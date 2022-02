English Finnish

11:45 Lontoo, 13:45 Helsinki, 10.02.2022 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

TIETO AFARAK GROUP OYJ:N INTERNETSIVUSTOON LIITTYEN

Afarak Group Oy:n internetsivusto ei ole toiminut maanantaista 7.2.2022 lähtien. Sivustoa koskeva ongelma liittyy palveluntarjoajan vaihdokseen ja valitettavasti tähän siirtoon liittyen on ilmaantunut yllättävä viivästyminen. Yhtiö pyrkii ratkaisemaan tilanteen kiireellisesti palauttaakseen sivuston toiminnallisuuden.



Helsingissä, 10.02.2022

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet