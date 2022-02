Soprano Oyj sisäpiiritieto 10.2.2022 klo 16.15



Soprano myy osakkuusyhtiönsä



Soprano on tänään sopinut myyvänsä verkkokaupan ratkaisuja tarjoavan osakkuusyhtiö Ambientia E-commerce Oy:n 40 prosentin osuutensa yhtiön ennestään 60-prosenttisesti omistavalle Ambientia Group Oy:lle. Kauppahinta koostuu käteisvastikkeena suoritettavasta 450.000 euron peruskauppahinnasta sekä lisäkauppahinnoista, jotka perustuvat vuosien 2021, 2022 ja 2023 Ambientia E-commerce Oy konsernin liikevaihdon kasvuun. Lisäksi Ambientia Group Oy:llä on optio lunastaa vuosien 2022-2023 lisäkauppahinnat 200.000 eurolla 30.8.2022 mennessä.



Samassa yhteydessä on sovittu peruutettavaksi vahingonkorvauskanne, jossa Ambientia E-commerce Oy vaati vahingonkorvausta pääomistaja Ambientia Group Oy:ltä. Osapuolilla ei ole asiassa tämän jälkeen enää vaatimuksia toisiaan kohtaan.



Järjestelyllä ei arvioida olevan olennaista tulosvaikutusta. Järjestely ei vaikuta Soprano Oyj konsernin liiketulokseen. Lopullinen tulosvaikutus selviää Ambientia E-commercen tilinpäätösten valmistuttua vuosina 2021-2023 tai Ambientia Group Oy:n käyttäessä optionsa 30.8.2022 mennessä. Soprano tiedottaa lisäkauppahintojen toteutumisesta taloustiedottamisen yhteydessä.



Ydinliiketoimintaan kuulumattoman osakkuusyhtiön myynti sisältyy hallituksen strategisiin linjauksiin. Kauppa vahvistaa konsernin kassaa.



Soprano Oyj



Hallitus





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi, 050 3516 277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi

Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi



