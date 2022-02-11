WPP旗下的Gain Theory被评为营销测量和优化解决方案领先机构

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纽约, Feb. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为雄心品牌加速增长的全球前瞻咨询公司 Gain Theory 在“Forrester Wave™：2022年第一季度营销测量和优化（MMO）解决方案”评选中获评领先者。



Forrester MMO Wave根据当前的服务、战略和市场表现对最重要的营销测量和优化提供商进行评估和衡量。Forrester将提供商分类为领先者、优秀表现者、竞争者或挑战者。

Forrester的报告指出，“拥有复杂营销预算、寻求高触点服务的大型全球企业应该将Gain Theory列入其候选名单”，并指出Gain Theory的“服务确实可以在竞争中脱颖而出。”

Gain Theory在13个标准中获得了最高分数，在此次评估中被确定为相对于其他供应商更为优秀。Gain Theory的最高分包括“品牌组合管理”，“全渠道营销战略和计划”以及“洞察驱动业务”等用例标准。在“统一测量方法”、“营销战略咨询”、“业务战略咨询”和“变革管理咨询”等指标中，Gain Theory也获得了满分。

值得注意的是Gain Theory在“统一测量方法”方面获得到的最高分。报告指出，“Gain Theory的长期方法是通过整合更多的客户行为和数据信号来推进其规划和优化建议。”

有关Gain Theory就企业整体范围内的业务增长杠杆提供建议的能力，“业务战略咨询”指标也给出了最高分。该项标准评估供应商在客户流失分析、定价分析、需求生成分析和其他功能洞察等领域应用其测量和进行优化的能力。

“在一个前所未有的变化和不确定时代，组织需要一个更全面的、面向未来的方法来加速增长。我们通过激活融合了反思、洞见和预见的明智业务战略来帮助我们的客户做到这一点。我们很高兴能在Forrester的《Wave》报告中获评领先者。”Gain Theory全球首席执行官Manjiry Tamhane表示，“这证实了我们为全球客户提供的独特价值，他们信任我们专注于最重要的事情，以最快的速度简化其复杂性，并最终对他们的企业业绩产生有意义的影响。”

关于Gain Theory

Gain Theory是一家全球前瞻咨询公司，专注于加速雄心品牌的增长。

我们在数据、先进分析、技术和咨询方面的专家将反思、洞见和预见融为一体，以改善投资决策和促进快速增长。

我们在62个市场提供屡获殊荣的解决方案和高度专业化的垂直专业知识，通过四大测量和优化支柱为客户提供支持：增长基础、卓越数据、增长加速器和增长激活。

为专注于对客户最为重要的事项，Gain Theory的专有营销有效性指数评估和衡量营销有效性成熟度，以确定出加速增长道路上的关键差距。以数据为基础的营销有效性指数针对部门和行业进行衡量，以帮助为转型路线图提供依据。

Gain Theory是WPP旗下的机构（纽约证券交易所股票代码：WPP）。

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媒体垂询请联系：

Claudia Sestini

Gain Theory全球首席营销官

claudia.sestini@gaintheory.com