banken en forventning om et resultat efter skat i 2021 i niveauet 500-550 mio. kroner, når der korrigeres for engangsposter ved fusionen med Den Jyske Sparekasse. Der blev også udmeldt en forventning om et samlet resultat inkl. engangsposter og efter skat i niveauet 800-900 mio. kroner.

Banken har siden opjusteret forventningerne tre gange - henholdsvis den 9. august 2021, den 12. oktober 2021 og den 13. januar 2022. I den seneste opjustering var forventningen til resultatet efter skat, uden indregning af engangsposter i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse, 725 mio. kroner. Samtidig var forventningen til det samlede resultat inkl. engangsposter og efter skat 1.080 mio. kroner.

Det realiserede resultat for 2021 er i overensstemmelse med bankens udmeldinger. Banken forventer et resultat før skat i 2022 i niveauet 600-650 mio. kroner. Der er usikkerheder omkring bankens forventede resultat i 2022.

Usikkerhederne knytter sig primært til bankens eksponering mod landbruget. Særligt den store usikkerhed om prisniveau og stigende priser på foder og energi samt risikoen for udbredelse af afrikansk svinepest for bankens svineproducenter, kan medføre en betydelig negativ effekt på størrelsen af bankens nedskrivninger.





Henvendelser

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.





Vestjysk Bank A/S





Kim Duus Jan Ulsø Madsen

Bestyrelsesformand Adm. bankdirektør











Vestjysk Bank A/S

Industrivej Syd 13C

7400 Herning

Telefon 96 63 20 00



CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk

