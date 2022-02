Rättelse Bokslutskommuniké Fenix Outdoor International AG

English Swedish

Rättelse: Referens till MAR var endast gjord i rapport bifogad till pressmeddelandet, men inte direkt i pressmeddelandet. Nu inkluderat, adderad text i kursiverad stil

Delårsrapport

2021-01-01 – 2021-12-31

Fjärde kvartalet 2021-10-01 – 2021-12-31

Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 199 620 (TEUR 151 765), en ökning med 31,5%.

Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 32 253 (TEUR 20 948).

Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR 17 624 (TEUR 5 037).

Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 17 085 (TEUR 559).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 11 740 (TEUR -3 283).

Resultat per aktie uppgick till EUR 0,88 (EUR -0,23).

Under det fjärde kvartalet avyttrades Brunton verksamheten. Försäljningen har inte orsakat någon väsentlig inverkan på Fenix Outdoors finansiella nyckeltal.

Perioden 2021-01-01 – 2021-12-31

Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 658 221 (TEUR 571 512), en ökning med 15,2%.

Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 135 308 (TEUR 109 964).

Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR 83 851 (TEUR 61 096).

Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 81 741 (TEUR 53 503).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 56 661 (TEUR 33 866). Resultat per aktie uppgick till EUR 4,25 (EUR 2,54).



Utdelningsförslag och händelser efter rapportperiodens slut

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 15,00 (12,00) Svenska Kronor, ”SEK”, per B-aktie och 1,5 (1,2) SEK per A-aktie. Styrelsen föreslår också en extra utdelning om SEK 5,0 per B-aktie och 0,5 per A-aktie.

Återköp av egna aktier i bolaget

Bolaget återstartar sin möjlighet att återköpa egna aktier enligt villkor definierade i press release från 2019-02-14, med undantag att ingen bortre tidsgräns är satt. Per den sista december ägde bolaget 119 598 B-aktier representerande 0,89% av kapitalet.

Det har inte inträffat något materiellt efter rapportperiodens slut.

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:30 den 9 februari 2022.

Kontakt person Martin Nordin, Arbetande Styrelseordförande +41 797 99 27 58

Bilaga