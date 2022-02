Esker et Corpay s’associent pour proposer une offre de paiements aux entreprises nord-américaines

LYON, le 10 février 2022 — Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service clients en renforçant la coopération interentreprises et en automatisant les cycles de gestion, annonce un partenariat stratégique avec Corpay1, un des principaux acteurs de solutions de paiement aux Etats-Unis.

Corpay est le principal émetteur de carte MasterCard pour le marché US2 avec un réseau de plus de 850 000 fournisseurs.

Ce partenariat avec Corpay permet à Esker d’enrichir son offre Esker Pay en proposant à l’ensemble de ses clients nord-américains une solution innovante pour automatiser le règlement de leurs factures fournisseurs. Esker Pay est un portefeuille complet de solutions de paiement entièrement intégrées aux suites Procure-to-Pay et Order-to-Cash pour aider les entreprises à maîtriser leur cash tout en éliminant les processus manuels, complexes et inefficaces.

Plusieurs solutions Corpay sont disponibles via Esker Pay : paiements automatiques, cartes commerciales et virtuelles (Cartes logées, P-Card, V-Card), gestion des paiements transfrontaliers, ainsi que les cartes de voyage et gestion de frais professionnels.

« Les solutions Corpay répondent parfaitement aux attentes d’Esker et de ses clients : flexibilité, conformité, simplicité », affirme Emmanuel Olivier, Directeur Général d’Esker, avant d’ajouter : « Nous partageons avec Corpay ces mêmes valeurs qui permettent d’offrir à nos clients, quel que soit leur industrie et leur secteur d’activité, une offre de paiement sécurisée et fiable qui permet de les accompagner dans leur activité et de soutenir leur écosystème. » « Chez Corpay, nous apportons de la valeur aux entreprises en optimisant leurs processus de comptabilité fournisseurs », déclare Byron Biggins, Vice-Président Sénior (SVP) des partenariats stratégiques chez Corpay. « Notre partenariat avec Esker s'inscrit dans notre objectif de leur fournir une technologie de paiement évolutive et adaptée à leurs besoins. »

La technologie Corpay est sans affiliation bancaire et offre une grande souplesse de transaction sans remettre en cause l’existant des organisations. Avec plus de 35 ans d’expérience, c’est avec la même philosophie en matière d’intégration ERP, qu’Esker assure l’automatisation des process Procure-to-Pay et Order-to-Cash, indépendamment des multiples ERP hérités des fusions et acquisitions.

«Cette alliance stratégique s'inscrit dans la continuité de la dynamique de développement de partenariats d'Esker afin d'élargir et de renforcer la proposition de valeur de son portefeuille de solutions », déclare Steve Smith, Directeur Général Etats-Unis d’Esker. « Ce partenariat élargit le choix des modes de paiement et favorise ainsi la croissance à somme positive des entreprises, de leurs employés, de leurs clients et de leurs fournisseurs. »

1 Corpay est la marque qui représente désormais les anciennes marques Nvoicepay™, Comdata Corporate Payments, Cambridge et AFEX.

2 La Comdata Mastercard® est émise par Regions Bank, a en vertu d'une licence accordée par Mastercard International Incorporated. Mastercard est une marque déposée de Mastercard International Incorporated. Comdata est une marque déposée de Comdata Inc. © 2022 Comdata Inc. Tous droits réservés.

À propos de Corpay

Corpay est un fournisseur global de solutions de paiement pour les entreprises. Son portefeuille de solutions s’étend des cartes de paiement d'entreprise aux paiements nationaux et internationaux automatiques. Il permet de simplifier l'ensemble des processus d'automatisation des paiements tout en réduisant le risque et l'effort de réconciliation. Les solutions d'automatisation des cartes et des paiements de Corpay permettent de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité. Les solutions de paiements transfrontaliers et de gestion des risques de change permettent aux clients de Corpay de réussir à l'international.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 133,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, dont 2 tiers à l’international.



