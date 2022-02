Finnish English

Scanfil Oyj Pörssitiedote 10.2.2022 klo 11.30



Jarkko Takanen eroaa Scanfil Oyj:n hallituksesta



Jarkko Takanen on ilmoittanut muuttavansa pois Suomesta sekä ottavansa vastaan uusia työtehtäviä ulkomailla, minkä vuoksi hän on tänään 10.2.2022 jättänyt eroilmoituksensa Scanfilin hallitukselle. Jarkko Takasen viimeiseksi päiväksi Scanfilin hallituksen jäsenenä on sovittu 21.2.2022. Muutoksen jälkeen hallituksessa on neljä jäsentä. Scanfil järjestää 21.4.2022 yhtiökokouksen, joka tulee valitsemaan uudet hallituksen jäsenet.



Scanfil Oyj



Lisätietoja:



Harri Takanen

hallituksen puheenjohtaja

puh. 040 555 3500

harri.takanen@scanfil.com



Jarkko Takanen

hallituksen jäsen 21.2.2022 asti

puh. 040 5545 500

jarkko.takanen@jussicapital.fi



Scanfil lyhyesti

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.



Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lue lisää: www.scanfil.com