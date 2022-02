AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2021 À 922,4 M€

English French

Jeudi 10 février 2022

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2021 À 922,4 M€

Progression du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants

Trésorerie nette record à 108,3 M€

Confirmation d’une baisse marquée du résultat opérationnel courant 2021





AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré au cours de l’année 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 922,4 M€, en baisse de -1,6 %, mais en progression de +2,8 % à périmètre et taux de change constants.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 31 décembre)

En M€ - non audité 2021 2020 Variation Variation PCC (1) 1er semestre 487,5 387,1 +25,9 % +33,7 % 3ème trimestre 211,4 262,0 -19,3 % -17,3 % 4ème trimestre 223,5 288,1 -22,4 % -20,6 % Total 12 mois 922,4 937,2 -1,6 % +2,8 %

(1) À périmètre et taux de change constants.





ACTIVITÉ TOUJOURS EN RECUL AU 4ème TRIMESTRE 2021

Par rapport à un deuxième semestre 2020 marqué par une nette reprise d’activité après un quasi-arrêt de la production automobile mondiale au deuxième trimestre, le dernier trimestre de l’année 2021 s’inscrit dans une tendance baissière comparable au précédent. Les niveaux de production de l’industrie automobile mondiale sont restés bas dans un contexte toujours tendu sur les matières premières et les composants électroniques. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, caractérisé à la fois par un rebond d’activité post-crise 2020 et un manque important de visibilité sur les approvisionnements qui a désorganisé la production de ses clients constructeurs, AKWEL parvient à enregistrer une croissance de 2,8 % à périmètre et taux de change constants. Les variations de change ont généré un impact annuel significatif de -40,3 M€, dont -30,8 M€ sur la livre turque et -9,8 M€ sur le dollar américain.

Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions atteint 882,0 M€ en 2021, avec une légère croissance des activités Refroidissement (+2,5 %), qui représentent maintenant 24,9 % du CA total, et Mécanismes (+1,9 %). La ligne de produits Dépollution limite de son côté sa baisse à -2,9 % avec la deuxième monte. Le chiffre d’affaires Outillages ressort à 30,7 M€, en recul de -27,3 % après deux exercices 2019 et 2020 atypiques.

ANALYSE DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Les tendances d’évolution annuelle sont assez proches selon les zones géographiques, hormis en Asie et Moyen-Orient où le recul est plus marqué, du fait de plus fortes réductions de volumes de production chez les constructeurs livrés, notamment en Turquie. La répartition géographique par zone de production se décompose de la façon suivante en 2021 :

France : 264,8 M€ (-3,9 %)

Europe (hors France) et Afrique : 278,1 M€ (+1,8 %)

Amérique du Nord : 234,8 M€ (+0,7 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 137,7 M€ (-8,3 %)

Amérique du Sud : 7,0 M€ (+37,3 %)





FORTE PROGRESSION DE LA TRÉSORERIE NETTE

La trésorerie nette hors obligations locatives a augmenté de 10,0 M€ au quatrième trimestre, pour atteindre 108,3 M€ en fin d’exercice, soit une progression annuelle de 47,7 M€ confirmant la poursuite d’une forte génération de free cash flow par le groupe.

PERSPECTIVES

Dans un contexte de faible visibilité et de forte volatilité des niveaux de production des constructeurs, AKWEL est parvenu à livrer ses clients à hauteur de leur demande, grâce notamment à une politique volontairement prudente de gestion de ses stocks. Les perturbations de production et les hausses de coûts consécutives aux contraintes d’approvisionnement pèseront comme prévu significativement sur le résultat opérationnel courant 2021 du groupe. Celui-ci est attendu en recul de l’ordre de 35 %, incluant un complément de provision pour retours garantie d’environ 7 M€, soit un niveau de marge opérationnelle courante comparable à celui des exercices 2018 et 2019.

Pour l’année 2022, la visibilité reste encore faible à ce stade sur le marché automobile mondial, rendant complexes tous les exercices de prévision. Dans ce contexte, AKWEL anticipe néanmoins une progression de son chiffre d’affaires, et va concentrer ses efforts sur son modèle industriel pour s’adapter efficacement à cette conjoncture de marché et servir au mieux ses clients constructeurs. Grâce à une situation financière solide, le groupe continuera également à investir sur son développement à long-terme, en accompagnant les évolutions produits de son secteur, notamment sur les nouvelles solutions de mobilité.

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie plus de 10 000 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





