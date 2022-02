BPCE : Résultats du 4ème trimestre et de l'année 2021

English French

Paris, le 10 février 2022

Résultats 2021 et du T4-21

2021 : Revenus en forte croissance, +14,1% vs. 2020 et +5,8% vs. 2019, à 25,7 Md€

illustrant l’accompagnement de tous nos clients dans la reprise

Résultat net1 de 4 Md€, x2,5 vs. 2020 et +32,1% vs. 2019

T4-21 : PNB de 7 Md€ et résultat net1 de 819 M€, respectivement +10,5% et + 31,4% vs. T4-20

Banque de Proximité et Assurance : Forte dynamique commerciale dans les Banques Populaires, les Caisses d’Epargne et tous les métiers. Croissance du PNB2 de 6,2% en 2021

Encours de crédit : hausse de 6, 2 % sur un an dont +7,6% sur le crédit immobilier, +7% sur le crédit à la consommation et +5,5% sur le crédit à l’équipement

dont +7,6% sur le crédit immobilier, +7% sur le crédit à la consommation et +5,5% sur le crédit à l’équipement Assurance : progression des revenus de 5% en 2021 , collecte nette de 6.6 Md€ en Assurance-vie

: , collecte nette de 6.6 Md€ en Assurance-vie Solutions et Expertises Financières : hausse d u PNB de 5,8 % en 20 21 , forte dynamique dans toutes les activités

forte dynamique dans toutes les activités Digital : déploiement soutenu des outils digitaux dans les BP et CE : 11,8 M de clients actifs, y compris 8,9 M de clients actifs sur mobiles, +24% vs décembre 2020

Global Financial Services : Revenus en forte croissance, +26,6% en 2021 et +24,4% au T4-21, portés par une dynamique commerciale soutenue et un environnement de marché favorable

Gestion d’actifs et de f ortune : 1 245 Md€ d’actifs sous gestion à fin 2021 pour Natixis IM ; collecte positive de 15 Md€ au

T4-21 , 7 ème trimestre de collecte positive sur les produits long terme ; PNB en hausse de 39,5% au T4-21 YoY

; PNB en hausse de 39,5% au T4-21 YoY Banque de Grande Clientèle : Activité commerciale très dynamique en 2021 et au T4-21. PNB en hausse de 32,4% en 2021. Niveau bas de coût du risque. Progression des revenus de FIC-T de 4% vs. T4-20 ; PNB en hausse de 13% au T4-21 pour Global finance avec une contribution très positive de Real Assets et des portefeuilles. Progression de 80% des revenus de l’activité M&A en 2021

Maîtrise des charges : coefficient d’exploitation de 66,1%3 en 2021, en baisse de 4,2pp vs 2020 et de 2,9pp vs. 2019

Baisse du coefficient d’exploitation de 1,7pp dans la Banque de proximité et Assurance et 5,2pp pour Global Financial Services en 2021





Politique de provisionnement volontairement prudente

Coût du risque du g roupe de 1, 8 Md€ en 20 21, soit 2 3 pb , en baisse de 40,5% vs. 2020 et en hausse de 30,4% vs. 2019

, en baisse de 40,5% vs. 2020 et en hausse de 30,4% vs. 2019 Coût du risque du groupe de 619 M€ au T4-21, soit 32 pb, intégrant 315 M€ de provisions pour risques futurs S1/S2

Stabilité du coût du risque avéré, à un niveau toujours bas, à 304 M€ au T4-21 vs. 316 M€ au T3-21 et à 1,4 Md€ en 2021 vs. 1,4 Md€ en 2019





Niveau de solvabilité très élevé, au-dessus de l’objectif de fin 2021

Ratio de CET14 à 15,8% à fin décembre 2021, intégrant -74pb liés au rachat des intérêts minoritaires de Natixis et le développement organique très dynamique de tous les métiers en 2021 (-54pb)





Finalisation de la simplification du groupe

C ession à la Banque Postale des 16,1% du capital de CNP Assurances réalisée fin 2021

Natixis IM : Projet d’acquisition des 45% du capital de Ostrum AM et 40% de AEW Europe en cours de finalisation

Projet de rattachement des activités d’assurance et de paiements à BPCE conforme au calendrier initial

Cession par Natixis de la participation résiduelle dans Coface réalisée début janvier 2022

Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE, a déclaré : « Nous avons accompagné tous nos clients dans la relance, jouant pleinement notre rôle en matière de financement de l’économie dans la banque de proximité, la banque de grande clientèle et comme acteur majeur de la gestion de l’épargne. Ce soutien se traduit par d’excellentes performances commerciales dans tous les métiers du groupe. En tant que groupe coopératif non coté, nous pouvons consacrer la grande majorité de ces résultats pour continuer et amplifier notre action auprès de nos clients, notamment dans leur transition énergétique. Nous achevons également la transformation du Groupe, en simplifiant son organisation, pour engager dans les meilleures conditions notre plan stratégique et devenir un groupe bancaire coopératif de premier plan, proche du terrain et innovant, en phase avec les enjeux sociétaux. »

1 Part du Groupe 2Sous-jacent 3Voir note méthodologique 4Estimation

Les états financiers trimestriels du Groupe BPCE au 31 décembre 2021, arrêtés par le directoire du 8 février 2022, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé par Thierry Cahn, du 10 février 2022.

Groupe BPCE

M€ T4-21 % variation

vs. T4-20 % variation

vs. T4-19 2021 % variation

vs. 2020 % variation

vs. 2019 Produit net bancaire 6 967 10,5 % 10,6 % 25 716 14,1 % 5,8 % Frais de gestion (4 916) 12,9 % 7,3 % (17 840) 7,2 % 1,5 % Résultat brut d'exploitation 2 051 5,3 % 19,2 % 7 876 33,6 % 17,2 % Coût du risque (619) (33,0) % 45,4 % (1 783) (40,5) % 30,4 % Résultat avant impôt 1 360 28,0 % (2,8) % 6 231 x 2,2 12,5 % Impôts sur le résultat (489) 53,7 % 24,3 % (1 946) 86,2 % 8,1 % Participations ne donnant pas le contrôle

(intérêts minoritaires) (52) (56,9) % (76,1) % (282) x 2,1 (60,1) % Résultat net (part du groupe) 819 31,4 % 3,9 % 4 003 x 2,5 32,1 % Eléments exceptionnels (261) x 2,0 x 3,1 (455) (14,8) % (1,6) % Résultat net part du groupe sous-jacent 1 080 42,7 % 23,6 % 4 457 x 2,1 27,6 % Coefficient d'exploitation (sous-jacent hors FRU) 67,6 % 1,2 pp (2,4) pp 66,1 % (4,2) pp (2,9) pp

1. Groupe BPCE





Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du Groupe et les résultats sous-jacents des métiers, c’est à dire retraités des éléments exceptionnels détaillés dans les annexes pages 17 à 19, les variations sont exprimées pour le T4-21 par rapport au T4-20, et pour l’année entière 2021 par rapport à l’année entière 2020.

Le Groupe BPCE enregistre une croissance de 10,5% de son produit net bancaire au T4-21 à 6 967 millions d’euros, et de 14,1% en 2021 à 25 716 millions d’euros, intégrant un fort rebond de l’activité commerciale dans tous les métiers par rapport à 2020, qui constitue une base de comparaison faible, mais également par rapport à 2019. Le produit net bancaire augmente de 5,8% en 2021 vs 2019.

Le pôle Banque de proximité et Assurance affiche une hausse de 2,7% de ses revenus au T4-21 à 4 391 millions d’euros et de 6,2% en 2021 à 17 502 millions d’euros, reflétant le dynamisme commercial des deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que de l’ensemble des métiers du pôle Solutions et Expertises Financières. Dans l’Assurance, le niveau des primes est en net rebond (+32% en 2021) et la part des unités de compte se renforce à 29% des actifs sous gestion. Les activités Paiements sont également en nette reprise par rapport à l’année 2020 très impactée par les mesures sanitaires.

Le pôle Global Financial Services inclut les activités Gestion d’actifs et de fortune et la Banque de Grande Clientèle. Le pôle enregistre des revenus de 2 348 millions d’euros au T4-21 et de 7 590 millions d’euros en 2021 en hausse de respectivement 24,4% et 26,6%. Le premier semestre 2020 avait été marqué en Gestion d’actifs par un impact négatif de la valorisation de marché et de la seed money, et dans la Banque de Grande Clientèle par des annulations de dividendes pénalisant les revenus des métiers Equity et des effets XVA.

Les frais de gestion augmentent de 12,9% au T4-21 et de 7,2% sur un an en 2021.

Grâce à un effet de ciseaux positif, le coefficient d’exploitation hors éléments exceptionnels et hors contribution au FRU1 s’établit à 66,1% en 2021, en baisse de 4,2pp par rapport à 2020 et de 2,9pp par rapport à 2019.

Le résultat brut d’exploitation ressort en nette hausse au T4-21 à 2 051 millions d’euros (+ 5,3% vs T4-20, + 19,2% vs T4-19) et en 2021 à 7 876 millions d’euros (+ 33,6% vs 2020, + 17,2% vs 2019).

Le coût du risque du Groupe BPCE est en nette contraction sur un an : il s’élève à 619 millions d’euros au T4-21 (- 33,0%) et à 1 783 millions d’euros en 2021 (- 40,5%). Le coût du risque de 2021 reste cependant supérieur à celui de 2019 (+ 30,4%), en conséquence d’une politique de provisionnement toujours prudente.

Pour le Groupe BPCE, le montant du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») s’élève à 419 millions d’euros en 2021 vs 1 358 millions d’euros en 2020. Celui des encours dont le risque est avéré, en statut 3 (« Stage 3 »), atteint 1 364 millions d’euros en 2021 vs 1 634 millions d’euros en 2020.

Au T4-21, le coût du risque ressort à 32 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (49 pb au T4-20), incluant un provisionnement sur encours sains de 16 pb au T4-21 (31 pb au T4-20) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 »).

Il s’établit à 34 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance (49 pb au T4-20) dont 18 pb au titre du provisionnement des encours sains (36 pb au T4-20) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et à 26 pb pour la Banque de Grande Clientèle (95 pb au T4-20) dont 11 pb au titre du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») contre 30 pb au T4-20.

En 2021, le coût du risque ressort à 23 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (41 pb en 2020), dont 5 pb au titre du provisionnement sur encours sains (19 pb en 2020) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 »).

Il s’établit à 24 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance (35 pb en 2020) dont 7 pb au titre du provisionnement des encours sains (20 pb en 2020) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et à 27 pb pour la Banque de Grande Clientèle (126 pb en 2020) dont 3 pb au titre du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») contre 22 pb en 2020.

Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut s’élève à 2,4% au 31 décembre 2021, en baisse de 0,1pp par rapport à fin 2020.

Le résultat net publié part du groupe au T4-21 s’élève à 819 millions d’euros vs 624 millions d’euros au T4-20 (+31,4%). En 2021, il atteint 4 003 millions d’euros, en hausse significative (x2,5) sur un an vs 1 610 millions d’euros en 2020.

Les éléments exceptionnels ont atteint - 455 millions d’euros en termes d’impact sur le résultat net part du Groupe en 2021, en baisse de 14,8% par rapport à 2020 et en baisse de 1,6% par rapport à 2019.

Le résultat net part du groupe sous-jacent s’établit à 1 080 millions d’euros au T4-21 (+ 42,7 %) et à 4 457 millions d’euros en 2021 (x2,1).

1 Voir note méthodologique

2. Digital et data





Les clients et conseillers clientèle du Groupe utilisent de façon croissante les solutions en matière de digital et de data mises à leur disposition. Au 31/12/2021, 11,8 millions de clients avaient utilisé les sites Internet et applications mobiles du Groupe au cours des 6 derniers mois, dont 8,9 millions pour les seules applications mobiles (+ 24% sur un an). Toujours au 31/12/2021, 80,8% de nos clients actifs principaux ont utilisé nos canaux digitaux au cours des 12 derniers mois. Traduisant la satisfaction client, le NPS (« Net Promoter Score ») digital se situe à un haut niveau : + 40 au T4-21. Les notes obtenues par les applications mobiles du Groupe sont également élevées : 4,7 sur 5 sur l’App Store et 4,3 sur 5 sur Google Play à fin 2021.

3. Lutte contre le changement climatique / RSE





En matière de lutte contre le changement climatique et de politique RSE, le Groupe s’inscrit dans un engagement à long terme et s’est fixé des priorités stratégiques claires. Parmi les objectifs à fin 2024, terme du plan stratégique « BPCE 2024 », on retiendra un objectif de réduction à 2,5 degrés Celsius de la température des portefeuilles de la Banque de Grande Clientèle (BGC) et à 2 degrés Celsius pour le fonds général de Natixis Assurances (NA). A plus long terme, l’objectif est d’abaisser la température à 2,2 degrés Celsius en 2030 et 1,5 degré Celsius en 2050 pour les portefeuilles de la BGC, l’objectif étant d’abaisser la température à 1,5 degré Celsius en 2030 pour le fonds général de NA. Un autre objectif important à fin 2024 est de réduire de 15% l’empreinte carbone du Groupe par rapport à fin 2019. Par ailleurs, très présent dans la finance verte et sociale, le Groupe veut réaliser au moins 3 émissions obligataires vertes ou sociales par an pendant les 4 années du plan stratégique « BPCE 2024 ».

A ce propos, le Groupe BPCE avait à fin 2021 un encours d’émissions obligataires vertes, de transition ou sociales de 12,1 milliards d’euros. En janvier 2022, le Groupe a réalisé une nouvelle première pour une banque européenne avec une émission obligataire verte de 750 millions d’euros d’une durée de 5 ans dans le domaine de l’agriculture durable.

Le Groupe BPCE a rejoint en juillet 2021 la « Net Zero Banking Alliance », une initiative financière du Programme Environnemental des Nations Unies.

Le Groupe a publié en octobre 2021 son premier rapport sur le climat dit rapport TCFD, du nom de la « Task force on Climate-related Financial Disclosures », créée par le « Financial Stability Board ».

La qualité de la politique RSE du Groupe est reconnue par de bons niveaux de notation de 5 agences extra-financières :

CDP : A-

ISS ESG : C+ - Prime

MSCI : AA

Sustainalytics : 17,94 (Low risk)

Vigeo Eiris : 62/100 – Advanced.





4. Fonds propres et capacité d’absorption des pertes

4.1 Niveau de CET11

Le ratio de CET11,2 du Groupe BPCE à fin décembre 2021 atteint un niveau estimé de 15,8%, contre 16,0% à fin 2020. La variation annuelle s’explique par les impacts :

de la mise en réserve des résultats (+ 85 pb) et de la croissance des risques pondérés (- 54 pb) représentant une génération de capital organique de 31 pb,

des parts sociales (collecte nette et distribution) : + 25 pb,

du rachat de toutes les actions détenues par les actionnaires minoritaires de Natixis : - 74 pb,

de la cession des participations détenues dans Coface et CNP Assurances : + 20 pb,

du « backstop prudentiel » (norme prudentielle fixée par la BCE concernant le provisionnement des prêts non performants octroyés avant le 26 avril 2019) : - 14 pb,

d’effets réglementaires et d’autres éléments : - 6 pb.

Le Groupe BPCE dispose d’un coussin de 480 pb au-dessus du seuil d’activation du montant maximal distribuable concernant les fonds propres (MDA) à fin décembre 2021, en tenant compte des exigences prudentielles fixées par la BCE applicables à compter du 1er mars 2022.

Ratio de TLAC2





La capacité totale d’absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin décembre 2021 s’élève à 109,4 milliards d’euros. Le ratio de TLAC en pourcentage des risques pondérés est estimé à 24,8% à fin décembre 2021 (sans prise en compte de dette senior préférée pour calculer ce ratio), très supérieur aux exigences normées par le « Financial Stability Board » de 21,51% à compter du 1er janvier 2022.

Ratio de MREL2





Exprimé en pourcentage des risques pondérés au 31 décembre 2021, le ratio de MREL subordonné et le ratio de MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 24,8% et à 31,1%, très au-dessus des exigences minimales fixées par le SRB en 2021 de respectivement 19,5% et 25,0%.

Ratio de levier





Au 31 décembre 2021, le ratio de levier1 estimé s’établit à 5,8%. L’exigence de ratio de levier ajustée s’élève à 3,2%.

Réserves de liquidité à un niveau élevé





Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100%, à 158% en moyenne des LCR de fin de mois du 4ème trimestre 2021.

Le montant des réserves de liquidité atteint 329 milliards d’euros à fin décembre 2021, soit un taux de couverture très élevé de 247% des dettes financières à court terme (y compris les tombées à court terme des dettes financières à moyen-long terme).

Programme de refinancement MLT : 109% du plan 2021 réalisé à fin 2021, y compris « prefunding » partiel des besoins de TLAC de 2022 ; déjà 33% du plan 2022 réalisé à fin janvier 2022





Pour 2021, la taille du programme de refinancement MLT a été fixée en mars dernier au niveau du bas de la fourchette de 22 à 25 milliards d’euros qui avait été annoncée initialement (hors placements privés structurés et ABS). Le dernier ajustement de la répartition par classe de dette se présentait ainsi :

5,5 milliards d’euros de contribution au TLAC

6 milliards d’euros de senior préféré

10,5 milliards d’euros de covered bonds





L’objectif s’agissant des ABS était de 1,5 milliard d’euros.

Au 31 décembre 2021, le Groupe BPCE a levé 24,0 milliards d’euros hors placements privés structurés et ABS (109% du programme) :

7,7 milliards d’euros de contribution au TLAC : 4,5 milliards d’euros de Tier 2 et 3,2 milliards d’euros de senior non préféré

4,9 milliards d’euros de senior préféré

11,4 milliards d’euros de covered bonds





Le montant levé en ABS (principalement RMBS) est de 2,7 milliards d’euros.

Pour 2022, la taille du programme de refinancement MLT a été fixée à 24 milliards d’euros et la répartition par classe de dette se présente ainsi :

6,3 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2,5 milliards d’euros de Tier 2 et 3,8 milliards d’euros de senior non préféré

6,2 milliards d’euros de senior préféré

11,5 milliards d’euros de covered bonds





L’objectif s’agissant des ABS est de 1,7 milliard d’euros.

Au 31 janvier 2022, le Groupe BPCE a levé 7,9 milliards d’euros hors placements privés structurés et ABS (33% du programme) :

3,5 milliards d’euros de contribution au TLAC : 1,7 milliard d’euros de Tier 2 (68% des besoins) et 1,8 milliard d’euros de senior non préféré (46% des besoins)

2,1 milliards d’euros de senior préféré

2,3 milliards d’euros de covered bonds





Il n’y avait pas encore eu de montant levé en ABS.

1 Voir note méthodologique 2 Dans le cadre de l’analyse annuelle de sa résolvabilité, le Groupe BPCE a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l’article 72ter(3) de CRR (Capital Requirements Regulation) d’utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC / MREL subordonné en 2021

5. RÉSULTATS DES MÉTIERS





Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats sous-jacents, c’est-à-dire retraités des éléments exceptionnels détaillés dans les annexes pages 17 à 19 et les variations sont exprimées pour le T4-21 par rapport au T4-20, et pour l’année entière 2021 par rapport à l’année entière 2020.

.

5.1 Banque de Proximité et Assurance





Chiffres sous-jacents

M€ T4-21 % variation 2021 % variation Produit net bancaire 4 391 2,7 % 17 502 6,2 % Frais de gestion (2 833) 4,2 % (10 885) 3,4 % Résultat brut d'exploitation 1 559 0,1 % 6 617 11,3 % Coût du risque (552) (26,0) % (1 566) (23,3) % Résultat avant impôt 993 22,1 % 5 086 28,8 % Coefficient d'exploitation 64,5 % 0,9 pp 62.2 % (1,7) pp

Les encours de crédits affichent une croissance de 6,2% sur un an, atteignant 650 milliards d’euros à fin décembre 2021, dont 7,6% de hausse pour les crédits à l’habitat, 7,0% et 5,5% de hausse respectivement pour les crédits à la consommation et les crédits d’équipement.

A fin décembre 2021, les encours d’épargne hors l’encours d’épargne réglementée centralisée à la Caisse des Dépôts et Consignations s’établissent à 553 milliards d’euros (+ 6,0% sur un an) et les dépôts à vue enregistrent une hausse de 7,1% sur un an.

Le produit net bancaire du pôle Banque de proximité et Assurance progresse au T4-21 de 2,7% à 4 391 millions d’euros. En 2021, il augmente de 6,2%, à 17 502 millions d’euros, intégrant une hausse de 6,7% pour les deux réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne hors provision Epargne Logement. Les métiers Solutions et Expertises financières ainsi que Paiements ont également bénéficié d’une très bonne dynamique commerciale, les revenus progressent de respectivement 5,8% et 13,9% en 2021. Dans l’Assurance, les revenus sont en hausse de 5,0% en 2021.

Les frais de gestion s’établissent à 2 833 millions d’euros au T4-21 (+ 4,2%) et à 10 885 millions d’euros en 2021 (+ 3,4%).

Grâce à un effet de ciseaux positif, le coefficient d’exploitation1 s’améliore sur un an de 1,7pp en 2021 à 62,2%.

Le résultat brut d’exploitation du pôle affiche une croissance forte de 11,3% en 2021 à 6 617 millions d’euros, reflétant les bonnes performances des métiers et la bonne maitrise des coûts depuis le début de l’année.

Le coût du risque s’élève à 552 millions d’euros au T4-21 en baisse de 26,0% et à 1 566 millions d’euros en 2021 en baisse de 23,3%. Le coût du risque est en baisse en 2021 dans les deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Épargne, ainsi que pour Solutions et Expertises Financières.

Pour le pôle, le résultat avant impôt s’élève à 993 millions d’euros au T4-21 et à 5 086 millions d’euros en 2021, en croissance de 22,1% et 28,8% respectivement sur un an.

1 Voir note méthodologique

Réseau Banque Populaire





Le réseau Banque Populaire regroupe 14 banques coopératives (12 Banques Populaires régionales ainsi que la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif) et leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.

Chiffres sous-jacents

M€ T4-21 % variation 2021 % variation Produit net bancaire 1 725 3,2 % 6 867 8,7 % Frais de gestion (1 098) 4,9 % (4 289) 3,6 % Résultat brut d'exploitation 627 0,2 % 2 578 18,4 % Coût du risque (282) (8,7) % (734) (11,4) % Résultat avant impôt 333 5,5 % 1 871 35,8 % Coefficient d'exploitation 63,6 % 1,1 pp 62,5 % (3,1) pp

Les encours de crédits augmentent de 6,3% sur un an, pour s’établir à 276 milliards d’euros à fin décembre 2021. Les encours d’épargne augmentent de 7,5% sur un an à 347 milliards d’euros à fin décembre 2021 (+ 7,3% pour l’épargne de bilan hors l’encours d’épargne réglementée centralisée à la Caisse des Dépôts et Consignations).

Au T4-21, le produit net bancaire s’établit à 1 725 millions d’euros, en progression de 3,2% sur un an. En 2021, il augmente de 8,7% à 6 867 millions d’euros, intégrant une hausse de 9,7% de la marge nette d’intérêt hors provision Epargne Logement à 4 073 millions d’euros et une hausse de 11,4% des commissions à 2 821 millions d’euros.

Les frais de gestion affichent une hausse de 3,6% en 2021, nettement inférieure à celle des revenus.

Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation1 de 3,1pp à 62,5% en 2021.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 0,2% et de 18,4% respectivement à 627 millions d’euros au T4-21 et à 2 578 millions d’euros en 2021.

Le coût du risque s’établit à 282 millions d’euros au T4-21 (- 8,7%) et à 734 millions d’euros en 2021(- 11,4%).

Le résultat avant impôt ressort en hausse à 333 millions d’euros au T4-21 (+ 5,5%) et en forte hausse à 1 871 millions d’euros en 2021 (+ 35,8%).

1 Voir note méthodologique

Réseau Caisse d’Epargne





Le réseau Caisse d’Epargne regroupe les 15 Caisses d’Epargne coopératives ainsi que leurs filiales.

Chiffres sous-jacents

M€ T4-21 % variation 2021 % variation Produit net bancaire 1 804 2,1 % 7 240 4,7 % Frais de gestion (1 213) 4,2 % (4 565) 2,9 % Résultat brut d'exploitation 591 (2,0) % 2 674 7,8 % Coût du risque (216) (39,0) % (578) (36,7) % Résultat avant impôt 373 50,7 % 2 097 33,0 % Coefficient d'exploitation 67,2 % 1,3 pp 63,1 % (1,1) pp

Les encours de crédits augmentent de 6,4% sur un an, à 336 milliards d’euros à fin décembre 2021 et les encours d’épargne enregistrent une hausse de 4,0% sur un an à 496 milliards d’euros (+ 4,7% pour l’épargne de bilan hors l’encours d’épargne réglementée centralisée à la Caisse des Dépôts et Consignations).

Sur un an, le produit net bancaire augmente de 2,1% au T4-21 à 1 804 millions d’euros et de 4,7% en 2021 à 7 240 millions d’euros, intégrant une hausse de 7,9% de la marge nette d’intérêt hors provision Epargne Logement, à 4 117 millions d’euros, et une hausse de 3,2% des commissions à 3 297 millions d’euros.

Les frais de gestion affichent une hausse de 2,9% en 2021, nettement inférieure à celle des revenus.

Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation1 de 1,1pp à 63,1% en 2021.

Le résultat brut d’exploitation baisse de 2,0% à 591 millions d’euros au T4-21 et augmente de 7,8% à 2 674 millions d’euros en 2021.

Le coût du risque ressort à 216 millions d’euros au T4-21 (- 39,0%) et à 578 millions d’euros (- 36,7%) en 2021.

Le résultat avant impôt croît à 373 millions d’euros au T4-21 (+ 50,7%) et à 2 097 millions d’euros en 2021 (+ 33,0%).

1 Voir note méthodologique

Solutions et Expertises financières





Chiffres sous-jacents

M€ T4-21 % variation 2021 % variation Produit net bancaire 301 0,2 % 1 200 5,8 % Frais de gestion (164) 7,2 % (625) 4,3 % Résultat brut d'exploitation 137 (7,0) % 576 7,4 % Coût du risque (29) (10,6) % (113) (3,5) % Résultat avant impôt 108 (5,8) % 462 10,5 % Coefficient d'exploitation 54,5 % 3,5 pp 52,0 % (0,7) pp

Le produit net bancaire du pôle Solutions et Expertises financières est en hausse de 0,2% au T4-21 à 301 millions d’euros et de 5,8% en 2021 atteignant le niveau de 1 200 millions d’euros, porté par les bonnes performances des métiers dans un contexte de reprise économique et avec une bonne maîtrise des risques.

Dans le Crédit à la consommation, l’activité de prêt personnel croît de 19% sur un an en 2021, grâce au rebond de la consommation des ménages.

Dans le métier Cautions et garanties, les primes brutes émises sont en hausse de 10% sur un an en 2021 dans l’activité de cautionnement des prêts aux particuliers.

L’activité Titres Retail affiche des niveaux d’activité solides, avec une hausse des volumes de transaction de 7% sur un an en 2021, après une très bonne année 2020.

Dans le Crédit-bail, poursuite d’une activité soutenue avec une augmentation de 22% de la production sur un an en 2021, dont une croissance de 20% dans la production de crédit-bail mobilier tirée par l’activité avec nos deux réseaux.

Dans l’Affacturage, la reprise se confirme avec un chiffre d’affaires affacturé en hausse de 18% sur un an au T4-21 et de 12% sur un an en 2021.

Pour Socfim, la production s’est fortement accrue en 2021 : + 63% sur un an, avec un doublement sur un an au T4-21.

Les frais de gestion sont maitrisés avec une croissance sur un an de 4,3% en 2021 à 625 millions d’euros, soit un effet de ciseaux positif.

Il en ressort une baisse de 0,7pp du coefficient d’exploitation1 en 2021 à 52,0%.

Le résultat brut d’exploitation baisse sur un an de 7,0% au T4-21 pour s’établir à 137 millions d’euros. En 2021, il s’élève à 576 millions d’euros (+7,4%).

Le coût du risque baisse de 10,6% au T4-21 à 29 millions d’euros ; il baisse de 3,5% en 2021 à 113 millions d’euros.

Le résultat avant impôt s’élève à 108 millions d’euros au T4-21, en baisse de 5,8% sur un an, et à 462 millions d’euros en 2021, en progression de 10,5% sur un an.

1 Voir note méthodologique

Assurance





Les résultats présentés ci-dessous concernent le pôle Assurance de Natixis.

Chiffres sous-jacents

M€ T4-21 % variation 2021 % variation Produit net bancaire 243 4,4,% 964 5,0 % Frais de gestion (129) 4,4 % (510) 4,1 % Résultat brut d'exploitation 115 4,5 % 455 6,1 % Résultat avant impôt 115 0,2 % 462 6,2 % Coefficient d'exploitation 53,1 % 0,3 pp 52,8 % (0,5) pp

Le produit net bancaire progresse de 4,4% au T4-21 à 243 millions d’euros et de 5,0% en 2021 à 964 millions d’euros.

Les primes2 sont en forte hausse au T4-21 à 3,6 milliards d’euros (+ 22%) et en très forte hausse en 2021 à 14,3 milliards d’euros (+ 32%), avec une croissance marquée en assurance vie et prévoyance (+ 24% au T4-21 et + 36% en 2021) et une poursuite de la croissance en assurance dommage (+ 12% au T4-21 et + 8% en 2021).

Les actifs sous gestion2 atteignent 81,3 milliards d’euros à fin décembre 2021. Depuis fin 2020, ils progressent de 12%, avec une collecte nette de 3,0 milliards d’euros sur les fonds euros et 3,6 milliards d’euros sur les unités de compte.

Les unités de compte représentent 29% des encours à fin décembre 2021 (+ 3pp sur un an) et 39% de la collecte brute en 2021 (+ 3pp sur un an).

En assurance dommage, le taux d’équipement du réseau Banque Populaire atteint 29,6% à fin 2021 (+ 1,8pp par rapport à fin 2020) et celui du réseau Caisse d’Epargne 32,8% à fin 2021 (+ 1,4pp par rapport à fin 2020).

Le ratio combiné IARD se situe à 98,0 % au T4-21 (+ 8,2pp sur un an) et à 94,6 % en 2021 (+ 2,7 pp sur un an), en raison de la détérioration de la sinistralité.

Les frais de gestion augmentent de 4,1% en 2021 à 510 millions d’euros, avec un effet de ciseaux positif.

Le coefficient d’exploitation1 est en baisse de 0,5pp en 2021 à 52,8%.

Le résultat brut d’exploitation enregistre une croissance de 4,5% au T4-21 à 115 millions d’euros et de 6,1% en 2021 à 455 millions d’euros.

Le résultat avant impôt s’établit à 115 millions d’euros au T4-21 (+ 0,2%) et à 462 millions d’euros en 2021 (+ 6,2%).

1 Voir note méthodologique 2 Hors traité de réassurance avec CNP Assurances

Paiements





Les résultats présentés ci-dessous concernent le pôle Paiements de Natixis.

Chiffres sous-jacents

M€ T4-21 % variation 2021 % variation Produit net bancaire 129 12,2 % 489 13,9 % Frais de gestion (111) 11,8 % (416) 9,6 % Résultat brut d'exploitation 18 15,2 % 74 45,5 % Coût du risque (1) ns (8) ns Résultat avant impôt 17 3,5 % 65 23,3 % Coefficient d'exploitation 86,0 % (0,1) pp 84,9 % (3,3) pp

Le produit net bancaire ressort en hausse de 12,2% au T4-21 à 129 millions d’euros et de 13,9% en 2021 à 489 millions d’euros, alors que l’année 2020 constitue une base de comparaison faible, le confinement ayant impacté l’activité commerciale.

Dans les activités de Payment Processing & Services, les revenus progressent de 13% en 2021. Le nombre de transactions par cartes croît de 17% en 2021 avec une part du paiement sans contact d’environ 47% au T4-21 vs environ 43% au T4-20. Poursuite d’une forte dynamique pour les volumes de paiement via téléphone mobile en augmentation de 141% au T4-21 sur un an et pour ceux du paiement instantané en hausse de 60% au T4-21 sur un an.

Pour le Digital en 2021, c’est une autre année de forte croissance des volumes pour Dalenys (+ 39%) et PayPlug (+ 67%).

En ce qui concerne les activités Benefits, le volume de titres présentés pour paiement a augmenté de 24 % sur un an en 2021 pour l’activité titres restaurant, dans un contexte de reprise économique et d’accroissement de la consommation.

Les frais de gestion augmentent sur un an de 9,6 % en 2021, avec un effet de ciseaux positif.

Le coefficient d’exploitation1 s’améliore de 3,3pp à 84,9% en 2021.

Le résultat brut d’exploitation enregistre un net rebond à 74 millions d’euros en 2021 (+ 45,5%) ; il augmente de 15,2% à 18 millions d’euros au T4-21.

Le résultat avant impôt croît à 17 millions d’euros au T4-21 (+ 3,5%) et à 65 millions d’euros en 2021 (+ 23,3%).

Oney Bank





Chiffres sous-jacents

M€ T4-21 % variation 2021 % variation Produit net bancaire 105 (2,1) % 414 (4,8) % Frais de gestion (69) (7,2) % (280) (2,7) % Résultat brut d'exploitation 36 9,2 % 134 (8,9) % Coût du risque (31) 49,4 % (94) 10,0 % Résultat avant impôt 5 (57,2) % 40 (34,5) % Coefficient d'exploitation 65,7 % (3,6) pp 67,7 % 1,5 pp

Oney Bank enregistre une hausse de son niveau de production de crédit de 16% en 2021, à 3,5 milliards d’euros (BtoBtoC + 11% et BtoC + 36%).

Les encours de crédits s’établissent à 2,7 milliards d’euros au 31 décembre 2021. Ils s’accroissent de 3% sur un an.

1 Voir note méthodologique

Global Financial Services





Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de fortune ainsi que les activités de la Banque de Grande Clientèle de Natixis.

Chiffres sous-jacents

M€ T4-21 % variation 2021 % variation Change constant

% variation Produit net bancaire 2 348 24,4 % 7 590 26,6 % 28,6 % Frais de gestion (1 635) 33,9 % (5 226) 17,7 % 19,3 % Résultat brut d'exploitation 713 6,9 % 2 364 52,0 % 55,6 % Coût du risque (44) (72,1) % (170) (79,9) % Résultat avant impôt 676 32,1 % 2 193 x3,0 Coefficient d'exploitation 69,6 % 4,9 pp 68,9 % (5,2) pp (5,5) pp

Les revenus progressent de 24,4% au T4-21 sur un an et de 26,6% en 2021 sur un an (+ 28,6% à change constant).

Avec un fort effet de ciseaux positif en 2021, le résultat brut d’exploitation augmente de 52,0% en 2021 à 2 364 millions d’euros (+ 55,6% à change constant) ; il augmente de 6,9% au T4-21 à 713 millions d’euros, malgré un effet de ciseaux négatif dû en particulier à l’ajustement à la hausse des rémunérations variables dans le contexte de forte croissance des revenus de l’année 2021.

Le coefficient d’exploitation s’améliore nettement en 2021 : - 5,2pp à 68,9%.

Le coût du risque baisse très fortement en comparaison d’une base élevée en 2020 dans le contexte de crise sanitaire : - 72,1% à 44 millions d’euros au T4-21 et - 79,9% à 170 millions d’euros en 2021.

Le résultat avant impôt est en forte hausse à 676 millions d’euros au T4-21 (+ 32,1%) et en très forte augmentation à 2 193 millions d’euros en 2021 (x 3,0).

1 Voir note méthodologique

Gestion d’actifs et de fortune





Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de Gestion de fortune de Natixis.

Chiffres sous-jacents

M€ T4-21 % variation 2021 %

variation Change constant

% variation Produit net bancaire 1 366 34,9 % 3 800 22,7 % 25,0 % Frais de gestion (926) 39,3 % (2 746) 19,6 % 21,7 % Résultat brut d'exploitation 439 26,6 % 1 054 31,6 % 34,4 % Résultat avant impôt 450 31,8 % 1 066 36,9 % Coefficient d'exploitation 67,8 % 2,1 pp 72,3 % (1,9) pp





T4-21 % variation 2021 % variation Change constant

% variation 1 400 39,5 % 3 921 21,5 % 23,7 % (942) 39,6 % (2 801) 19,3 % 21,3 % 458 39,4 % 1 120 27,5 % 30,0 % 460 42,4 % 1 105 29,2 % 67,3 % 0,1 pp 71,4 % (1,3) pp

Sauf mention contraire, les commentaires ci-dessous portent sur les soldes intermédiaires de gestion n’incluant pas la contribution de H 2 O AM.

Au T4-21, le produit net bancaire du pôle n’incluant pas H 2 O AM s’établit à 1 366 millions d’euros, en hausse de 34,9% et à 3 800 millions d’euros en 2021, en hausse de 22,7% (+ 25,0% à change constant), intégrant la hausse des commissions de gestion sous l’effet de la croissance des encours moyens et du taux de commission ainsi que la progression des revenus financiers en gestion d’actifs, dans un contexte de croissance des indices des marchés financiers.

Le produit net bancaire incluant H 2 O AM progresse au T4-21 de 39,5% à 1 400 millions d’euros et en 2021 de 21,5% à 3 921 millions d’euros (+ 23,7% à change constant).

En Gestion d’actifs, le produit net bancaire hors H 2 O AM intègre 436 millions d’euros de commissions de surperformance au T4-21 (par rapport à 200 millions d’euros au T4-20) et 502 millions d’euros de commissions de surperformance en 2021 (par rapport à 257 millions d’euros en 2020).

En Gestion d’actifs, au T4-21 le taux de commission (hors commissions de surperformance) s’élève à environ 25 pb au global et à environ 39 pb en excluant la gestion assurantielle (+ 0,8 pb par rapport au T4-20). Le taux de commission atteint environ 35 pb pour les affiliés américains et environ 43 pb pour les affiliés européens en excluant la gestion assurantielle. Pour la gestion assurantielle, le taux de commission est d’environ 3 pb. La progression du taux de commission est essentiellement imputable à l’amélioration du mix affiliés, avec une part plus importante d’Equity et d’actifs privés.

En Gestion d’actifs, en matière de collecte, le T4-21 est un excellent trimestre. La collecte nette2 hors produits du marché monétaire et de gestion assurantielle atteint 9 milliards d’euros au T4-21, portée par une bonne dynamique des affiliés américains (Loomis principalement) et européens (principalement Mirova et AEW). La Gestion d’actifs enregistre ainsi le 7ème trimestre consécutif de collecte nette positive sur les produits long terme, soit environ 27 milliards d’euros depuis le début de l’année 2021.

Au 31 décembre 2021, les actifs sous gestion2 s’élèvent à 1 245 milliards d’euros en Gestion d’actifs. Ils augmentent de 4% au T4- 21 grâce à la forte collecte nette de 15 milliards d’euros, à un effet marché positif de 20 milliards d’euros et un effet change positif de 11 milliards d’euros.

Les frais de gestion pour le pôle ressortent en hausse de 39,3% au T4-21 et de 19,6% en 2021 (+ 21,7% à change constant).

Grâce à un effet de ciseaux positif, le coefficient d’exploitation1 s’améliore de 1,9pp à 72,3% en 2021.

Le résultat brut d’exploitation s’établit en hausse de 26,6% à 439 millions d’euros au T4-21 et de 31,6% à 1 054 millions d’euros en 2021 (+ 34,4% à change constant).

En incluant H 2 0 AM, le résultat brut d’exploitation s’établit en hausse de 39,4% à 458 millions d’euros au T4-21 et de 27,5% à 1 120 millions d’euros en 2021 (+ 30,0% à change constant).

Le résultat avant impôt s’élève à 450 millions d’euros au T4-21 (+ 31,8%) et à 1 066 millions d’euros en 2021 (+ 36,9%).

En incluant H 2 0 AM, le résultat avant impôt s’élève à 460 millions d’euros au T4-21 (+ 42,4%) et à 1 105 millions d’euros en 2021 (+ 29,2%).

1 Voir note méthodologique 2 Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions et Vega IM et exclut ceux de H 2 0 AM (14 Md€ au 31/12/2021) ; l’Amérique du Nord inclut WCM IM

Banque de Grande Clientèle





Le pôle Banque de Grande Clientèle (BGC) regroupe les activités de Global markets, Global finance, Investment banking et M&A de Natixis.

Chiffres sous-jacents

M€ T4-21 % variation 2021 % variation Change constant % variation Produit net bancaire 948 7,1 % 3 669 32,4 % 34,3 % Frais de gestion (694) 26,7 % (2 425) 15,9 % 17,0 % Résultat brut d'exploitation 255 (24,6) % 1 244 83,7 % 89,0 % Coût du risque (41) (73,0) % (167) (79,7) % Résultat avant impôt 216 14,4 % 1 088 ns Coefficient d'exploitation 73,2 % 11,4 pp 66,1 % (9,5) pp

Le produit net bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle s’inscrit en hausse de 7,1% au T4-21 à 948 millions d’euros et en très forte augmentation de 32,4% à 3 669 millions d’euros en 2021 (+ 34,3% à change constant).

Au sein de Global markets, les revenus de FICT atteignent 260 millions d’euros au T4-21 (+ 4% sur un an) et 1 150 millions d’euros en 2021 (+ 4% sur un an) ; la croissance du T4-21 a été tirée par les activités de crédit en Europe et aux US ainsi que par celles de change grâce à la volatilité des marchés.

Pour le métier Equity, les revenus de 76 millions d’euros au T4-21 sont stables par rapport au T3-21 et en ligne avec le « run rate » annuel de 300 millions d’euros actualisé lors de la revue stratégique conduite au T3-20. Les revenus de 2021 atteignent 427 millions d’euros représentant un très fort redressement par rapport à - 48 millions d’euros en 2020, alors que le S1-20 avait été marqué par de nombreuses annulations de dividendes pénalisant les revenus du métier Equity.

Les revenus de Global finance, croissent de 13% à 387 millions d’euros au T4-21 et de 17% à 1 499 millions d’euros en 2021, tirés par le métier Real Assets et par une très bonne contribution des portefeuilles dont les revenus progressent de 15% au T4-21 en regard du T4-20 et de 23% sur un an en 2021. Global Trade, en recul sur le trimestre en regard du T4-20, enregistre une performance en progression sur l’année (+ 3% en 2021).

Les revenus des métiers Investment banking et M&A s’élèvent à 239 millions d’euros au T4-21 en forte augmentation (+ 90% sur un an) et à 613 millions d’euros en 2021 (+ 46% sur un an).

Pour le segment M&A, les revenus ont augmenté de 80% en 2021, atteignant 371 millions d’euros dont 190 millions d’euros pour le seul T4-21 en croissance très marquée ; les revenus ont été portés par les fortes contributions de Natixis Partners, Solomon Partners et Fenchurch.

Les frais de gestion augmentent de 26,7% au T4-21 à 694 millions d’euros (ajustement à la hausse des rémunérations variables accompagné d’investissements de développement) et de 15,9% en 2021 à 2 425 millions d’euros (+ 17,0% à change constant).

Grâce à cet effet de ciseaux positif, le coefficient d’exploitation1 s’améliore de 9,5pp à 66,1% en 2021.

Le résultat brut d’exploitation baisse de 24,6% au T4-21 à 255 millions d’euros (ajustement de charges) et augmente très fortement de 83,7% à 1 244 millions d’euros en 2021 (+ 89,0% à change constant).

Le coût du risque ressort en forte réduction de 73,0% au T4-21 à 41 millions d’euros et de 79,7% en 2021 à 167 millions d’euros.

Il en découle un très fort redressement du résultat avant impôt : il s’établit à 216 millions d’euros au T4-21 (+ 14,4%) et il atteint 1 088 millions d’euros en 2021 vs - 132 millions d’euros en 2020.

1 Voir note méthodologique

ANNEXES

Précisions méthodologiques

Présentation des résultats trimestriels retraités

Suite à l'annonce le 25 février 2020 concernant la cession d’une participation de 29,5% dans Coface et à des fins de communication financière, tous les impacts liés à cette opération sont présentés dans une ligne distincte du compte de résultat « Coface - Contribution nette » (au niveau du Hors métiers et du Groupe BPCE).

D'un point de vue comptable, la moins-value Coface du S1-20 est classée en « Gains ou pertes sur autres actifs » et la dépréciation de la participation résiduelle dans Coface au S1-20 est classée sur la ligne « Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence ».

A des fins de comparaison avec les publications précédentes, les séries trimestrielles du Groupe BPCE et du pôle Hors métiers retraitées sont présentées dans cette annexe.

BPCE SA, en sa qualité́ d’organe central, organise, coordonne et supervise un certain nombre d’activités ou de prestations, pour le compte du groupe et notamment des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne (pilotage stratégique, coordination des politiques commerciales, gestion centralisée du refinancement, grands projets, etc.). La contribution de l’organe central est présentée dans le pôle Hors métiers

Les règles de refacturation par BPCE SA des charges comptabilisées au titre de ses missions d’organe central ont évolué́ au cours du quatrième trimestre 2020. En conséquence et à des fins de comparaison, les comptes de résultats trimestriels en 2020 des pôles Banque de proximité́ et Assurance et Hors métiers ont été́ retraités pour les périodes passées.

Offre publique d’achat simplifiée visant les actions Natixis

Le 9 février 2021, BPCE SA a annoncé son intention d’acquérir les actions du capital de Natixis SA qu’elle ne détenait pas, soit environ 29,3% au 31 décembre 2020, et de déposer une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Après avoir obtenu, le 15 avril, le visa de l’AMF sur la conformité de l’opération, les différentes autorisations règlementaires requises ont été successivement accordées, ce qui a permis de débuter l’offre d’achat simplifiée le 4 juin 2021.

Le 30 juin 2021, BPCE SA est actionnaire de 79,71 % des titres Natixis (pourcentage de contrôle exprimé sur le total des titres réglés et livrés en date d’arrêté, hors titres d’auto-contrôle détenus par Natixis). Le résultat réalisé par le groupe Natixis au second trimestre et attribué à BPCE a été calculé sur la base de ce pourcentage.

Résultat de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée sur les titres Natixis

L’Offre publique d’achat simplifiée visant 29,3 % du capital de Natixis S.A. s’est clôturée le 9 juillet 2021 et a permis au Groupe BPCE de détenir plus de 90 % du capital et des droits de vote de Natixis. Le retrait obligatoire a été mis en œuvre le 21 juillet 2021.

Eléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels et le passage du compte de résultat publié au compte de résultat sous-jacent du Groupe BPCE sont détaillés dans les annexes.

Produit net bancaire

La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions.

Frais de gestion

Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des « charges générales d’exploitation » (telles que présentées dans le document de référence, note 4.7 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des « dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles ».

Coefficient d’exploitation

Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels et retraités pour ces derniers du FRU (Fonds de Résolution unique), affecté au pôle Hors métier. Les calculs sont détaillés dans l’annexe.

Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents.

Coût du risque

Le coût du risque est exprimé́ en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé́ en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle en début de période.

Encours de crédit et d’épargne

Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont les suivants :

Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d’épargne).

Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l’activité́ financière.

Solvabilité

Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR / CRD IV, après déduction.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.

Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles CRR II / CRD V. l’encours centralisé d’épargne règlementée est exclu des expositions levier, les expositions sur les Banques centrales sont également exclues pour une période limitée (selon la décision de la BCE 2021 / 27 du 18 juin 2021).

Capacité totale d’absorption des pertes

Le montant des passifs éligibles au numérateur du TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminé par l’article 92a de CRR. Veuillez noter qu'un quantum de titres privilégiés de premier rang n'a pas été inclus dans notre calcul du TLAC.

Ainsi, ce montant se compose des 4 éléments suivants :

Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.

Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.

Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.

Passifs subordonnés non reconnus dans le fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir : La part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (c.-à-d., pris dans le phase-out). La part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure à 1 an. Le montant nominal des titres senior non préférés d’une maturité́ supérieure à 1 an.







Liquidité

Les réserves de liquidité totales comprennent :

Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales.

Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR.

Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.





Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an.

Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants :

Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients.

Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation.

Indicateurs digitaux

Le pourcentage de crédits à la consommation initiés sur les parcours digitaux correspond au nombre de mise en forces crédit conso initiées sur le Digital / Nombre total de mise en forces crédit conso.

Le nombre de clients actifs sur les applis mobiles ou sites web correspond au nombre de clients ayant effectué au moins une visite sur un des canaux digitaux (applis mobiles ou site web) sur les 6 derniers mois.

Le pourcentage des clients bancarisés principaux actifs tous canaux dans l’année correspond à la part des clients bancarisés principaux ayant effectué au moins une visite sur un des canaux digitaux sur les 12 derniers mois.

Les notes sur les boutiques en ligne App Store ou Google Play correspondent à la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs à la fin de la période considérée.

Le NPS Digital est une note de recommandation attribuée par le client sur les espaces clients digitaux. Il correspond au net promoter score digital client compris entre -100 et +100. Le NPS est calculé sur 3 mois glissants.

Le % de virements initiés par les clients sur leurs espaces digitaux correspond au nombre de virements validés sur mobile ou site web comparé au nombre de virements totaux

Le % d’ajout de bénéficiaires initiés par les clients sur leurs espaces digitaux correspond au nombre d’ajouts de bénéficiaires validés sur mobile ou site web comparé au nombre d’ajout de bénéficiaires totaux.

Le nombre de documents collectés et contrôles automatiquement correspond au nombre de documents transmis par les clients sur leur espace digital (web et mobile) ou en agence, et contrôlés automatiquement sur la période considérée.

L'évolution du nombre de clients Secur'Pass actifs correspond au nombre de clients Secur'Pass actifs à la fin de la période considérée comparé au nombre de clients Secur'Pass actifs depuis le début de l’année considérée.

Le nombre de visualisation du code secret de la carte correspond aux actions de visualisation du code secret de la carte sur l’application.

Indicateurs métier - Oney Bank

BtoBtoC : solutions de paiement et de financement distribuées à la clientèle au travers des partenaires et enseignes. Cette ligne englobe le paiement en plusieurs fois, le paiement différé et les crédits affectés.

BtoC : solutions de financement distribuées directement auprès de la clientèle. Cette ligne englobe les prêts personnels et les crédits renouvelables.

Passage des données retraitées aux données publiées

GROUPE

BPCE GROUPE

BPCE GROUPE

BPCE En millions d'euros 2021

publié Coface 2021

retraité 2020

publié Coface 2020

retraité T4-20

publié Coface T4-20

retraité Produit net bancaire 25 716 25 716 22 540 22 540 6 303 6 303 Frais de gestion (17 840) (17 840) (16 644) (16 644) (4 356) (4 356) Résultat brut d'exploitation 7 876 7 876 5 896 5 896 1 947 1 947 Coût du risque (1 783) (1 783) (2 998) (2 998) (924) (924) Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 220 (7) 212 180 47 227 60 7 67 Gains ou pertes sur autres actifs (82) (82) (289) 146 (144) (22) (22) Résultat avant impôt 6 231 (7) 6 224 2 789 192 2 982 1 062 7 1 069 Impôts sur le résultat (1 946) (1 946) (1 045) (1 045) (318) (318) Participations ne donnant pas le contrôle (282) 2 (280) (134) (56) (191) (120) (2) (123) Résultat net – hors contribution nette Coface (5) 3 998 136 1 745 5 628 Coface – Contribution nette 5 (136) (5) Résultat net (part du groupe) 4 003 4 003 1 610 1 610 624 624

Résultats T4-21 : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données retraitées

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Entreprises MEE Résultat avant impôt Résultat net

(part du groupe) Résultats T4-21 retraités 6 967 (4 916) (7) 1 360 819 Réévaluation des actifs associés aux TSS libellés en devises étrangères Hors métiers (1) (1) (1) Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 6 (207) (256) (205) Cessions Hors métiers (14) (14) (56) Résultats T4-21

hors éléments exceptionnels 6 962 (4 709) 7 1 632 1 080

Résultats 2021 : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données retraitées

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Entreprises MEE Résultat avant impôt Résultat net

(part du groupe) hors Coface Résultats 2021 retraités 25 716 (17 840) 212 6 224 3 998 Réévaluation des actifs associés aux TSS libellés en devises étrangères Hors métiers (6) (6) (10) Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 20 (423) (473) (385) Provision légale (19) (19) (10) Cessions (14) (14) (56) Résultats 2021

hors éléments exceptionnels & contribution nette Coface 25 720 (17 417) 227 6 736 4 457

Résultats T4-20 : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données retraitées

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

(part du groupe) hors Coface Résultats T4-20 retraités 6 303 (4 356) (924) (22) 1 069 628 Réévaluation des actifs associés aux TSS libellés en devises étrangères Hors métiers 3 3 10 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 28 (188) (1) (21) (183) (128) Provision légale (9) (6) Cessions Métiers / Hors métiers (5) (5) (3) Résultats T4-20

hors éléments exceptionnels & contribution nette Coface 6 272 (4 167) (923) 5 1 262 754

Résultats 2020 : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données retraitées

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

(part du groupe) hors Coface Résultats 2020 retraités 22 540 (16 644) (2 998) 227 (144) 2 982 1 745 Réévaluation des actifs associés aux TSS libellés en devises étrangères Hors métiers 7 7 20 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 33 (425) (6) (168) (566) (374) Impact de la défaillance du Liban sur l’assurance ADIR Assurance (23) (23) (16) Contribution au fonds de garantie des assurances Assurance (16) (10) (26) (18) Dépréciations et cessions d'actifs Métiers / Hors métiers (5) (5) (3) Résultats 2020

hors éléments exceptionnels & contribution nette Coface 22 516 (16 219) (2 992) 260 30 3 595 2 136

Passage des données 2020 aux données pro forma (1/2)

Banque de proximité

& Assurance T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Chiffres publiés 4 140 (2 803) 1 032 685 4 074 (2 585) 844 537 4 162 (2 629) 1 211 818 4 081 (2 796) 527 289 Ajustements analytiques 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Dépenses de l'organe central (65) 7 (58) (39) (65) 7 (58) (39) (65) 7 (58) (39) 194 (21) 173 118 Chiffres pro forma 4 076 (2 794) 977 646 4 010 (2 577) 789 499 4 098 (2 620) 1 156 780 4 276 (2 816) 702 407





Global financial services T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Chiffres retraités 1 462 (1 136) 134 41 1 223 (1 014) (71) (46) 1 447 (1 085) 135 54 1 896 (1 251) 465 225 Ajustements analytiques (8) (3) (11) (6) (8) (3) (11) (6) (8) (3) (11) (6) (8) (3) (11) (6) Chiffres pro forma 1 454 (1 140) 124 36 1 215 (1 017) (82) (51) 1 439 (1 088) 124 49 1 888 (1 254) (454) 219

Passage des données 2020 aux données pro forma (2/2)

Hors métiers T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôt Résultat net Chiffres retraités (58) (606) (619) (461) (115) (238) (491) (341) (98) (191) (263) (169) 326 (309) 77 114 Ajustements analytiques 7 2 9 4 7 1 9 5 7 1 9 5 7 1 9 4 Dépenses de l'organe central 65 (7) 58 39 65 (7) 58 39 65 (7) 58 39 (194) 21 (173) (118) Chiffres pro forma –

hors contribution nette Coface 13 (612) (553) (418) (42) (244) (425) (297) (26) (197) (197) (125) 139 (286) (88) 1

Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE En millions d'euros T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf Impact des éléments exceptionnels (hors Coface) sur résultat avant impôt (91) (111) (76) (58) (105) (25) (272) (193)





RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE PAIEMENTS AUTRES RÉSEAUX BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE En millions d'euros T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf Impact des éléments exceptionnels (hors Coface) sur résultat avant impôt (43) (36) (29) (45) (4) (1) (4) (9) (7) (2) (5) (18) (91) (111)





GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES En millions d'euros T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf Impact des éléments exceptionnels (hors Coface) sur résultat avant impôt (75) (49) (1) (8) (76) (58)

Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU

En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation 2021 - Chiffres publiés 25 716 (17 840)







Impact des éléments exceptionnels (4) (423) FRU (421) 2021 - Chiffres sous-jacents

Hors FRU 25 720 (16 995) 66,1 %





En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation 2020 - Chiffres publiés 22 540 (16 644)







Impact des éléments exceptionnels 24 (425) FRU (400) 2020 - Chiffres sous-jacents

Hors FRU 22 516 (15 819) 70,3 %





En millions d'euros Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation 2019 - Chiffres publiés 24 305 (17 582)







Impact des éléments exceptionnels 17 (440) FRU (376) 2019 - Chiffres sous-jacents

Hors FRU 24 287 (16 766) 69,0 %

Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE En millions d'euros 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf Impact des éléments exceptionnels (hors Coface) sur résultat avant impôt (153) (324) (126) (104) (232) (186) (512) (614)





RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE PAIEMENTS AUTRES RÉSEAUX BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE En millions d'euros 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf Impact des éléments exceptionnels (hors Coface) sur résultat avant impôt (65) (105) (49) (113) (9) (6) (5) (37) (9) (7) (16) (56) (153) (324) GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES En millions d'euros 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf Impact des éléments exceptionnels (hors Coface) sur résultat avant impôt (99) (93) (28) (11) (126) (104)

Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE En millions d'euros T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf % Produit net bancaire 4 391 4 276 2,348 1 888 227 139 6 967 6 303 10,5 % Frais de gestion (2 921) (2 816) (1 658) (1 254) (337) (286) (4 916) (4 356) 12,9 % Résultat brut d'exploitation 1 470 1 460 690 635 (109) (148) 2 051 1 947 5,3 % Coût du risque (552) (746) (44) (158) (23) (20) (619) (924) (33) % Résultat avant impôt 902 702 600 454 (142) (88) 1 360 1 069 27,3 % Impôts sur le résultat (287) (262) (165) (130) (36) 74 (489) (318) 53,7 % Participations ne donnant pas le contrôle (5) (33) (46) (105) 0 15 (52) (123) (57,8 )% Résultat net – hors Coface 609 407 389 219 (178) 1 819 628 30,6 % Coface – Contribution nette (5) (5) Résultat net –

part du groupe 609 407 389 219 (178) (3) 819 624 31,4 %





BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE En millions d'euros 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf % Produit net bancaire 17 502 16 460 7 571 5 997 643 84 25 716 22 540 14,1 % Frais de gestion (11 034) (10 807) (5 276) (4 498) (1 530) (1 339) (17 840) (16 644) 7,2 % Résultat brut d'exploitation 6 468 5 652 2 295 1 499 (887) (1 255) 7 876 5 896 33,6 % Coût du risque (1 566) (2 042) (170) (846) (47) (110) (1 783) (2 998) (40,5) % Résultat avant impôt 4 933 3 624 2 067 619 (776) (1 262) 6 224 2 982 X2,1 Impôts sur le résultat (1 414) (1 175) (546) (181) 14 312 (1 946) (1 045) 86,2 % Participations ne donnant pas le contrôle (74) (116) (271) (186) 66 111 (280) (191) 46,4 % Résultat net – hors Coface 3 444 2 332 1 250 252 (696) (839) 3 998 1 745 x2,3 Coface – Contribution nette 5 (136) 5 (136) ns Résultat net –

part du groupe 3 444 2 332 1 250 252 (691) (975) 4 003 1 610 x2,5

Groupe BPCE : série trimestrielle retraitée

GROUPE BPCE En millions d'euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 Produit net bancaire 5 543 5 183 5 511 6 303 22 540 6 117 6 337 6 295 6 967 25 716 Frais de gestion (4 546) (3 837) (3 905) (4 356) (16 644) (4 655) (4 151) (4 119) (4 916) (17 840) Résultat brut d'exploitation 997 1 346 1 606 1 947 5 896 1 462 2 187 2 176 2 051 7 876 Coût du risque (504) (981) (589) (924) (2 998) (490) (332) (342) (619) (1 783) Résultat avant impôt 548 282 1 083 1 069 2 982 1 041 1 924 1 898 1 360 6 224 Résultat net – hors Coface 265 150 703 628 1 745 543 1 308 1 327 819 3 998 Coface – Contribution nette (83) (19) (29) (5) (136) 5 5 Résultat net (part du groupe) 181 131 674 624 1 610 548 1 308 1 327 819 4 003

Bilan consolidé

ACTIF

(en millions d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 Caisse, Banques Centrales 186 317 153 403 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 198 919 196 260 Instruments dérivés de couverture 7 163 9 608 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 48 598 49 630 Titres au coût amorti 24 986 26 732 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 94 140 90 018 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 781 097 746 809 Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 5 394 8 941 Placements des activités d'assurance 135 228 124 566 Actifs d'impôts courants 465 747 Actifs d'impôts différés 3 524 3 667 Comptes de régularisation et actifs divers 13 830 16 367 Actifs non courants destinés à être cédés 2 241 2 599 Participations dans les entreprises mises en équivalence 1 525 4 586 Immeubles de placement 758 770 Immobilisations corporelles 6 396 6 222 Immobilisations incorporelles 997 1 038 Ecarts d'acquisition 4 443 4 307 TOTAL ACTIF 1 516 021 1 446 269





PASSIF

(en millions d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 Banques Centrales 6 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 191 768 191 371 Instruments dérivés de couverture 12 521 15 262 Dettes représentées par un titre 237 419 228 201 Dettes envers les établissements de crédit 155 391 138 416 Dettes envers la clientèle 665 317 630 837 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 184 243 Passifs d'impôts courants 1 313 485 Passifs d'impôts différés 1 049 1 239 Comptes de régularisation et passifs divers 20 114 22 662 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 1 946 1 945 Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurances 125 081 114 608 Provisions 5 330 6 213 Dettes subordonnées 18 990 16 375 Capitaux propres 79 592 78 412 Capitaux propres part du Groupe 78 884 72 683 Participations ne donnant pas le contrôle 707 5 728 TOTAL PASSIF 1 516 021 1 446 269

Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE PAIEMENTS AUTRES RÉSEAUX BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE En millions d'euros T4-21 T4-20pf % T4-21 T4-20pf % T4-21 T4-20pf % T4-21 T4-20pf % T4-21 T4-20pf % T4-21 T4-20pf % T4-21 T4-20pf % Produit net bancaire 1 725 1 672 3,2 % 1 804 1 767 2,1 % 301 300 0,2 % 243 233 4,4 % 129 115 12,2 % 190 189 0,2 % 4 391 4 276 2,7 % Frais de gestion (1 141) (1 082) 5,4 % (1 242) (1 209) 2,7 % (168) (154) 9,3 % (132) (123) 7,4 % (117) (102) 15,6 % (120) (146) (17,7) % (2 921) (2 816) 3,7 % Résultat brut d'exploitation 584 590 (1,0) % 561 558 0,7 % 133 146 (9,3) % 111 110 1,1 % 11 13 (13,4) % 70 44 60,1 % 1 470 1 460 0,7 % Coût du risque (282) (309) (8,7) % (216) (354) (39,0) % (29) (32) (10,6) % ns ns (1) 1 ns (24) (52) (53,0) % (552) (746) (26,0) % Résultat avant impôt 291 280 3,7 % 344 202 70,1 % 104 114 (8,8) % 111 106 5,0 % 10 14 (26,1) % 42 (14) ns 902 702 28,4 % Impôts sur le résultat (99) (99) (0,2) % (115) (100) 14,4 % (31) (33) (6,9) % (31) (33) (6,0) % (2) (4) (55,2) % (10) 7 ns (287) (262) 9,6 % Participations ne donnant pas le contrôle (1) 0 ns (2) (4) (55,8) % ns ns ns 0 (22) ns 0 (3) ns (2) (4) (44,9) % (5) (33) (83,9) % Résultat net

(part du groupe) 191 182 5,1 % 227 98 ns 73 81 (9,6) % 80 52 55,9 % 8 7 24,5 % 29 (11) ns 609 407 49,5 %

Banque de proximité & Assurance : compte de résultat

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE PAIEMENTS AUTRES RÉSEAUX BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE En millions d'euros 2021 2020pf % 2021 2020pf % 2021 2020pf % 2021 2020pf % 2021 2020pf % 2021 2020pf % 2021 2020pf % Produit net bancaire 6 867 6 315 8,7 % 7 240 6 917 4,7 % 1 200 1 134 5,9 % 964 904 6,7 % 489 430 13,9 % 741 760 (2,4) % 17 502 16 460 6,3 % Frais de gestion (4 354) (4 242) 2,6 % (4 614) (4 549) 1,4 % (634) (604) 5,0 % (515) (490) 5,1 % (425) (386) 9,9 % (492) (537) (8,3) % (11 034) (10 807) 2,1 % Résultat brut d'exploitation 2 513 2 072 21,2 % 2 625 2 369 10,8 % 566 530 6,8 % 450 415 8,4 % 65 43 49,2 % 249 223 11,7 % 6 468 5 652 14,4 % Coût du risque (734) (828) (11,4) % (578) (914) (36,7) % (113) (117) (3,5) % ns ns (8) 2 ns (133) (185) (28,5) % (1 566) (2 042) (23,3) % Résultat avant impôt 1 806 1 273 41,9 % 2 048 1 464 39,9 % 453 413 9,8 % 456 398 14,8 % 57 46 23,3 % 113 31 ns 4 933 3 624 36,1 % Impôts sur le résultat (505) (402) 25,7 % (610) (511) 19,4 % (128) (123) 4,4 % (125) (124) 0,8 % (23) (14) 66,7 % (24) (2) ns (1 414) (1 175) 20,3 % Participations ne donnant pas le contrôle (2) (1) ns (9) (3) ns ns ns ns (41) (80) (48,8) % (4) (9) (54,0) % (17) (22) (22,2) % (74) (116) (36,1) % Résultat net

(part du groupe) 1 298 870 49,3 % 1 429 950 50,5 % 325 290 12,1 % 290 193 50,1 % 29 23 29,0 % 72 7 ns 3 444 2 332 47,7 %

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle

BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE En millions d'euros T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021pf Produit net bancaire 4 076 4 010 4 098 4 276 16 460 4 298 4 420 4 393 4 391 17 502 Frais de gestion (2 794) (2 577) (2 620) (2 816) (10 807) (2 760) (2 687) (2 666) (2 921) (11 034) Résultat brut d'exploitation 1 281 1 433 1 478 1 460 5 652 1 538 1 733 1 727 1 470 6 468 Coût du risque (302) (651) (343) (746) (2 042) (387) (283) (343) (552) (1 566) Résultat avant impôt 977 789 1 156 702 3 624 1 167 1 466 1 398 902 4 933 Résultat net (part du groupe) 646 499 780 407 2 332 796 1 043 996 609 3 444

Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE En millions d'euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 Produit net bancaire 1 572 1 483 1 588 1 672 6 315 1 669 1 738 1 736 1 725 6 867 Frais de gestion (1 092) (1 016) (1 053) (1 082) (4 242) (1 078) (1 056) (1 080) (1 141) (4 354) Résultat brut d'exploitation 480 468 535 590 2 072 591 682 656 584 2 513 Coût du risque (117) (289) (114) (309) (828) (165) (136) (150) (282) (734) Résultat avant impôt 372 187 434 280 1 273 440 559 517 291 1 806 Résultat net (part du groupe) 255 120 313 182 870 310 418 380 191 1 298 RÉSEAU CAISSE D’EPARGNE En millions d'euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 Produit net bancaire 1 684 1 761 1 705 1 767 6 917 1 795 1 825 1 816 1 804 7 240 Frais de gestion (1 175) (1 086) (1 077) (1 209) (4 549) (1 158) (1 136) (1 078) (1 242) (4 614) Résultat brut d'exploitation 509 675 627 558 2 369 638 689 737 561 2 625 Coût du risque (121) (276) (162) (354) (914) (153) (66) (143) (216) (578) Résultat avant impôt 388 398 476 202 1 464 485 625 594 344 2 048 Résultat net (part du groupe) 264 263 326 98 950 338 445 419 227 1 429

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF

SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES En millions d'euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 Produit net bancaire 288 262 284 300 1 134 295 302 303 301 1 200 Frais de gestion (159) (141) (150) (154) (604) (157) (156) (153) (168) (634) Résultat brut d'exploitation 130 120 134 146 530 138 146 150 133 566 Coût du risque (24) (26) (35) (32) (117) (31) (30) (24) (29) (113) Résultat avant impôt 105 95 99 114 413 107 116 126 104 453 Résultat net (part du groupe) 73 67 69 81 290 77 84 90 73 325

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance

ASSURANCE En millions d'euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 Produit net bancaire 222 229 221 233 904 240 252 229 243 964 Frais de gestion (134) (116) (117) (123) (490) (138) (124) (120) (132) (515) Résultat brut d'exploitation 88 113 104 110 415 102 128 109 111 450 Résultat avant impôt 77 111 103 106 398 104 128 113 111 456 Résultat net (part du groupe) 36 55 51 52 193 54 74 82 80 290

Paiements

PAIEMENTS En millions d'euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T3-21 2021 Produit net bancaire 113 85 117 115 430 117 118 126 129 489 Frais de gestion (93) (94) (97) (102) (386) (103) (101) (103) (117) (425) Résultat brut d'exploitation 19 (9) 20 13 43 14 16 23 11 65 Résultat avant impôt 21 (9) 20 14 46 14 10 23 10 57 Résultat net (part du groupe) 10 (4) 10 7 23 7 6 9 8 29

Autres réseaux

AUTRES RÉSEAUX En millions d'euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 Produit net bancaire 197 189 184 189 760 181 187 184 190 741 Frais de gestion (141) (123) (127) (146) (537) (125) (114) (133) (120) (492) Résultat brut d'exploitation 56 67 57 44 223 56 72 51 70 249 Coût du risque (42) (60) (32) (52) (185) (38) (44) (26) (24) (133) Résultat avant impôt 14 7 24 (14) 31 18 28 25 42 113 Résultat net

(part du groupe) 8 (2) 11 (11) 7 10 17 16 29 72

Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers

GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES En millions d'euros T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf T4-21 T4-20pf % Produit net bancaire 1 400 1 003 948 885 2 348 1 888 24,4 % Frais de gestion (963) (698) (695) (556) (1 658) (1 254) 32,3 % Résultat brut d'exploitation 436 305 253 330 690 635 8,7 % Coût du risque (3) (7) (41) (152) (44) (158) (72,1) % Résultat avant impôt 385 273 215 181 600 454 32,2 % Résultat net

(part du groupe) 243 126 146 93 389 219 77,4 %





GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES En millions d'euros 2021 2020pf 2021 2020pf 2021 2020pf % Produit net bancaire 3 921 3 226 3 651 2 770 7 571 5 997 26,3 % Frais de gestion (2 842) (2 394) (2 434) (2 104) (5 276) (4 498) 17,3 % Résultat brut d'exploitation 1 079 832 1 216 667 2 295 1 499 53,1 % Coût du risque (4) (27) (167) (819) (170) (846) (79,9) % Résultat avant impôt 1 006 762 1 061 (143) 2 067 619 X3,4 Résultat net

(part du groupe) 584 329 666 (77) 1 250 252 X5,0

Séries trimestrielles retraitées

Global Financial Services

GLOBAL FINANCIAL SERVICES En millions d'euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 Produit net bancaire 1 454 1 215 1 439 1 888 5 997 1 698 1 766 1 758 2 348 7 571 Frais de gestion (1 140) (1 017) (1 088) (1 254) (4 498) (1 184) (1 208) (1 226) (1 658) (5 276) Résultat brut d'exploitation 314 199 351 635 1499 515 558 532 690 2 295 Coût du risque (193) (286) (209) (158) (846) (83) (27) (16) (44) (170) Résultat avant impôt 124 (82) 124 454 619 428 534 505 600 2 067 Résultat net (part du groupe) 36 (51) 49 219 252 215 300 346 389 1 250

Gestion d'actifs et de fortune

GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE En millions d'euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 Produit net bancaire 774 705 745 1 003 3 226 773 851 896 1 400 3 921 Frais de gestion (581) (539) (577) (698) (2 394) (601) (625) (652) (963) (2 842) Résultat brut d'exploitation 193 166 168 305 832 173 226 244 436 1 079 Coût du risque 1 (11) (10) (7) (27) (2) 0 1 (3) (4) Résultat avant impôt 194 157 138 273 762 164 226 231 385 1 006 Résultat net (part du groupe) 74 73 57 126 329 76 120 145 243 584

Banque de Grande Clientèle

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE En millions d’euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 Produit net bancaire 680 511 695 885 2 770 925 915 862 948 3,651 Frais de gestion (559) (478) (512) (556) (2 104) (583) (583) (573) (695) (2 434) Résultat brut d'exploitation 121 33 183 330 667 342 332 289 253 1 216 Coût du risque (194) (275) (199) (152) (819) (81) (28) (17) (41) (167) Résultat avant impôt (70) (240) (13) 181 (143) 264 307 274 215 1 061 Résultat net (part du groupe) (38) (124) (8) 93 (77) 139 179 201 146 666

Hors métiers : série trimestrielle retraitée

HORS MÉTIERS En millions d'euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf 2020pf T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 Produit net bancaire 13 (42) (26) 139 84 121 151 144 227 643 Frais de gestion (612) (244) (197) (286) (1 339) (711) (255) (227) (337) (1 530) Résultat brut d'exploitation (598) (286) (223) (148) (1 255) (590) (104) (83) (109) (887) Coût du risque (8) (44) (38) (20) (110) (20) (21) 17 (23) (47) Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 51 43 48 71 212 51 64 53 (12) 156 Net Gains ou pertes sur autres actifs 3 (137) 16 9 (109) 4 (13) 8 3 2 Résultat avant impôt –

hors contribution nette Coface (553) (425) (197) (88) (1 262) (555) (75) (4) (142) (776) Coface – Contribution nette (83) (19) (29) (5) (136) 5 5 Résultat net (part du groupe) (501) (317) (154) (3) (975) (463) (35) (15) (178) (691)

