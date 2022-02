Avtale om kjøp av Lokalbanks aksjer i Eika Gruppen AS

19 aksjonærer i Eika Gruppen AS har inngått avtale om kjøp av aksjer i Eika Gruppen AS eiet av bankene i Lokalbank. Samlet kjøper bankene en aksjepost på 2.937.406 aksjer, tilsvarende 11,88 prosent i Eika Gruppen AS for kr 242,50 per aksje. Selgerne vil etter transaksjonen ikke være aksjonær i Eika Gruppen AS. Kjøpet er gjenstand for forkjøpsrett og vil være gjenstand for rebalansering blant alle bankene i Eika Alliansen i etterkant av transaksjonen.

Kjøperne er bankene Sandnes Sparebank (Den Gule Banken), Totens Sparebank, Jæren Sparebank, Skue Sparebank, Jernbanepersonalets Sparebank (JBF), Romerike Sparebank, Aurskog Sparebank, Skagerrak Sparebank, Sparebanken Narvik, Orkla Sparebank, Larvikbanken, Grong Sparebank, Melhusbanken, Eidsberg Sparebank, Sogn Sparebank, Odal Sparebank, Berg Sparebank, Hjelmeland Sparebank og Tysnes Sparebank. Aurskog Sparebank sin andel er 152.347 aksjer. Investeringen vil i begrenset grad påvirke bankens konsoliderte kapitaldekning.

Selgere er bankene Aasen Sparebank, Askim & Spydeberg Sparebank, Drangedal Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Sparebank 68° Nord, Sparebanken DIN, Stadsbygd Sparebank, Tolga-Os Sparebank og Ørland Sparebank.

Kontaktperson: Adm. banksjef Evy Ann Hagen, tlf. 90 67 47 09, epost eah@aurskog-sparebank.no