Nanterre, le 10 février 2022

VINCI Concessions et Lineas exerceront le contrôle conjoint de Lusoponte

Les actionnaires finalisent l’acquisition des 17,21 % précédemment détenus par Atlantia

VINCI Concessions, via sa filiale VINCI Highways, et Lineas, la société dont Mota-Engil est l’actionnaire principal, annoncent que leur droit de préemption pour l’acquisition de la participation de 17,21 % dans Lusoponte précédemment détenue par Atlantia (via sa filiale Autostrade Portugal) a été officialisé aujourd’hui. L’opération a reçu le feu vert de l’ensemble des autorités compétentes, dont la Commission européenne au titre du « Règlement CE sur les concentrations ».

Le prix total de l'acquisition est de l’ordre de 54,0 millions d'euros. VINCI Concessions et Lineas deviennent co-détenteurs de 100 % du capital Lusoponte avec respectivement 49,5 % et 50,5 % des parts et exerceront le contrôle conjoint de cette entreprise dont ils sont actionnaires depuis sa création.

Lusoponte détient la concession pour l’exploitation des deux ponts sur l’estuaire du Tage à Lisbonne (ponts du 25 avril et Vasco de Gama) jusqu’en 2030 et de tout pont routier qui pourrait être construit à l’avenir sur le Tage. En 2021, le trafic payant sur les deux ponts s’élevait à 90 000 véhicules par jour en moyenne.

Le pont Vasco de Gama (12,3 km de long) a été construit entre 1994 et 1998 par VINCI et Mota-Engil pour décongestionner le pont du 25 avril et dynamiser le développement de la rive Sud du fleuve. Plus long pont d’Europe lors de sa mise en service, le pont Vasco de Gama est un projet particulièrement symbolique pour Lusoponte et ses actionnaires.

À propos de VINCI Concessions

VINCI Concessions est un acteur international des infrastructures de transport. Grâce à son modèle intégré, VINCI Concessions conçoit, finance, construit, opère et maintient plus de 80 aéroports, autoroutes et projets ferroviaires dans 24 pays, à travers ses filiales VINCI Airports, VINCI Highways et VINCI Railways. Engagés pour une croissance partagée avec les territoires, nous agissons pour rendre la mobilité toujours plus durable, efficiente et innovante.

https://www.vinci-concessions.com/en/

A propos de Mota-Engil

Fondé en 1946, le Groupe Mota-Engil est aujourd'hui une entreprise multinationale dont l'activité est axée sur le développement d'infrastructures de transport, segmentée dans les secteurs de l'ingénierie et la construction, de l'environnement et des services, des concessions de transports, de l'immobilier et de l'énergie. Leader au Portugal et fort d'une position consolidée dans le classement des 25 plus grands groupes européens du secteur de la construction, Mota-Engil est présent en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Tout en garantissant sur chaque marché les valeurs et l'identité culturelle de l'organisation, fondées sur une vision stratégique unique et intégrée pour l'avenir, Mota-Engil aspire à devenir un groupe plus international, plus innovant et plus compétitif au niveau mondial.

www.mota-engil.com

