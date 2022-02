WINFARM : Croissance du chiffre d’affaires 2021 de +9% à 108 M€.

French English

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 10 février 2022





Croissance du chiffre d’affaires 2021

de +9% à 108 M€





Croissance consolidée de + 13 % de l’agrofourniture (90% du chiffre d’affaires)

Succès de l’intégration de BTN de Haas contribu ant pour 6 mois à l’activité du Groupe (à compter du 1 er juillet 2021)

Poursuite d’une f orte hausse des marchés à fort potentiel du cheval (+ 28 %) et du paysage (+ 54 %)

Agronutrition, en retrait conjoncturel à l’export en raison de la situation sanitaire mais retour à la croissance confirmé en fin d’année





WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2021.

En millions d’euros, non audité 2021 2020 VAR. Agrofourniture 96,7 85,7 +13% Agronutrition 9,6 11,8 -19% Autres 1,5 1,4 +7% TOTAL 107,8 98,9 +9%

En 2021, WINFARM enregistre un chiffre d’affaires consolidé (intégrant BTN de Haas au 1er juillet 2021) de 108 M€, en croissance de +9% par rapport à 2020 (+2,5% en croissance organique).

L’activité Agrofourniture (90% du chiffre d’affaires annuel), sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d’affaires de de 96,7 M€, en croissance de +13% par rapport à 2020.

Cette performance intègre la contribution de l’acquisition de BTN de Haas aux Pays-Bas à compter du 1er juillet 2021. L’entreprise qui bénéficie d’un large catalogue de 8 000 références, adressant plus de 150 000 clients, professionnels du monde agricole et particuliers, a enregistré un chiffre d’affaires de 12,8 M€ en 2021, en croissance de +17%, dont 6,4 M€ ont été consolidés au chiffre d’affaires 2021 de WINFARM.

WINFARM a continué de bénéficier du dynamisme des marchés de diversification du cheval et du paysage dont les ventes affichent des taux de croissance élevés sur l’année 2021, respectivement de +28% et +54%. Ces performances confirment le réservoir de croissance encore très important que recèlent ces marchés alors qu’ils avaient déjà enregistrés des progressions fortes les précédentes années, respectivement de +23% et +42% en 2019, et de +33% et +88% en 2020.

A l’international, les ventes d’agrofourniture en Belgique ont également continué d’afficher un fort dynamisme, en croissance de +22% à 2,4 M€ sur l’exercice, après un taux de croissance déjà élevé en 2020 de +27%.

L’activité Agronutrition (9% du chiffre d’affaires annuel), sous la marque Alphatech, affiche un chiffre d’affaires de 9,6 M€, en retrait conjoncturel sur l’exercice, pénalisée notamment par le contexte sanitaire intégrant des restrictions de déplacement encore actives dans la plupart des pays et contraignant sur la période les échanges commerciaux hors de France, alors que Alphatech réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’international.

L’arrivée d’une nouvelle direction opérationnelle au 1er semestre 2021 au sein d’Alphatec pour redynamiser les ventes de l’activité nutrition, conjuguée à l’assouplissement de certaines restrictions sanitaires au second semestre, a permis de retrouver le chemin de la croissance sur les deux derniers mois de l’année, bien que pas encore suffisant pour compenser le repli de l’exercice.

Bonne tenue de la marge brute anticipée en 2021 mais augmentation des coûts de structure qui devrait peser sur l’EBITDA

Fort de la confiance que lui accordent ses clients et du haut niveau de qualité de son catalogue, WINFARM est parvenu à répercuter la hausse des prix des matières premières enregistrée en 2021 sur ses tarifs de vente, lui permettant d’anticiper le maintien de son taux de marge brute consolidée sur l’exercice 2021.

Au-delà de l’effet lié au retrait conjoncturel de l’activité Nutrition fortement contributive à la marge, l’exercice 2021 intégrera également de nouveaux coûts de structure à hauteur d’environ 1,2 M€ qui conduisent le Groupe à anticiper un EBITDA consolidé en retrait par rapport à l’EBITDA ajusté1 de 2020 (retraité des coûts de sponsoring sportif et de droits à l’image) qui s’élevait à 6,0 M€ :

Instauration à compter de 2021 d’un 13 ème mois pour les collaborateurs de Vital Concept 2 ;

mois pour les collaborateurs de Vital Concept ; Augmentation du montant de la participation distribuée aux salariés en lien avec la progression de la rentabilité sur 2021 ;

Frais et honoraires divers notamment liés au déploiement de la stratégie de croissance externe





Sur l’exercice 2021, le Groupe anticipe néanmoins une forte augmentation de son EBITDA consolidé publié et du résultat net par rapport à l’année 2020.

Perspectives

L’année 2021 a permis à WINFARM de franchir une nouvelle étape importante dans sa stratégie de conquête européenne, en s’imposant comme un acteur majeur aux Pays-Bas, l’un des marchés incontournables dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage en Europe avec l’acquisition de BTN de Haas.

Dès 2022, l’intégration réussie de la société néerlandaise permettra de présenter un premier catalogue de produits communs. WINFARM capitalisera par ailleurs sur la proximité culturelle et linguistique des Pays-Bas avec les Flandres pour développer ses ventes en Belgique flamande.

Sur l’activité Nutrition, la croissance enregistrée en fin d’année, la reprise en main des opérations par une direction expérimentée et la levée progressive des restrictions sanitaires rendent confiant le Groupe dans le retour cette année à une dynamique commerciale. Dans son plan de marche, le Groupe s’appuiera sur l’usine de production de compléments alimentaires, dont la construction doit être lancée prochainement et qui devrait contribuer à l’activité nutrition dès 2023.

Prochaine publication : Résultats annuels 2021, le 30 mars 2022 post clôture de bourse

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 44 500 clients en France et en Belgique.

En 2021, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 108 M€.

A l’horizon 2025 WINFARM ambitionne de doubler de taille avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

1 WINFARM rappelle que le Groupe a sponsorisé une équipe de cyclisme professionnelle dans le cadre d’un contrat de 3 ans. En 2020, WINFARM a communiqué sur un EBITDA ajusté, retraité de ces coûts, aux fins de présenter la performance économique du Groupe sans prendre en compte ces dépenses spécifiques. A compter de 2021, le contrat de sponsor titre devient un contrat de partenariat (400 K€ / an). Le Groupe a décidé de revenir à un EBITDA sans retraitement, aux fins d’offrir dès à présent une lisibilité de ses comptes en vue d’une comparabilité par rapport à l’ambition d’EBITDA qu’il s’est fixé pour 2025.

2 Voir communiqué du 7 avril 2021

