10.2.2022 klo 16.00





RAPALA VMC OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2021: KAIKKIEN AIKOJEN KORKEIN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO JA KONSERNIN OMIEN TUOTTEIDEN LIIKEVAIHTO – STRATEGIAN TOTEUTUS PUREE VAHVASTI YHDISTETTYNÄ VOIMAKKAASEEN MARKKINAKYSYNTÄÄN

Tammi–joulukuu (FY) lyhyesti:

Liikevaihto oli 294,3 MEUR, mikä oli 13 % edellistä vuotta korkeampi (261,3). Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 14 % edellisestä vuodesta.

Liikevoitto oli 32,1 MEUR (10,7).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 32,7 MEUR (21,5).

Hybridilaina maksettiin takaisin marraskuussa 2021

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 24,4 MEUR (42,5).

Tilikauden voitto oli 19,8 MEUR (3,4).

Osakekohtainen tulos oli 0,45 EUR (0,04).

Osinkoehdotus on 0,15 EUR per osake (- EUR).

Ohjeistus vuodelle 2022: Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Heinä–joulukuu (H2) lyhyesti:

Ensimmäisen ja toisen vuosipuolikkaan välillä on ollut poikkeuksellista heilahtelua sekä vuonna 2020 että 2021, sillä pandemia-ajan vuodet eivät ole noudattaneet tavanomaista kausivaihtelua.

Liikevaihto oli 134,6 MEUR, mikä oli 7 % edellistä vuotta matalampi (144,2). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto oli 7 % edellistä vuotta matalampi.

Liikevoitto oli 5,8 MEUR (11,6).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 6,2 MEUR (17,3).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,2 MEUR (29,1).

Tilikauden voitto oli 1,7 MEUR (7,2).

Osakekohtainen tulos oli 0,02 EUR (0,16).

*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Nicolas Cederström Warchalowski: Rapala VMC -tiimiläisemme ympäri maailmaa puhalsivat yhteen hiileen selviten hienosti kaikista pandemiaan liittyvistä haasteista ja tehden vuodesta 2021 kaikkien aikojen ennätyksellisimmän. Pandemian alusta asti henkilöstömme terveys ja turvallisuus ovat olleet etusijalla; vuonna 2020 implementoidut tiukat operatiiviset kontrollitoimet pidettiin ennallaan myös vuonna 2021, minkä seurauksena pandemian vaikutukset Rapala VMC -konserniin olivat suhteellisen vähäiset. Toisaalta hyödyimme myös urheilukalastusalan kysynnän kasvusta.

Olen todella ylpeä muistellessani vuotta 2021. Tunnen itseni hyvin etuoikeutetuksi saadessani johtaa tiimiä, joka yhdessä toimien on saavuttanut näin hienoja tuloksia. Konsernissamme on useita vastikään ylennyksen saaneita johtajia, jotka olivat loistavasti tilanteen tasalla ja auttoivat tekemään vuodesta erinomaisen.

Vuoden 2021 liikevaihto kasvoi 13 % edellisvuodesta 294,3 miljoonaan euroon, vaikka emme myyneet enää Shimanoa tai useita pienempien kolmansien osapuolten brändien tuotteita Euroopan tärkeimmillä markkinoilla vuonna 2021, mikä vaikutti merkittävästi liikevaihtoon. Konsernin omistamiin brändeihin kiinnitettiin entistä enemmän huomiota, ja niiden liikevaihto olikin 227,7 miljoonaa euroa – niin ikään uusi ennätys. Saavutimme vuonna 2021 myös kaikkien aikojen korkeimman vertailukelpoisen liikevoiton 32,7 miljoonaa euroa. Kaiken lisäksi vuonna 2021 maksoimme kokonaisuudessaan takaisin hinnakkaan hybridilainan, minkä johdosta taseemme on nyt vahva ja tarjoaa erinomaisen pohjan tulevaa kasvua varten.

2021 merkitsi uutta aikakautta Rapala VMC:lle, sillä konsernimme ei enää toimi Shimano-tuotteiden jakelijana Euroopan suurimmilla markkinoilla. Vuoden 2021 aikana useita Shimano -tuotenimikkeitä poistettiin systemaattisesti käytöstä, ja sen sijaan valmistauduimme lanseeraamaan huomattavan määrän Okuma-tuotenimikkeitä Euroopan ja Venäjän markkinoilla vuonna 2022. Tämän merkittävän projektin lopputuloksena alamme vuonna 2022 myydä pelkästään konsernin brändeistä koostuvaa vapa- ja kelaportfoliota. Tämä tarjoaa hyvän, vankan kasvualustan konsernillemme useiksi tuleviksi vuosiksi.

Erityisen ylpeänä totean meidän tehneen vuonna 2021 läpimurron vastuullisuuden saralla. Ilman puhtaita ja terveitä vesialueita ei ole mahdollista kalastaa – eikä ilman niitä olisi Rapala VMC:täkään. Kunnianhimoinen tavoitteemme on periksiantamattoman työskentelyn avulla saavuttaa lähivuosina asema yhtenä maailman johtavista vastuullisista kalastusvälineyrityksistä. Tiedostamme riman olevan korkealla, mutta se saa meidät vain tekemään töitä entistä kovemmin.

Konsernin hallintorakenteita on yksinkertaistettu; byrokratiaa, tuotenimikkeiden ja jakelukeskusten määrää karsittu, brändistrategioita terävöitetty ja taloudellista ja operatiivista toimintamallia parannettu. Näiden toimenpiteiden johdosta Rapala VMC on nyt entistä ketterämpi ja voimme toteuttaa strategiaamme vaivattomammin – hauskanpitoa unohtamatta – samalla kun työskentelemme yhdessä entistä tiiviimpänä ONE RAPALA VMC -tiiminä.

Vuonna 2020 saimme päätökseen aiempien vuosien haasteiden ratkaisemisen kannalta välttämättömät toimet, kuten Batamin uistintehtaan alasajon. Nyt tavoitteena on tehdä yhtiöstä yhtenäinen, konsernin brändeihin ja innovatiivisuuteen keskittyvä urheilukalastuksen voimatekijä. Tämä muutoksen ja kasvun matka on vasta aluillaan, ja odotan suurella innolla niin Rapala VMC:n täyden potentiaalin valjastamista tulevina vuosina kuin myös yhtiön saavuttavan aseman yhtenä johtavista vastuullisista kalastusvälineyrityksistä.

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2021 2020 % 2021 2020 % Liikevaihto 134,6 144,2 -7 % 294,3 261,3 +13 % Liikevoitto 5,8 11,6 -50 % 32,1 10,7 +200 % % liikevaihdosta 4,3 % 8,0 % 10,9 % 4,1 % Vertailukelpoinen liikevoitto * 6,2 17,3 -64 % 32,7 21,5 +52 % % liikevaihdosta 4,6 % 12,0 % 11,1 % 8,2 % Liiketoiminnan nettorahavirta 1,2 29,1 -96 % 24,4 42,5 -43 % Nettovelkaantumisaste % 50,7 % 31,6 % 50,7 % 31,6 % Tulos per osake, EUR 0,02 0,16 0,45 0,04 +1108 % *Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö



Vuonna 2021 markkinaympäristön vire oli positiivinen, ja COVID-19-pandemialla oli siihen merkittävä vaikutus. Myös liiketoimintaympäristö oli suotuisa ja vähittäiskauppojen ja kuluttajien kysyntä vahvaa kaikilla tärkeimmillä markkinoilla tukien konsernin erinomaista suoriutumista. Ulkoharrastusten suosio pysyi korkealla tasolla, vaikka ympäri maailmaa COVID-19-rajoituksia lievennettiin edellisvuoteen verrattuna. Hyvä talvisesonki Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa vaikutti positiivisesti talviurheilu- ja talvikalastusliiketoimintaan.

Liiketoimintakatsaus tammi–joulukuu 2021

Konsernin koko vuoden liikevaihto oli 13 % edellisvuotta korkeampi raportoiduin valuuttakurssein mitattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi orgaanisesti 14 % vertailukaudesta. ONE RAPALA VMC -strategian nopeasta toteuttamisesta johtuen konsernin omien tuotteiden myynti kasvoi merkittävästi viime vuodesta kaikissa päätuotekategorioissa, kun taas kolmansien osapuolien tuotteiden myynti laski pääasiassa tiettyjen jakelusopimusten päättämisen seurauksena.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikan myynti kasvoi 22 % vertailukaudesta raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna ja 26 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla mitattuna.

Kalastustuotteiden kysyntä Pohjois-Amerikassa oli korkealla tasolla läpi vuoden. Ensimmäinen vuosipuolisko oli poikkeuksellinen kysynnän jatkaessa vahvistumistaan vuoden 2020 lopusta. Myös toisella vuosipuoliskolla kysyntä oli hyvää, mutta ei niin vahvaa kuin vertailukaudella, jolloin COVID-19-rajoitusten lievennys aiheutti erityisen kysyntäpiikin markkinalla. Kaiken kaikkiaan vuosi oli erittäin vahva Pohjois-Amerikassa, mitä kuvastavat kaksinumeroiset kasvuprosentit kaikissa konsernituotekategorioissa.

Pohjoismaat

Pohjoismaiden myynti kasvoi 9 % vertailuajankohdasta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti kasvoi 8 %.

Viime vuoteen nähden myyntiä kasvatti piristynyt vähittäiskaupan ja loppuasiakkaiden kalastustuotekysyntä sekä hyvät talviolosuhteet. Myynti kasvoi tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla johtuen pääasiassa vahvasta konsernin omien tuotteiden myynnistä etenkin kalastus- ja talviurheilutuotekategorioissa. Vuoden 2021 aikana 13 Fishing -tuotteet lanseerattiin onnistuneesti ja ne saivat hyvän vastaanoton Pohjoismaiden asiakaskunnalta.

Muu Eurooppa

Muun Euroopan myynti kasvoi 1 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti kasvoi 2 % edellisestä vuodesta.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla muun Euroopan markkinan myynti kasvoi merkittävästi kysynnän jatkaessa vahvistumistaan vuoden 2020 lopusta. Toisella vuosipuoliskolla markkinan kysyntä oli yhä hyvää, mutta ei yhtä vahvaa kuin vertailukaudella, mikä johti myynnin laskuun vuoden 2020 toiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Kaiken kaikkiaan myynti muun Euroopan markkinalla kasvoi viime vuodesta pääosin konsernin omien tuotteiden myynnin kehityksen ansiosta.

Muu maailma

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna muun maailman myynti kasvoi 12 % vertailukaudesta. Raportoiduin valuuttakurssein mitattuna myynti kasvoi 11 % edellisvuoteen verrattuna.

Muun maailman markkinalla kysyntä konsernin valikoimalle oli vakaalla tasolla läpi vuoden ja suurin osa maantieteellisistä alueista kasvoi hyvin edellisvuoteen verrattuna. Markkinan nopea toipuminen jatkui vuoden 2020 lopusta, ja myynnin kehitys oli erityisen vahvaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Muun maailman markkinan koko vuoden myynnin kasvuprosentit olivat kaksinumeroisia, vaikka samaan aikaan päätettiin tiettyjä kolmansien osapuolien tuotteiden jakelusopimuksia, millä oli merkittävä negatiivinen vaikutus kokonaismyyntiin.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

FY FY Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2021 2020 % muutos % Pohjois-Amerikka 134,8 110,2 +22 % +26 % Pohjoismaat 45,5 41,6 +9 % +8 % Muu Eurooppa 80,6 79,8 +1 % +2 % Muu maailma 33,4 29,7 +12 % +11 % Yhteensä 294,3 261,3 +13 % +14 % H2 H2 Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2021 2020 % muutos % Pohjois-Amerikka 64,9 69,8 -7 % -7 % Pohjoismaat 20,2 19,3 +5 % +4 % Muu Eurooppa 33,7 38,2 -12 % -13 % Muu maailma 15,8 16,9 -7 % -9 % Yhteensä 134,6 144,2 -7 % -7 %

Taloudellinen tulos ja kannattavuus



Vertailukelpoinen (ilman realisoimattomia operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto kasvoi 11,2 MEUR edellisestä vuodesta. Valuuttakurssien muutosten vaikutus liikevoittoon oli negatiivinen, ja vertailukelpoisin valuuttakurssein vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 11,8 MEUR. Raportoitu liikevoitto nousi 21,4 MEUR edellisestä vuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus raportoituun liikevoittoon oli -0,6 MEUR (-10,8).

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 11,1 % (8,2) koko vuonna. Parantunutta kannattavuutta ajoi vahva myynti ja kohentunut myyntikate korkeampikatteisten konsernin omien tuotteiden myynnin osuuden kasvettua suhteessa kokonaismyyntiin. Lisäksi hyvillä talviolosuhteilla oli positiivinen vaikutus myyntiin ja kannattavuuteen. Muita vahvan kannattavuuden ajureita olivat muun muassa toimitusketjun kyvykkyys vastata kysynnän nopeisiin muutoksiin sekä jatkuvat toimenpiteet ”ONE RAPALA VMC” -strategian jalkauttamiseksi.

Raportoitu liikevoittomarginaali oli 10,9 % (4,1) koko vuonna. Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia -0,2 MEUR (-0,1). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat nettokuluerät olivat -0,4 MEUR (-10,7).

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 4,1 MEUR (4,2) koko vuonna. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 2,3 MEUR (3,2) ja rahoituserien valuuttakurssitappiot (netto) 1,8 MEUR (1,0).

Nettotulos koko vuonna kasvoi 16,4 MEUR ollen 19,8 MEUR (3,4) ja osakekohtainen tulos oli 0,45 EUR (0,04). Määräysvallattomien omistajien osuus voitosta oli 1,5 MEUR (1,0).

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2021 2020 % 2021 2020 % Liikevaihto 134,6 144,2 -7 % 294,3 261,3 +13 % Liikevoitto /-tappio 5,8 11,6 -50 % 32,1 10,7 +200 % Vertailukelpoinen liikevoitto * 6,2 17,3 -64 % 32,7 21,5 +52 % Tilikauden voitto / tappio 1,7 7,2 -76 % 19,8 3,4 +482 % * Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.



Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2021 2020 % 2021 2020 % Liikevoitto/-tappio 5,8 11,6 -50 % 32,1 10,7 +200 % Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset 0,0 0,0 0,2 0,1 Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,5 5,7 0,4 10,7 Vertailukelpoinen liikevoitto 6,2 17,3 -64 % 32,7 21,5 +52 % Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Segmenttikatsaus

Konsernin tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna konsernin omien tuotteiden myynti kasvoi 42,5 MEUR vertailujaksosta. Konsernituotteiden vahvaan kysyntään vaikuttivat pääasiassa kalastuksen lisääntynyt suosio ulkoilma-aktiviteettina sekä hyvät talviolosuhteet. Koko vuoden tasolla suurin osa konsernituotekategorioista kasvoi merkittävästi ja maantieteellisesti konsernin omien tuotteiden myynti oli erityisen vahvaa Pohjois-Amerikan markkinalla.

Kolmansien osapuolien tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna kolmansien osapuolien myynti laski 7,2 MEUR vertailukaudesta. Kuten odotettua, tiettyjen kolmansien osapuolten jakelusopimusten päättämisillä oli negatiivinen vaikutus myyntiin, erityisesti Pohjoismaiden, Muun Euroopan ja muun maailman markkinoilla. Kolmansien osapuolien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto kuitenkin kasvoi viime vuoteen verrattuna laskeneesta myynnistä huolimatta.

Liikevaihto toimintasegmenteittäin

FY FY Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2021 2020 % muutos % Konsernin tuotteet 227,7 187,5 +21 % +23 % Kolmansien osapuolien tuotteet 66,6 73,8 -10 % -10 % Yhteensä 294,3 261,3 +13 % +14 %





H2 H2 Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2021 2020 % muutos % Konsernin tuotteet 107,2 109,2 -2 % -2 % Kolmansien osapuolien tuotteet 27,4 35,0 -22 % -23 % Yhteensä 134,6 144,2 -7 % -7 %

Vertailukelpoinen liikevoitto toimintasegmenteittäin

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2021 2020 % 2021 2020 % Konsernin tuotteet 7,5 19,1 -61 % 29,5 23,4 +26 % Kolmansien osapuolien tuotteet -1,3 -1,8 +27 % 3,2 -1,9 +268 % Vertailukelpoinen liikevoitto 6,2 17,3 -64 % 32,7 21,5 +52 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,4 -5,7 +93 % -0,6 -10,8 +95 % Liikevoitto/-tappio 5,8 11,6 -50 % 32,1 10,7 +200 %

Taloudellinen asema

Vahvan kannattavuuden myötä liiketoiminnan nettorahavirta oli hyvällä tasolla 24,4 MEUR (42,5), mutta käyttöpääoman nettomuutoksella oli liiketoiminnan nettorahavirtaan negatiivinen vaikutus. Käyttöpääoman negatiivisen kehityksen taustalla vaikuttivat erityisesti toimitusketjuihin liittyvät haasteet, erityisesti pitkittyneet rahtiaikataulut ja matkalla olevien tavaroiden määrän kasvu, mikä kasvatti varastoarvoja. Kokonaisuudessaan käyttöpääoman nettomuutos oli -2,9 MEUR (20,4) ja se laski liiketoiminnan rahavirtaa 23,3 MEUR verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuoden 2021 lopun varastoarvo oli 86,2 MEUR (68,8). Varastovarauksen muutoksen vaikutus varastoarvoon oli positiivinen (1,8 MEUR), kun taas valuuttakurssien muutosten vaikutus oli negatiivinen (2,3 MEUR). Varastoarvon kasvuun vaikuttivat normaalia korkemmat matkalla olevien tavaroiden varastot sekä toimenpiteet varastotasojen kasvattamiseksi valituissa hyvän kysyntänäkymän kategorioissa. Lisäksi uudet Okuma -tuotteet vaikuttivat varastoarvon kasvuun.

Investointien nettorahavirta kasvoi vertailuvuodesta ollen 22,7 MEUR (3,8). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 14,0 MEUR (5,0) ja omaisuuden myynnit olivat 1,6 MEUR (1,2). Käyttöomaisuusinvestointien kasvu johtui pääasiassa Okuman Euroopan ja Venäjän jakeluoikeuksien hankinnasta.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 59,9 MEUR vuoden lopussa. Velkaisuusaste nousi ja omavaraisuusaste laski edellisestä vuodesta. Konserni täyttää tällä hetkellä kaikki rahoittajiensa vaatimukset ja uskoo täyttävänsä kaikki rahoitussopimusten vaatimukset myös tulevaisuudessa. Konsernin kassavarat olivat 27,8 MEUR vuoden 2021 lopussa. Lisäksi konserni maksoi pois 25 MEUR hybridilainan 15. marraskuuta vuonna 2021.

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2021 2020 % 2021 2020 % Liiketoiminnan nettorahavirta 1,2 29,1 -96 % 24,4 42,5 -43 % Korollinen nettovelka kauden lopussa 70,6 45,2 +56 % 70,6 45,2 +56 % Nettovelkaantumisaste % 50,7 % 31,6 % 50,7 % 31,6 % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 44,2 % 52,5 % 44,2 % 52,5 % Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.

Strategian toteuttaminen

Yhtiön strateginen tavoite on olla yhtenäinen konsernin brändeihin ja innovatiivisuuteen keskittyvä urheilukalastuksen voimatekijä. Nykyiset strategiset toimet, huomattavasti vahvistuneet kyvykkyydet ja nopeutunut strategian toteuttaminen tähtäävät vapauttamaan Rapala VMC:n täyden kasvupotentiaalin tulevaisuudessa sekä saavuttamaan lähivuosina aseman yhtenä maailman johtavista vastuullisista kalastusvälineyrityksistä.

Konsernin strategian ydin perustuu kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat kaikki sidoksissa toisiinsa ja yhteneviä kaikkien liiketoimintayksiköiden kesken. Tulevat strategiset toimet perustuvat ydinosaamiseemme, johon kuuluu brändiportfolion hyödyntäminen, valmistus- ja hankintamalli, tutkimus- ja kehitysosaaminen sekä laaja myyntiverkosto ja paikallinen markkinatuntemus ympäri maailman. Oikeisiin asioihin keskittyminen sekä toiminnan nopeus ovat strategisen päätöksenteon keskiössä mahdollistaen oikeat, mutta samalla ketterät ratkaisut kilpailukykyisellä markkinalla. Strategian toimeenpano etenee nopeasti, sillä monet ONE RAPALA VMC:n strategiset tavoitteet ovat osoittautuneet hyvin synergistisiksi keskenään.

Tiimi/Kulttuuri – Ensimmäinen strateginen osa-alue perustuu ajatukseen, jossa yhtiön kaikki liiketoimintayksiköt pyrkivät toimimaan yhtenä kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa yhtenäisen, yhteistyöhaluisen, dynaamisen ja kasvuun tähtäävän yrityskulttuurin. Otimme ison askeleen eteenpäin vuonna 2021 saavuttaaksemme yhtenäisen yrityskulttuurin ympäri maailmaa jatkuneesta globaalista pandemiasta huolimatta. Tärkeät uudelleenjärjestelyt sekä muutokset yhtiön johtoportaassa ovat mahdollistaneet yhtenäisen, ketterän ja kasvuhakuisen toimintaympäristön tulevaisuutta varten.

Kestävä kehitys – Taistelemme yhdessä sen takaamiseksi, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia kestävästä kalastuksesta ja ulkoilusta. Haluamme olla toimialamme suunnannäyttäjä ja edellyttää konkreettisia vastuullisia tekoja kaikilta tiimiläisiltämme varmistaaksemme, että saamme aikaan kestäviä, pitkän aikavälin muutoksia. Konserni on edennyt nopeasti tavoitteessaan olla yksi johtavista vastuullisista kalastustarvikeyrityksistä. Olemme saaneet valmiiksi kestävän kehityksen toimintasuunnitelmat useille brändeillemme. Näihin suunnitelmiin sisältyvät esimerkiksi tavoitteet koskien uusiutuvan energian käyttöä, muovittomien pakkausten lanseeraaminen sekä siirtyminen ekologisempiin raaka-aineisiin tuotannossa.

Kuluttaja – Loppukäyttäjään keskittyminen on tärkeä osa uutta strategiaa. Tavoitteena on olla trendien aallonharjalla ja tuoda uusia, jännittäviä tuotteita markkinoille. Konserni on panostanut vuoden aikana uuteen verkkokauppa-alustaan, joka otettiin käyttöön Euroopassa vuoden 2021 aikana. Uusi alusta on ketterä ja myyntivetoinen kanava, joka tarjoaa korkealuokkaista asiakaspalvelua, tietoa, viihdettä sekä arvoa kuluttajille. Käyttöönotto Pohjois-Amerikan osalta on suunnitteilla vuodelle 2022. Uusi verkkokauppa-alusta tuo osaltaan esille yhtiön vahvaa kiinnostusta olla enemmän vuorovaikutuksessa suoraan kuluttajien kanssa.

Asiakas – Suhteet tärkeimpien asiakkaiden kanssa ja paikallinen markkinajohtajuus korostuvat laajan tietotaitomme ja jatkuvien myyntikanavainvestointien kautta. Olemme ottaneet käyttöön keskitetysti johdetun ja koordinoidun end-to-end-hinnoitteluprosessin. Tämän myötä pystymme parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä toimimaan yhtenäisemmin ja kokonaisvaltaisemmin maailmanlaajuisella kalastusmarkkinalla.

Tuotekehitys/Innovaatio – Tutkimus & kehitys- sekä tuotekehitys & innovaatio -yksiköt vahvistavat edelleen asemaansa konsernin kilpailuetuna markkinalla, jossa kalastajat ympäri maailman vaativat uusia innovaatiota pyydystääkseen parempia saaliita. Konsernin tuotekehitys & innovaatio -yksikkö on kokonaan uudelleenjärjestelty vuoden 2021 aikana, jotta asiakkaiden ja kuluttajien tarpeet voidaan huomioida kaikkialla maailmassa. Uuden yksikön työskentelytapa perustuu yhä vahvemmin yhteistyöhön tuotteiden pitkäaikaisen suunnittelun ja alueellisen sopivuuden takaamiseksi. Lisäksi yhtiö aloitti historiansa laajimman tuotenimikkeiden karsimisprojektin, joka jatkuu vuonna 2022. Tuotenimikkeiden karsimisen avulla pystymme keskittymään enemmän omiin tuotteisiimme ja panostamaan tulevaisuuden menestyjiin ja voittajiin.

Operaatiot/Talous – Yhtiö jatkaa panostuksia operaatioihinsa saavuttaakseen toiminnallisen huippuosaamisen ja parantaakseen käyttöpääomatehokkuutta ja kannattavuutta. Olemme edistyneet hyvin integroidun liiketoiminnan suunnittelumallin ja globaalin S&OP-prosessin kanssa, mikä parantaa käyttöpääomatehokkuutta ja tärkeiden tuotteiden saatavuutta. Lisäksi konserni jatkoi toimintojen keskittämistä siirtämällä Baltian alueen varastotoiminnot Liettuan Kaunaksesta Viroon Pärnun jakelukeskukseen joulukuussa 2021. Onnistuneiden keskittämistoimien ansiosta Viron jakelukeskus on nyt valmis palvelemaan kaikkia Pohjoismaisia ja Baltian asiakkaita yhdestä lokaatiosta.

Tuotekehitys

Perusta tulevaisuuden kehityshankkeille on vahvistunut huomattavasti entistä vankemman tuotekehitys- ja innovaatioyksikön myötä. Uuden selkeämmän kategoriajohtamismallin mukaisesti viidelle tärkeimmälle maantieteelliselle alueelle on nimetty tuotekehitystiimit tunnistamaan ja huomioimaan kuluttajien tarpeet mahdollisimman tehokkaasti. Vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla painopisteenä oli avainbrändien pitkän aikavälin tuotesuunnitelmien kehittäminen. Tulevaisuuden kannalta tärkein tavoite on ollut selkeiden ja ytimekkäiden tuotestrategioiden määrittäminen seuraavalle 3-5 vuodelle. Myynnin ja markkinoinnin yhteistyön vaaliminen on ollut olennaista markkinoilla olevien mahdollisuuksien tunnistamiseksi ympäri maailmaa. Näiden pitkän aikavälin suunnitelmien ja organisaatiomuutosten lisäksi niin yritysasiakkaiden kuin kuluttajienkin kiinnostus on pysynyt korkealla uusien innovatiivisten tuotteiden tultua markkinoille.

Uudet tuotelanseeraukset sekä avovesi- että talvikalastusta varten johtivat suureen kiinnostukseen tärkeimmillä maantieteellisillä alueilla. Uistinmarkkinoilla uudessa Flash X -sarjassa esiteltiin jännittäviä innovaatioita, kuten myös parempi ekologisesti kestävä pakkausvaihtoehto. Balsauistinten jatkuva menestys siivitti kasvua ympäri maailmaa Elite ja OTT’s Garage -tuoteperheiden uusien, vahvojen lisäysten myötä. Euroopassa esitellyt Okuma-tuotteet herättivät valtavaa kiinnostusta vapa- ja kelakategoriassa, samoin kuin 13Fishing -tuotteet, jotka lanseerattiin vahvasti ympäri maailmaa. Uutuuksia tuotiin markkinoille myös Rapala ja Williamson -brändättyjen vapojen kategoriassa, mikä turvasi hyvän valikoiman tuotteita eri brändeiltä ja eri hintaluokissa. VMC:n menestys yhtenä avainbrändeistämme jatkui uutuuslanseerausten myötä niin Amerikassa, APAC-maissa kuin Euroopassakin. Markkinoille tuotiin suuri valikoima uusia koukku- ja pientuotedesigneja vastaamaan akuutteihin alueellisiin tarpeisiin. Siimamarkkinoilla Sufix puolestaan aiheutti kuohuntaa edistyksellisellä Gel Phase -menetelmällään ja täysin uudella fluorocarbon -siimamateriaalillaan, joka on entistä vahvempi, kestää paremmin kulutusta ja on käytännössä näkymätön veden alla. Kaiken kaikkiaan vuosi 2021 oli globaalisti erittäin hyvä laajan uuden tuotevalikoiman ansiosta. Panostukset innovaatioihin ja kehityshankkeisiin kaikissa tuotekategorioissa viitoittavat epäilemättä tietä uusille aluevaltauksille tuotevalikoimassamme tulevina vuosina.

Vastuullisuus

Konsernin tavoitteena on saavuttaa asema yhtenä maailman johtavista vastuullisista kalastusvälineyrityksistä vuoteen 2024 mennessä. Hyvin menestyksekkään vuoden 2021 aikana vastuullisuusstrategiamme toimeenpano eteni aikataulussaan ja saimme aikaan vaikuttavia tuloksia useilla osa-alueilla. Vuoden alussa lanseerasimme mullistavan Sufix Recycline -monofiilisiiman, joka on valmistettu täysin kierrätetyistä raaka-aineista. Esittelimme myös ensimmäisen muovittoman pakkauksen Marttiini-puukoille ja Rapalan Nauvo- ja Harmaja-uistimille. Nämä ovat saavutuksia, jotka ovat osa tavoitteitamme tuoda markkinoille ekologisempia pakkauksia. Marttiinista tuli viime vuonna konsernin ensimmäinen hiilineutraali yritys, mikä osoittaa sitoutumisemme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen yksiköissämme. Rapalan Euroopan yksiköt Suomessa, Venäjällä ja Virossa, sekä Marttiinin yksiköt Suomessa ja Virossa ovat siirtyneet 100 % uusiutuvaan energiaan.

Rapalan VMC:n työntekijöiden osallistuminen vastuullisuustyöhömme on lähtenyt vahvasti liikkeelle. Vuoden aikana Helsingin pääkonttorin työntekijät osallistuivat Siisti Biitsi -tapahtumaan Helsingissä (järjestetty yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n, PSS ry, kanssa), saadakseen samalla koulutusta ympäristöasioihin liittyen. Samankaltainen tapahtuma järjestettiin myös Isossa-Britanniassa Dynamite Baitsin henkilökunnalle. Esimerkki sosiaalisesta vastuullisuudestamme on ensimmäisen uistinten kierrätyskampanjan järjestäminen Suomessa, jossa keräsimme ja kunnostimme kalastajilta kerättyjä ylimääräisiä uistimia. Paikalliset kalastusjärjestöt kunnostivat uistimet, jotka sen jälkeen lahjoitettiin nuorille kalastajille heidän harrastuksensa tukemiseksi. Tämä kampanja toteutettiin yhteistyössä Rapala VMC:n, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) ja vähittäismyyntiketju Motonetin kanssa. Perustimme suunnitelmien mukaisesti useita sisäisiä kanavia viestittääksemme vastuullisuustavoitteistamme myös henkilökunnallemme. Olemme niin ikään aktivoituneet ulkoisessa viestinnässä julkaisemalla useita artikkeleita vastuullisuustavoitteisiimme liittyen. Aiomme julkaista brändeillemme uudet vastuullisuussivustot ja päivittää merkittävästi vastuullisuusraporttiamme vuoden 2022 aikana, jotta parannamme entisestään näkyvyyttä vastuullisuustyöhömme liittyen.

Olemme laajentaneet vastuullisuustyötämme myös toimitusketjuumme. Päivitimme toimitusketjun eettistä ohjeistoa (eng. Supplier Code of Conduct), jotta se vastaisi aiempaa paremmin nykyisiä vastuullisuustavoitteitamme. Uusi ohjeisto otetaan yksiköissämme asteittain käyttöön vuodesta 2022 eteenpäin.

Rapala VMC valmistautuu tulevaan EU:n taksonomia-asetukseen ja on tehnyt arviointia liiketoiminnastaan suhteessa EU:n taksonomian luokitusjärjestelmän kriteereihin. Rapala VMC julkistaa vastuullisuusraporttinsa vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä viikolla 9 (alkaa 28.2.2022). Raportti täyttää muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevat vaatimukset ja sisältää EU:n taksonomia-asetuksen mukaiset tiedot.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 792 (2 105) koko vuoden aikana ja 1 765 (2 034) toisella vuosipuoliskolla. Henkilöstömäärä joulukuun lopussa oli 1 757 (1 971). Henkilöstömäärän väheneminen johtuu pääosin Indonesian tuotantotoimintojen alasajosta.

Lähiajan näkymät ja riskit



Kalastustuotteiden yleinen markkinakysyntä on ollut korkealla tasolla ja sen odotetaan asteittain normalisoituvan. Konserni odottaa kuitenkin yleisen kalastustarvikkeiden kysynnän pysyvän korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa.

Konsernin toimitusketju, johon kuuluu omat tehtaat ja alihankkijat, toimii hyvin tällä hetkellä, mutta globaalit toimitusketjuhäiriöt vaikuttavat toimitusaikoihin ja tuotteiden saatavuuteen. COVID-19-pandemia vaikuttaa edelleen liiketoimintaan sekä lisäämällä kalastustuotteiden kysyntää että edellyttämällä terveys- ja turvallisuustoimenpiteitä kaikessa konsernin toiminnassa. Lisäksi sääolojen muutoksilla, logistisilla häiriöillä tai kuljetuskustannusten kasvulla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen. Euron valuuttakurssin vaihtelu suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa konserniin suurten dollarimääräisten osto- ja myyntivolyymien takia. Konserni odottaa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän vuosikatsauksen lopussa.

Muut merkittävät tapahtumat

RAPALA VMC OYJ (”RAPALA VMC”) JA OKUMA FISHING TACKLE CO LTD (”OKUMA”) VAHVISTAVAT STRATEGISTA YHTEISTYÖTÄ. RAPALA VMC:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT LUOVUTTAA 315 000 YHTIÖN HALLUSSA OLEVAA OMAA OSAKETTA OKUMALLE

Rapala VMC julkisti 27.1.2021 yrityskaupan, jossa Rapala VMC hankki Okuman Euroopan ja Venäjän tavaramerkit ja niihin liittyvät aineettomat oikeudet 8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin kauppahinnalla, josta 4 miljoonaa dollaria lykättiin maksettavaksi myöhemmin.

Lykätyn kauppahinnan osasuorituksena Rapala VMC:n hallitus on tänään päättänyt luovuttaa 315 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta Okumalle perustuen 25.3.2021 pidetyssä Rapala VMC:n varsinaisessa yhtiökokouksessa sille annettuun valtuutukseen. Osakkeet muodostavat huomattavan osuuden edellä mainitusta vastikkeesta, jonka Rapala VMC maksaa Okumalle osapuolten välisen strategisen yhteistyön vahvistamiseksi, ja siten Rapalalla VMC:llä on painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle.

Osakkeiden merkintähinta on 9,90 euroa osakkeelta, joka määriteltiin Rapala VMC:n osakkeen kaupankäyntimäärillä Nasdaq Helsinki Oy:ssä painotetun keskikurssin perusteella aikavälillä 2.8.2021–6.8.2021. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Rapala VMC:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Rapala VMC:n hallussa on 50 236 omaa osaketta edellä mainitun, 315 000 osakkeen luovutuksen jälkeen.

Esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa (- euroa) osakkeelle tilikaudelta 2021 ja että loppuosa jakokelpoisista varoista siirretään voittovarojen tilille. Emoyhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.12.2021 jälkeen, emoyhtiön maksuvalmius on edelleen hyvä eikä ehdotettu osinko vaaranna yhtiön vakavaraisuutta.

Tilinpäätös ja varsinainen yhtiökokous

Vuoden 2021 tilinpäätös ja selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 9, joka alkaa 28. helmikuuta 2022. Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 23.3.2022.

Ensimmäinen puolivuosikatsaus 2022 julkaistaan 14.7.2022.

Helsingissä 10.2.2022

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Nicolas Cederström Warchalowski, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

