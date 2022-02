Le cabinet Gain Theory de WPP désigné comme un leader des solutions de mesure et d'optimisation du marketing

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Portuguese Spanish

NEW YORK, 11 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gain Theory , un cabinet de conseil mondial de prévision qui accélère la croissance pour les marques ambitieuses, a été désigné comme un Leader dans le rapport The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization Solutions du 1er trimestre 2022.

Ce rapport Forrester Wave MMO analyse et évalue les fournisseurs de mesure et d'optimisation du marketing les plus importants en termes d'offre, de stratégie et de présence sur le marché. Il classe les fournisseurs dans les catégories Leaders, Strong Performers, Contenders ou Challengers.

Dans ce rapport, Forrester indique que « les grandes entreprises mondiales ayant des budgets marketing complexes et qui sont en quête de services de qualité devraient inscrire Gain Theory sur leur liste restreinte » et ajoute que « l'offre de services de Gain Theory se démarque réellement de l'ensemble de la concurrence. »

Gain Theory a reçu les scores les plus élevés possibles sur 13 critères, définis comme supérieurs par rapport aux autres fournisseurs dans l'évaluation. Les scores les plus élevés de Gain Theory incluent les critères de cas d'utilisation « gestion de portefeuilles de marques », « stratégie et planification marketing omnicanal » et « activités axées sur les informations ». Des notes parfaites ont également été attribuées à Gain Theory dans les critères « méthodologie de mesure unifiée », « conseils en stratégie marketing », « conseils en stratégie d'entreprise » et « conseils en gestion du changement ».

Il convient de noter que le meilleur score possible a été décerné à Gain Theory pour le critère « méthodologie de mesure unifiée ». Le rapport indique : « L'approche à long terme de Gain Theory consiste à faire progresser ses recommandations de planification et d'optimisation en incorporant davantage de comportements clients et de signaux de données. »

En ce qui concerne la capacité de Gain Theory à fournir des conseils sur les leviers de croissance à l'échelle de l'entreprise, le cabinet a également reçu des notes élevées pour le critère « conseils en stratégie d'entreprise », qui évaluait la capacité des fournisseurs à appliquer leurs facultés de mesure et d'optimisation dans des domaines tels que l'analyse du taux de perte de clients, l'analyse des prix, l'analyse de la génération de demandes et d'autres informations fonctionnelles.

« À une époque de changement et d'incertitude sans précédent, les organisations ont besoin d'une approche plus holistique et orientée vers l'avenir pour accélérer leur croissance. Nous avons permis à nos clients d'y parvenir en activant des stratégies commerciales intelligentes qui favorisent la rétrovisibilité, la compréhension et la prévision. Nous sommes ravis d'avoir été désignés comme un Leader dans le rapport Forrester Wave », a déclaré Manjiry Tamhane, PDG mondial de Gain Theory. « Cela confirme pour nous la valeur unique que nous apportons à nos clients qui, dans le monde entier, nous font confiance pour nous concentrer sur ce qui compte le plus, simplifier la complexité rapidement et, au bout du compte, faire une différence significative pour leurs performances commerciales. »

À propos de Gain Theory

Gain Theory est un cabinet de conseil mondial de prévision, axé sur l'accélération de la croissance pour les marques ambitieuses.

Nos experts en données, analyses avancées, technologies et conseils s'appuient sur la rétrovisibilité, la compréhension et la prévision afin d'améliorer les décisions d'investissement et d'activer la croissance rapidement.

Disponibles sur 62 marchés, nos solutions primées et notre expertise verticale hautement spécialisée soutiennent nos clients via quatre piliers de mesure et d'optimisation : les bases de la croissance, l'excellence des données, les accélérateurs de croissance et l'activation pour la croissance.

Pour se concentrer sur ce qui compte le plus pour les clients, l'indice exclusif d'efficacité du marketing (Marketing Effectiveness Index) de Gain Theory analyse et évalue la maturité de l'efficacité du marketing, en identifiant les lacunes critiques qui entravent une croissance accélérée.S'appuyant sur des données, cet indice d'efficacité établit des références par rapport au secteur et à l'industrie afin d'aider à éclairer les priorités de feuilles de route transformationnelles.

Gain Theory est une agence de WPP (NYSE : WPP).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gaintheory.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux via LinkedIn ou Twitter .

Pour toute demande de la presse, veuillez contacter :

Claudia Sestini

Directrice mondiale du marketing de Gain Theory

claudia.sestini@gaintheory.com