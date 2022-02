Le FPI Canadien Net annonce le dépôt d’un prospectus préalable de base définitif

English French

MONTRÉAL, 10 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V : NET.UN) Le Fonds de placement immobilier Canadien Net (« Canadien Net » ou le « Fonds ») a déposé aujourd’hui un prospectus préalable de base simplifié (définitif) (le « prospectus préalable ») pour lequel il a obtenu un visa. Le prospectus préalable, qui a été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada, permet à Canadien Net, à l’occasion, pendant la période de validité de 25 mois du prospectus préalable, d’offrir à la vente et d’émettre, pour un prix pouvant aller jusqu’à 125 millions de dollars, (i) des parts de fiducie du Fonds (les « Parts de fiducie »), (ii) des reçus de souscription du Fonds (les « Reçus de souscription »), (iii) des titres d’emprunt non garantis du Fonds (les « Titres d’emprunt »), (iv) des bons de souscription dont l’exercice donne le droit d’acquérir des Parts de fiducie et/ou d’autres titres du Fonds (les « Bons de souscription ») et (v) des unités regroupant une Part de fiducie, un Reçu de souscription, un Bon de souscription ou un Titre d’emprunt ou plusieurs de ceux-ci (les « Unités », et, collectivement avec les Parts de fiducie, les Reçus de souscription, les Titres d’emprunt et les Bons de souscription, les « Titres »). Les modalités variables propres à tout placement de Parts de fiducie, de Reçus de souscription, de Titres d’emprunt, de Bons de souscription ou d’Unités seront indiquées dans un ou plusieurs suppléments de prospectus.

Le prospectus préalable permettra à Canadien Net de disposer d’une plus grande souplesse de financement pour saisir les occasions d’acquisition. Le Fonds n’a pas actuellement l’intention d’effectuer un placement de Titres conformément au prospectus préalable.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des Titres dans quelque territoire que ce soit.

Les Titres n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 et, en conséquence, ils ne seront pas offerts ni vendus ou remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires sous sa compétence, ni à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d’une telle personne, sauf aux termes d’une dispense applicable des exigences d’inscription.

À propos de Canadien Net – Le Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux triple net et dont la gestion est entièrement assumée par le locataire.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Jason Parravano au 450-536-5328.